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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:38
akurt написав:
Але диспут почався з того, що в школі в Канаді погано або занадто пізно ніби-то вивчають теорему Піфагора.
Погано, що в десятому класі? А точно треба раніше? Впевнені? Програму навачання дУрні складали?
В Україні завдяки високій народжуваності середини 80-х та відповідно конкуренції в освіті з'явився пласт 35-40-45 річних докторів наук, багато з яких ще й у бізнесі встигли покрутитися, або перші обличчя технологічних компаній.
Так що українські Тесли, Айфони та Старлінки ще попереду.
Або ж вони "пофарбовані" в зелений колір і називаються Вільха, Нептун, Кропива, Дельта, Квертус, Лелека-100, Фурія, Spectator, Punisher, х.з. як ті морські дрони називаються ...
Востаннє редагувалось Denik
в П'ят 13 січ, 2023 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:43
Denik написав:
Так що українські Тесли, Айфони та Старлінки ще попереду.
Наші Шевченки, Литвини, Яценки і Полякови зареєстровані не в Україні. А в кремнієвій долині США на кілька Єдинорогів стало більше, в т.ч. за наш рахунок.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:49
Дюрі-бачі написав:
Наші Шевченки, Литвини, Яценки і Полякови зареєстровані не в Україні. А в кремнієвій долині США на кілька Єдинорогів стало більше, в т.ч. за наш рахунок.
Зі зброєю це не прокатить, бо нашу експортну ліцензію отримати простіше аніж американську. В нас ніхто не дивитиметься, що в ОАЕ чи Саудівській Аравії "недостатній рівень демократії" )))
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:54
Faceless написав:
...Хто, як, на що вчився. І освіта - то комплексна характеристика, а не просто картонка ламінована
Дуже правильні слова.
Я вже писав, що в жовтні 2022 в Santa Clara (CA)
спілкувався з декількома українцями, які працюють в провідних компаніях США. В розмові приймали також троє хлопців з Києва, які виїхали за вказівкою фірми за тиждень до 24 лютого.
Реально здивували тим, що жодного разу ніхто не дививися на їх диплом взагалі.
Я би ще додав, що важливу роль грає здібність працювати в групі/колективі.
Це і є "освіта - то комплексна характеристика
".
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 13 січ, 2023 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:56
BIGor написав: airmax78 написав:
Да посрать на школу. Бесят эти довольные рожи, когда их земляки сидят по бомбоубежищам. "счастливые бюргеры" сцко.
А ты?
Ну що ви таке говорите, Ейру навіть їжа в горло не лізе у Відні-така туга за Україною!
Его высочество был человеком слова.
Он съел только
фаршированую куропатку,
жульен и десяток устриц.
Остальное он оставил нетронутым.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:02
Дюрі-бачі написав:
Основна причина: люди з освітою заробляють значно більше, ніж люди без освіти. А в нас "порівнялівка", особливо в провінції: незалежно від професії й освіти отримуєш свої 300-400$ / місяць.
Ви помиляєтеся. Якщо не брати унікальних спеціалістів, розрив між оплатою низькокваліфікованої праці та спеціалістів з освітою у розвинутих країнах теж не відрізняється у кілька разів. Питання у грамотному підборі напрямку освіти та місця проживання. Конструктор авіаційних турбореактивних двигунів у Лос-Анджелесі теж багато не назаробляє.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:13
drevlyanin написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Да посрать на школу. Бесят эти довольные рожи, когда их земляки сидят по бомбоубежищам. "счастливые бюргеры" сцко.
А ты?
Ну що ви таке говорите, Ейру навіть їжа в горло не лізе у Відні-така туга за Україною!
Его высочество был человеком слова.
Он съел только
фаршированую куропатку,
жульен и десяток устриц.
Остальное он оставил нетронутым.
Може й так. Хлопці у вас взагалі якась емпатія і розуміння що таке добро, а що таке йопаний стид - є?
Коли не знаєте як до чогось що зараз бачите відноситись, просто уявіть себе на місті бійця, який у проміжку між обстрілами натрапляє на відео "де краще відпочити в Туреччині" чи "як чудово ми облаштувались в Торонто", або будь-яке інше від адептів "Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами"(с)
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:25
Не ображайтеся.
Ми ж просто читаємо мудрість, написану на серветці ресторації Відня Wiener Wiaz Haus
за смакуванням Шницеля с картопляним салатом і бруснічним соусом
, а також - на закуску - "Тартар с грєнками
":
airmax78 написав:
Да посрать на школу. Бесят эти довольные рожи, когда их земляки сидят по бомбоубежищам. "счастливые бюргеры" сцко.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:30
Denik написав: flyman написав:
Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада.
І ті 20% залишаться в Німеччині, то це погано для України, чи добре?
Можна подивитися із іншого боку: Україна втрачає 20% самих адаптивних і мотивованих, а Німеччина отримує.
Найбільш адаптивні і мотивовані - в ЗСУ, ТрО та інших структурах. Я нагадаю про 300 тис. чоловіків, які в'їхали в Україну з початком війни, знаючи, що назад їх не випустять.
На 90% - про виїхавших розмова іде за жінок, бо чоловіків не випустили. І що толку з роботи бухгалтером, якщо в Європі - енергетична криза.
Типовими роботами є або проєктування, або виробництво, монтаж/будівництво енергетичних об'єктів.
Я слабо собі уявляю жінку, яка лазить по похилому даху і монтує сонячні панелі по 20-30 кг, працює зварювальником і виробляє кріплення для сонячних панелей, водить бетоновоз, заливає бетоном, або в'яже арматуру під фундамент вітрогенератора або опори ЛЕП, займається монтажем елктрозаправної станції.
Навіть щоб вивчити проектування всього цього треба 2-3 роки якогось коледжу окрім знання мови. А кількість жінок, що отримала спеціальності в галузі будівництво, вентиляція та кондиціонування, енергетика або електрична інженерія - може кілька десятків тисяч на всю Україну від 22 до пенсійного віку. І 5 тис. виїхавших на 5 млн. нічого не вирішать.
Війна зламала і буде доламувати світові енергетичні ринки. Переважна частина жінок в Європі працюють в сфері послуг: торгівлі, громадського харчування, шкільної освіти, готельно-ресторанного бізнесу, банківсько-страхової сфери, медицини. Освіта та медицина є базовоми потребам. Банківська та страхова сфери можуть бути замінені програмним забезпеченням на 90-95% та банкоматами/терміналами, що чудово показує робота Привату та Монобанку. Торгівля харчами та туалетним папером (приклад-АТБ) теж залищиться - навіть у умовах війни з таким нічого не стається. А от що буде зі сферою розваг в тому числі з молами, орієнтованими на "шопінг", якщо доїхати, і які раптом стане опалювати/кондиціонціонувати стане вп'ятеро-вдесятеро дорожче - т о велике питання.
Німці просто намагаються робити те саме, що вони робили з біженцями з Сирії, не враховуючи того, що у сфері послуг буде спочатку скорочення, а потім її реструктуризація.
Воно помріяти як Арестович та накидати запальних гасел то можна, тільки реальність інша.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:34
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 13 січ, 2023 18:42, всього редагувалось 3 разів.
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