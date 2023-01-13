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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:06
Не може бути системного підходу з урахуванням стійкого розвитку по роботі з біженцями в Німеччині, лідеркою якою 16 років була бездітна тітка Меркель, яка задля поточних економічних переваг довела континент до енергетичної кризи та повномасштабної війни, а саме німецьке суспільство до одного з найнижчих в світі коефіцієнтів народжуваності.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:09
Grand Touring написав: antey1969 написав:
у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие.
Взаимное чувство. Сегодняшние проблемы украинской элиты меня не волнуют. Ровно как и послевоенные, так как я уверен ничего путевого не будет. Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами.
Кто-то еще будет спорить что это самая гнилая ветка на forum.finance.ua?
Фублд, аж затошнило.
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airmax78
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:15
airmax78 написав: Grand Touring написав: antey1969 написав:
у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие.
Взаимное чувство. Сегодняшние проблемы украинской элиты меня не волнуют. Ровно как и послевоенные, так как я уверен ничего путевого не будет. Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами.
Кто-то еще будет спорить что это самая гнилая ветка на forum.finance.ua?
Фублд, аж затошнило.
Как поживаете в вашей Вене?
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BIGor
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:18
airmax78 написав: Grand Touring написав: antey1969 написав:
у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие.
Взаимное чувство. Сегодняшние проблемы украинской элиты меня не волнуют. Ровно как и послевоенные, так как я уверен ничего путевого не будет. Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами.
Кто-то еще будет спорить что это самая гнилая ветка на forum.finance.ua?
Фублд, аж затошнило.
Потому что, ни у кого не вызывает сомнений, что после войны различные Коли Котлеты повозвращаются в Киев и будут пилить бабло, как пилили до войны. Возможный приём в ЕС в плане коррупции ничего не изменит. В той же Польше местные елиты пилят бабло аж гай шумит.
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Bolt
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:18
stm написав:
пока наших я встречаю на нарезке колбасы, уборке номеров, торговле китайскими товарами. И тех кто очень хочет остаться, не работает и живёт за счёт доброго дяди не в самом комфортном жилье. Те кто врачи со своей практикой - это от 12 лет уже тут.
Те кто сами снимают жильё за рыночную цену, но это среди моих знакомых, оставаться не хотят.
Ну в кого яке коло спілкування. Я знаю людей які працюють, знімають по ринку і не отримують ніяких пільг - лишатися - хочуть.
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BIGor
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:21
vitaliian написав:
наивная думает, что для обычной стиралки у тебя места нет. Лови лайфхак, стиралка вместо стола. Удобно, постирал, поел на стиралке, после еды поставил на нее ноутбук.
Тобто поки пере - нормально не поїси. А якщо віджим то особливо
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:29
BIGor написав: airmax78 написав: Grand Touring написав:
Взаимное чувство. Сегодняшние проблемы украинской элиты меня не волнуют. Ровно как и послевоенные, так как я уверен ничего путевого не будет. Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами.
Кто-то еще будет спорить что это самая гнилая ветка на forum.finance.ua?
Фублд, аж затошнило.
Как поживаете в вашей Вене?
Готуюсь до повернення.
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airmax78
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:32
BIGor написав: stm написав:
пока наших я встречаю на нарезке колбасы, уборке номеров, торговле китайскими товарами. И тех кто очень хочет остаться, не работает и живёт за счёт доброго дяди не в самом комфортном жилье. Те кто врачи со своей практикой - это от 12 лет уже тут.
Те кто сами снимают жильё за рыночную цену, но это среди моих знакомых, оставаться не хотят.
Ну в кого яке коло спілкування. Я знаю людей які працюють, знімають по ринку і не отримують ніяких пільг - лишатися - хочуть.
Поржала, в Польше не было пильг. Те пильги что снимайся что нет, это как 10грн в наше время. По-моему 500 злотых на детей вне зависимости от работаешь или нет
поляки сейчас хоть визы защиты выдают или как раньше предлагают ехать хоть куда?
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stm
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:38
stm написав:
Давайте подумаем в развитых государствах 20% нехватка высококвалифицированного персонала?! Откуда тогда такие показатели ВВП?
Із досвіду десятків знайомих: в Німеччині чи Австрії важко виграти на ринку праці конкуренцію від Чехів/Поляків. Але в тій же Чехії наших з радістю беруть і на заводи (машини збирати, сир варити, вино розливати і т.д.) і в приватні фірми різного роду: зокрема, одна знайома акваріуми (ріже скло, клеїть), інша проектує всякі сауни/бані/дачні будинки.
Також багато знайомих осіло на півдні Італії...
От знайомі ІТ-шники майже не виїхали, але після розводу ІТ-кластером масово пішли в магістратуру: офіційна відстрочка на рік за ~600$..
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 13 січ, 2023 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:43
Дюрі-бачі написав: stm написав:
Давайте подумаем в развитых государствах 20% нехватка высококвалифицированного персонала?! Откуда тогда такие показатели ВВП?
Із досвіду десятків знайомих: в Німеччині чи Австрії важко виграти на ринку праці конкуренцію від Чехів/Поляків. Але в тій же Чехії наших з радістю беруть і на заводи і в приватні фірми різного роду: зокрема одна знайома акваріуми (ріже скло, клеїть), інша проектує всякі сауни/бані/дачні будинки...
Кем они были в Украине?
Я даже не считаю в отличии от Эйра что ветка гнилая, послевоенное восстановление при такой же коррупции приведёт к тому что капитал сюда не зайдет и будет безработица. Так лучше уж на овощах и заводах ЕС иметь возможность. Но все или большинство бизнес не откроют, хирургами сразу не станут, международные стандарты бух.учета и английский+местный язык не выучат.
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stm
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