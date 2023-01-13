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#<1 ... 344345346347 Додано: П'ят 13 січ, 2023 01:25 Re: Еміграція, заробітчанство В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).

Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.

Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.

Это к вопросу об интеграции. antey1969 1

Повідомлень: 11659 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1599 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 2 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 01:41 Хомякоид написав: Буду з телефона писати кирилицею. Дофіга українців в Німеччині в транспорті. Знов тиждень тому зустрів свіжих в потязі.

Це ще Україна не в ЄС. Я тут бачив заводи які повністю заточенi під румунів . Навіть мову знати не потрібно. Оголошення та керівництво все румунське. І таке буде для українців. Буду з телефона писати кирилицею. Дофіга українців в Німеччині в транспорті. Знов тиждень тому зустрів свіжих в потязі.Це ще Україна не в ЄС. Я тут бачив заводи які повністю заточенi під румунів . Навіть мову знати не потрібно. Оголошення та керівництво все румунське. І таке буде для українців.

Германия уже основательно приступила к интеграции наших беженцев.

По окончании языковых курсов наши сдают не один экзамен, а сразу два.

Во втором особой необходимости нет, он называется "Жизнь в Германии" и нужен лишь для соискателей ПМЖ.

То есть, у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие. Германия уже основательно приступила к интеграции наших беженцев.По окончании языковых курсов наши сдают не один экзамен, а сразу два.Во втором особой необходимости нет, он называется "Жизнь в Германии" и нужен лишь для соискателей ПМЖ.То есть, у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие. antey1969 1

Повідомлень: 11659 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1599 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 05:03 antey1969 написав: у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие. у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие. Взаимное чувство. Сегодняшние проблемы украинской элиты меня не волнуют. Ровно как и послевоенные, так как я уверен ничего путевого не будет. Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами. Взаимное чувство. Сегодняшние проблемы украинской элиты меня не волнуют. Ровно как и послевоенные, так как я уверен ничего путевого не будет. Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами. Grand Touring Повідомлень: 1024 З нами з: 23.03.20 Подякував: 324 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:25 antey1969 написав: В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).

Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.

Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.

Это к вопросу об интеграции. В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.Это к вопросу об интеграции.

Это классный кейс. Этих 16 это, куда взяли на работу в городке(райцентр)? Потому как мои знакомые которые очень хотят остаться ни один не снимает квартиру по рыночным ценам и не работает. Вот когда все 20 найдя работу и слетя с социалки будут довольны, тогда и есть о чем говорить. Даже самый хороший кейс в Праге мне говорит что работа не уборщицей, а бухгалтером, желание остаться пока не увенчались полной интеграцией. Ибо не получен вид на жительство по рабочей визе и съем квартиры по цене в 30% от рынка. То что украинцы старательные и умеют учится у меня вопросов нет. Но что рынок труда нормальных профессий способен поглотить даже пол миллиона людей я сомневаюсь. Это классный кейс. Этих 16 это, куда взяли на работу в городке(райцентр)? Потому как мои знакомые которые очень хотят остаться ни один не снимает квартиру по рыночным ценам и не работает. Вот когда все 20 найдя работу и слетя с социалки будут довольны, тогда и есть о чем говорить. Даже самый хороший кейс в Праге мне говорит что работа не уборщицей, а бухгалтером, желание остаться пока не увенчались полной интеграцией. Ибо не получен вид на жительство по рабочей визе и съем квартиры по цене в 30% от рынка. То что украинцы старательные и умеют учится у меня вопросов нет. Но что рынок труда нормальных профессий способен поглотить даже пол миллиона людей я сомневаюсь. stm

Повідомлень: 3616 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:59 stm написав: antey1969 написав: В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).

Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.

Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.

Это к вопросу об интеграции. В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.Это к вопросу об интеграции.

Это классный кейс. Этих 16 это, куда взяли на работу в городке(райцентр)? Потому как мои знакомые которые очень хотят остаться ни один не снимает квартиру по рыночным ценам и не работает. Вот когда все 20 найдя работу и слетя с социалки будут довольны, тогда и есть о чем говорить. Даже самый хороший кейс в Праге мне говорит что работа не уборщицей, а бухгалтером, желание остаться пока не увенчались полной интеграцией. Ибо не получен вид на жительство по рабочей визе и съем квартиры по цене в 30% от рынка. То что украинцы старательные и умеют учится у меня вопросов нет. Но что рынок труда нормальных профессий способен поглотить даже пол миллиона людей я сомневаюсь. Это классный кейс. Этих 16 это, куда взяли на работу в городке(райцентр)? Потому как мои знакомые которые очень хотят остаться ни один не снимает квартиру по рыночным ценам и не работает. Вот когда все 20 найдя работу и слетя с социалки будут довольны, тогда и есть о чем говорить. Даже самый хороший кейс в Праге мне говорит что работа не уборщицей, а бухгалтером, желание остаться пока не увенчались полной интеграцией. Ибо не получен вид на жительство по рабочей визе и съем квартиры по цене в 30% от рынка. То что украинцы старательные и умеют учится у меня вопросов нет. Но что рынок труда нормальных профессий способен поглотить даже пол миллиона людей я сомневаюсь.

Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада.

І ті 20% залишаться в Німеччині, то це погано для України, чи добре?

Можна подивитися із іншого боку: Україна втрачає 20% самих адаптивних і мотивованих, а Німеччина отримує.

Словами Хотаба - непотріб (зрадники неньки, яким начхати на високі ідеї та продалися за німецьку ковбасу).



За 2-3 роки отримають ПМЖ, а за 5-6 громадянство.

Я чув, що тепер процедуру спрощено, і не потрібно чекати на вихід із громадянства України.



Наші так звані інтелектуали уже думають про те щоб завезти сюди 30 млн інородців, які "дорозчинять" 20 млн аборигенів і "врятують" неньку від вимирання. Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада.І ті 20% залишаться в Німеччині, то це погано для України, чи добре?Можна подивитися із іншого боку: Україна втрачає 20% самих адаптивних і мотивованих, а Німеччина отримує.Словами Хотаба - непотріб (зрадники неньки, яким начхати на високі ідеї та продалися за німецьку ковбасу).За 2-3 роки отримають ПМЖ, а за 5-6 громадянство.Я чув, що тепер процедуру спрощено, і не потрібно чекати на вихід із громадянства України.Наші так звані інтелектуали уже думають про те щоб завезти сюди 30 млн інородців, які "дорозчинять" 20 млн аборигенів і "врятують" неньку від вимирання. flyman

Повідомлень: 30473 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2605 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:48 flyman написав: Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада. Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада.

Давайте подумаем в развитых государствах 20% нехватка высококвалифицированного персонала?! Откуда тогда такие показатели ВВП? Давайте подумаем в развитых государствах 20% нехватка высококвалифицированного персонала?! Откуда тогда такие показатели ВВП? stm

Повідомлень: 3616 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 344345346347 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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