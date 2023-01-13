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#<1 ... 349350351352> Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:51 Дюрі-бачі написав: Denik написав: Це вже питання з якими студентами ви працюєте. Я працював з контингентом, де середній бал ЗНО 185-192, там немає жодних проблем)))) Це вже питання з якими студентами ви працюєте. Я працював з контингентом, де середній бал ЗНО 185-192, там немає жодних проблем))))

Абсолютно різний контингент від контрактників із 100 до "зірок" з 200 балів, а проблеми майже у всіх однакові: коли даєш не типове завдання з підручника чи кодфорсу, а який-небудь договір банку, чи посилання на умови тарифу мобільного оператору і кажеш "запрограмуй модель цього" то в них очі на лоба лізуть... Абсолютно різний контингент від контрактників із 100 до "зірок" з 200 балів, а проблеми майже у всіх однакові: коли даєш не типове завдання з підручника чи кодфорсу, а який-небудь договір банку, чи посилання на умови тарифу мобільного оператору і кажеш "запрограмуй модель цього" то в них очі на лоба лізуть...

В мене донька завалила два роки тому ЗНО з математики (хоча воно, нам і так не було потрібне бо поступала на іняз) З цікавості вирішив його розв' язати коли тест з'явився у вільному доступі. Написав на 155 балів, але є нюанс, оскільки робив його в телефоні в їдальні на другому поверсі, влом було перти на мансарду за ручкою і чернеткою. Тобто усно. Думаю десь на 190 +балів написав би. Ось все що треба знати про нинішні 200 балів ЗНО з математики.

Пи.Си.Школу закінчив майже 30 років тому.

Пи. Си. Малий буде здавати ЗНО чи НМТ через рік, тож помалу з ним займаюсь. І бачу, то, що робиться в них в школі. Один урок алгебри, та два геометрії в тиждень. Не рахуючи, що навчання частково дистанцвйне+повітряні тривоги.

Коротше дно.

Вже зтикаюсь з тим, що коли перетинаюсь з молоддю в них з математикою дуже погано, чим аж кортить скористатись у власних цілях 😏 В мене донька завалила два роки тому ЗНО з математики (хоча воно, нам і так не було потрібне бо поступала на іняз) З цікавості вирішив його розв' язати коли тест з'явився у вільному доступі. Написав на 155 балів, але є нюанс, оскільки робив його в телефоні в їдальні на другому поверсі, влом було перти на мансарду за ручкою і чернеткою. Тобто усно. Думаю десь на 190 +балів написав би. Ось все що треба знати про нинішні 200 балів ЗНО з математики.Пи.Си.Школу закінчив майже 30 років тому.Пи. Си. Малий буде здавати ЗНО чи НМТ через рік, тож помалу з ним займаюсь. І бачу, то, що робиться в них в школі. Один урок алгебри, та два геометрії в тиждень. Не рахуючи, що навчання частково дистанцвйне+повітряні тривоги.Коротше дно.Вже зтикаюсь з тим, що коли перетинаюсь з молоддю в них з математикою дуже погано, чим аж кортить скористатись у власних цілях 😏 Bolt Повідомлень: 1503 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 97 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:58 Дійсно, я точно пам’ятаю, що на екзамені з геометрії в 7-му класі мені попався білет з доведенням теореми Піфагора. Доводив.

Ту ж теорему доводили і Юра, і Сергій, які померли через пару років після закінчення школи від наркотиків, і Майя, яка все життя потім працювала в підвалі Історичного музею. Золота медалістка.



Але зараз знання в освіті не повинні бути застарілі та неактуальні:

- в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу, і ніякі студенти взагалі не вчаться. Апофеоз абсурду: захист магістерських робіт в он-лайн режимі за допомогою ZOOM. Це виглядає так: на столі в аудиторії встановлено ноутбук. На екрані - майбутній фахівець щось розказує, поки керівник дипломного проєкта сидить поруч з тим старим ноутбуком - читає новини на своєму смартфоні - а інші "члени ДЕК - а їм від 65 до 80 - дрімають.

- про звичайну школу помовчу.

- навчання в престижних ліцеях Києва вартує більше, ніж навчання в університетах Європи та НІЧОГО не гарантує, тим більше освітнього рівня.



У радянської школи були суттєві переваги: інтенсивне навчання із широким освітнім рівнем.

Але головним недоліком було те, що навчали однаково і тугодумів і розумних: всі однакові.



Давно вже освітня програма за кордоном має іншу направленість: всім дати "середній" достатній для звичайного прожиття рівень освіти.

А ось потім - коли почнуть розкриватися таланти (часто приховані та такі, які ще не розквітли) - "ми тебе навчимо "через не хочу"".

Знаєте, як проходить лекція в університеті USA?

В аудиторію приходить відразу до 450 студентів.

Ніякої переклички, коли старі доценти/професори ставлять "птички" в зошиті/журналі.

Виходить професор та читає лекцію.

Практично ніхто не пише ніяких конспектів.

Професор розказує ідею та напрямок.



Потім говорить: "Все це написано докладно в главах 1-5 ось цієї книжки. В мене вистачило розуму її написати - у вас повинно вистачити прочитати та зрозуміти. Через тиждень зустрічаємося - пишете контрольну роботу".



І тому я - відвідуючи і Стенфорд юніверситі, і інші університети в США - в різних штатах - НЕ дивувався, що серед білого дня або ввечері на газонах кампусів сидять або лежать студенти з книжками у руках.

І тому не дивувався, що у звичайній "сільській школі" в передмісті Сан Францисько у жовтні дивився на 5 чи 6 ШКІЛЬНИХ стадіонів, де школьники - всі в красивих фірмових формах, якими тільки видами спорту не займалися до самого вечора, а не займалися Піфагором.

Тут "2-в-1" - як пояснили мені місцеві мешканці :

- здоров’я, здоровий дух та здорові відносини. Здоров’я – це те, чого не купиш за 100 теорем Піфагора.

- спорт може дати ключ для вступу в найпрестижніші університети...

А знаєте ви, чи не знаєте теорему Піфагора - покаже ваш екзамен для вступу в університет - наприклад, екзамен SAT - здаш на 2 400 балів з 2 400 можливих - як здав син приятеля - українець - будеш навчатися безкоштовно в Гарварді (зараз в докторантурі Стенфорда).

А здаш на 240 балів з 2 400 можливих - підеш працювати в Макдональдс на 19 доларів за годину.



А знаєте, що абітурієнти - вже прийняті на навчання в універиситети штата Орегон - самі доброваільно та чесно - вже після зарахування - не зважаючи на результати екзаменів - вирішують, в яку саме групу за рівнем знань з математики вони підуть навчатися: знання з математики "нижче середнього", чи для "вундеркіндів". І це дуже дуже мудро: навіщо вундеркінду десятий раз доводити теорему Піфагора...

Все просто... Все дуже просто... І мудро...

Соціально-економічно-розумовий відбір і в навчанні, і в житті, і в роботі... akurt

Повідомлень: 7251 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2889 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:07 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу, в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу,

Це можу сприйняти як особисту образу. Ходимо, працюємо.

Але все питання в мотивації як викладачів так і студентів.

І стиль викладання як в США хороший тільки для вмотивованих студентів. Це можу сприйняти як особисту образу. Ходимо, працюємо.Але все питання в мотивації як викладачів так і студентів.І стиль викладання як в США хороший тільки для вмотивованих студентів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 324 З нами з: 29.07.22 Подякував: 29 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:55 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Але зараз знання в освіті не повинні бути застарілі та неактуальні:

- в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу, і ніякі студенти взагалі не вчяться. Але зараз знання в освіті не повинні бути застарілі та неактуальні:- в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу, і ніякі студенти взагалі не вчяться.

Брехня. Це саме про ІТшників можна сказати, що не ходять на роботу, сидять собі біля комп'ютерів...

akurt написав: а інші "члени ДЕК - а їм від 65 до 80 - дрімають. а інші "члени ДЕК - а їм від 65 до 80 - дрімають.

Члени ДЕК лишилися на нездорових спеціальностях, які скоротилися рази в 3. На всякому довбаному ІТ, фінансах, біотехнологіях, медичних ВУЗах є молодняк.

akurt написав: - навчання в престижних ліцеях Києва вартує більше, ніж навчання в університетах Європи та НІЧОГО не гарантує, тим більше освітнього рівня. - навчання в престижних ліцеях Києва вартує більше, ніж навчання в університетах Європи та НІЧОГО не гарантує, тим більше освітнього рівня.

брехня. akurt написав: У радянської школи були суттєві переваги: інтенсивне навчання із широким освітнім рівнем.

Але головним недоліком було те, що навчали однаково і тугодумів і розумних: всі однакові. У радянської школи були суттєві переваги: інтенсивне навчання із широким освітнім рівнем.Але головним недоліком було те, що навчали однаково і тугодумів і розумних: всі однакові.

Коли я вчився в звичайній школі, після 6 класу був відбір в англійський клас, після 7 - в фізичний, 9их класів було ще 4, 10-11 - лише 3. Тобто чверть йшла вчитися в училища/технікуми. Ангілйський/фізичний клас +- вступали у виші при тому, що конкурси були більшими аніж зараз. Ну багато хто вступав не на зовсім престижні спеціальності на кшталт машинобудування, або будівництва, але аж ніяк не можна сказати, що стали непотрібними, хтось в ІТшників перевчився.

В будівництві як результат ми отримали ДБНи, збудовані по яким енергоощадні будинки з потужною електропроводкою, з індивідуальними лічильниками витримують удар ракети в крайньому випадку.

akurt написав: Знаєте, як проходить лекція в університеті USA?

В аудиторію приходить відразу до 450 студентів.

Ніякої переклички, коли старі доценти/професори ставлять "птички" в зошиті/журналі.

Виходить професор та читає лекцію.

Практично ніхто не пише ніяких конспектів.

Професор розказує ідею та напрямок. Знаєте, як проходить лекція в університеті USA?В аудиторію приходить відразу до 450 студентів.Ніякої переклички, коли старі доценти/професори ставлять "птички" в зошиті/журналі.Виходить професор та читає лекцію.Практично ніхто не пише ніяких конспектів.Професор розказує ідею та напрямок.

Для довбаного ІТ не прокатить бо потрібна практика і книжок про +- сучасні фреймворки не густо))) Брехня. Це саме про ІТшників можна сказати, що не ходять на роботу, сидять собі біля комп'ютерів...Члени ДЕК лишилися на нездорових спеціальностях, які скоротилися рази в 3. На всякому довбаному ІТ, фінансах, біотехнологіях, медичних ВУЗах є молодняк.брехня.Коли я вчився в звичайній школі, після 6 класу був відбір в англійський клас, після 7 - в фізичний, 9их класів було ще 4, 10-11 - лише 3. Тобто чверть йшла вчитися в училища/технікуми. Ангілйський/фізичний клас +- вступали у виші при тому, що конкурси були більшими аніж зараз. Ну багато хто вступав не на зовсім престижні спеціальності на кшталт машинобудування, або будівництва, але аж ніяк не можна сказати, що стали непотрібними, хтось в ІТшників перевчився.В будівництві як результат ми отримали ДБНи, збудовані по яким енергоощадні будинки з потужною електропроводкою, з індивідуальними лічильниками витримують удар ракети в крайньому випадку.Для довбаного ІТ не прокатить бо потрібна практика і книжок про +- сучасні фреймворки не густо))) Denik Повідомлень: 1825 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:26 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Denik написав: Це вже питання з якими студентами ви працюєте. Я працював з контингентом, де середній бал ЗНО 185-192, там немає жодних проблем)))) Це вже питання з якими студентами ви працюєте. Я працював з контингентом, де середній бал ЗНО 185-192, там немає жодних проблем))))

Абсолютно різний контингент від контрактників із 100 до "зірок" з 200 балів, а проблеми майже у всіх однакові: коли даєш не типове завдання з підручника чи кодфорсу, а який-небудь договір банку, чи посилання на умови тарифу мобільного оператору і кажеш "запрограмуй модель цього" то в них очі на лоба лізуть... Абсолютно різний контингент від контрактників із 100 до "зірок" з 200 балів, а проблеми майже у всіх однакові: коли даєш не типове завдання з підручника чи кодфорсу, а який-небудь договір банку, чи посилання на умови тарифу мобільного оператору і кажеш "запрограмуй модель цього" то в них очі на лоба лізуть... Я такі банківські тарифи бачив, що очі лізуть просто від того, що їх автор настільки хворий на голову Я такі банківські тарифи бачив, що очі лізуть просто від того, що їх автор настільки хворий на голову Faceless

Модератор Повідомлень: 32578 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1361 раз. Подякували: 7677 раз. Профіль 4 7 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:08 Пане Denik - я би міг написати заперечення, але нехай буде "брехня".

Нехай будЕ...

Але диспут почався з того, що в школі в Канаді погано або занадто пізно ніби-то вивчають теорему Піфагора.

Погано, що в десятому класі? А точно треба раніше? Впевнені? Програму навачання дУрні складали?

В цьому сенсі мене вразила ще в 2000 році розповідь мого шефа, який переїхав на прожиття в США:

- онук дома НЕ робив ніяких домашніх завдань (це при тому, що школьником я сидів щодня до 21-00, а щоденник перевіряли по три рази на день). Зовсім. Все діти виконували в школі.

І щоденника у дитини в штаті Коннектикут не було: батьки в 2000 році бачили всі оцінки в он-лайн режимі.

І не тільки ніхто не став телепнем, а й "корабли бороздили космическое пространство": виготовляючи Тесли, Ейппли, Старлінки...

В жовтні 2022 відвідував музей комп"ютерної техніки в Силіконовій долині - дивися на перші комп"ютери, розроблені Стівом Возняком та його приятелем Стівом Джобсом.

Блін, там не одні вони намагалися розробити персональні комп"ютери - виставлено мабуть 2 десятка різних... Був здивований... Стільки різних людей намагалися створити...

Мабуть, пізно вчили теорему Піфагора...в 10-му класі... Треба було в 7-мому... Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 січ, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7251 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2889 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:10 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: "корабли бороздили космическое пространство": виготовляючи Тесли, Ейппли, Старлінки... "корабли бороздили космическое пространство": виготовляючи Тесли, Ейппли, Старлінки...

Тільки виготовляють то все не місцеві, а кращі розуми з усього світу, які приїхали за грошима... Тільки виготовляють то все не місцеві, а кращі розуми з усього світу, які приїхали за грошима... Дюрі-бачі

Повідомлень: 324 З нами з: 29.07.22 Подякував: 29 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:14 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: І не тільки ніхто не став телепнем І не тільки ніхто не став телепнем

Основна причина: люди з освітою заробляють значно більше, ніж люди без освіти. А в нас "порівнялівка", особливо в провінції: незалежно від професії й освіти отримуєш свої 300-400$ / місяць. Основна причина: люди з освітою заробляють значно більше, ніж люди без освіти. А в нас "порівнялівка", особливо в провінції: незалежно від професії й освіти отримуєш свої 300-400$ / місяць. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 13 січ, 2023 17:22, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 324 З нами з: 29.07.22 Подякував: 29 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:15 Ну це - звісно - правда, і так і є... Погоджуюся з двома вашими дописами...

І не забуваємо про звичайні закони економіки: зменшення витрат на виробництво , в тому числі на зарплатню працівників та на податках державі - сильний чинник.

Ви ж хочете - ну правда ж, хочете - купити смартфон або авто дешевше - ну ось вам і виробляють дешевше... І в Китаї...

Не даремно ж, наприклад, США наводнені продуктами харчування з Мексики - тільки там погоджуються працювати в полі за 3 долари на годину.

А в США хочуть не менше 19... akurt

Повідомлень: 7251 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2889 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:23 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: akurt написав: І не тільки ніхто не став телепнем І не тільки ніхто не став телепнем

Основна причина: люди з освітою заробляють значно більше, ніж люди без освіти. А в нас "порівнялівка", особливо в провінції: незалежно від професії й освіти отримуєш свої 300-400$ / місяць. Основна причина: люди з освітою заробляють значно більше, ніж люди без освіти. А в нас "порівнялівка", особливо в провінції: незалежно від професії й освіти отримуєш свої 300-400$ / місяць. Тут я не можу погодитися. Хто, як, на що вчився. І освіта - то комплексна характеристика, а не просто картонка ламінована Тут я не можу погодитися. Хто, як, на що вчився. І освіта - то комплексна характеристика, а не просто картонка ламінована Faceless

Модератор Повідомлень: 32578 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1361 раз. Подякували: 7677 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 349350351352> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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