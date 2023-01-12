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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 344345346347> Додано: Чет 12 січ, 2023 21:27 BIGor написав: Wisznia2021 написав: В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы. В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.

Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками. Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками.

А чего вы так разнервничалась? Хотелось услышать ной, а его не было:))) не переживайте. Вы же бывший бухгалтер, вроде? В аудите,помните,- если корректируем доходы, то корректируем и расходы под эти доходы. Т.е. некорректно говорить, что в Европе у меня зарплата в 2,5 раза больше, а расходы???- остались на уровне украинских?- нет, конечно!!! Комнатки такие, как я описала, снимаются часто родителями для деток- студентов. А чего вы так разнервничалась? Хотелось услышать ной, а его не было:))) не переживайте. Вы же бывший бухгалтер, вроде? В аудите,помните,- если корректируем доходы, то корректируем и расходы под эти доходы. Т.е. некорректно говорить, что в Европе у меня зарплата в 2,5 раза больше, а расходы???- остались на уровне украинских?- нет, конечно!!! Комнатки такие, как я описала, снимаются часто родителями для деток- студентов. Wisznia2021 Повідомлень: 237 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 21:30 BIGor написав: новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками. новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками. а что бывают новострои с разными дверями и ручками? Это уже потом лепят лепнину. В моем парадном только один поменял. а что бывают новострои с разными дверями и ручками? Это уже потом лепят лепнину. В моем парадном только один поменял. Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 21:32, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 16224 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2088 раз. Подякували: 2969 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 21:31 BIGor написав: vitaliian написав: Faceless написав: То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим То ж не треба тут про комінізм і страждання орендодавців, було б так невигідно - не займалися б тим скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?



Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток. скажем выгодно если квартирант адекватный и заселился надолго. Каждые 3 месяца искать других сильно выгодно, с точки зрения простоя? Каждые полгода делать косметику, нанимать клининг, ремонтировать мебель выгодно?Напомню, на лице у арендатора не написано ничего. Заранее никогда не известно принесет он тебе проффит или убыток.

Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт. Підписуєте договір де все прописано, строк, штрафи за поломки, застава - профіт.



Ви здавали квартиру? Шкоди квартирі можна багато наробити, жодної застави не вистачить в профіт виходити після ремонту Ви здавали квартиру? Шкоди квартирі можна багато наробити, жодної застави не вистачить в профіт виходити після ремонту adeges Повідомлень: 4094 З нами з: 14.03.06 Подякував: 333 раз. Подякували: 848 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 21:39 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы. В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.

В то же время мои знакомые снимали 3-х комнатную квартиру в Херцогенаурахе за 900. Если вы не в курсе, то это маленький городок недалеко от Нюрнберга со штаб-квартирами Пумы и Адидаса. Жилья мало, высокооплачиваемой работы много. Ну и, зная ту семью, они явно выбирали нечто получше, чем "не противно жить". Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню. В то же время мои знакомые снимали 3-х комнатную квартиру в Херцогенаурахе за 900. Если вы не в курсе, то это маленький городок недалеко от Нюрнберга со штаб-квартирами Пумы и Адидаса. Жилья мало, высокооплачиваемой работы много. Ну и, зная ту семью, они явно выбирали нечто получше, чем "не противно жить". Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню.

Открою секрет: в маленьком очень уютном городке( в Германии их много: уютных) 50 км от Франкфурта квартирку за 300 евро можно снять. Только вы ж говорили не про села и пгт, правда? А писали, что доходы в Европе выше в 2,5 раза, чём в Украине, забыв при этом сравнить расходы в Европе и в Украине на ту же аренду не в селе/маленьком уютном городке. Ждём окончания войны-там и увидим. Открою секрет: в маленьком очень уютном городке( в Германии их много: уютных) 50 км от Франкфурта квартирку за 300 евро можно снять. Только вы ж говорили не про села и пгт, правда? А писали, что доходы в Европе выше в 2,5 раза, чём в Украине, забыв при этом сравнить расходы в Европе и в Украине на ту же аренду не в селе/маленьком уютном городке. Ждём окончания войны-там и увидим. Wisznia2021 Повідомлень: 237 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 21:49 vitaliian написав: Gastarbaiter написав: Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню Единственный нюанс: квартиры сдаются без мебели, нужно все самим покупать, даже кухню это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели. это очень мудро, потому что наши арендаторы привыкли там 2 месяца, где то ещё 2 месяца, а хозяевам ремонтируй после них мебель, нанимай клининг. К сожалению, залог в размере одного месяца аренды не покрывает почти ничего, один холодильник или одну стиралку. Украинские арендаторы должны радоваться такой шаре. Коммунизм заплатить 200уе аренды и 200уе залога при этом получить в пользование квартиру мебель технику стоимостью 50-80-100 куе. Но нет не рады, едут туда где аренда 900 без мебели.

Опять написали А, но " забыли" написать Б. В договоре аренды на квартирку без мебели прописан кауцион( залог) обычно три месячные арендные платы( бывает и больше), при досрочном съезде/ просто сьезде- предупредить письменно хозяина за три месяца. При вселении ( а потом при выселении) на видео снимают все стены на предмет пятен, царапин, дырочек и т.п. На просмотр приходиш со справкой о доходах, поэтому( Гастарбайтер!) студентам проблематично снять квартиру- они на иждивении родителей, справку о доходах не покажут- их удел- комната в 3- комнатной квартире. В Польше тоже так. Опять написали А, но " забыли" написать Б. В договоре аренды на квартирку без мебели прописан кауцион( залог) обычно три месячные арендные платы( бывает и больше), при досрочном съезде/ просто сьезде- предупредить письменно хозяина за три месяца. При вселении ( а потом при выселении) на видео снимают все стены на предмет пятен, царапин, дырочек и т.п. На просмотр приходиш со справкой о доходах, поэтому( Гастарбайтер!) студентам проблематично снять квартиру- они на иждивении родителей, справку о доходах не покажут- их удел- комната в 3- комнатной квартире. В Польше тоже так. Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Чет 12 січ, 2023 21:56, всього редагувалось 1 раз. Wisznia2021 Повідомлень: 237 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 21:52 Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав: В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы. В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.

Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками. Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками.

А чего вы так разнервничалась? Хотелось услышать ной, а его не было:))) не переживайте. Вы же бывший бухгалтер, вроде? В аудите,помните,- если корректируем доходы, то корректируем и расходы под эти доходы. Т.е. некорректно говорить, что в Европе у меня зарплата в 2,5 раза больше, а расходы???- остались на уровне украинских?- нет, конечно!!! Комнатки такие, как я описала, снимаются часто родителями для деток- студентов. А чего вы так разнервничалась? Хотелось услышать ной, а его не было:))) не переживайте. Вы же бывший бухгалтер, вроде? В аудите,помните,- если корректируем доходы, то корректируем и расходы под эти доходы. Т.е. некорректно говорить, что в Европе у меня зарплата в 2,5 раза больше, а расходы???- остались на уровне украинских?- нет, конечно!!! Комнатки такие, как я описала, снимаются часто родителями для деток- студентов.

Так а что Вы хотели от "3-к не в центре Франкфурта на Майне"? Дорого? Переселяйтесь в село, дорого в селе - переселяйтесь из Германии. Вроде ж не держат железным занавесом как у нас 1860. Так а что Вы хотели от "3-к не в центре Франкфурта на Майне"? Дорого? Переселяйтесь в село, дорого в селе - переселяйтесь из Германии. Вроде ж не держат железным занавесом как у нас 1860. BIGor

Повідомлень: 7215 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1521 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 22:00 BIGor написав: Wisznia2021 написав: BIGor написав: В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы. В 2017 году примерно комната в 3- х комнатной квартире не в центре Франкфурта на Майне снималась за около 500 евро. Состояние " не противно жить". Это про расходы в Украине и Европе. Сравнивать надо как доходы, так и расходы.

Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками.

А чего вы так разнервничалась? Хотелось услышать ной, а его не было:))) не переживайте. Вы же бывший бухгалтер, вроде? В аудите,помните,- если корректируем доходы, то корректируем и расходы под эти доходы. Т.е. некорректно говорить, что в Европе у меня зарплата в 2,5 раза больше, а расходы???- остались на уровне украинских?- нет, конечно!!! Комнатки такие, как я описала, снимаются часто родителями для деток- студентов. Вы бы еще взяли для сравнения Париж или Монако, Брюссель, Гаагу. Интересно, что заробитчане не с топ-финансовыми профессиями выбирают финансовые центры Европы, а потом ноют что дорого жить. Мы снимаем в 2023 за 600 евро 1+1 в новострое, с подземным паркингом в комплексе с одинаковыми дверями и ручками.А чего вы так разнервничалась? Хотелось услышать ной, а его не было:))) не переживайте. Вы же бывший бухгалтер, вроде? В аудите,помните,- если корректируем доходы, то корректируем и расходы под эти доходы. Т.е. некорректно говорить, что в Европе у меня зарплата в 2,5 раза больше, а расходы???- остались на уровне украинских?- нет, конечно!!! Комнатки такие, как я описала, снимаются часто родителями для деток- студентов.

Так а что Вы хотели от "3-к не в центре Франкфурта на Майне"? Дорого? Переселяйтесь в село, дорого в селе - переселяйтесь из Германии. Вроде ж не держат железным занавесом как у нас 1860. Так а что Вы хотели от "3-к не в центре Франкфурта на Майне"? Дорого? Переселяйтесь в село, дорого в селе - переселяйтесь из Германии. Вроде ж не держат железным занавесом как у нас 1860.

Выпейте валерианки, сядьте и перечитайте всё ещё раз. Вы себе вообразили что- то, о чем я не пишу даже. Выпейте валерианки, сядьте и перечитайте всё ещё раз. Вы себе вообразили что- то, о чем я не пишу даже. Wisznia2021 Повідомлень: 237 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 00:34 Denik написав: rjkz написав: У нас ЭЭ получалась в районе 70 долларов зимой и около 120 летом (2 кондиционера), это на прошлой квартире, на этой "все включено". У нас ЭЭ получалась в районе 70 долларов зимой и около 120 летом (2 кондиционера), это на прошлой квартире, на этой "все включено".

Тут ніяким чином не відображено подорожчання газу в США на оптовому ринку із колишніх 2 дол за Mmbtu (70 дол. 1000 куб.м.) до 5-7. Ціна 2 була викликана значними інвестиціями в сланцеві проекти на початку 2010-х. Протягом ще 2 років добудується кілька великих терміналів по скрапленню газа і ціна стане світовою - 2 дол/Mmbtu за скраплення але з податками, доставкою та розподілом, що помножить оптові ціни десь ше у 2 рази.

rjkz написав: У знакомых дом в НДЖ, как у нас принято говорить, "из овна и палок" 4 спальни, 2 полных санузла, кухня, ливинг рум и отдельно столовая, плюс встроенный и отапливаемый гараж и под всем домом подвал . И все это отапливается газовым котлом. 200-250 долларов в месяц.

Сравните с украинскими. У знакомых дом в НДЖ, как у нас принято говорить, "из овна и палок" 4 спальни, 2 полных санузла, кухня, ливинг рум и отдельно столовая, плюс встроенный и отапливаемый гараж и под всем домом подвал . И все это отапливается газовым котлом. 200-250 долларов в месяц.Сравните с украинскими.

І знову 200 доларів - то від старих оптових цін на газ. В Україні 200 долларів - 8000 грн = 1000 куб.газа, або 10 куб. м дров, або 2,5 т вугілля. Для теплоізолольованого будинку газу вистачить на опалювальний сезон, дров або вугілля вистачить для буль-якого будинку.

rjkz написав: Ну вот, смотрите, что такое 1000 долларов в США.

Это минималка НЙ за 2 недели после вычета налогов.

Этой суммой можно закрыть примерно 70-80% продовольствия на семью 4 человек в месяц, если покупать небездумно и питаться дома. Это не скудный рацион будет.

Мясо, крупы, овощи, фрукты, хлеб, даже выпечка (она тут очень дорогая для жителя Украины. Например, торты, которые мы покупаем, стоят 35 долларов за шт), молочка и тд.

На сколько продуктов хватит сейчас 8000 грн сейчас в Украине? Ну вот, смотрите, что такое 1000 долларов в США.Это минималка НЙ за 2 недели после вычета налогов.Этой суммой можно закрыть примерно 70-80% продовольствия на семью 4 человек в месяц, если покупать небездумно и питаться дома. Это не скудный рацион будет.Мясо, крупы, овощи, фрукты, хлеб, даже выпечка (она тут очень дорогая для жителя Украины. Например, торты, которые мы покупаем, стоят 35 долларов за шт), молочка и тд.На сколько продуктов хватит сейчас 8000 грн сейчас в Украине?

Ці всі ціни поки що не відображають здорожчення зернових вдвічі в світі. американський ринок більш інертний. rjkz написав: Да, недавно подорожала ЭЭ, до этого стоил киловатт 16 центов. Сейчас плюс 21%.

Сравните с украинскими. Да, недавно подорожала ЭЭ, до этого стоил киловатт 16 центов. Сейчас плюс 21%.Сравните с украинскими.

Ціна на електрику поки не відображає зростання ціни вугілля і газу вдвічі-втричі. В Німеччині вже 56 євроцентів, в Україні - 1,68, тобто 4 євроценти бо АЕС. rjkz написав: Бензин сейчас чуть более 3 долларов за галлон. То есть, около 80 центов за литр. Бензин сейчас чуть более 3 долларов за галлон. То есть, около 80 центов за литр.

Електромобіль, який зараджається вночі по 0,84 грн./кВт.год)))) тобто 6 центів за літр. rjkz написав: Одежда, шмотки, игрущки. Это дешевле в США. И намного качественней.

Это все о том, что 200 украинских долларов = 1000 американских. Одежда, шмотки, игрущки. Это дешевле в США. И намного качественней.Это все о том, что 200 украинских долларов = 1000 американских.

Китайське гімно в усьому світі однакове, але в Україні є й місцеві іграшки. Тут ніяким чином не відображено подорожчання газу в США на оптовому ринку із колишніх 2 дол за Mmbtu (70 дол. 1000 куб.м.) до 5-7. Ціна 2 була викликана значними інвестиціями в сланцеві проекти на початку 2010-х. Протягом ще 2 років добудується кілька великих терміналів по скрапленню газа і ціна стане світовою - 2 дол/Mmbtu за скраплення але з податками, доставкою та розподілом, що помножить оптові ціни десь ше у 2 рази.І знову 200 доларів - то від старих оптових цін на газ. В Україні 200 долларів - 8000 грн = 1000 куб.газа, або 10 куб. м дров, або 2,5 т вугілля. Для теплоізолольованого будинку газу вистачить на опалювальний сезон, дров або вугілля вистачить для буль-якого будинку.Ці всі ціни поки що не відображають здорожчення зернових вдвічі в світі. американський ринок більш інертний.Ціна на електрику поки не відображає зростання ціни вугілля і газу вдвічі-втричі. В Німеччині вже 56 євроцентів, в Україні - 1,68, тобто 4 євроценти бо АЕС.Електромобіль, який зараджається вночі по 0,84 грн./кВт.год)))) тобто 6 центів за літр.Китайське гімно в усьому світі однакове, але в Україні є й місцеві іграшки.



Столько бреда...

В США есть цена газа для внутреннего рынка и цена на экспорт.

На внутреннем рынке есть масса регулировок со стороны государства, которые не дают поднимать сильно цену. Это принципиальный вопрос. Месторождений сланцевого газа море. Их не дают активно разрабатывать, чтобы не обвалить совсем цены.

Напомню, что регулировать добычу газа методом бурения скважин и методом гидроразрыва пласта - это две большие разницы.

Кроме того, есть для комунальщиков 2 цены - кукинг газ, то есть, который идет для плит и газ на отопление. Газ для плит намного дешевле.

До 250 долларов за отопление дома в НДЖ этой зимой тоже, правда только неделю были морозы ниже нуля.

Продукты на американском рынке - это предмет совершенно безумной конкурентной борьбы производителей. Основную долю занимают американские мегакорпорации, но овощи, а особенно фрукты - всех делает Мексика, сочетание климата, плодородной почвы, огромной территории и огромное количество населения, счастливых работать за 3 доллара в час приводит к изобилию на американских прилавках за небольшие деньги. Никаких тебе теплиц с люстричеством. Все с грядок мексиканского огорода. Канада вовсю старается, чтобы была свежая рыба из северных морей и кленовый сироп. При всем этом, США - очень аграрная страна.

Поэтому хоть и подорожала едьба, но в соотношении с доходами пока не чувствуется особо.

Что там еще?

Игрущки и шмотки из Китая?

Придется вам как-то жить дальще с тем что я напишу.

Товары из Китая в США поставляются несопоставимо более высокого качества и по меньшей цене, нежели в Украину. Один и тот=же завод/фабрика одну и ту=же продукцию. С виду одинаковое, но качество разное.

Китай слищком дорожит американским рынком.

Ну и так далее.

Можете мозги не парить зеленой энергетикой. Тут вы ее никому не продадите.

Такова селяви. Столько бреда...В США есть цена газа для внутреннего рынка и цена на экспорт.На внутреннем рынке есть масса регулировок со стороны государства, которые не дают поднимать сильно цену. Это принципиальный вопрос. Месторождений сланцевого газа море. Их не дают активно разрабатывать, чтобы не обвалить совсем цены.Напомню, что регулировать добычу газа методом бурения скважин и методом гидроразрыва пласта - это две большие разницы.Кроме того, есть для комунальщиков 2 цены - кукинг газ, то есть, который идет для плит и газ на отопление. Газ для плит намного дешевле.До 250 долларов за отопление дома в НДЖ этой зимой тоже, правда только неделю были морозы ниже нуля.Продукты на американском рынке - это предмет совершенно безумной конкурентной борьбы производителей. Основную долю занимают американские мегакорпорации, но овощи, а особенно фрукты - всех делает Мексика, сочетание климата, плодородной почвы, огромной территории и огромное количество населения, счастливых работать за 3 доллара в час приводит к изобилию на американских прилавках за небольшие деньги. Никаких тебе теплиц с люстричеством. Все с грядок мексиканского огорода. Канада вовсю старается, чтобы была свежая рыба из северных морей и кленовый сироп. При всем этом, США - очень аграрная страна.Поэтому хоть и подорожала едьба, но в соотношении с доходами пока не чувствуется особо.Что там еще?Игрущки и шмотки из Китая?Придется вам как-то жить дальще с тем что я напишу.Товары из Китая в США поставляются несопоставимо более высокого качества и по меньшей цене, нежели в Украину. Один и тот=же завод/фабрика одну и ту=же продукцию. С виду одинаковое, но качество разное.Китай слищком дорожит американским рынком.Ну и так далее.Можете мозги не парить зеленой энергетикой. Тут вы ее никому не продадите.Такова селяви. rjkz

Повідомлень: 14134 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7406 раз. Подякували: 4442 раз. Профіль 3 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 00:51 BIGor написав: Denik написав: В Україні ІТшніки могли утримувати по 2-3 сім'ї В Україні ІТшніки могли утримувати по 2-3 сім'ї

Приємно такі казки читати, але це повна брехня.



Denik написав: Ситуація починає змінюватись:

- один знайомий поміняв дружину і зробив дитину з новою;

- інший просто поки поміняв дружину, бо колишня не хотіла з-за кордону приїжджати;

- ще один запилив дитину зі старою дружиною у коротке відрядження, але поголював з дівчиною.

При цьому ще встигають воювати...))) Ситуація починає змінюватись:- один знайомий поміняв дружину і зробив дитину з новою;- інший просто поки поміняв дружину, бо колишня не хотіла з-за кордону приїжджати;- ще один запилив дитину зі старою дружиною у коротке відрядження, але поголював з дівчиною.При цьому ще встигають воювати...)))

Дано, виїхало 7 млн. жінок з 35 млн. (переважно дітородного віку)

А у Деніка виходить по 2 жінки дітородного віку на одного чоловіка... Щось математику в школі прогулювали. Приємно такі казки читати, але це повна брехня.Дано, виїхало 7 млн. жінок з 35 млн. (переважно дітородного віку)А у Деніка виходить по 2 жінки дітородного віку на одного чоловіка... Щось математику в школі прогулювали.



Выглядит так, что это молодой человек пубертатного возраста с весьма приблизительным пониманием механизма зачатия.

Может у него все и получается в его фантазиях.

Выглядит так, что это молодой человек пубертатного возраста с весьма приблизительным пониманием механизма зачатия.Может у него все и получается в его фантазиях. rjkz

Повідомлень: 14134 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7406 раз. Подякували: 4442 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 00:58 BIGor написав: akurt написав: San написав: Канадские и американские переехали семьями, отправили детей в садики/школы, устроились, сняли жильё, получили документы. По отзывам пока довольны. Я не верю в их возвращение. Слишком они уже далеко, и процесс интеграции пошёл. Канадские и американские переехали семьями, отправили детей в садики/школы, устроились, сняли жильё, получили документы. По отзывам пока довольны. Я не верю в их возвращение. Слишком они уже далеко, и процесс интеграции пошёл.

Сомневаюсь я, что вернутся.

Общаюсь с тремя семьями, которые сперва уехали в Турцию - пожили в аренде - а потом - после оформления виз по программе CUAET - сейчас уже в Канаде.



Семья 1 муж+жена +2 детей в Калгари, сняли квартиру за 1300 долларов - через дорогу школа - сказали, что только ради школы для детей стоило всё...



Семья 2 мама семейства+младший сын+мама мамы - были в шоке от того, что лично директор школы за руку водил мальчика по новой непривычной школе. Старший сын уже год в Канаде - сняли для семьи за 1600 долларов дом. Купили уже маме автомобиль.



Семья 3 пока не полная - старший сын уже в Виннипеге (улетел 20 ноября). Работает с 3 января и присылает фото с огромных стадионов, где играют в хоккей - похоже, у него челюсть отвисла.

Мама+папа+младший брат сидят в Анталии на чемоданах - нет еще визы младшему брату.



Куда они вернутся? Никуда. Сомневаюсь я, что вернутся.Общаюсь с тремя семьями, которые сперва уехали в Турцию - пожили в аренде - а потом - после оформления виз по программе CUAET - сейчас уже в Канаде.муж+жена +2 детей в Калгари, сняли квартиру за 1300 долларов - через дорогу школа - сказали, что только ради школы для детей стоило всё...мама семейства+младший сын+мама мамы - были в шоке от того, что лично директор школы за руку водил мальчика по новой непривычной школе. Старший сын уже год в Канаде - сняли для семьи за 1600 долларов дом. Купили уже маме автомобиль.пока не полная - старший сын уже в Виннипеге (улетел 20 ноября). Работает с 3 января и присылает фото с огромных стадионов, где играют в хоккей - похоже, у него челюсть отвисла.Мама+папа+младший брат сидят в Анталии на чемоданах - нет еще визы младшему брату.Куда они вернутся? Никуда.

Дуже великі разові витрати на переїзд - тому теж саме робити назад дуже затратно. Всі речі з України продавати, авто, квартиру в кого є, і в Канаді все закупляти заново.

В ЄС хоч бусіком можна речі перевезти, а в деяких країнах є навіть НП. Дуже великі разові витрати на переїзд - тому теж саме робити назад дуже затратно. Всі речі з України продавати, авто, квартиру в кого є, і в Канаді все закупляти заново.В ЄС хоч бусіком можна речі перевезти, а в деяких країнах є навіть НП.



Не стоит это перевоза.

Продать то, что продается. Остальное выбросить или раздать.

Даже времени на продажу этого тратить не стоит. Не стоит это перевоза.Продать то, что продается. Остальное выбросить или раздать.Даже времени на продажу этого тратить не стоит. rjkz

Повідомлень: 14134 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7406 раз. Подякували: 4442 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 344345346347> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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