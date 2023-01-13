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Еміграція, заробітчанство
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 01:25
В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).
Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.
Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.
Это к вопросу об интеграции.
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antey1969
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 01:41
Хомякоид написав:
Буду з телефона писати кирилицею. Дофіга українців в Німеччині в транспорті. Знов тиждень тому зустрів свіжих в потязі.
Це ще Україна не в ЄС. Я тут бачив заводи які повністю заточенi під румунів . Навіть мову знати не потрібно. Оголошення та керівництво все румунське. І таке буде для українців.
Германия уже основательно приступила к интеграции наших беженцев.
По окончании языковых курсов наши сдают не один экзамен, а сразу два.
Во втором особой необходимости нет, он называется "Жизнь в Германии" и нужен лишь для соискателей ПМЖ.
То есть, у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 05:03
antey1969 написав:
у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие.
Взаимное чувство. Сегодняшние проблемы украинской элиты меня не волнуют. Ровно как и послевоенные, так как я уверен ничего путевого не будет. Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:25
antey1969 написав:
В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).
Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.
Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.
Это к вопросу об интеграции.
Это классный кейс. Этих 16 это, куда взяли на работу в городке(райцентр)? Потому как мои знакомые которые очень хотят остаться ни один не снимает квартиру по рыночным ценам и не работает. Вот когда все 20 найдя работу и слетя с социалки будут довольны, тогда и есть о чем говорить. Даже самый хороший кейс в Праге мне говорит что работа не уборщицей, а бухгалтером, желание остаться пока не увенчались полной интеграцией. Ибо не получен вид на жительство по рабочей визе и съем квартиры по цене в 30% от рынка. То что украинцы старательные и умеют учится у меня вопросов нет. Но что рынок труда нормальных профессий способен поглотить даже пол миллиона людей я сомневаюсь.
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stm
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:59
stm написав: antey1969 написав:
В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).
Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.
Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.
Это к вопросу об интеграции.
Это классный кейс. Этих 16 это, куда взяли на работу в городке(райцентр)? Потому как мои знакомые которые очень хотят остаться ни один не снимает квартиру по рыночным ценам и не работает. Вот когда все 20 найдя работу и слетя с социалки будут довольны, тогда и есть о чем говорить. Даже самый хороший кейс в Праге мне говорит что работа не уборщицей, а бухгалтером, желание остаться пока не увенчались полной интеграцией. Ибо не получен вид на жительство по рабочей визе и съем квартиры по цене в 30% от рынка. То что украинцы старательные и умеют учится у меня вопросов нет. Но что рынок труда нормальных профессий способен поглотить даже пол миллиона людей я сомневаюсь.
Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада.
І ті 20% залишаться в Німеччині, то це погано для України, чи добре?
Можна подивитися із іншого боку: Україна втрачає 20% самих адаптивних і мотивованих, а Німеччина отримує.
Словами Хотаба - непотріб (зрадники неньки, яким начхати на високі ідеї та продалися за німецьку ковбасу).
За 2-3 роки отримають ПМЖ, а за 5-6 громадянство.
Я чув, що тепер процедуру спрощено, і не потрібно чекати на вихід із громадянства України.
Наші так звані інтелектуали уже думають про те щоб завезти сюди 30 млн інородців, які "дорозчинять" 20 млн аборигенів і "врятують" неньку від вимирання.
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flyman
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:48
flyman написав:
Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада.
Давайте подумаем в развитых государствах 20% нехватка высококвалифицированного персонала?! Откуда тогда такие показатели ВВП?
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stm
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