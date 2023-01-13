Denik написав:

flyman написав: Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада.

І ті 20% залишаться в Німеччині, то це погано для України, чи добре?

Можна подивитися із іншого боку: Україна втрачає 20% самих адаптивних і мотивованих, а Німеччина отримує. Навіть, якщо по приниципу Парето 20% знайдуть роботу не прибиральницями, а 80% залишаться на соціалці перший рік, це перемога, чи зрада.І ті 20% залишаться в Німеччині, то це погано для України, чи добре?Можна подивитися із іншого боку: Україна втрачає 20% самих адаптивних і мотивованих, а Німеччина отримує.

Найбільш адаптивні і мотивовані - в ЗСУ, ТрО та інших структурах. Я нагадаю про 300 тис. чоловіків, які в'їхали в Україну з початком війни, знаючи, що назад їх не випустять.На 90% - про виїхавших розмова іде за жінок, бо чоловіків не випустили. І що толку з роботи бухгалтером, якщо в Європі - енергетична криза.Типовими роботами є або проєктування, або виробництво, монтаж/будівництво енергетичних об'єктів.Я слабо собі уявляю жінку, яка лазить по похилому даху і монтує сонячні панелі по 20-30 кг, працює зварювальником і виробляє кріплення для сонячних панелей, водить бетоновоз, заливає бетоном, або в'яже арматуру під фундамент вітрогенератора або опори ЛЕП, займається монтажем елктрозаправної станції.Навіть щоб вивчити проектування всього цього треба 2-3 роки якогось коледжу окрім знання мови. А кількість жінок, що отримала спеціальності в галузі будівництво, вентиляція та кондиціонування, енергетика або електрична інженерія - може кілька десятків тисяч на всю Україну від 22 до пенсійного віку. І 5 тис. виїхавших на 5 млн. нічого не вирішать.Війна зламала і буде доламувати світові енергетичні ринки. Переважна частина жінок в Європі працюють в сфері послуг: торгівлі, громадського харчування, шкільної освіти, готельно-ресторанного бізнесу, банківсько-страхової сфери, медицини. Освіта та медицина є базовоми потребам. Банківська та страхова сфери можуть бути замінені програмним забезпеченням на 90-95% та банкоматами/терміналами, що чудово показує робота Привату та Монобанку. Торгівля харчами та туалетним папером (приклад-АТБ) теж залищиться - навіть у умовах війни з таким нічого не стається. А от що буде зі сферою розваг в тому числі з молами, орієнтованими на "шопінг", якщо доїхати, і які раптом стане опалювати/кондиціонціонувати стане вп'ятеро-вдесятеро дорожче - т о велике питання.Німці просто намагаються робити те саме, що вони робили з біженцями з Сирії, не враховуючи того, що у сфері послуг буде спочатку скорочення, а потім її реструктуризація.