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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 343344345346 Додано: Чет 12 січ, 2023 21:27 BIGor написав: Wisznia2021 написав: В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы. В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.

Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками. Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками.

А чего вы так разнервничалась? Хотелось услышать ной, а его не было:))) не переживайте. Вы же бывший бухгалтер, вроде? В аудите,помните,- если корректируем доходы, то корректируем и расходы под эти доходы. Т.е. некорректно говорить, что в Европе у меня зарплата в 2,5 раза больше, а расходы???- остались на уровне украинских?- нет, конечно!!! Комнатки такие, как я описала, снимаются часто родителями для деток- студентов. А чего вы так разнервничалась? Хотелось услышать ной, а его не было:))) не переживайте. Вы же бывший бухгалтер, вроде? В аудите,помните,- если корректируем доходы, то корректируем и расходы под эти доходы. Т.е. некорректно говорить, что в Европе у меня зарплата в 2,5 раза больше, а расходы???- остались на уровне украинских?- нет, конечно!!! Комнатки такие, как я описала, снимаются часто родителями для деток- студентов. Wisznia2021 Повідомлень: 237 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 21:30 BIGor написав: новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками. новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками. а что бывают новострои с разными дверями и ручками? Это уже потом лепят лепнину. В моем парадном только один поменял. а что бывают новострои с разными дверями и ручками? Это уже потом лепят лепнину. В моем парадном только один поменял. Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 21:32, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 16223 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2088 раз. Подякували: 2968 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 21:31 BIGor написав: vitaliian написав: Faceless написав: То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?



Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток. скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток.

Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт. Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт.



Ви здавали квартиру? Шкоди квартирі можна багато наробити, жодної застави не вистачить в профіт виходити після ремонту Ви здавали квартиру? Шкоди квартирі можна багато наробити, жодної застави не вистачить в профіт виходити після ремонту adeges Повідомлень: 4094 З нами з: 14.03.06 Подякував: 333 раз. Подякували: 848 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 21:39 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы. В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.

В то же время мои знакомые снимали 3-х комнатную квартиру в Херцогенаурахе за 900. Если вы не в курсе, то это маленький городок недалеко от Нюрнберга со штаб-квартирами Пумы и Адидаса. Жилья мало, высокооплачиваемой работы много. Ну и, зная ту семью, они явно выбирали нечто получше, чем "не противно жить". Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню. В то же время мои знакомые снимали 3-х комнатную квартиру в Херцогенаурахе за 900. Если вы не в курсе, то это маленький городок недалеко от Нюрнберга со штаб-квартирами Пумы и Адидаса. Жилья мало, высокооплачиваемой работы много. Ну и, зная ту семью, они явно выбирали нечто получше, чем "не противно жить". Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню.

Открою секрет: в маленьком очень уютном городке( в Германии их много: уютных) 50 км от Франкфурта квартирку за 300 евро можно снять. Только вы ж говорили не про села и пгт, правда? А писали, что доходы в Европе выше в 2,5 раза, чём в Украине, забыв при этом сравнить расходы в Европе и в Украине на ту же аренду не в селе/маленьком уютном городке. Ждём окончания войны-там и увидим. Открою секрет: в маленьком очень уютном городке( в Германии их много: уютных) 50 км от Франкфурта квартирку за 300 евро можно снять. Только вы ж говорили не про села и пгт, правда? А писали, что доходы в Европе выше в 2,5 раза, чём в Украине, забыв при этом сравнить расходы в Европе и в Украине на ту же аренду не в селе/маленьком уютном городке. Ждём окончания войны-там и увидим. Wisznia2021 Повідомлень: 237 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 21:49 vitaliian написав: Gastarbaiter написав: Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели. это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели.

Опять написали А, но " забыли" написать Б. В договоре аренды на квартирку без мебели прописан кауцион( залог) обычно три месячные арендные платы( бывает и больше), при досрочном съезде/ просто сьезде- предупредить письменно хозяина за три месяца. При вселении ( а потом при выселении) на видео снимают все стены на предмет пятен, царапин, дырочек и т.п. На просмотр приходиш со справкой о доходах, поэтому( Гастарбайтер!) студентам проблематично снять квартиру- они на иждивении родителей, справку о доходах не покажут- их удел- комната в 3- комнатной квартире. В Польше тоже так. Опять написали А, но " забыли" написать Б. В договоре аренды на квартирку без мебели прописан кауцион( залог) обычно три месячные арендные платы( бывает и больше), при досрочном съезде/ просто сьезде- предупредить письменно хозяина за три месяца. При вселении ( а потом при выселении) на видео снимают все стены на предмет пятен, царапин, дырочек и т.п. На просмотр приходиш со справкой о доходах, поэтому( Гастарбайтер!) студентам проблематично снять квартиру- они на иждивении родителей, справку о доходах не покажут- их удел- комната в 3- комнатной квартире. В Польше тоже так. Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Чет 12 січ, 2023 21:56, всього редагувалось 1 раз. Wisznia2021 Повідомлень: 237 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 21:52 Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав: В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы. В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.

Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками. Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками.

А чего вы так разнервничалась? Хотелось услышать ной, а его не было:))) не переживайте. Вы же бывший бухгалтер, вроде? В аудите,помните,- если корректируем доходы, то корректируем и расходы под эти доходы. Т.е. некорректно говорить, что в Европе у меня зарплата в 2,5 раза больше, а расходы???- остались на уровне украинских?- нет, конечно!!! Комнатки такие, как я описала, снимаются часто родителями для деток- студентов. А чего вы так разнервничалась? Хотелось услышать ной, а его не было:))) не переживайте. Вы же бывший бухгалтер, вроде? В аудите,помните,- если корректируем доходы, то корректируем и расходы под эти доходы. Т.е. некорректно говорить, что в Европе у меня зарплата в 2,5 раза больше, а расходы???- остались на уровне украинских?- нет, конечно!!! Комнатки такие, как я описала, снимаются часто родителями для деток- студентов.

Так а что Вы хотели от "3-к не в центре Франкфурта на Майне"? Дорого? Переселяйтесь в село, дорого в селе - переселяйтесь из Германии. Вроде ж не держат железным занавесом как у нас 1860. Так а что Вы хотели от "3-к не в центре Франкфурта на Майне"? Дорого? Переселяйтесь в село, дорого в селе - переселяйтесь из Германии. Вроде ж не держат железным занавесом как у нас 1860. BIGor

Повідомлень: 7215 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1521 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 22:00 BIGor написав: Wisznia2021 написав: BIGor написав: В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы. В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.

Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками.

А чего вы так разнервничалась? Хотелось услышать ной, а его не было:))) не переживайте. Вы же бывший бухгалтер, вроде? В аудите,помните,- если корректируем доходы, то корректируем и расходы под эти доходы. Т.е. некорректно говорить, что в Европе у меня зарплата в 2,5 раза больше, а расходы???- остались на уровне украинских?- нет, конечно!!! Комнатки такие, как я описала, снимаются часто родителями для деток- студентов. Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками.А чего вы так разнервничалась? Хотелось услышать ной, а его не было:))) не переживайте. Вы же бывший бухгалтер, вроде? В аудите,помните,- если корректируем доходы, то корректируем и расходы под эти доходы. Т.е. некорректно говорить, что в Европе у меня зарплата в 2,5 раза больше, а расходы???- остались на уровне украинских?- нет, конечно!!! Комнатки такие, как я описала, снимаются часто родителями для деток- студентов.

Так а что Вы хотели от "3-к не в центре Франкфурта на Майне"? Дорого? Переселяйтесь в село, дорого в селе - переселяйтесь из Германии. Вроде ж не держат железным занавесом как у нас 1860. Так а что Вы хотели от "3-к не в центре Франкфурта на Майне"? Дорого? Переселяйтесь в село, дорого в селе - переселяйтесь из Германии. Вроде ж не держат железным занавесом как у нас 1860.

Выпейте валерианки, сядьте и перечитайте всё ещё раз. Вы себе вообразили что- то, о чем я не пишу даже. Выпейте валерианки, сядьте и перечитайте всё ещё раз. Вы себе вообразили что- то, о чем я не пишу даже. Wisznia2021 Повідомлень: 237 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 343344345346 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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