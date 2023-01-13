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#<1 ... 346347348349 Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:45 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Кем они были в Украине? Кем они были в Украине?

Та по різному, але 2/3 знайшли працю близьку до фаху: тут проєктувала дахи - там бані, тут на заводі крутив джгути - там машини збирає, тут вікна робила - там акваріуми...

От медикам значно важче - треба процедури підтвердження диплому, якісь ліцензії, до роботи навіть санітаром не підпускають з вулиці...

Колегам по університету теж не особливо сподобалось: там треба менше працювати, але значно якісніше, тільки одна залишилась. Та по різному, але 2/3 знайшли працю близьку до фаху: тут проєктувала дахи - там бані, тут на заводі крутив джгути - там машини збирає, тут вікна робила - там акваріуми...От медикам значно важче - треба процедури підтвердження диплому, якісь ліцензії, до роботи навіть санітаром не підпускають з вулиці...Колегам по університету теж не особливо сподобалось: там треба менше працювати, але значно якісніше, тільки одна залишилась. Дюрі-бачі

Повідомлень: 312 З нами з: 29.07.22 Подякував: 28 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:56 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: Навіть щоб вивчити проектування всього цього треба 2-3 роки якогось коледжу окрім знання мови. А кількість жінок, що отримала спеціальності в галузі будівництво, вентиляція та кондиціонування, енергетика або електрична інженерія - може кілька десятків тисяч на всю Україну від 22 до пенсійного віку. І 5 тис. виїхавших на 5 млн. нічого не вирішать.

Війна зламала і буде доламувати світові енергетичні ринки. Переважна частина жінок в Європі працюють в сфері послуг: торгівлі, громадського харчування, шкільної освіти, готельно-ресторанного бізнесу, банківсько-страхової сфери, медицини. Навіть щоб вивчити проектування всього цього треба 2-3 роки якогось коледжу окрім знання мови. А кількість жінок, що отримала спеціальності в галузі будівництво, вентиляція та кондиціонування, енергетика або електрична інженерія - може кілька десятків тисяч на всю Україну від 22 до пенсійного віку. І 5 тис. виїхавших на 5 млн. нічого не вирішать.Війна зламала і буде доламувати світові енергетичні ринки. Переважна частина жінок в Європі працюють в сфері послуг: торгівлі, громадського харчування, шкільної освіти, готельно-ресторанного бізнесу, банківсько-страхової сфери, медицини.

Тут правильно підказали про харчову промисловість. Це звичайно великий +. Чимало жінок мають навіть освіту у цій сфері. І сирзавод/молочний завод/пекарня/ковбасний цех/птахофабрика/кулінарне виробництво в Україні нічим не будуть відрізнятися від Європи. Тут правильно підказали про харчову промисловість. Це звичайно великий +. Чимало жінок мають навіть освіту у цій сфері. І сирзавод/молочний завод/пекарня/ковбасний цех/птахофабрика/кулінарне виробництво в Україні нічим не будуть відрізнятися від Європи. Denik Повідомлень: 1816 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:58 Дюрі-бачі написав: Із досвіду десятків знайомих: в Німеччині чи Австрії важко виграти на ринку праці конкуренцію від Чехів/Поляків. Але в тій же Чехії наших з радістю беруть і на заводи і в приватні фірми різного роду: зокрема одна знайома акваріуми (ріже скло, клеїть), інша проектує всякі сауни/бані/дачні будинки... Із досвіду десятків знайомих: в Німеччині чи Австрії важко виграти на ринку праці конкуренцію від Чехів/Поляків. Але в тій же Чехії наших з радістю беруть і на заводи і в приватні фірми різного роду: зокрема одна знайома акваріуми (ріже скло, клеїть), інша проектує всякі сауни/бані/дачні будинки...



Шляхи Господні несповідимі...

На Земній кулі 8 мільярдів людей і, звичайно, 8 мільярдів думок.

За неофіційними даними з України виїхало щонайменше 8 мільйонів людей і всі вони шукають нове життя...

Так, воно часто включає те, про що пише stm.

Але це і можливість почати все з "нуля", а іноді "не з нуля" - але різко і в правильному напрямку поміняти - часто вимушено - своє життя...

Я спілкуюсь із трьома сім'ями, які переїхали до Канади.

Одна із сімей – неповна: до Канади з Туреччини виїхали: мама+молодший син+мама мами.

У Канаді вже рік старший син.

Приїхали, влаштувалися, молодшого сина визначили до школи.

А ось мама 23 січня повертається до Анталії.

І не тому, що НЕ прижилася, а навпаки – і дуже цікаво:

Вона одружена з громадянином Туреччини та молодшого сина батько - саме він.

Вона тут має роботу - в стоматологічній клініці - я саме в цю клинку направляю наших

українців – в реєстратурі та лікарі говОрять українською і польскою - імпланти тут ставлять просто чудово та за ціною від 400 євро за один зуб.

Цікаво, що якщо людині потрібно зробити "Голлівудську посмішку" - замовлення велике - сумарно більше 3 500 євро, то клинка забезпечує авіапереліт пацієнта з Європи і назад.



Ну ось: мама повертається і цілком логічно:

- в Туреччині є чудова робота.

- в Туреччині є коханий чоловік.

- в Туреччині є квартира.

- мама та два сини прилаштовані в Канаді.

Цікаве відео про школу в Канаді - приблизно таку вона і віддала молодшого сина...

Здається, родина з Харкова...

https://www.youtube.com/watch?v=bQyyl26g2m4 Шляхи Господні несповідимі...На Земній кулі 8 мільярдів людей і, звичайно, 8 мільярдів думок.За неофіційними даними з України виїхало щонайменше 8 мільйонів людей і всі вони шукають нове життя...Так, воно часто включає те, про що пишеАле це і можливість почати все з "нуля", а іноді "не з нуля" - але різко і в правильному напрямку поміняти -- своє життя...Я спілкуюсь із трьома сім'ями, які переїхали до Канади.Одна із сімей – неповна: до Канади з Туреччини виїхали: мама+молодший син+мама мами.У Канаді вже рік старший син.Приїхали, влаштувалися, молодшого сина визначили до школи.А ось мама 23 січня повертається до Анталії.І не тому, що НЕ прижилася, а навпаки – і дуже цікаво:Вона одружена з громадянином Туреччини та молодшого сина батько - саме він.Вона тут має роботу - в стоматологічній клініці - я саме в цю клинку направляю нашихукраїнців – в реєстратурі та лікарі говОрять українською і польскою - імпланти тут ставлять просто чудово та за ціною від 400 євро за один зуб.Цікаво, що якщо людині потрібно зробити "Голлівудську посмішку" - замовлення велике - сумарно більше 3 500 євро, то клинка забезпечує авіапереліт пацієнта з Європи і назад.Ну ось: мама повертається і цілком логічно:- в Туреччині є чудова робота.- в Туреччині є коханий чоловік.- в Туреччині є квартира.- мама та два сини прилаштовані в Канаді.Цікаве відео про школу в Канаді - приблизно таку вона і віддала молодшого сина...Здається, родина з Харкова... akurt

Повідомлень: 7245 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2882 раз. Подякували: 962 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:59 stm написав: BIGor написав: stm написав: пока наших я встречаю на нарезке колбасы, уборке номеров, торговле китайскими товарами. И тех кто очень хочет остаться, не работает и живёт за счёт доброго дяди не в самом комфортном жилье. Те кто врачи со своей практикой - это от 12 лет уже тут.

Те кто сами снимают жильё за рыночную цену, но это среди моих знакомых, оставаться не хотят. пока наших я встречаю на нарезке колбасы, уборке номеров, торговле китайскими товарами. И тех кто очень хочет остаться, не работает и живёт за счёт доброго дяди не в самом комфортном жилье. Те кто врачи со своей практикой - это от 12 лет уже тут.Те кто сами снимают жильё за рыночную цену, но это среди моих знакомых, оставаться не хотят.

Ну в кого яке коло спілкування. Я знаю людей які працюють, знімають по ринку і не отримують ніяких пільг - лишатися - хочуть. Ну в кого яке коло спілкування. Я знаю людей які працюють, знімають по ринку і не отримують ніяких пільг - лишатися - хочуть.

Поржала, в Польше не было пильг. Те пильги что снимайся что нет, это как 10грн в наше время. По-моему 500 злотых на детей вне зависимости от работаешь или нет поляки сейчас хоть визы защиты выдают или как раньше предлагают ехать хоть куда? Поржала, в Польше не было пильг. Те пильги что снимайся что нет, это как 10грн в наше время. По-моему 500 злотых на детей вне зависимости от работаешь или нетполяки сейчас хоть визы защиты выдают или как раньше предлагают ехать хоть куда?

Чего ржете? Вы же по легенде в Германии. Чего ржете? Вы же по легенде в Германии. BIGor

Повідомлень: 7218 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1094 раз. Подякували: 1521 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:08 akurt написав: Здається, родина з Харкова...

https://www.youtube.com/watch?v=bQyyl26g2m4 Здається, родина з Харкова...

Дякую, блеванув. Яскравий приклад "Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами"(с) Дякую, блеванув. Яскравий приклад "Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами"(с) airmax78 Повідомлень: 41686 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5128 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 346347348349 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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