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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:41
San написав:
у меня есть две одноклашки, приближенные через любимых своих к кормушкам. Обе сейчас постят в инсте\фб брендованные одежды\сумки\часы\рестораны\шампанское. Обе состоят в батальоне Видень. Намазано там таким? Насколько я знаю, русские кормушечники тоже любят Видень
У них с РФ своя борьба. Кто больше бутылок Кристалл закажет )))
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:42
stm ахаха, в точку! как раз дописал у себя об этом
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:04
San написав:stm
ахаха, в точку! как раз дописал у себя об этом
Там ещё весело что новость впервые опубликовала "независимая" журналистка Собчак.
Это мишура, ближе к нам 5 новых судей в Раде правосудия. Вроде все с бизнесом в Крыму после 2014... Тут более обидно, хотя может мне Эйр сейчас про эмпатию к ближнему в Украине напомнит ))))
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:29
stm написав: San написав:stm
ахаха, в точку! как раз дописал у себя об этом
Там ещё весело что новость впервые опубликовала "независимая" журналистка Собчак.
Это мишура, ближе к нам 5 новых судей в Раде правосудия. Вроде все с бизнесом в Крыму после 2014... Тут более обидно, хотя может мне Эйр сейчас про эмпатию к ближнему в Украине напомнит ))))
Ок. Скажите мне, за что отдают сейчас жизни наши соотечественники на фронте? Ради чего это все? Куда вернутся ветераны? В пустые города? Кто будет восстанавливать Украину? Кто будет в ней жить после войны?
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:36
airmax78 написав: stm написав: San написав:stm
ахаха, в точку! как раз дописал у себя об этом
Там ещё весело что новость впервые опубликовала "независимая" журналистка Собчак.
Это мишура, ближе к нам 5 новых судей в Раде правосудия. Вроде все с бизнесом в Крыму после 2014... Тут более обидно, хотя может мне Эйр сейчас про эмпатию к ближнему в Украине напомнит ))))
Ок. Скажите мне, за что отдают сейчас жизни наши соотечественники на фронте? Ради чего это все? Куда вернутся ветераны? В пустые города? Кто будет восстанавливать Украину? Кто будет в ней жить после войны?
Чем вам сидящему в Вене и мне сидящей в Праге поможет испуганный, обиженный на Киев Бигор? Как он усилит независимость нашего государства? Пускай будет счастлив и здоров в Кракове. Отстраивать Украину будет далеко не он. Теперь идём по нам с Вами - не нам сидящим вне Украины рассказывать как надо бороться в Украине, захотим поучаствовать вперёд даже для меня как женщины контракт с ЗСУ вполне реален. И да, даже если в меня будут бросать тапками по этому поводу "командировки" я буду подставлять вторую щёку
ну или таки бить по коленной чашечке если уж совсем оборзеют, хотя правда в травле меня будет частично заслуженной, просто у каждого есть порог вседозволенности )))
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:42
Gastarbaiter написав:
От тільки виробників авіадвигунів у ЛА немає.
Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon. Особливо першої (Over one hundred years ago, on August 16, 1912, Glenn L. Martin established the Glenn L. Martin Company in Los Angeles, California.) та другої (Defining Possible in South Bay, i.e. Redondo Beach, Manhattan Beach and El Segundo, California - From systems engineering, advanced aircraft design, research and technology, advanced weapons design, spacecraft manufacturing, military satellite communications systems development, precision sensors, space instrument design, ground stations development, directed energy and orbiting space platforms)
А так нема )
Востаннє редагувалось adeges
в П'ят 13 січ, 2023 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:43
airmax78 написав:
Я не вчу вас батьківщину любити
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Може й так. Хлопці у вас взагалі якась емпатія і розуміння що таке добро, а що таке йопаний стид - є
?
Так ми ж про те і натякаємо
, вчити любити батьківщину з-за кордону, це як би м'якіше сказати...
Ну а боєць в окопі, котрий між обстрілами ютубчик про Канаду дивиться, і вирішує най та Україна? У вас дуже спотворене уявлення про окопи.
- я намагаюсь вас навчити емпатії
. Але здається марную свій час. "Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами"(с) или езжать в Анаталию - жрать йогурты и сибаса.
А до чого тут емпатія? Ті, хто накивав п'ятами з України, наче ж не закликають, на відміну від "зайвохромосомних", поневолювати чи нищити українців. Втекли то й грець з ними. Може хоч будуть грошима допомагати родичам, що залишилися тут. А от заклики "ні кроку назад", "все для перемоги", "бий москалів" і т.п. лунають від наших співвітчизників з-за кордону доволі часто. Що це як не повчання "правильно любити Україну"?
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:49
flyman написав:
З.І.
Зворотня сторона медалі освіти в США:
Дуже дорого і студентські борги вже непід'ємні для економіки в цілому.
Кілька топ вузів, навіть не так, топ кафедр із своєю спеціалізацією, а решта дуже посередні.
Загалом триває так звана інфляція знань. Як писали тут, що колись 7класник СРСР знав те, що в США не в кожному університеті вчать на другому курсі
Ви пробували омарів?
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:51
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Я не вчу вас батьківщину любити
drevlyanin написав:
Так ми ж про те і натякаємо
, вчити любити батьківщину з-за кордону, це як би м'якіше сказати...
Ну а боєць в окопі, котрий між обстрілами ютубчик про Канаду дивиться, і вирішує най та Україна? У вас дуже спотворене уявлення про окопи.
- я намагаюсь вас навчити емпатії
. Але здається марную свій час. "Поэтому нужно выкидывать этот весь военный мусор из головы и становится счастливыми бюргерами"(с) или езжать в Анаталию - жрать йогурты и сибаса.
А до чого тут емпатія? Ті, хто накивав п'ятами з України, наче ж не закликають, на відміну від "зайвохромосомних", поневолювати чи нищити українців. Втекли то й грець з ними. Може хоч будуть грошима допомагати родичам, що залишилися тут. А от заклики "ні кроку назад", "все для перемоги", "бий москалів" і т.п. лунають від наших співвітчизників з-за кордону доволі часто. Що це як не повчання "правильно любити Україну"?
Та при чому тут як воювати та ні кроку назад? Яке я право на це маю? Я пишу як не треба себе поводити за кордоном. Тому що ці відосікі про "щасливих нас, нарешті потрапивших закордон та ще й отримавших різні плюшки на шару" - це зашквар. Не такий пекельний як святкування дня народження в Куршавелі з українськими прапорами і надутими губами, але недалеко. І всі ці розповіді про те як гарно за кордоном і погано в Україні - це зашквар.
А відсутність емпатії тут в тому, що ті хто залишився в Україні дивляться на це й відчувають себе лохами.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:59
airmax78 написав:
Та при чому тут як воювати та ні кроку назад? Яке я право на це маю? Я пишу як не треба себе поводити за кордоном. Тому що ці відосікі про "щасливих нас, нарешті потрапивших закордон та ще й отримавших різні плюшки на шару" - це зашквар. Не такий пекельний як святкування дня народження в Куршавелі з українськими прапорами і надутими губами, але недалеко. І всі ці розповіді про те як гарно за кордоном і погано в Україні - це зашквар.
А відсутність емпатії тут в тому, що ті хто залишився в Україні дивляться на це й відчувають себе лохами.
Це звісно правильно, проте ви впадаєте в інше крайність і постійно перебільшуєте "негаразди" закордону, зокрема Відня. Це гіперкомпенсація відчуття провини за відрядження та світло 24х7?
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