Ну що ви таке говорите, Ейру навіть їжа в горло не лізе у Відні-така туга за Україною!

Его высочество был человеком слова.

Он съел только

фаршированую куропатку,

жульен и десяток устриц.

Остальное он оставил нетронутым.

Може й так. Хлопці у вас взагалі якась емпатія і розуміння що таке добро, а що таке йопаний стид - є?

Може й так.

Так ми ж про те і натякаємо , вчити любити батьківщину з-за кордону, це як би м'якіше сказати...

Може й так.

Так ми ж про те і натякаємо , вчити любити батьківщину з-за кордону, це як би м'якіше сказати...

Ну а боєць в окопі, котрий між обстрілами ютубчик про Канаду дивиться, і вирішує най та Україна? У вас дуже спотворене уявлення про окопи.

І не забуваємо про звичайні закони економіки: зменшення витрат на виробництво , в тому числі на зарплатню працівників та на податках державі - сильний чинник.

Ви ж хочете - ну правда ж, хочете - купити смартфон або авто дешевше - ну ось вам і виробляють дешевше... І в Китаї...

Не даремно ж, наприклад, США наводнені продуктами харчування з Мексики - тільки там погоджуються працювати в полі за 3 долари на годину.

І не забуваємо про звичайні закони економіки: зменшення витрат на виробництво , в тому числі на зарплатню працівників та на податках державі - сильний чинник.

Ви ж хочете - ну правда ж, хочете - купити смартфон або авто дешевше - ну ось вам і виробляють дешевше... І в Китаї...

Не даремно ж, наприклад, США наводнені продуктами харчування з Мексики - тільки там погоджуються працювати в полі за 3 долари на годину.

А в США хочуть не менше 19...

Исходя из последнего абзаца овощи в США никакие не выращиваются, кроме тех, посадка, уход и уборка которых полностью автоматизированы, а пошлин на мексовские нет вообще? А с мясом не куриным гормональным бройлерным с птицефабрик как там тогда? Всегда хороший стейк был со свободного выпаса бизончика. А за хрюшками на бекон и окорока уход тоже тщательный нужен чтоб они в помоях своих от инфекций не передохли Исходя из последнего абзаца овощи в США никакие не выращиваются, кроме тех, посадка, уход и уборка которых полностью автоматизированы, а пошлин на мексовские нет вообще? А с мясом не куриным гормональным бройлерным с птицефабрик как там тогда? Всегда хороший стейк был со свободного выпаса бизончика. А за хрюшками на бекон и окорока уход тоже тщательный нужен чтоб они в помоях своих от инфекций не передохли барабашов Повідомлень: 2907 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:55 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: Конструктор авіаційних турбореактивних двигунів у Лос-Анджелесі теж багато не назаробляє. Конструктор авіаційних турбореактивних двигунів у Лос-Анджелесі теж багато не назаробляє.

Середня зарплата інженера в Лос-Анжелесі 112k

https://www.indeed.com/career/engineer/ ... ngeles--CA

Середня зарплата водія - 63k

https://www.indeed.com/career/driver/sa ... ngeles--CA

Продавця - 41k

https://www.indeed.com/career/seller/sa ... ngeles--CA

Жодної різниці Середня зарплата інженера в Лос-Анжелесі 112kСередня зарплата водія - 63kПродавця - 41kЖодної різниці

От тільки виробників авіадвигунів у ЛА немає. Тож буде той конструктор двигунів у кращому випадку розвозити продукти по крамницях за 63k. Або чистити басейн Памелі Андерсон за ... k. Або переїде у місцевість, де зможе свої знання застосувати за призначенням за відповідну оплату. А ось у якомусь фермерському містечку у нього теж шансів немає - там біше попит на навички ветиринара чи оператора с/г техніки.

Так само і в українській провінції. Не усюди, звичайно. Але я бував на промислових підприємствах у невеликих містечках, де інженери чи головні бухгалтера мали дуже непогані зарплати.

Проблема ще у тому, що в Україні багато людей йшло до вишу просто "щоб було". Відповідно так і вчилися. Працюють не за фахом і отримана спеціальність їм у роботі ніяк не допомагає, просто диплом для галочки. Тож чому вони повинні суттєво більше заробляти від людей без диплома?



До речі, ті "інженери" з ЛА, що за вашим посиланням, підозрюю, переважно пов'язані з ІТ. Порівняйте тоді із заробітками ІТ інженерів у Львові. А ті інженери у Львові з заробітками 20 тіс. грн. - це технологи. І тут раптом з'ясовується, що у ЛА технологи заробляють не набагато більше, ніж водії.



Highest paying cities for Technologists near Los Angeles, CA

Sacramento, CA

$113,550 per year

14 salaries reported

San Diego, CA

$80,623 per year

16 salaries reported

Oakland, CA

$79,912 per year

6 salaries reported

Los Angeles, CA

$76,190 per year

18 salaries reported

Stockton, CA

$66,810 per year

10 salaries reported

Irvine, CA

$52,735 per year

7 salaries reported

Modesto, CA

$33,885 per year

10 salaries reported

San Francisco, CA

$33,489 per year

19 salaries reported

San Jose, CA

$31,951 per year

Highest paying cities for Technologists near Los Angeles, CA

Sacramento, CA

$113,550 per year

14 salaries reported

San Diego, CA

$80,623 per year

16 salaries reported

Oakland, CA

$79,912 per year

6 salaries reported

Los Angeles, CA

$76,190 per year

18 salaries reported

Stockton, CA

$66,810 per year

10 salaries reported

Irvine, CA

$52,735 per year

7 salaries reported

Modesto, CA

$33,885 per year

10 salaries reported

San Francisco, CA

$33,489 per year

19 salaries reported

San Jose, CA

$31,951 per year

7 salaries reported

Чим пагана школа? Чим пагана школа?

Да посрать на школу. Бесят эти довольные рожи, когда их земляки сидят по бомбоубежищам. "счастливые бюргеры" сцко. Да посрать на школу. Бесят эти довольные рожи, когда их земляки сидят по бомбоубежищам. "счастливые бюргеры" сцко.

Ви там ще не весь Відень обблювали? Ви там ще не весь Відень обблювали? flyman

Заблокований Повідомлень: 30476 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2605 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:03 drevlyanin написав: airmax78 написав: Може й так. Хлопці у вас взагалі якась емпатія і розуміння що таке добро, а що таке йопаний стид - є?

Може й так.

Так ми ж про те і натякаємо , вчити любити батьківщину з-за кордону, це як би м'якіше сказати...

Ну а боєць в окопі, котрий між обстрілами ютубчик про Канаду дивиться, і вирішує най та Україна? У вас дуже спотворене уявлення про окопи. Так ми ж про те і натякаємо, вчити любити батьківщину з-за кордону, це як би м'якіше сказати...Ну а боєць в окопі, котрий між обстрілами ютубчик про Канаду дивиться, і вирішує най та Україна? У вас дуже спотворене уявлення про окопи.

Я не вчу вас батьківщину любити - я намагаюсь вас навчити емпатії. Але здається марную свій час. "Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами"(с) или езжать в Анаталию - жрать йогурты и сибаса. Я не вчу вас батьківщину любити - я намагаюсь вас навчити емпатії. Але здається марную свій час. "Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами"(с) или езжать в Анаталию - жрать йогурты и сибаса. Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 13 січ, 2023 20:01, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 41690 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5128 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:17 akurt написав: Дійсно, я точно пам’ятаю, що на екзамені з геометрії в 7-му класі мені попався білет з доведенням теореми Піфагора. Доводив.

Ту ж теорему доводили і Юра, і Сергій, які померли через пару років після закінчення школи від наркотиків, і Майя, яка все життя потім працювала в підвалі Історичного музею. Золота медалістка.



Але зараз знання в освіті не повинні бути застарілі та неактуальні:

- в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу, і ніякі студенти взагалі не вчаться. Апофеоз абсурду: захист магістерських робіт в он-лайн режимі за допомогою ZOOM. Це виглядає так: на столі в аудиторії встановлено ноутбук. На екрані - майбутній фахівець щось розказує, поки керівник дипломного проєкта сидить поруч з тим старим ноутбуком - читає новини на своєму смартфоні - а інші "члени ДЕК - а їм від 65 до 80 - дрімають.

- про звичайну школу помовчу.

- навчання в престижних ліцеях Києва вартує більше, ніж навчання в університетах Європи та НІЧОГО не гарантує, тим більше освітнього рівня.



У радянської школи були суттєві переваги: інтенсивне навчання із широким освітнім рівнем.

Але головним недоліком було те, що навчали однаково і тугодумів і розумних: всі однакові.



Давно вже освітня програма за кордоном має іншу направленість: всім дати "середній" достатній для звичайного прожиття рівень освіти.

А ось потім - коли почнуть розкриватися таланти (часто приховані та такі, які ще не розквітли) - "ми тебе навчимо "через не хочу"".

Знаєте, як проходить лекція в університеті USA?

В аудиторію приходить відразу до 450 студентів.

Ніякої переклички, коли старі доценти/професори ставлять "птички" в зошиті/журналі.

Виходить професор та читає лекцію.

Практично ніхто не пише ніяких конспектів.

Професор розказує ідею та напрямок.



Потім говорить: "Все це написано докладно в главах 1-5 ось цієї книжки. В мене вистачило розуму її написати - у вас повинно вистачити прочитати та зрозуміти. Через тиждень зустрічаємося - пишете контрольну роботу".



І тому я - відвідуючи і Стенфорд юніверситі, і інші університети в США - в різних штатах - НЕ дивувався, що серед білого дня або ввечері на газонах кампусів сидять або лежать студенти з книжками у руках.

І тому не дивувався, що у звичайній "сільській школі" в передмісті Сан Францисько у жовтні дивився на 5 чи 6 ШКІЛЬНИХ стадіонів, де школьники - всі в красивих фірмових формах, якими тільки видами спорту не займалися до самого вечора, а не займалися Піфагором.

Тут "2-в-1" - як пояснили мені місцеві мешканці :

- здоров’я, здоровий дух та здорові відносини. Здоров’я – це те, чого не купиш за 100 теорем Піфагора.

- спорт може дати ключ для вступу в найпрестижніші університети...

А знаєте ви, чи не знаєте теорему Піфагора - покаже ваш екзамен для вступу в університет - наприклад, екзамен SAT - здаш на 2 400 балів з 2 400 можливих - як здав син приятеля - українець - будеш навчатися безкоштовно в Гарварді (зараз в докторантурі Стенфорда).

А здаш на 240 балів з 2 400 можливих - підеш працювати в Макдональдс на 19 доларів за годину.



А знаєте, що абітурієнти - вже прийняті на навчання в універиситети штата Орегон - самі доброваільно та чесно - вже після зарахування - не зважаючи на результати екзаменів - вирішують, в яку саме групу за рівнем знань з математики вони підуть навчатися: знання з математики "нижче середнього", чи для "вундеркіндів". І це дуже дуже мудро: навіщо вундеркінду десятий раз доводити теорему Піфагора...

Все просто... Все дуже просто... І мудро...

Дійсно, я точно пам'ятаю, що на екзамені з геометрії в 7-му класі мені попався білет з доведенням теореми Піфагора. Доводив.

Ту ж теорему доводили і Юра, і Сергій, які померли через пару років після закінчення школи від наркотиків, і Майя, яка все життя потім працювала в підвалі Історичного музею. Золота медалістка.

Але зараз знання в освіті не повинні бути застарілі та неактуальні:

- в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу, і ніякі студенти взагалі не вчаться. Апофеоз абсурду: захист магістерських робіт в он-лайн режимі за допомогою ZOOM. Це виглядає так: на столі в аудиторії встановлено ноутбук. На екрані - майбутній фахівець щось розказує, поки керівник дипломного проєкта сидить поруч з тим старим ноутбуком - читає новини на своєму смартфоні - а інші "члени ДЕК - а їм від 65 до 80 - дрімають.

- про звичайну школу помовчу.

- навчання в престижних ліцеях Києва вартує більше, ніж навчання в університетах Європи та НІЧОГО не гарантує, тим більше освітнього рівня.

У радянської школи були суттєві переваги: інтенсивне навчання із широким освітнім рівнем.

Але головним недоліком було те, що навчали однаково і тугодумів і розумних: всі однакові.

Давно вже освітня програма за кордоном має іншу направленість: всім дати "середній" достатній для звичайного прожиття рівень освіти.

А ось потім - коли почнуть розкриватися таланти (часто приховані та такі, які ще не розквітли) - "ми тебе навчимо "через не хочу"".

Знаєте, як проходить лекція в університеті USA?

В аудиторію приходить відразу до 450 студентів.

Ніякої переклички, коли старі доценти/професори ставлять "птички" в зошиті/журналі.

Виходить професор та читає лекцію.

Практично ніхто не пише ніяких конспектів.

Професор розказує ідею та напрямок.

Потім говорить: "Все це написано докладно в главах 1-5 ось цієї книжки. В мене вистачило розуму її написати - у вас повинно вистачити прочитати та зрозуміти. Через тиждень зустрічаємося - пишете контрольну роботу".

І тому я - відвідуючи і Стенфорд юніверситі, і інші університети в США - в різних штатах - НЕ дивувався, що серед білого дня або ввечері на газонах кампусів сидять або лежать студенти з книжками у руках.

І тому не дивувався, що у звичайній "сільській школі" в передмісті Сан Францисько у жовтні дивився на 5 чи 6 ШКІЛЬНИХ стадіонів, де школьники - всі в красивих фірмових формах, якими тільки видами спорту не займалися до самого вечора, а не займалися Піфагором.

Тут "2-в-1" - як пояснили мені місцеві мешканці :

- здоров'я, здоровий дух та здорові відносини. Здоров'я – це те, чого не купиш за 100 теорем Піфагора.

- спорт може дати ключ для вступу в найпрестижніші університети...

А знаєте ви, чи не знаєте теорему Піфагора - покаже ваш екзамен для вступу в університет - наприклад, екзамен SAT - здаш на 2 400 балів з 2 400 можливих - як здав син приятеля - українець - будеш навчатися безкоштовно в Гарварді (зараз в докторантурі Стенфорда).

А здаш на 240 балів з 2 400 можливих - підеш працювати в Макдональдс на 19 доларів за годину.

А знаєте, що абітурієнти - вже прийняті на навчання в універиситети штата Орегон - самі доброваільно та чесно - вже після зарахування - не зважаючи на результати екзаменів - вирішують, в яку саме групу за рівнем знань з математики вони підуть навчатися: знання з математики "нижче середнього", чи для "вундеркіндів". І це дуже дуже мудро: навіщо вундеркінду десятий раз доводити теорему Піфагора...

Все просто... Все дуже просто... І мудро...

Соціально-економічно-розумовий відбір і в навчанні, і в житті, і в роботі...

Тому що, система налаштована так, що в топ групі будеш аутсайдером та відрахують. А в слабкій групі будеш в топі, але самим розумним серед тупих, і користі теж мало.

Я проходив таку "м'ясорубку" в магістратурі на американський кшталт.

Там дають на контрольній завдання, і хто зробив найкраще , тому А+ ( навіть якщо 2 завдання 10 зроблено). А решту оцінюють відносно того з А+. Може бути що зроблено 90%, але в тебе найгірший результат, тобто D-, бо в решти між 91%..100%



З.І.

Зворотня сторона медалі освіти в США:

Дуже дорого і студентські борги вже непід'ємні для економіки в цілому.

Кілька топ вузів, навіть не так, топ кафедр із своєю спеціалізацією, а решта дуже посередні.

Тому що, система налаштована так, що в топ групі будеш аутсайдером та відрахують. А в слабкій групі будеш в топі, але самим розумним серед тупих, і користі теж мало.

Я проходив таку "м'ясорубку" в магістратурі на американський кшталт.

Там дають на контрольній завдання, і хто зробив найкраще , тому А+ ( навіть якщо 2 завдання 10 зроблено). А решту оцінюють відносно того з А+. Може бути що зроблено 90%, але в тебе найгірший результат, тобто D-, бо в решти між 91%..100%

З.І.

Зворотня сторона медалі освіти в США:

Дуже дорого і студентські борги вже непід'ємні для економіки в цілому.

Кілька топ вузів, навіть не так, топ кафедр із своєю спеціалізацією, а решта дуже посередні.

Загалом триває так звана інфляція знань. Як писали тут, що колись 7класник СРСР знав те, що в США не в кожному університеті вчать на другому курсі

Заблокований Повідомлень: 30476 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2605 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:35 Дюрі-бачі написав: Для порівняння інженер в Львові - 17,5к

https://www.work.ua/career-guide/engineer/

Для порівняння інженер в Львові - 17,5к

За посиланням 20к. І мабуть на woek.ua не шукають ІТшників з з/п 100-200к За посиланням 20к. І мабуть на woek.ua не шукають ІТшників з з/п 100-200к Denik Повідомлень: 1827 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:25 antey1969 написав: В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).

Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.

Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.

В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).

Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.

Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.

Это к вопросу об интеграции.

1. Звідки у вас ця інфа?

2. Для того, щоб репортер( хоча б одного медіа) приїхав на зьомку, треба з ним завчасно про це домовитися. Він приїде, якщо репортаж зацікавить також медія, де він працює. Тут ще інтереси третїх осіб теж враховуються. Так, щоб набіжали - прям казка якась

3. Ну і про " "накрили стіл для випускників курсу- може інсценіровка для публіки?

4. Открою вам секрет: сдают єкзамени не группой, не 20 человек.

Но єто все мелочи. Может, умные люди на этом форуме, которые знают немецкий на уровне В2( подтверждено международным экзаменом Гёте института или тест Даф, например) расскажут, сколько месяцев они учили язык ( в группе или с учителем) до уровня В1. А может у Антея специально группу гениев подобрали? Тож бывает. 1. Звідки у вас ця інфа?2. Для того, щоб репортер( хоча б одного медіа) приїхав на зьомку, треба з ним завчасно про це домовитися. Він приїде, якщо репортаж зацікавить також медія, де він працює. Тут ще інтереси третїх осіб теж враховуються. Так, щоб набіжали - прям казка якась3. Ну і про " "накрили стіл для випускників курсу- може інсценіровка для публіки?4. Открою вам секрет: сдают єкзамени не группой, не 20 человек.Но єто все мелочи. Может, умные люди на этом форуме, которые знают немецкий на уровне В2( подтверждено международным экзаменом Гёте института или тест Даф, например) расскажут, сколько месяцев они учили язык ( в группе или с учителем) до уровня В1. А может у Антея специально группу гениев подобрали? Тож бывает. Wisznia2021 Повідомлень: 239 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:33 Дюрі-бачі написав: stm написав: Кем они были в Украине? Кем они были в Украине?

Та по різному, але 2/3 знайшли працю близьку до фаху: тут проєктувала дахи - там бані, тут на заводі крутив джгути - там машини збирає, тут вікна робила - там акваріуми...

От медикам значно важче - треба процедури підтвердження диплому, якісь ліцензії, до роботи навіть санітаром не підпускають з вулиці...

Колегам по університету теж не особливо сподобалось: там треба менше працювати, але значно якісніше, тільки одна залишилась. Та по різному, але 2/3 знайшли працю близьку до фаху: тут проєктувала дахи - там бані, тут на заводі крутив джгути - там машини збирає, тут вікна робила - там акваріуми...От медикам значно важче - треба процедури підтвердження диплому, якісь ліцензії, до роботи навіть санітаром не підпускають з вулиці...Колегам по університету теж не особливо сподобалось: там треба менше працювати, але значно якісніше, тільки одна залишилась.

Тут писали, что в Німеччині дівчинку- біженку- українську студентку мед університету взяли в клініку якимось помощником і навіть до нескладних операцій допустили. Я розумію, що людина розказує те, що йому розповіла мама дівчинки, а мама- говорить і не стикається. Тут писали, что в Німеччині дівчинку- біженку- українську студентку мед університету взяли в клініку якимось помощником і навіть до нескладних операцій допустили. Я розумію, що людина розказує те, що йому розповіла мама дівчинки, а мама- говорить і не стикається. Wisznia2021 Повідомлень: 239 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:37 Wisznia2021

Спокойно. Мои любимки сдали тест на А2, до B1 не хватило 1 балла. Из приколов, теперь звучит фраза что работать она может только с уровня В1. Чёрт, Вы бы как не выучили язык ходя как на работу каждый день 8 (матюк) месяцев? Конечно и А2 и B1 и более мотивированные B2 уже освоили ))) Востаннє редагувалось stm в П'ят 13 січ, 2023 20:41, всього редагувалось 2 разів. stm

