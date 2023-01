Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

San написав: у меня есть две одноклашки, приближенные через любимых своих к кормушкам. Обе сейчас постят в инсте\фб брендованные одежды\сумки\часы\рестораны\шампанское. Обе состоят в батальоне Видень. Намазано там таким? Насколько я знаю, русские кормушечники тоже любят Видень

У них с РФ своя борьба. Кто больше бутылок Кристалл закажет )))

Там ещё весело что новость впервые опубликовала "независимая" журналистка Собчак.

Там ещё весело что новость впервые опубликовала "независимая" журналистка Собчак.

Это мишура, ближе к нам 5 новых судей в Раде правосудия. Вроде все с бизнесом в Крыму после 2014... Тут более обидно, хотя может мне Эйр сейчас про эмпатию к ближнему в Украине напомнит ))))

Ок. Скажите мне, за что отдают сейчас жизни наши соотечественники на фронте? Ради чего это все? Куда вернутся ветераны? В пустые города? Кто будет восстанавливать Украину? Кто будет в ней жить после войны?

Там ещё весело что новость впервые опубликовала "независимая" журналистка Собчак.

Это мишура, ближе к нам 5 новых судей в Раде правосудия. Вроде все с бизнесом в Крыму после 2014... Тут более обидно, хотя может мне Эйр сейчас про эмпатию к ближнему в Украине напомнит )))) Там ещё весело что новость впервые опубликовала "независимая" журналистка Собчак.Это мишура, ближе к нам 5 новых судей в Раде правосудия. Вроде все с бизнесом в Крыму после 2014... Тут более обидно, хотя может мне Эйр сейчас про эмпатию к ближнему в Украине напомнит ))))

Ок. Скажите мне, за что отдают сейчас жизни наши соотечественники на фронте? Ради чего это все? Куда вернутся ветераны? В пустые города? Кто будет восстанавливать Украину? Кто будет в ней жить после войны? Ок. Скажите мне, за что отдают сейчас жизни наши соотечественники на фронте? Ради чего это все? Куда вернутся ветераны? В пустые города? Кто будет восстанавливать Украину? Кто будет в ней жить после войны?

Чем вам сидящему в Вене и мне сидящей в Праге поможет испуганный, обиженный на Киев Бигор? Как он усилит независимость нашего государства? Пускай будет счастлив и здоров в Кракове. Отстраивать Украину будет далеко не он. Теперь идём по нам с Вами - не нам сидящим вне Украины рассказывать как надо бороться в Украине, захотим поучаствовать вперёд даже для меня как женщины контракт с ЗСУ вполне реален. И да, даже если в меня будут бросать тапками по этому поводу "командировки" я буду подставлять вторую щёку ну или таки бить по коленной чашечке если уж совсем оборзеют, хотя правда в травле меня будет частично заслуженной, просто у каждого есть порог вседозволенности )))

Середня зарплата інженера в Лос-Анжелесі 112k

https://www.indeed.com/career/engineer/ ... ngeles--CA

Середня зарплата водія - 63k

https://www.indeed.com/career/driver/sa ... ngeles--CA

Продавця - 41k

https://www.indeed.com/career/seller/sa ... ngeles--CA

Жодної різниці Середня зарплата інженера в Лос-Анжелесі 112kСередня зарплата водія - 63kПродавця - 41kЖодної різниці

От тільки виробників авіадвигунів у ЛА немає. От тільки виробників авіадвигунів у ЛА немає.



Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon. Особливо першої (Over one hundred years ago, on August 16, 1912, Glenn L. Martin established the Glenn L. Martin Company in Los Angeles, California.) та другої (Defining Possible in South Bay, i.e. Redondo Beach, Manhattan Beach and El Segundo, California - From systems engineering, advanced aircraft design, research and technology, advanced weapons design, spacecraft manufacturing, military satellite communications systems development, precision sensors, space instrument design, ground stations development, directed energy and orbiting space platforms)



Може й так.

Так ми ж про те і натякаємо , вчити любити батьківщину з-за кордону, це як би м'якіше сказати...

Ну а боєць в окопі, котрий між обстрілами ютубчик про Канаду дивиться, і вирішує най та Україна? У вас дуже спотворене уявлення про окопи. Так ми ж про те і натякаємо, вчити любити батьківщину з-за кордону, це як би м'якіше сказати...Ну а боєць в окопі, котрий між обстрілами ютубчик про Канаду дивиться, і вирішує най та Україна? У вас дуже спотворене уявлення про окопи.

Я не вчу вас батьківщину любити - я намагаюсь вас навчити емпатії. Але здається марную свій час. "Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами"(с) або їхати в Анталію - жрати йогурти та сибаса.



Зворотня сторона медалі освіти в США:

Дуже дорого і студентські борги вже непід'ємні для економіки в цілому.

Кілька топ вузів, навіть не так, топ кафедр із своєю спеціалізацією, а решта дуже посередні.

З.І.
Зворотня сторона медалі освіти в США:
Дуже дорого і студентські борги вже непід'ємні для економіки в цілому.
Кілька топ вузів, навіть не так, топ кафедр із своєю спеціалізацією, а решта дуже посередні.
Загалом триває так звана інфляція знань. Як писали тут, що колись 7класник СРСР знав те, що в США не в кожному університеті вчать на другому курсі

Ви пробували омарів?



Ну а боєць в окопі, котрий між обстрілами ютубчик про Канаду дивиться, і вирішує най та Україна? У вас дуже спотворене уявлення про окопи. Так ми ж про те і натякаємо, вчити любити батьківщину з-за кордону, це як би м'якіше сказати...Ну а боєць в окопі, котрий між обстрілами ютубчик про Канаду дивиться, і вирішує най та Україна? У вас дуже спотворене уявлення про окопи.

Я не вчу вас батьківщину любити - я намагаюсь вас навчити емпатії. Але здається марную свій час. "Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами"(с) или езжать в Анаталию - жрать йогурты и сибаса. . Але здається марную свій час. "Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами"(с) или езжать в Анаталию - жрать йогурты и сибаса.



А до чого тут емпатія? Ті, хто накивав п'ятами з України, наче ж не закликають, на відміну від "зайвохромосомних", поневолювати чи нищити українців. Втекли то й грець з ними. Може хоч будуть грошима допомагати родичам, що залишилися тут. А от заклики "ні кроку назад", "все для перемоги", "бий москалів" і т.п. лунають від наших співвітчизників з-за кордону доволі часто. Що це як не повчання "правильно любити Україну"?

Та при чому тут як воювати та ні кроку назад? Яке я право на це маю? Я пишу як не треба себе поводити за кордоном. Тому що ці відосікі про "щасливих нас, нарешті потрапивших закордон та ще й отримавших різні плюшки на шару" - це зашквар. Не такий пекельний як святкування дня народження в Куршавелі з українськими прапорами і надутими губами, але недалеко. І всі ці розповіді про те як гарно за кордоном і погано в Україні - це зашквар.
А відсутність емпатії тут в тому, що ті хто залишився в Україні дивляться на це й відчувають себе лохами.

Та при чому тут як воювати та ні кроку назад? Яке я право на це маю? Я пишу як не треба себе поводити за кордоном. Тому що ці відосікі про "щасливих нас, нарешті потрапивших закордон та ще й отримавших різні плюшки на шару" - це зашквар. Не такий пекельний як святкування дня народження в Куршавелі з українськими прапорами і надутими губами, але недалеко. І всі ці розповіді про те як гарно за кордоном і погано в Україні - це зашквар.
А відсутність емпатії тут в тому, що ті хто залишився в Україні дивляться на це й відчувають себе лохами.

Це звісно правильно, проте ви впадаєте в інше крайність і постійно перебільшуєте "негаразди" закордону, зокрема Відня. Це гіперкомпенсація відчуття провини за відрядження та світло 24х7?



