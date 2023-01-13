RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 347348349350>
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  stm написав:Кем они были в Украине?

Та по різному, але 2/3 знайшли працю близьку до фаху: тут проєктувала дахи - там бані, тут на заводі крутив джгути - там машини збирає, тут вікна робила - там акваріуми...
От медикам значно важче - треба процедури підтвердження диплому, якісь ліцензії, до роботи навіть санітаром не підпускають з вулиці...
Колегам по університету теж не особливо сподобалось: там треба менше працювати, але значно якісніше, тільки одна залишилась.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 317
З нами з: 29.07.22
Подякував: 28 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:Навіть щоб вивчити проектування всього цього треба 2-3 роки якогось коледжу окрім знання мови. А кількість жінок, що отримала спеціальності в галузі будівництво, вентиляція та кондиціонування, енергетика або електрична інженерія - може кілька десятків тисяч на всю Україну від 22 до пенсійного віку. І 5 тис. виїхавших на 5 млн. нічого не вирішать.
Війна зламала і буде доламувати світові енергетичні ринки. Переважна частина жінок в Європі працюють в сфері послуг: торгівлі, громадського харчування, шкільної освіти, готельно-ресторанного бізнесу, банківсько-страхової сфери, медицини.

Тут правильно підказали про харчову промисловість. Це звичайно великий +. Чимало жінок мають навіть освіту у цій сфері. І сирзавод/молочний завод/пекарня/ковбасний цех/птахофабрика/кулінарне виробництво в Україні нічим не будуть відрізнятися від Європи.
Denik
 
Повідомлень: 1821
З нами з: 23.02.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:58

  Дюрі-бачі написав:Із досвіду десятків знайомих: в Німеччині чи Австрії важко виграти на ринку праці конкуренцію від Чехів/Поляків. Але в тій же Чехії наших з радістю беруть і на заводи і в приватні фірми різного роду: зокрема одна знайома акваріуми (ріже скло, клеїть), інша проектує всякі сауни/бані/дачні будинки...


Шляхи Господні несповідимі...
На Земній кулі 8 мільярдів людей і, звичайно, 8 мільярдів думок.
За неофіційними даними з України виїхало щонайменше 8 мільйонів людей і всі вони шукають нове життя...
Так, воно часто включає те, про що пише stm.
Але це і можливість почати все з "нуля", а іноді "не з нуля" - але різко і в правильному напрямку поміняти - часто вимушено - своє життя...
Я спілкуюсь із трьома сім'ями, які переїхали до Канади.
Одна із сімей – неповна: до Канади з Туреччини виїхали: мама+молодший син+мама мами.
У Канаді вже рік старший син.
Приїхали, влаштувалися, молодшого сина визначили до школи.
А ось мама 23 січня повертається до Анталії.
І не тому, що НЕ прижилася, а навпаки – і дуже цікаво:
Вона одружена з громадянином Туреччини та молодшого сина батько - саме він.
Вона тут має роботу - в стоматологічній клініці - я саме в цю клинку направляю наших
українців – в реєстратурі та лікарі говОрять українською і польскою - імпланти тут ставлять просто чудово та за ціною від 400 євро за один зуб.
Цікаво, що якщо людині потрібно зробити "Голлівудську посмішку" - замовлення велике - сумарно більше 3 500 євро, то клинка забезпечує авіапереліт пацієнта з Європи і назад.

Ну ось: мама повертається і цілком логічно:
- в Туреччині є чудова робота.
- в Туреччині є коханий чоловік.
- в Туреччині є квартира.
- мама та два сини прилаштовані в Канаді.
Цікаве відео про школу в Канаді - приблизно таку вона і віддала молодшого сина...
Здається, родина з Харкова...
https://www.youtube.com/watch?v=bQyyl26g2m4
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7247
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2884 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:59

  stm написав:
  BIGor написав:
  stm написав:пока наших я встречаю на нарезке колбасы, уборке номеров, торговле китайскими товарами. И тех кто очень хочет остаться, не работает и живёт за счёт доброго дяди не в самом комфортном жилье. Те кто врачи со своей практикой - это от 12 лет уже тут.
Те кто сами снимают жильё за рыночную цену, но это среди моих знакомых, оставаться не хотят.

Ну в кого яке коло спілкування. Я знаю людей які працюють, знімають по ринку і не отримують ніяких пільг - лишатися - хочуть.

Поржала, в Польше не было пильг. Те пильги что снимайся что нет, это как 10грн в наше время. По-моему 500 злотых на детей вне зависимости от работаешь или нет ;) поляки сейчас хоть визы защиты выдают или как раньше предлагают ехать хоть куда?

Чего ржете? Вы же по легенде в Германии.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7220
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1095 раз.
Подякували: 1522 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:08

  akurt написав:Здається, родина з Харкова...
https://www.youtube.com/watch?v=bQyyl26g2m4

Дякую, блеванув. Яскравий приклад "Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами"(с)
airmax78
 
Повідомлень: 41687
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5128 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:А ось мама 23 січня повертається до Анталії.
І не тому, що НЕ прижилася, а навпаки – і дуже цікаво:
Вона одружена з громадянином Туреччини

Стосунки на відстані це окрема тема, і ламаються вони досить просто. Тим більше якщо є житло і робота із нормальною оплатою то їхати значно менше причин.
Взагалі, як на мене, дивне рішення було їхати до Канади...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 317
З нами з: 29.07.22
Подякував: 28 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:45

  airmax78 написав:
  akurt написав:Здається, родина з Харкова...
https://www.youtube.com/watch?v=bQyyl26g2m4

Дякую, блеванув. Яскравий приклад "Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами"(с)

Чим пагана школа?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7220
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1095 раз.
Подякували: 1522 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:07

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  akurt написав:Здається, родина з Харкова...
https://www.youtube.com/watch?v=bQyyl26g2m4

Дякую, блеванув. Яскравий приклад "Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами"(с)

Чим пагана школа?

Да посрать на школу. Бесят эти довольные рожи, когда их земляки сидят по бомбоубежищам. "счастливые бюргеры" сцко.
airmax78
 
Повідомлень: 41687
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5128 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:07

  Дюрі-бачі написав:Взагалі, як на мене, дивне рішення було їхати до Канади...

А як на мене то зовсім НЕ дивне та навіть правильне:
в Канаді залишилися жити старший дорослий працюючий син, молодший син та мати (їх бабуся).
Стратегічно - вірно на 1000%.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7247
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2884 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:09

  airmax78 написав:Да посрать на школу. Бесят эти довольные рожи, когда их земляки сидят по бомбоубежищам. "счастливые бюргеры" сцко.

Реально классно читать от НЕдовольной рожи", которая прячется в Австрии.
До этого "НЕдовольная рожа" пыталсь спрятаться в США, но не получилось...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 січ, 2023 14:12, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7247
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2884 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 347348349350>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, Дюрі-бачі і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (799)
13.01.2023 14:13
Ринок ОВДП (3755)
13.01.2023 13:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.