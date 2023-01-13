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#<1 ... 347348349350 Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:11 akurt написав: Ну ось: мама повертається і цілком логічно:

- в Туреччині є чудова робота.

- в Туреччині є коханий чоловік.

- в Туреччині є квартира.

- мама та два сини прилаштовані в Канаді.

Цікаве відео про школу в Канаді - приблизно таку вона і віддала молодшого сина...

Здається, родина з Харкова...

https://www.youtube.com/watch?v=bQyyl26g2m4 Ну ось: мама повертається і цілком логічно:- в Туреччині є чудова робота.- в Туреччині є коханий чоловік.- в Туреччині є квартира.- мама та два сини прилаштовані в Канаді.Цікаве відео про школу в Канаді - приблизно таку вона і віддала молодшого сина...Здається, родина з Харкова...

Ви смієтесь. У відосіку в 10 класі вчать теорему Піфагора і таблицю Менделеєва. В українській програмі теорема Піфагора в 8 класі, в 10 класі вже була стереометрія і органічна хімія...

З такою освітою можна піти хіба що покоївкою/прибиральницею/офіціантом.

Для того щоб на фермі коровам хвости крутити/дрібний ремонт Джон Діра/на залізниці міняти шпали/ліс валити вже потрібен коледж, який в Канаді не бескоштовний.

Ви як завжди - бачити красиву обгортку: будівлю школи з ремонтом (на Західній Україні ні чим не гірші, навіть по селах) а що там робиться в школі, що дітям в голову укладається - ви не бачите))))



P.S. При такій школі та рівні кафе/ресторанів/фастфудів , щоб поваром піти потрібен "кулінарний технікум")))) Ви смієтесь. У відосіку в 10 класі вчать теорему Піфагора і таблицю Менделеєва. В українській програмі теорема Піфагора в 8 класі, в 10 класі вже була стереометрія і органічна хімія...З такою освітою можна піти хіба що покоївкою/прибиральницею/офіціантом.Для того щоб на фермі коровам хвости крутити/дрібний ремонт Джон Діра/на залізниці міняти шпали/ліс валити вже потрібен коледж, який в Канаді не бескоштовний.Ви як завжди - бачити красиву обгортку: будівлю школи з ремонтом (на Західній Україні ні чим не гірші, навіть по селах) а що там робиться в школі, що дітям в голову укладається - ви не бачите))))P.S. При такій школі та рівні кафе/ресторанів/фастфудів , щоб поваром піти потрібен "кулінарний технікум")))) Востаннє редагувалось Denik в П'ят 13 січ, 2023 14:18, всього редагувалось 1 раз. Denik Повідомлень: 1821 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:13 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: А як на мене то зовсім НЕ дивне та навіть правильне:

в Канаді залишилися жити старший дорослий працюючий син, молодший син та мати (їх бабуся).

Стратегічно - вірно на 1000%. А як на мене то зовсім НЕ дивне та навіть правильне:в Канаді залишилися жити старший дорослий працюючий син, молодший син та мати (їх бабуся).Стратегічно - вірно на 1000%.

Хто фінансуватиме пенсію бубусі та колледжі хоча б, щоб шпали на залізниці міняти/коровам хвости крутити для 2 синів? Хто фінансуватиме пенсію бубусі та колледжі хоча б, щоб шпали на залізниці міняти/коровам хвости крутити для 2 синів? Denik Повідомлень: 1821 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:19 Denik Учать в наших школах, ЗВО справді багато, але є один величезний мінус: більшість з того, що учиться абсолютно не зрозуміло навіщо потрібно. Це сильно демотивує бажання до навчання.

І дуже не хватає елементарних базових знань: дуже часто стикаюсь із тим, що даю якусь банальну задачу студентам, скажімо % по кредитах/депозитах запрограмувати, а вони ні в зуб ногою не в частині програмування, а саме в частині життєвої логіки. А коли переходить до сферичних координат і пошуку найближчого об'єкту... Дюрі-бачі

Повідомлень: 317 З нами з: 29.07.22 Подякував: 28 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:26 Denik написав: Ви смієтесь. У відосіку в 10 класі вчать теорему Піфагора і таблицю Менделеєва. В українській програмі теорема Піфагора в 8 класі, в 10 класі вже була стереометрія і органічна хімія...

З такою освітою можна піти хіба що покоївкою/прибиральницею/офіціантом.

Для того щоб на фермі коровам хвости крутити/дрібний ремонт Джон Діра/на залізниці міняти шпали/ліс валити вже потрібен коледж, який в Канаді не бескоштовний.

Ви як завжди - бачити красиву обгортку: будівлю школи з ремонтом (на Західній Україні ні чим не гірші, навіть по селах) а що там робиться в школі, що дітям в голову укладається - ви не бачите))))



P.S. При такій школі та рівні кафе/ресторанів/фастфудів , щоб поваром піти потрібен "кулінарний технікум")))) Ви смієтесь. У відосіку в 10 класі вчать теорему Піфагора і таблицю Менделеєва. В українській програмі теорема Піфагора в 8 класі, в 10 класі вже була стереометрія і органічна хімія...З такою освітою можна піти хіба що покоївкою/прибиральницею/офіціантом.Для того щоб на фермі коровам хвости крутити/дрібний ремонт Джон Діра/на залізниці міняти шпали/ліс валити вже потрібен коледж, який в Канаді не бескоштовний.Ви як завжди - бачити красиву обгортку: будівлю школи з ремонтом (на Західній Україні ні чим не гірші, навіть по селах) а що там робиться в школі, що дітям в голову укладається - ви не бачите))))P.S. При такій школі та рівні кафе/ресторанів/фастфудів , щоб поваром піти потрібен "кулінарний технікум"))))

От зізнайтеся чесно: кому в житті стали у нагоді усі ці косінуси чи логаріфми? От зізнайтеся чесно: кому в житті стали у нагоді усі ці косінуси чи логаріфми? Gastarbaiter Повідомлень: 2330 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:30 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Denik Учать в наших школах, ЗВО справді багато, але є один величезний мінус: більшість з того, що учиться абсолютно не зрозуміло навіщо потрібно. Це сильно демотивує бажання до навчання.

І дуже не хватає елементарних базових знань: дуже часто стикаюсь із тим, що даю якусь банальну задачу студентам, скажімо % по кредитах/депозитах запрограмувати, а вони ні в зуб ногою не в частині програмування, а саме в частині життєвої логіки. А коли переходить до сферичних координат і пошуку найближчого об'єкту... Denik Учать в наших школах, ЗВО справді багато, але є один величезний мінус: більшість з того, що учиться абсолютно не зрозуміло навіщо потрібно. Це сильно демотивує бажання до навчання.І дуже не хватає елементарних базових знань: дуже часто стикаюсь із тим, що даю якусь банальну задачу студентам, скажімо % по кредитах/депозитах запрограмувати, а вони ні в зуб ногою не в частині програмування, а саме в частині життєвої логіки. А коли переходить до сферичних координат і пошуку найближчого об'єкту...

Це вже питання з якими студентами ви працюєте. Я працював з контингентом, де середній бал ЗНО 185-192, там немає жодних проблем)))) Це вже питання з якими студентами ви працюєте. Я працював з контингентом, де середній бал ЗНО 185-192, там немає жодних проблем)))) Denik Повідомлень: 1821 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:32 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: От зізнайтеся чесно: кому в житті стали у нагоді усі ці косінуси чи логаріфми? От зізнайтеся чесно: кому в житті стали у нагоді усі ці косінуси чи логаріфми?

Логарифми - довбане ІТ. Ти не пройдеш в якусь нормальну світову контору без розуміння алгоритмів і до чого там логарифм.

З косинусами - будь-який об'єкт техніки або його програмування. Логарифми - довбане ІТ. Ти не пройдеш в якусь нормальну світову контору без розуміння алгоритмів і до чого там логарифм.З косинусами - будь-який об'єкт техніки або його програмування. Denik Повідомлень: 1821 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:32 airmax78 написав: Да посрать на школу. Бесят эти довольные рожи, когда их земляки сидят по бомбоубежищам. "счастливые бюргеры" сцко. Да посрать на школу. Бесят эти довольные рожи, когда их земляки сидят по бомбоубежищам. "счастливые бюргеры" сцко.

А ты? А ты? BIGor

Повідомлень: 7220 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1095 раз. Подякували: 1522 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:36 Denik написав: Це вже питання з якими студентами ви працюєте. Я працював з контингентом, де середній бал ЗНО 185-192, там немає жодних проблем)))) Це вже питання з якими студентами ви працюєте. Я працював з контингентом, де середній бал ЗНО 185-192, там немає жодних проблем))))

Абсолютно різний контингент від контрактників із 100 до "зірок" з 200 балів, а проблеми майже у всіх однакові: коли даєш не типове завдання з підручника чи кодфорсу, а який-небудь договір банку, чи посилання на умови тарифу мобільного оператору і кажеш "запрограмуй модель цього" то в них очі на лоба лізуть... Абсолютно різний контингент від контрактників із 100 до "зірок" з 200 балів, а проблеми майже у всіх однакові: коли даєш не типове завдання з підручника чи кодфорсу, а який-небудь договір банку, чи посилання на умови тарифу мобільного оператору і кажеш "запрограмуй модель цього" то в них очі на лоба лізуть... Дюрі-бачі

Повідомлень: 317 З нами з: 29.07.22 Подякував: 28 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:41 Gastarbaiter написав: Denik написав: Ви смієтесь. У відосіку в 10 класі вчать теорему Піфагора і таблицю Менделеєва. В українській програмі теорема Піфагора в 8 класі, в 10 класі вже була стереометрія і органічна хімія...

З такою освітою можна піти хіба що покоївкою/прибиральницею/офіціантом.

Для того щоб на фермі коровам хвости крутити/дрібний ремонт Джон Діра/на залізниці міняти шпали/ліс валити вже потрібен коледж, який в Канаді не бескоштовний.

Ви як завжди - бачити красиву обгортку: будівлю школи з ремонтом (на Західній Україні ні чим не гірші, навіть по селах) а що там робиться в школі, що дітям в голову укладається - ви не бачите))))



P.S. При такій школі та рівні кафе/ресторанів/фастфудів , щоб поваром піти потрібен "кулінарний технікум")))) Ви смієтесь. У відосіку в 10 класі вчать теорему Піфагора і таблицю Менделеєва. В українській програмі теорема Піфагора в 8 класі, в 10 класі вже була стереометрія і органічна хімія...З такою освітою можна піти хіба що покоївкою/прибиральницею/офіціантом.Для того щоб на фермі коровам хвости крутити/дрібний ремонт Джон Діра/на залізниці міняти шпали/ліс валити вже потрібен коледж, який в Канаді не бескоштовний.Ви як завжди - бачити красиву обгортку: будівлю школи з ремонтом (на Західній Україні ні чим не гірші, навіть по селах) а що там робиться в школі, що дітям в голову укладається - ви не бачите))))P.S. При такій школі та рівні кафе/ресторанів/фастфудів , щоб поваром піти потрібен "кулінарний технікум"))))

От зізнайтеся чесно: кому в житті стали у нагоді усі ці косінуси чи логаріфми? От зізнайтеся чесно: кому в житті стали у нагоді усі ці косінуси чи логаріфми?

Теорему Піфагора, довелося досить часто використовувати, коли потрібен прямий кут, порахувати діагональ. Від розмітки фундаменту будинку, до перевірки діагоналей коли варив різні двері, ворота, секції паркану. Теорему Піфагора, довелося досить часто використовувати, коли потрібен прямий кут, порахувати діагональ. Від розмітки фундаменту будинку, до перевірки діагоналей коли варив різні двері, ворота, секції паркану. Bolt Повідомлень: 1502 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 347348349350 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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