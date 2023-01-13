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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:37
airmax78 написав: drevlyanin написав:
Ну що ви таке говорите, Ейру навіть їжа в горло не лізе у Відні-така туга за Україною!
Его высочество был человеком слова.
Он съел только
фаршированую куропатку,
жульен и десяток устриц.
Остальное он оставил нетронутым.
Може й так. Хлопці у вас взагалі якась емпатія і розуміння що таке добро, а що таке йопаний стид - є
?
Так ми ж про те і натякаємо
, вчити любити батьківщину з-за кордону, це як би м'якіше сказати...
Ну а боєць в окопі, котрий між обстрілами ютубчик про Канаду дивиться, і вирішує най та Україна? У вас дуже спотворене уявлення про окопи.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:44
akurt написав:
Ну це - звісно - правда, і так і є... Погоджуюся з двома вашими дописами...
І не забуваємо про звичайні закони економіки: зменшення витрат на виробництво
, в тому числі на зарплатню працівників та на податках державі - сильний чинник.
Ви ж хочете - ну правда ж, хочете - купити смартфон або авто дешевше - ну ось вам і виробляють дешевше... І в Китаї...
Не даремно ж, наприклад, США наводнені продуктами харчування з Мексики - тільки там погоджуються працювати в полі за 3 долари на годину.
А в США хочуть не менше 19...
Исходя из последнего абзаца овощи в США никакие не выращиваются, кроме тех, посадка, уход и уборка которых полностью автоматизированы, а пошлин на мексовские нет вообще? А с мясом не куриным гормональным бройлерным с птицефабрик как там тогда? Всегда хороший стейк был со свободного выпаса бизончика. А за хрюшками на бекон и окорока уход тоже тщательный нужен чтоб они в помоях своих от инфекций не передохли
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:55
От тільки виробників авіадвигунів у ЛА немає. Тож буде той конструктор двигунів у кращому випадку розвозити продукти по крамницях за 63k. Або чистити басейн Памелі Андерсон за ... k.
Або переїде у місцевість, де зможе свої знання застосувати за призначенням за відповідну оплату. А ось у якомусь фермерському містечку у нього теж шансів немає - там біше попит на навички ветиринара чи оператора с/г техніки.
Так само і в українській провінції. Не усюди, звичайно. Але я бував на промислових підприємствах у невеликих містечках, де інженери чи головні бухгалтера мали дуже непогані зарплати.
Проблема ще у тому, що в Україні багато людей йшло до вишу просто "щоб було". Відповідно так і вчилися. Працюють не за фахом і отримана спеціальність їм у роботі ніяк не допомагає, просто диплом для галочки. Тож чому вони повинні суттєво більше заробляти від людей без диплома?
До речі, ті "інженери" з ЛА, що за вашим посиланням, підозрюю, переважно пов'язані з ІТ. Порівняйте тоді із заробітками ІТ інженерів у Львові. А ті інженери у Львові з заробітками 20 тіс. грн. - це технологи. І тут раптом з'ясовується, що у ЛА технологи заробляють не набагато більше, ніж водії.
Highest paying cities for Technologists near Los Angeles, CA
Sacramento, CA
$113,550 per year
14 salaries reported
San Diego, CA
$80,623 per year
16 salaries reported
Oakland, CA
$79,912 per year
6 salaries reportedLos Angeles, CA
$76,190 per year
18 salaries reported
Stockton, CA
$66,810 per year
10 salaries reported
Irvine, CA
$52,735 per year
7 salaries reported
Modesto, CA
$33,885 per year
10 salaries reported
San Francisco, CA
$33,489 per year
19 salaries reported
San Jose, CA
$31,951 per year
7 salaries reported
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в П'ят 13 січ, 2023 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:56
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Дякую, блеванув. Яскравий приклад "Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами"(с)
Чим пагана школа?
Да посрать на школу. Бесят эти довольные рожи, когда их земляки сидят по бомбоубежищам. "счастливые бюргеры" сцко.
Ви там ще не весь Відень обблювали?
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:03
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Може й так. Хлопці у вас взагалі якась емпатія і розуміння що таке добро, а що таке йопаний стид - є
?
Так ми ж про те і натякаємо
, вчити любити батьківщину з-за кордону, це як би м'якіше сказати...
Ну а боєць в окопі, котрий між обстрілами ютубчик про Канаду дивиться, і вирішує най та Україна? У вас дуже спотворене уявлення про окопи.
Я не вчу вас батьківщину любити - я намагаюсь вас навчити емпатії. Але здається марную свій час. "Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами"(с) или ежать в Анаталию - жрать йогурты и сибаса.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:17
akurt написав:
Дійсно, я точно пам’ятаю, що на екзамені з геометрії в 7-му класі мені попався білет з доведенням теореми Піфагора. Доводив.
Ту ж теорему доводили і Юра, і Сергій, які померли через пару років після закінчення школи від наркотиків, і Майя, яка все життя потім працювала в підвалі Історичного музею. Золота медалістка.
Але зараз знання в освіті не повинні бути застарілі та неактуальні:
- в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу, і ніякі студенти взагалі не вчаться. Апофеоз абсурду: захист магістерських робіт в он-лайн режимі за допомогою ZOOM. Це виглядає так: на столі в аудиторії встановлено ноутбук. На екрані - майбутній фахівець щось розказує, поки керівник дипломного проєкта сидить поруч з тим старим ноутбуком - читає новини на своєму смартфоні - а інші "члени ДЕК - а їм від 65 до 80 - дрімають.
- про звичайну школу помовчу.
- навчання в престижних ліцеях Києва вартує більше, ніж навчання в університетах Європи та НІЧОГО не гарантує, тим більше освітнього рівня.
У радянської школи були суттєві переваги: інтенсивне навчання із широким освітнім рівнем.
Але головним недоліком було те, що навчали однаково і тугодумів і розумних: всі однакові.
Давно вже освітня програма за кордоном має іншу направленість: всім дати "середній" достатній для звичайного прожиття рівень освіти.
А ось потім - коли почнуть розкриватися таланти
(часто приховані та такі, які ще не розквітли
) - "ми тебе навчимо "через не хочу"".
Знаєте, як проходить лекція в університеті USA?
В аудиторію приходить відразу до 450 студентів.
Ніякої переклички, коли старі доценти/професори ставлять "птички" в зошиті/журналі.
Виходить професор та читає лекцію.
Практично ніхто не пише ніяких конспектів.
Професор розказує ідею та напрямок.
Потім говорить: "Все це написано докладно в главах 1-5 ось цієї книжки. В мене вистачило розуму її написати - у вас повинно вистачити прочитати та зрозуміти. Через тиждень зустрічаємося - пишете контрольну роботу"
.
І тому я - відвідуючи і Стенфорд юніверситі
, і інші університети в США - в різних штатах - НЕ дивувався, що серед білого дня або ввечері на газонах кампусів сидять або лежать студенти з книжками у руках.
І тому не дивувався, що у звичайній "сільській школі" в передмісті Сан Францисько у жовтні дивився на 5 чи 6 ШКІЛЬНИХ стадіонів, де школьники - всі в красивих фірмових формах, якими тільки видами спорту не займалися до самого вечора, а не займалися Піфагором.
Тут "2-в-1" - як пояснили мені місцеві мешканці
:
- здоров’я, здоровий дух та здорові відносини. Здоров’я – це те, чого не купиш за 100 теорем Піфагора.
- спорт може дати ключ для вступу в найпрестижніші університети...
А знаєте ви, чи не знаєте теорему Піфагора - покаже ваш екзамен для вступу в університет - наприклад, екзамен SAT - здаш на 2 400 балів з 2 400 можливих - як здав син приятеля - українець - будеш навчатися безкоштовно в Гарварді (зараз в докторантурі Стенфорда).
А здаш на 240 балів з 2 400 можливих - підеш працювати в Макдональдс на 19 доларів за годину.
А знаєте, що абітурієнти - вже прийняті на навчання в універиситети штата Орегон - самі доброваільно та чесно
- вже після зарахування - не зважаючи на результати екзаменів - вирішують, в яку саме групу за рівнем знань з математики вони підуть навчатися: знання з математики "нижче середнього", чи для "вундеркіндів". І це дуже дуже мудро: навіщо вундеркінду десятий раз доводити теорему Піфагора...
Все просто... Все дуже просто... І мудро...Соціально-економічно-розумовий відбір
і в навчанні, і в житті, і в роботі...
Тому що, система налаштована так, що в топ групі будеш аутсайдером та відрахують. А в слабкій групі будеш в топі, але самим розумним серед тупих, і користі теж мало.
Я в проходив таку "м'ясорубку" в магістратурі на американський кшталт.
Там дають на контрольній завдання, і хто зробив найкраще , тому А+ ( навіть якщо 2 завдання 10 зроблено). А решту відносно того А+. Може бути що зроблено 90%, але в тебе найгірший результат тобто D-, бо в решти між 92%...100%
З.І.
Зворотня сторона медалі освіти в США:
Дуже дорого і студентські борги вже непід'ємні для економіки в цілому.
Кілька топ вузів, навіть не так, топ кафедр із своєю спеціалізацією, аирешта дуже посередні.
Загалом триває так звана інфляція знань. Як писали тут, що колись 7класник СРСР знав те, що в США не в кожному університеті вчать на другому курсі
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