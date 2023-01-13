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#<1 ... 346347348349> Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:06 Re: Еміграція, заробітчанство Не може бути системного підходу з урахуванням стійкого розвитку по роботі з біженцями в Німеччині, лідеркою якою 16 років була бездітна тітка Меркель, яка задля поточних економічних переваг довела континент до енергетичної кризи та повномасштабної війни, а саме німецьке суспільство до одного з найнижчих в світі коефіцієнтів народжуваності. Denik Повідомлень: 1816 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:09 Grand Touring написав: antey1969 написав: у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие. у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие. Взаимное чувство. Сегодняшние проблемы украинской элиты меня не волнуют. Ровно как и послевоенные, так как я уверен ничего путевого не будет. Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами. Взаимное чувство. Сегодняшние проблемы украинской элиты меня не волнуют. Ровно как и послевоенные, так как я уверен ничего путевого не будет. Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами.

Кто-то еще будет спорить что это самая гнилая ветка на forum.finance.ua?

Фублд, аж затошнило. Кто-то еще будет спорить что это самая гнилая ветка на forum.finance.ua?Фублд, аж затошнило. airmax78 Повідомлень: 41686 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5128 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:15 airmax78 написав: Grand Touring написав: antey1969 написав: у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие. у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие. Взаимное чувство. Сегодняшние проблемы украинской элиты меня не волнуют. Ровно как и послевоенные, так как я уверен ничего путевого не будет. Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами. Взаимное чувство. Сегодняшние проблемы украинской элиты меня не волнуют. Ровно как и послевоенные, так как я уверен ничего путевого не будет. Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами.

Кто-то еще будет спорить что это самая гнилая ветка на forum.finance.ua?

Фублд, аж затошнило. Кто-то еще будет спорить что это самая гнилая ветка на forum.finance.ua?Фублд, аж затошнило.

Как поживаете в вашей Вене? Как поживаете в вашей Вене? BIGor

Повідомлень: 7218 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1521 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:18 airmax78 написав: Grand Touring написав: antey1969 написав: у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие. у Германии планы на наших уже весьма далекоидущие. Взаимное чувство. Сегодняшние проблемы украинской элиты меня не волнуют. Ровно как и послевоенные, так как я уверен ничего путевого не будет. Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами. Взаимное чувство. Сегодняшние проблемы украинской элиты меня не волнуют. Ровно как и послевоенные, так как я уверен ничего путевого не будет. Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами.

Кто-то еще будет спорить что это самая гнилая ветка на forum.finance.ua?

Фублд, аж затошнило. Кто-то еще будет спорить что это самая гнилая ветка на forum.finance.ua?Фублд, аж затошнило.

Потому что, ни у кого не вызывает сомнений, что после войны различные Коли Котлеты повозвращаются в Киев и будут пилить бабло, как пилили до войны. Возможный приём в ЕС в плане коррупции ничего не изменит. В той же Польше местные елиты пилят бабло аж гай шумит. Потому что, ни у кого не вызывает сомнений, что после войны различные Коли Котлеты повозвращаются в Киев и будут пилить бабло, как пилили до войны. Возможный приём в ЕС в плане коррупции ничего не изменит. В той же Польше местные елиты пилят бабло аж гай шумит. Bolt Повідомлень: 1501 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:18 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: пока наших я встречаю на нарезке колбасы, уборке номеров, торговле китайскими товарами. И тех кто очень хочет остаться, не работает и живёт за счёт доброго дяди не в самом комфортном жилье. Те кто врачи со своей практикой - это от 12 лет уже тут.

Те кто сами снимают жильё за рыночную цену, но это среди моих знакомых, оставаться не хотят. пока наших я встречаю на нарезке колбасы, уборке номеров, торговле китайскими товарами. И тех кто очень хочет остаться, не работает и живёт за счёт доброго дяди не в самом комфортном жилье. Те кто врачи со своей практикой - это от 12 лет уже тут.Те кто сами снимают жильё за рыночную цену, но это среди моих знакомых, оставаться не хотят.

Ну в кого яке коло спілкування. Я знаю людей які працюють, знімають по ринку і не отримують ніяких пільг - лишатися - хочуть. Ну в кого яке коло спілкування. Я знаю людей які працюють, знімають по ринку і не отримують ніяких пільг - лишатися - хочуть. BIGor

Повідомлень: 7218 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1521 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:21 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliian написав: наивная думает, что для обычной стиралки у тебя места нет. Лови лайфхак, стиралка вместо стола. Удобно, постирал, поел на стиралке, после еды поставил на нее ноутбук. наивная думает, что для обычной стиралки у тебя места нет. Лови лайфхак, стиралка вместо стола. Удобно, постирал, поел на стиралке, после еды поставил на нее ноутбук.

Тобто поки пере - нормально не поїси. А якщо віджим то особливо Тобто поки пере - нормально не поїси. А якщо віджим то особливо Faceless

Модератор Повідомлень: 32574 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1361 раз. Подякували: 7675 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:29 BIGor написав: airmax78 написав: Grand Touring написав: Взаимное чувство. Сегодняшние проблемы украинской элиты меня не волнуют. Ровно как и послевоенные, так как я уверен ничего путевого не будет. Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами. Взаимное чувство. Сегодняшние проблемы украинской элиты меня не волнуют. Ровно как и послевоенные, так как я уверен ничего путевого не будет. Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами.

Кто-то еще будет спорить что это самая гнилая ветка на forum.finance.ua?

Фублд, аж затошнило. Кто-то еще будет спорить что это самая гнилая ветка на forum.finance.ua?Фублд, аж затошнило.

Как поживаете в вашей Вене? Как поживаете в вашей Вене?

Готуюсь до повернення. Готуюсь до повернення. airmax78 Повідомлень: 41686 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5128 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:32 BIGor написав: stm написав: пока наших я встречаю на нарезке колбасы, уборке номеров, торговле китайскими товарами. И тех кто очень хочет остаться, не работает и живёт за счёт доброго дяди не в самом комфортном жилье. Те кто врачи со своей практикой - это от 12 лет уже тут.

Те кто сами снимают жильё за рыночную цену, но это среди моих знакомых, оставаться не хотят. пока наших я встречаю на нарезке колбасы, уборке номеров, торговле китайскими товарами. И тех кто очень хочет остаться, не работает и живёт за счёт доброго дяди не в самом комфортном жилье. Те кто врачи со своей практикой - это от 12 лет уже тут.Те кто сами снимают жильё за рыночную цену, но это среди моих знакомых, оставаться не хотят.

Ну в кого яке коло спілкування. Я знаю людей які працюють, знімають по ринку і не отримують ніяких пільг - лишатися - хочуть. Ну в кого яке коло спілкування. Я знаю людей які працюють, знімають по ринку і не отримують ніяких пільг - лишатися - хочуть.

Поржала, в Польше не было пильг. Те пильги что снимайся что нет, это как 10грн в наше время. По-моему 500 злотых на детей вне зависимости от работаешь или нет поляки сейчас хоть визы защиты выдают или как раньше предлагают ехать хоть куда? Поржала, в Польше не было пильг. Те пильги что снимайся что нет, это как 10грн в наше время. По-моему 500 злотых на детей вне зависимости от работаешь или нетполяки сейчас хоть визы защиты выдают или как раньше предлагают ехать хоть куда? stm

Повідомлень: 3619 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:38 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Давайте подумаем в развитых государствах 20% нехватка высококвалифицированного персонала?! Откуда тогда такие показатели ВВП? Давайте подумаем в развитых государствах 20% нехватка высококвалифицированного персонала?! Откуда тогда такие показатели ВВП?

Із досвіду десятків знайомих: в Німеччині чи Австрії важко виграти на ринку праці конкуренцію від Чехів/Поляків. Але в тій же Чехії наших з радістю беруть і на заводи (машини збирати, сир варити, вино розливати і т.д.) і в приватні фірми різного роду: зокрема, одна знайома акваріуми (ріже скло, клеїть), інша проектує всякі сауни/бані/дачні будинки.

Також багато знайомих осіло на півдні Італії...

От знайомі ІТ-шники майже не виїхали, але після розводу ІТ-кластером масово пішли в магістратуру: офіційна відстрочка на рік за ~600$.. Із досвіду десятків знайомих: в Німеччині чи Австрії важко виграти на ринку праці конкуренцію від Чехів/Поляків. Але в тій же Чехії наших з радістю беруть і на заводи (машини збирати, сир варити, вино розливати і т.д.) і в приватні фірми різного роду: зокрема, одна знайома акваріуми (ріже скло, клеїть), інша проектує всякі сауни/бані/дачні будинки.Також багато знайомих осіло на півдні Італії...От знайомі ІТ-шники майже не виїхали, але після розводу ІТ-кластером масово пішли в магістратуру: офіційна відстрочка на рік за ~600$.. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 13 січ, 2023 12:43, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 312 З нами з: 29.07.22 Подякував: 28 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:43 Дюрі-бачі написав: stm написав: Давайте подумаем в развитых государствах 20% нехватка высококвалифицированного персонала?! Откуда тогда такие показатели ВВП? Давайте подумаем в развитых государствах 20% нехватка высококвалифицированного персонала?! Откуда тогда такие показатели ВВП?

Із досвіду десятків знайомих: в Німеччині чи Австрії важко виграти на ринку праці конкуренцію від Чехів/Поляків. Але в тій же Чехії наших з радістю беруть і на заводи і в приватні фірми різного роду: зокрема одна знайома акваріуми (ріже скло, клеїть), інша проектує всякі сауни/бані/дачні будинки... Із досвіду десятків знайомих: в Німеччині чи Австрії важко виграти на ринку праці конкуренцію від Чехів/Поляків. Але в тій же Чехії наших з радістю беруть і на заводи і в приватні фірми різного роду: зокрема одна знайома акваріуми (ріже скло, клеїть), інша проектує всякі сауни/бані/дачні будинки...

Кем они были в Украине?

Я даже не считаю в отличии от Эйра что ветка гнилая, послевоенное восстановление при такой же коррупции приведёт к тому что капитал сюда не зайдет и будет безработица. Так лучше уж на овощах и заводах ЕС иметь возможность. Но все или большинство бизнес не откроют, хирургами сразу не станут, международные стандарты бух.учета и английский+местный язык не выучат. Кем они были в Украине?Я даже не считаю в отличии от Эйра что ветка гнилая, послевоенное восстановление при такой же коррупции приведёт к тому что капитал сюда не зайдет и будет безработица. Так лучше уж на овощах и заводах ЕС иметь возможность. Но все или большинство бизнес не откроют, хирургами сразу не станут, международные стандарты бух.учета и английский+местный язык не выучат. stm

Повідомлень: 3619 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 346347348349> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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