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Та по різному, але 2/3 знайшли працю близьку до фаху: тут проєктувала дахи - там бані, тут на заводі крутив джгути - там машини збирає, тут вікна робила - там акваріуми... От медикам значно важче - треба процедури підтвердження диплому, якісь ліцензії, до роботи навіть санітаром не підпускають з вулиці... Колегам по університету теж не особливо сподобалось: там треба менше працювати, але значно якісніше, тільки одна залишилась.
Denik написав:Навіть щоб вивчити проектування всього цього треба 2-3 роки якогось коледжу окрім знання мови. А кількість жінок, що отримала спеціальності в галузі будівництво, вентиляція та кондиціонування, енергетика або електрична інженерія - може кілька десятків тисяч на всю Україну від 22 до пенсійного віку. І 5 тис. виїхавших на 5 млн. нічого не вирішать. Війна зламала і буде доламувати світові енергетичні ринки. Переважна частина жінок в Європі працюють в сфері послуг: торгівлі, громадського харчування, шкільної освіти, готельно-ресторанного бізнесу, банківсько-страхової сфери, медицини.
Тут правильно підказали про харчову промисловість. Це звичайно великий +. Чимало жінок мають навіть освіту у цій сфері. І сирзавод/молочний завод/пекарня/ковбасний цех/птахофабрика/кулінарне виробництво в Україні нічим не будуть відрізнятися від Європи.
Дюрі-бачі написав:Із досвіду десятків знайомих: в Німеччині чи Австрії важко виграти на ринку праці конкуренцію від Чехів/Поляків. Але в тій же Чехії наших з радістю беруть і на заводи і в приватні фірми різного роду: зокрема одна знайома акваріуми (ріже скло, клеїть), інша проектує всякі сауни/бані/дачні будинки...
Шляхи Господні несповідимі... На Земній кулі 8 мільярдів людей і, звичайно, 8 мільярдів думок. За неофіційними даними з України виїхало щонайменше 8 мільйонів людей і всі вони шукають нове життя... Так, воно часто включає те, про що пише stm. Але це і можливість почати все з "нуля", а іноді "не з нуля" - але різко і в правильному напрямку поміняти - часто вимушено - своє життя... Я спілкуюсь із трьома сім'ями, які переїхали до Канади. Одна із сімей – неповна: до Канади з Туреччини виїхали: мама+молодший син+мама мами. У Канаді вже рік старший син. Приїхали, влаштувалися, молодшого сина визначили до школи. А ось мама 23 січня повертається до Анталії. І не тому, що НЕ прижилася, а навпаки – і дуже цікаво: Вона одружена з громадянином Туреччини та молодшого сина батько - саме він. Вона тут має роботу - в стоматологічній клініці - я саме в цю клинку направляю наших українців – в реєстратурі та лікарі говОрять українською і польскою - імпланти тут ставлять просто чудово та за ціною від 400 євро за один зуб. Цікаво, що якщо людині потрібно зробити "Голлівудську посмішку" - замовлення велике - сумарно більше 3 500 євро, то клинка забезпечує авіапереліт пацієнта з Європи і назад.
Ну ось: мама повертається і цілком логічно: - в Туреччині є чудова робота. - в Туреччині є коханий чоловік. - в Туреччині є квартира. - мама та два сини прилаштовані в Канаді. Цікаве відео про школу в Канаді - приблизно таку вона і віддала молодшого сина... Здається, родина з Харкова... https://www.youtube.com/watch?v=bQyyl26g2m4
stm написав:пока наших я встречаю на нарезке колбасы, уборке номеров, торговле китайскими товарами. И тех кто очень хочет остаться, не работает и живёт за счёт доброго дяди не в самом комфортном жилье. Те кто врачи со своей практикой - это от 12 лет уже тут. Те кто сами снимают жильё за рыночную цену, но это среди моих знакомых, оставаться не хотят.
Ну в кого яке коло спілкування. Я знаю людей які працюють, знімають по ринку і не отримують ніяких пільг - лишатися - хочуть.
Поржала, в Польше не было пильг. Те пильги что снимайся что нет, это как 10грн в наше время. По-моему 500 злотых на детей вне зависимости от работаешь или нет поляки сейчас хоть визы защиты выдают или как раньше предлагают ехать хоть куда?
akurt написав:А ось мама 23 січня повертається до Анталії. І не тому, що НЕ прижилася, а навпаки – і дуже цікаво: Вона одружена з громадянином Туреччини
Стосунки на відстані це окрема тема, і ламаються вони досить просто. Тим більше якщо є житло і робота із нормальною оплатою то їхати значно менше причин. Взагалі, як на мене, дивне рішення було їхати до Канади...