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akurt написав:Ну ось: мама повертається і цілком логічно: - в Туреччині є чудова робота. - в Туреччині є коханий чоловік. - в Туреччині є квартира. - мама та два сини прилаштовані в Канаді. Цікаве відео про школу в Канаді - приблизно таку вона і віддала молодшого сина... Здається, родина з Харкова... https://www.youtube.com/watch?v=bQyyl26g2m4
Ви смієтесь. У відосіку в 10 класі вчать теорему Піфагора і таблицю Менделеєва. В українській програмі теорема Піфагора в 8 класі, в 10 класі вже була стереометрія і органічна хімія... З такою освітою можна піти хіба що покоївкою/прибиральницею/офіціантом. Для того щоб на фермі коровам хвости крутити/дрібний ремонт Джон Діра/на залізниці міняти шпали/ліс валити вже потрібен коледж, який в Канаді не бескоштовний. Ви як завжди - бачити красиву обгортку: будівлю школи з ремонтом (на Західній Україні ні чим не гірші, навіть по селах) а що там робиться в школі, що дітям в голову укладається - ви не бачите))))
P.S. При такій школі та рівні кафе/ресторанів/фастфудів , щоб поваром піти потрібен "кулінарний технікум"))))
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 13 січ, 2023 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Denik Учать в наших школах, ЗВО справді багато, але є один величезний мінус: більшість з того, що учиться абсолютно не зрозуміло навіщо потрібно. Це сильно демотивує бажання до навчання. І дуже не хватає елементарних базових знань: дуже часто стикаюсь із тим, що даю якусь банальну задачу студентам, скажімо % по кредитах/депозитах запрограмувати, а вони ні в зуб ногою не в частині програмування, а саме в частині життєвої логіки. А коли переходить до сферичних координат і пошуку найближчого об'єкту...
Denik написав:Ви смієтесь. У відосіку в 10 класі вчать теорему Піфагора і таблицю Менделеєва. В українській програмі теорема Піфагора в 8 класі, в 10 класі вже була стереометрія і органічна хімія... З такою освітою можна піти хіба що покоївкою/прибиральницею/офіціантом. Для того щоб на фермі коровам хвости крутити/дрібний ремонт Джон Діра/на залізниці міняти шпали/ліс валити вже потрібен коледж, який в Канаді не бескоштовний. Ви як завжди - бачити красиву обгортку: будівлю школи з ремонтом (на Західній Україні ні чим не гірші, навіть по селах) а що там робиться в школі, що дітям в голову укладається - ви не бачите))))
P.S. При такій школі та рівні кафе/ресторанів/фастфудів , щоб поваром піти потрібен "кулінарний технікум"))))
От зізнайтеся чесно: кому в житті стали у нагоді усі ці косінуси чи логаріфми?
Дюрі-бачі написав:Denik Учать в наших школах, ЗВО справді багато, але є один величезний мінус: більшість з того, що учиться абсолютно не зрозуміло навіщо потрібно. Це сильно демотивує бажання до навчання. І дуже не хватає елементарних базових знань: дуже часто стикаюсь із тим, що даю якусь банальну задачу студентам, скажімо % по кредитах/депозитах запрограмувати, а вони ні в зуб ногою не в частині програмування, а саме в частині життєвої логіки. А коли переходить до сферичних координат і пошуку найближчого об'єкту...
Це вже питання з якими студентами ви працюєте. Я працював з контингентом, де середній бал ЗНО 185-192, там немає жодних проблем))))
Gastarbaiter написав:От зізнайтеся чесно: кому в житті стали у нагоді усі ці косінуси чи логаріфми?
Логарифми - довбане ІТ. Ти не пройдеш в якусь нормальну світову контору без розуміння алгоритмів і до чого там логарифм. З косинусами - будь-який об'єкт техніки або його програмування.
P.S. не треба покоївкам, офіціантам та прибиральникам. А також біологам та імовірно медикам. В старшій школі українського зразка даються якісь основи щоб людина визначилася, що їй цікаво, а від чого його відвертає. Наприклад, широкій масі ІТшників не потрібна генетика та та сама органічна хімія, перегонка нафти, хімічна промисловість та +- навпаки. Але в українській/пострадянській системі освіти давали ще сугубо практичні навички: були уроки праці та УПК, вміли підійти і щось зробити на деревообробному/металорізальному верстаті, покласти цеглу, працювати з Вордом/Екселем і компом взагалі, писати щось на Бейсіку, зробити підготовку під дрібний кузовний ремонт автомобіля та щось в ньому підкрутити. Дівчат теж вчили щось пошити/приготувати/за компом посидіти.
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 13 січ, 2023 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:Це вже питання з якими студентами ви працюєте. Я працював з контингентом, де середній бал ЗНО 185-192, там немає жодних проблем))))
Абсолютно різний контингент від контрактників із 100 до "зірок" з 200 балів, а проблеми майже у всіх однакові: коли даєш не типове завдання з підручника чи кодфорсу, а який-небудь договір банку, чи посилання на умови тарифу мобільного оператору і кажеш "запрограмуй модель цього" то в них очі на лоба лізуть...
Denik написав:Ви смієтесь. У відосіку в 10 класі вчать теорему Піфагора і таблицю Менделеєва. В українській програмі теорема Піфагора в 8 класі, в 10 класі вже була стереометрія і органічна хімія... З такою освітою можна піти хіба що покоївкою/прибиральницею/офіціантом. Для того щоб на фермі коровам хвости крутити/дрібний ремонт Джон Діра/на залізниці міняти шпали/ліс валити вже потрібен коледж, який в Канаді не бескоштовний. Ви як завжди - бачити красиву обгортку: будівлю школи з ремонтом (на Західній Україні ні чим не гірші, навіть по селах) а що там робиться в школі, що дітям в голову укладається - ви не бачите))))
P.S. При такій школі та рівні кафе/ресторанів/фастфудів , щоб поваром піти потрібен "кулінарний технікум"))))
От зізнайтеся чесно: кому в житті стали у нагоді усі ці косінуси чи логаріфми?
Теорему Піфагора, довелося досить часто використовувати, коли потрібен прямий кут, порахувати діагональ. Від розмітки фундаменту будинку, до перевірки діагоналей коли варив різні двері, ворота, секції паркану.