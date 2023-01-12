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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 січ, 2023 21:27
BIGor написав: Wisznia2021 написав:
В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.
Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками.
А чего вы так разнервничалась? Хотелось услышать ной, а его не было:))) не переживайте. Вы же бывший бухгалтер, вроде? В аудите,помните,- если корректируем доходы, то корректируем и расходы под эти доходы. Т.е. некорректно говорить, что в Европе у меня зарплата в 2,5 раза больше, а расходы???- остались на уровне украинских?- нет, конечно!!! Комнатки такие, как я описала, снимаются часто родителями для деток- студентов.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 21:30
BIGor написав:
новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками.
а что бывают новострои с разными дверями и ручками? Это уже потом лепят лепнину. В моем парадном только один поменял.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 12 січ, 2023 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 21:31
BIGor написав: vitaliian написав: Faceless написав:
То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим
скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?
Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток.
Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт.
Ви здавали квартиру? Шкоди квартирі можна багато наробити, жодної застави не вистачить в профіт виходити після ремонту
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Додано: Чет 12 січ, 2023 21:39
Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав:
В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.
В то же время мои знакомые снимали 3-х комнатную квартиру в Херцогенаурахе за 900. Если вы не в курсе, то это маленький городок недалеко от Нюрнберга со штаб-квартирами Пумы и Адидаса. Жилья мало, высокооплачиваемой работы много. Ну и, зная ту семью, они явно выбирали нечто получше, чем "не противно жить". Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню.
Открою секрет: в маленьком очень уютном городке( в Германии их много: уютных) 50 км от Франкфурта квартирку за 300 евро можно снять. Только вы ж говорили не про села и пгт, правда? А писали, что доходы в Европе выше в 2,5 раза, чём в Украине, забыв при этом сравнить расходы в Европе и в Украине на ту же аренду не в селе/маленьком уютном городке. Ждём окончания войны-там и увидим.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 21:49
vitaliian написав: Gastarbaiter написав:
Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню
это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели.
Опять написали А, но " забыли" написать Б. В договоре аренды на квартирку без мебели прописан кауцион( залог) обычно три месячные арендные платы( бывает и больше), при досрочном съезде/ просто сьезде- предупредить письменно хозяина за три месяца. При вселении ( а потом при выселении) на видео снимают все стены на предмет пятен, царапин, дырочек и т.п. На просмотр приходиш со справкой о доходах, поэтому( Гастарбайтер!) студентам проблематично снять квартиру- они на иждивении родителей, справку о доходах не покажут- их удел- комната в 3- комнатной квартире. В Польше тоже так.
Востаннє редагувалось Wisznia2021
в Чет 12 січ, 2023 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 21:52
Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав:
В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.
Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками.
А чего вы так разнервничалась? Хотелось услышать ной, а его не было:))) не переживайте. Вы же бывший бухгалтер, вроде? В аудите,помните,- если корректируем доходы, то корректируем и расходы под эти доходы. Т.е. некорректно говорить, что в Европе у меня зарплата в 2,5 раза больше, а расходы???- остались на уровне украинских?- нет, конечно!!! Комнатки такие, как я описала, снимаются часто родителями для деток- студентов.
Так а что Вы хотели от "3-к не в центре Франкфурта на Майне"? Дорого? Переселяйтесь в село, дорого в селе - переселяйтесь из Германии. Вроде ж не держат железным занавесом как у нас 1860.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 22:00
BIGor написав: Wisznia2021 написав: BIGor написав:
В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.
Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками.
А чего вы так разнервничалась? Хотелось услышать ной, а его не было:))) не переживайте. Вы же бывший бухгалтер, вроде? В аудите,помните,- если корректируем доходы, то корректируем и расходы под эти доходы. Т.е. некорректно говорить, что в Европе у меня зарплата в 2,5 раза больше, а расходы???- остались на уровне украинских?- нет, конечно!!! Комнатки такие, как я описала, снимаются часто родителями для деток- студентов.
Так а что Вы хотели от "3-к не в центре Франкфурта на Майне"? Дорого? Переселяйтесь в село, дорого в селе - переселяйтесь из Германии. Вроде ж не держат железным занавесом как у нас 1860.
Выпейте валерианки, сядьте и перечитайте всё ещё раз. Вы себе вообразили что- то, о чем я не пишу даже.
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