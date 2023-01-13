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#<1 ... 345346347348349> Додано: П'ят 13 січ, 2023 01:25 Re: Еміграція, заробітчанство В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).

Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.

Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.

Это к вопросу об интеграции. antey1969 1

Повідомлень: 11659 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1599 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 2 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 01:41 Хомякоид написав: Буду з телефона писати кирилицею. Дофіга українців в Німеччині в транспорті. Знов тиждень тому зустрів свіжих в потязі.

Це ще Україна не в ЄС. Я тут бачив заводи які повністю заточенi під румунів . Навіть мову знати не потрібно. Оголошення та керівництво все румунське. І таке буде для українців. Буду з телефона писати кирилицею. Дофіга українців в Німеччині в транспорті. Знов тиждень тому зустрів свіжих в потязі.Це ще Україна не в ЄС. Я тут бачив заводи які повністю заточенi під румунів . Навіть мову знати не потрібно. Оголошення та керівництво все румунське. І таке буде для українців.

Германия уже основательно приступила к интеграции наших беженцев.

По окончании языковых курсов наши сдают не один экзамен, а сразу два.

Во втором особой необходимости нет, он называется "Жизнь в Германии" и нужен лишь для соискателей ПМЖ.

То есть, у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие. Германия уже основательно приступила к интеграции наших беженцев.По окончании языковых курсов наши сдают не один экзамен, а сразу два.Во втором особой необходимости нет, он называется "Жизнь в Германии" и нужен лишь для соискателей ПМЖ.То есть, у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие. antey1969 1

Повідомлень: 11659 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1599 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:25 antey1969 написав: В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).

Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.

Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.

Это к вопросу об интеграции. В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.Это к вопросу об интеграции.

Это классный кейс. Этих 16 это, куда взяли на работу в городке(райцентр)? Потому как мои знакомые которые очень хотят остаться ни один не снимает квартиру по рыночным ценам и не работает. Вот когда все 20 найдя работу и слетя с социалки будут довольны, тогда и есть о чем говорить. Даже самый хороший кейс в Праге мне говорит что работа не уборщицей, а бухгалтером, желание остаться пока не увенчались полной интеграцией. Ибо не получен вид на жительство по рабочей визе и съем квартиры по цене в 30% от рынка. То что украинцы старательные и умеют учится у меня вопросов нет. Но что рынок труда нормальных профессий способен поглотить даже пол миллиона людей я сомневаюсь. Это классный кейс. Этих 16 это, куда взяли на работу в городке(райцентр)? Потому как мои знакомые которые очень хотят остаться ни один не снимает квартиру по рыночным ценам и не работает. Вот когда все 20 найдя работу и слетя с социалки будут довольны, тогда и есть о чем говорить. Даже самый хороший кейс в Праге мне говорит что работа не уборщицей, а бухгалтером, желание остаться пока не увенчались полной интеграцией. Ибо не получен вид на жительство по рабочей визе и съем квартиры по цене в 30% от рынка. То что украинцы старательные и умеют учится у меня вопросов нет. Но что рынок труда нормальных профессий способен поглотить даже пол миллиона людей я сомневаюсь. stm

Повідомлень: 3619 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:59 stm написав: antey1969 написав: В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).

Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.

Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.

Это к вопросу об интеграции. В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.Это к вопросу об интеграции.

Это классный кейс. Этих 16 это, куда взяли на работу в городке(райцентр)? Потому как мои знакомые которые очень хотят остаться ни один не снимает квартиру по рыночным ценам и не работает. Вот когда все 20 найдя работу и слетя с социалки будут довольны, тогда и есть о чем говорить. Даже самый хороший кейс в Праге мне говорит что работа не уборщицей, а бухгалтером, желание остаться пока не увенчались полной интеграцией. Ибо не получен вид на жительство по рабочей визе и съем квартиры по цене в 30% от рынка. То что украинцы старательные и умеют учится у меня вопросов нет. Но что рынок труда нормальных профессий способен поглотить даже пол миллиона людей я сомневаюсь. Это классный кейс. Этих 16 это, куда взяли на работу в городке(райцентр)? Потому как мои знакомые которые очень хотят остаться ни один не снимает квартиру по рыночным ценам и не работает. Вот когда все 20 найдя работу и слетя с социалки будут довольны, тогда и есть о чем говорить. Даже самый хороший кейс в Праге мне говорит что работа не уборщицей, а бухгалтером, желание остаться пока не увенчались полной интеграцией. Ибо не получен вид на жительство по рабочей визе и съем квартиры по цене в 30% от рынка. То что украинцы старательные и умеют учится у меня вопросов нет. Но что рынок труда нормальных профессий способен поглотить даже пол миллиона людей я сомневаюсь.

Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада.

І ті 20% залишаться в Німеччині, то це погано для України, чи добре?

Можна подивитися із іншого боку: Україна втрачає 20% самих адаптивних і мотивованих, а Німеччина отримує.

Словами Хотаба - непотріб (зрадники неньки, яким начхати на високі ідеї та продалися за німецьку ковбасу).



За 2-3 роки отримають ПМЖ, а за 5-6 громадянство.

Я чув, що тепер процедуру спрощено, і не потрібно чекати на вихід із громадянства України.



Наші так звані інтелектуали уже думають про те щоб завезти сюди 30 млн інородців, які "дорозчинять" 20 млн аборигенів і "врятують" неньку від вимирання. Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада.І ті 20% залишаться в Німеччині, то це погано для України, чи добре?Можна подивитися із іншого боку: Україна втрачає 20% самих адаптивних і мотивованих, а Німеччина отримує.Словами Хотаба - непотріб (зрадники неньки, яким начхати на високі ідеї та продалися за німецьку ковбасу).За 2-3 роки отримають ПМЖ, а за 5-6 громадянство.Я чув, що тепер процедуру спрощено, і не потрібно чекати на вихід із громадянства України.Наші так звані інтелектуали уже думають про те щоб завезти сюди 30 млн інородців, які "дорозчинять" 20 млн аборигенів і "врятують" неньку від вимирання. flyman

Повідомлень: 30473 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2605 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:48 flyman написав: Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада. Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада.

Давайте подумаем в развитых государствах 20% нехватка высококвалифицированного персонала?! Откуда тогда такие показатели ВВП? Давайте подумаем в развитых государствах 20% нехватка высококвалифицированного персонала?! Откуда тогда такие показатели ВВП? stm

Повідомлень: 3619 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:30 stm написав: flyman написав: Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада. Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада.

Давайте подумаем в развитых государствах 20% нехватка высококвалифицированного персонала?! Откуда тогда такие показатели ВВП? Давайте подумаем в развитых государствах 20% нехватка высококвалифицированного персонала?! Откуда тогда такие показатели ВВП?

Флай считает 20% от количества понаехов, а не от ёмкости рынка труда (количества рабочих мест). Это всего десятки тысяч в зависимости от конкретной страны.

stm написав: что рынок труда нормальных профессий способен поглотить даже пол миллиона людей я сомневаюсь что рынок труда нормальных профессий способен поглотить даже пол миллиона людей я сомневаюсь для некоторых стран полимона это их население. Китай бы проглотил. А Люксембург вряд ли. Флай считает 20% от количества понаехов, а не от ёмкости рынка труда (количества рабочих мест). Это всего десятки тысяч в зависимости от конкретной страны.для некоторых стран полимона это их население. Китай бы проглотил. А Люксембург вряд ли. vitaliian

Повідомлень: 16241 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2088 раз. Подякували: 2970 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:14 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Столько бреда...

В США есть цена газа для внутреннего рынка и цена на экспорт.

На внутреннем рынке есть масса регулировок со стороны государства, которые не дают поднимать сильно цену. Это принципиальный вопрос.

Кроме того, есть для комунальщиков 2 цены - кукинг газ, то есть, который идет для плит и газ на отопление. Газ для плит намного дешевле.

До 250 долларов за отопление дома в НДЖ этой зимой тоже, правда только неделю были морозы ниже нуля. Столько бреда...В США есть цена газа для внутреннего рынка и цена на экспорт.На внутреннем рынке есть масса регулировок со стороны государства, которые не дают поднимать сильно цену. Это принципиальный вопрос.Кроме того, есть для комунальщиков 2 цены - кукинг газ, то есть, который идет для плит и газ на отопление. Газ для плит намного дешевле.До 250 долларов за отопление дома в НДЖ этой зимой тоже, правда только неделю были морозы ниже нуля.

Середня сланцева компанія в США - 6 чоловік. Газове родовище - це власність якогось фермера, якому належить земля. Компанії купують у фермера право побурити на його території. Як десятки тисяч компаній продають свій газ - це їхня особиста справа, ніяк це відрегулювати не можна. Але є такий собі Henry Hub - базис на якому торгоють великим об'ємом в тому числі контрактами з поставкою.

rjkz написав: Месторождений сланцевого газа море. Их не дают активно разрабатывать, чтобы не обвалить совсем цены.

Напомню, что регулировать добычу газа методом бурения скважин и методом гидроразрыва пласта - это две большие разницы. Месторождений сланцевого газа море. Их не дают активно разрабатывать, чтобы не обвалить совсем цены.Напомню, что регулировать добычу газа методом бурения скважин и методом гидроразрыва пласта - это две большие разницы.

у сланцевих компаній горизонт планування - 2-3 роки, бо в середньому скважина працює 18 місяців. Окрім економіки і всього іншого раджу подивитися, що перед гідрорзривом пласту на початку якраз і йде буріння, дуже часто якесь хитре - горизонтальне, чи з нахилом.

rjkz написав: Игрущки и шмотки из Китая?

Придется вам как-то жить дальще с тем что я напишу.

Товары из Китая в США поставляются несопоставимо более высокого качества и по меньшей цене, нежели в Украину. Один и тот=же завод/фабрика одну и ту=же продукцию. С виду одинаковое, но качество разное.

Китай слищком дорожит американским рынком. Игрущки и шмотки из Китая?Придется вам как-то жить дальще с тем что я напишу.Товары из Китая в США поставляются несопоставимо более высокого качества и по меньшей цене, нежели в Украину. Один и тот=же завод/фабрика одну и ту=же продукцию. С виду одинаковое, но качество разное.Китай слищком дорожит американским рынком.

Не розповідай мені, бо я був і в усіх українських супермаркетах і в Волмарті, на відміну від тебе. Справа в тому, що в Україні мережі тіпа Ашана, Епіцентра, Сільпо, та АТБ організують імпорт самі дужу часто під своїм брендом. В Епіцентрі, відділ Декор середня якість буде краща за Волмарт, бо там там китайського буде не так багато, а достатньо багато Европейських виробів типу Luminarc, турецьких ваз, або українських ялинкових іграшок ручної роботи. В Ашана та Леруа Марлена більша частина - то вироблене під своїм брендом по якості тіпа Luminarc або як інструменти провідних брендів.

rjkz написав: Продукты на американском рынке - это предмет совершенно безумной конкурентной борьбы производителей. Основную долю занимают американские мегакорпорации, но овощи, а особенно фрукты - всех делает Мексика, сочетание климата, плодородной почвы, огромной территории и огромное количество населения, счастливых работать за 3 доллара в час приводит к изобилию на американских прилавках за небольшие деньги. Никаких тебе теплиц с люстричеством. Все с грядок мексиканского огорода. Канада вовсю старается, чтобы была свежая рыба из северных морей и кленовый сироп. При всем этом, США - очень аграрная страна. Продукты на американском рынке - это предмет совершенно безумной конкурентной борьбы производителей. Основную долю занимают американские мегакорпорации, но овощи, а особенно фрукты - всех делает Мексика, сочетание климата, плодородной почвы, огромной территории и огромное количество населения, счастливых работать за 3 доллара в час приводит к изобилию на американских прилавках за небольшие деньги. Никаких тебе теплиц с люстричеством. Все с грядок мексиканского огорода. Канада вовсю старается, чтобы была свежая рыба из северных морей и кленовый сироп. При всем этом, США - очень аграрная страна.

Аналогічно до Мексики є Туреччина із зимовими огірками-помідорами. Ключові фрукти в Україні та Польші - яблука та груші є свої круглий рік, крім того Польша та Україна - експортери яблук №1 і 2 у світі. Ключове споживання - це продукти, прив'язані до двох базисів - ціна кукурудзи та сої (олія та шрот, бо соняшник від неї відрізняється на 5%). Бо те не отримаєш м'яса не купивши 6-8 кг корму на 1 кг м'яса, а по кукурудзі та сої ціни +- всюди однакові. І якщо кукурудза подорожчала удвічі, то за деякий час і м'ясо і ковбаси і молочка - все подорожчає удвічі. Так, корпорації можуть погратися з цінами з півроку-рік, говорячи якусь херню про долю ринку, якийсь час будуть діяти контракти на постачання чогось за старими цінами, але все одно - якщо кукурудза та соя подорожчали х2, то і все інше подорожчає х2. Середня сланцева компанія в США - 6 чоловік. Газове родовище - це власність якогось фермера, якому належить земля. Компанії купують у фермера право побурити на його території. Як десятки тисяч компаній продають свій газ - це їхня особиста справа, ніяк це відрегулювати не можна. Але є такий собі Henry Hub - базис на якому торгоють великим об'ємом в тому числі контрактами з поставкою.у сланцевих компаній горизонт планування - 2-3 роки, бо в середньому скважина працює 18 місяців. Окрім економіки і всього іншого раджу подивитися, що перед гідрорзривом пласту на початку якраз і йде буріння, дуже часто якесь хитре - горизонтальне, чи з нахилом.Не розповідай мені, бо я був і в усіх українських супермаркетах і в Волмарті, на відміну від тебе. Справа в тому, що в Україні мережі тіпа Ашана, Епіцентра, Сільпо, та АТБ організують імпорт самі дужу часто під своїм брендом. В Епіцентрі, відділ Декор середня якість буде краща за Волмарт, бо там там китайського буде не так багато, а достатньо багато Европейських виробів типу Luminarc, турецьких ваз, або українських ялинкових іграшок ручної роботи. В Ашана та Леруа Марлена більша частина - то вироблене під своїм брендом по якості тіпа Luminarc або як інструменти провідних брендів.Аналогічно до Мексики є Туреччина із зимовими огірками-помідорами. Ключові фрукти в Україні та Польші - яблука та груші є свої круглий рік, крім того Польша та Україна - експортери яблук №1 і 2 у світі. Ключове споживання - це продукти, прив'язані до двох базисів - ціна кукурудзи та сої (олія та шрот, бо соняшник від неї відрізняється на 5%). Бо те не отримаєш м'яса не купивши 6-8 кг корму на 1 кг м'яса, а по кукурудзі та сої ціни +- всюди однакові. І якщо кукурудза подорожчала удвічі, то за деякий час і м'ясо і ковбаси і молочка - все подорожчає удвічі. Так, корпорації можуть погратися з цінами з півроку-рік, говорячи якусь херню про долю ринку, якийсь час будуть діяти контракти на постачання чогось за старими цінами, але все одно - якщо кукурудза та соя подорожчали х2, то і все інше подорожчає х2. Denik Повідомлень: 1816 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:43 Re: Еміграція, заробітчанство San написав: У меня круг общения - айтишники. Вот год назад не знал никого, кто думал уезжать из Украины: все жили как коты в масле, их не прельщал дауншифтинг в жизни в развитых странах. А сейчас где-то половина их так уже выехала. И если какая-то часть ещё от половины ещё получает по украинскому ЧП, то другие уже официально трудоустроились в Польше, США, Канаде. Польские присматривают жильё себе уже, а заокеанские используют возможность, которую они могли бы и не получить без войны. Канадские и американские переехали семьями, отправили детей в садики/школы, устроились, сняли жильё, получили документы. По отзывам пока довольны. Я не верю в их возвращение. Слишком они уже далеко, и процесс интеграции пошёл. Польские могли бы вернуться, но тоже интегрируются, и покупка жилья их привяжет ещё сильнее.

И кстати, если поначалу выезжали в основном женский пол и дети, как-то некоторые семьями, то сейчас уже большинство айтишников мужского пола просочились. У меня круг общения - айтишники. Вот год назад не знал никого, кто думал уезжать из Украины: все жили как коты в масле, их не прельщал дауншифтинг в жизни в развитых странах. А сейчас где-то половина их так уже выехала. И если какая-то часть ещё от половины ещё получает по украинскому ЧП, то другие уже официально трудоустроились в Польше, США, Канаде. Польские присматривают жильё себе уже, а заокеанские используют возможность, которую они могли бы и не получить без войны. Канадские и американские переехали семьями, отправили детей в садики/школы, устроились, сняли жильё, получили документы. По отзывам пока довольны. Я не верю в их возвращение. Слишком они уже далеко, и процесс интеграции пошёл. Польские могли бы вернуться, но тоже интегрируются, и покупка жилья их привяжет ещё сильнее.И кстати, если поначалу выезжали в основном женский пол и дети, как-то некоторые семьями, то сейчас уже большинство айтишников мужского пола просочились.

смотрите шире

в том и дело, что сами уезжают те кто действительно может

а если тут останется только дикое поле, будут вынуждены уехать все остальные, которые ни тут, ни тем более там не сильно конкурентные, их намного больше, чем "айтишниников" и вот как раз ради них нужен план Маршала

а уж простите как Вы там пишите "фильтровать" этих людей последнее дело.. смотрите ширев том и дело, что сами уезжают те кто действительно можета если тут останется только дикое поле, будут вынуждены уехать все остальные, которые ни тут, ни тем более там не сильно конкурентные, их намного больше, чем "айтишниников" и вот как раз ради них нужен план Маршалаа уж простите как Вы там пишите "фильтровать" этих людей последнее дело.. nekefer

Повідомлень: 366 З нами з: 24.10.14 Подякував: 29 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:46 vitaliian написав: Флай считает 20% от количества понаехов, а не от ёмкости рынка труда (количества рабочих мест). Это всего десятки тысяч в зависимости от конкретной страны Флай считает 20% от количества понаехов, а не от ёмкости рынка труда (количества рабочих мест). Это всего десятки тысяч в зависимости от конкретной страны

Да, со мной сыграли эмоции. Потому что пока наших я встречаю на нарезке колбасы, уборке номеров, торговле китайскими товарами. И тех кто очень хочет остаться, не работает и живёт за счёт доброго дяди не в самом комфортном жилье. Те кто врачи со своей практикой - это от 12 лет уже тут.

Те кто сами снимают жильё за рыночную цену, но это среди моих знакомых, оставаться не хотят. Да, со мной сыграли эмоции. Потому что пока наших я встречаю на нарезке колбасы, уборке номеров, торговле китайскими товарами. И тех кто очень хочет остаться, не работает и живёт за счёт доброго дяди не в самом комфортном жилье. Те кто врачи со своей практикой - это от 12 лет уже тут.Те кто сами снимают жильё за рыночную цену, но это среди моих знакомых, оставаться не хотят. stm

Повідомлень: 3619 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:57 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада.

І ті 20% залишаться в Німеччині, то це погано для України, чи добре?

Можна подивитися із іншого боку: Україна втрачає 20% самих адаптивних і мотивованих, а Німеччина отримує. Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада.І ті 20% залишаться в Німеччині, то це погано для України, чи добре?Можна подивитися із іншого боку: Україна втрачає 20% самих адаптивних і мотивованих, а Німеччина отримує.

Найбільш адаптивні і мотивовані - в ЗСУ, ТрО та інших структурах. Я нагадаю про 300 тис. чоловіків, які в'їхали в Україну з початком війни, знаючи, що назад їх не випустять.

На 90% - про виїхавших розмова іде за жінок, бо чоловіків не випустили. І що толку з роботи бухгалтером, якщо в Європі - енергетична криза.

Типовими роботами є або проєктування, або виробництво, монтаж/будівництво енергетичних об'єктів.

Я слабо собі уявляю жінку, яка лазить по похилому даху і монтує сонячні панелі по 20-30 кг, працює зварювальником і виробляє кріплення для сонячних панелей, водить бетоновоз, заливає бетоном, або в'яже арматуру під фундамент вітрогенератора або опори ЛЕП, займається монтажем елктрозаправної станції.

Навіть щоб вивчити проектування всього цього треба 2-3 роки якогось коледжу окрім знання мови. А кількість жінок, що отримала спеціальності в галузі будівництво, вентиляція та кондиціонування, енергетика або електрична інженерія - може кілька десятків тисяч на всю Україну від 22 до пенсійного віку. І 5 тис. виїхавших на 5 млн. нічого не вирішать.

Війна зламала і буде доламувати світові енергетичні ринки. Переважна частина жінок в Європі працюють в сфері послуг: торгівлі, громадського харчування, шкільної освіти, готельно-ресторанного бізнесу, банківсько-страхової сфери, медицини. Освіта та медицина є базовоми потребам. Банківська та страхова сфери можуть бути замінені програмним забезпеченням на 90-95% та банкоматами/терміналами, що чудово показує робота Привату та Монобанку. Торгівля харчами та туалетним папером (приклад-АТБ) теж залищиться - навіть у умовах війни з таким нічого не стається. А от що буде зі сферою розваг в тому числі з молами, орієнтованими на "шопінг", якщо доїхати, і які раптом стане опалювати/кондиціонціонувати стане вп'ятеро-вдесятеро дорожче - т о велике питання.

Німці просто намагаються робити те саме, що вони робили з біженцями з Сирії, не враховуючи того, що у сфері послуг буде спочатку скорочення, а потім її реструктуризація. Найбільш адаптивні і мотивовані - в ЗСУ, ТрО та інших структурах. Я нагадаю про 300 тис. чоловіків, які в'їхали в Україну з початком війни, знаючи, що назад їх не випустять.На 90% - про виїхавших розмова іде за жінок, бо чоловіків не випустили. І що толку з роботи бухгалтером, якщо в Європі - енергетична криза.Типовими роботами є або проєктування, або виробництво, монтаж/будівництво енергетичних об'єктів.Я слабо собі уявляю жінку, яка лазить по похилому даху і монтує сонячні панелі по 20-30 кг, працює зварювальником і виробляє кріплення для сонячних панелей, водить бетоновоз, заливає бетоном, або в'яже арматуру під фундамент вітрогенератора або опори ЛЕП, займається монтажем елктрозаправної станції.Навіть щоб вивчити проектування всього цього треба 2-3 роки якогось коледжу окрім знання мови. А кількість жінок, що отримала спеціальності в галузі будівництво, вентиляція та кондиціонування, енергетика або електрична інженерія - може кілька десятків тисяч на всю Україну від 22 до пенсійного віку. І 5 тис. виїхавших на 5 млн. нічого не вирішать.Війна зламала і буде доламувати світові енергетичні ринки. Переважна частина жінок в Європі працюють в сфері послуг: торгівлі, громадського харчування, шкільної освіти, готельно-ресторанного бізнесу, банківсько-страхової сфери, медицини. Освіта та медицина є базовоми потребам. Банківська та страхова сфери можуть бути замінені програмним забезпеченням на 90-95% та банкоматами/терміналами, що чудово показує робота Привату та Монобанку. Торгівля харчами та туалетним папером (приклад-АТБ) теж залищиться - навіть у умовах війни з таким нічого не стається. А от що буде зі сферою розваг в тому числі з молами, орієнтованими на "шопінг", якщо доїхати, і які раптом стане опалювати/кондиціонціонувати стане вп'ятеро-вдесятеро дорожче - т о велике питання.Німці просто намагаються робити те саме, що вони робили з біженцями з Сирії, не враховуючи того, що у сфері послуг буде спочатку скорочення, а потім її реструктуризація. Denik Повідомлень: 1816 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 345346347348349> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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