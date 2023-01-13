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Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:38
у меня есть две одноклашки, приближенные через любимых своих к кормушкам. Обе сейчас постят в инсте\фб брендованные одежды\сумки\часы\рестораны\шампанское. Кстати, очень патриотичные посты бывают, напоминают те танцы с флагами и кристалом в Куршавеле. Обе состоят в батальоне Видень. Намазано там таким? Насколько я знаю, русские кормушечники тоже любят Видень
Востаннє редагувалось San в П'ят 13 січ, 2023 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:41
У них с РФ своя борьба. Кто больше бутылок Кристалл закажет )))
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