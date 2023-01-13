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#<1 ... 352353354355 Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:10 Re: Еміграція, заробітчанство Максим, все больше народа на форуме понимает, что вы банально стебетесь.

Патриотизм - это не тема для клоунады. antey1969 1

Повідомлень: 11660 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1599 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:10 adeges написав: airmax78 написав: Та при чому тут як воювати та ні кроку назад? Яке я право на це маю? Я пишу як не треба себе поводити за кордоном. Тому що ці відосікі про "щасливих нас, нарешті потрапивших закордон та ще й отримавших різні плюшки на шару" - це зашквар. Не такий пекельний як святкування дня народження в Куршавелі з українськими прапорами і надутими губами, але недалеко. І всі ці розповіді про те як гарно за кордоном і погано в Україні - це зашквар.

А відсутність емпатії тут в тому, що ті хто залишився в Україні дивляться на це й відчувають себе лохами. Та при чому тут як воювати та ні кроку назад? Яке я право на це маю? Я пишу як не треба себе поводити за кордоном. Тому що ці відосікі про "щасливих нас, нарешті потрапивших закордон та ще й отримавших різні плюшки на шару" - це зашквар. Не такий пекельний як святкування дня народження в Куршавелі з українськими прапорами і надутими губами, але недалеко. І всі ці розповіді про те як гарно за кордоном і погано в Україні - це зашквар.А відсутність емпатії тут в тому, що ті хто залишився в Україні дивляться на це й відчувають себе лохами.



Це звісно правильно, проте ви впадаєте в інше крайність і постійно перебільшуєте "негаразди" закордону, зокрема Відня. Це гіперкомпенсація відчуття провини за відрядження та світло 24х7? Це звісно правильно, проте ви впадаєте в інше крайність і постійно перебільшуєте "негаразди" закордону, зокрема Відня. Це гіперкомпенсація відчуття провини за відрядження та світло 24х7?

В мене в Києві було все краще ніж у Відні. В мене в Києві було все краще ніж у Відні. airmax78 Повідомлень: 41694 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:11 airmax78 написав: drevlyanin написав:

А до чого тут емпатія? Ті, хто накивав п'ятами з України, наче ж не закликають, на відміну від "зайвохромосомних", поневолювати чи нищити українців. Втекли то й грець з ними. Може хоч будуть грошима допомагати родичам, що залишилися тут. А от заклики "ні кроку назад", "все для перемоги", "бий москалів" і т.п. лунають від наших співвітчизників з-за кордону доволі часто. Що це як не повчання "правильно любити Україну"? А до чого тут емпатія? Ті, хто накивав п'ятами з України, наче ж не закликають, на відміну від "зайвохромосомних", поневолювати чи нищити українців. Втекли то й грець з ними. Може хоч будуть грошима допомагати родичам, що залишилися тут. А от заклики "ні кроку назад", "все для перемоги", "бий москалів" і т.п. лунають від наших співвітчизників з-за кордону доволі часто. Що це як не повчання "правильно любити Україну"?

Та при чому тут як воювати та ні кроку назад? Яке я право на це маю? Я пишу як не треба себе поводити за кордоном. Тому що ці відосікі про "щасливих нас, нарешті потрапивших закордон та ще й отримавших різні плюшки на шару" - це зашквар. Не такий пекельний як святкування дня народження в Куршавелі з українськими прапорами і надутими губами, але недалеко. І всі ці розповіді про те як гарно за кордоном і погано в Україні - це зашквар.

А відсутність емпатії тут в тому, що [b]ті хто залишився в Україні дивляться на це й відчувають себе лохами[/b]. Та при чому тут як воювати та ні кроку назад? Яке я право на це маю? Я пишу як не треба себе поводити за кордоном. Тому що ці відосікі про "щасливих нас, нарешті потрапивших закордон та ще й отримавших різні плюшки на шару" - це зашквар. Не такий пекельний як святкування дня народження в Куршавелі з українськими прапорами і надутими губами, але недалеко. І всі ці розповіді про те як гарно за кордоном і погано в Україні - це зашквар.А відсутність емпатії тут в тому, що[/b].



І хто вам таке сказав-Флай? Ні я ні мої знайомі в Україні лохами себе не вважаємо-це в більшості свідомий вибір на сьогодні. Так що не нагнітайте. А дурних відосиків в Ютубі було й буде досхочу. Не подобаються вони вам- то не дивіться або пишіть скарги, коли справа стосується осіб "при посаді". І хто вам таке сказав-Флай?Ні я ні мої знайомі в Україні лохами себе не вважаємо-це в більшості свідомий вибір на сьогодні. Так що не нагнітайте. А дурних відосиків в Ютубі було й буде досхочу. Не подобаються вони вам- то не дивіться або пишіть скарги, коли справа стосується осіб "при посаді". drevlyanin Повідомлень: 1179 З нами з: 01.04.20 Подякував: 443 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:12 antey1969 написав: Максим, все больше народа на форуме понимает, что вы банально стебетесь.

Патриотизм - это не тема для клоунады. Максим, все больше народа на форуме понимает, что вы банально стебетесь.Патриотизм - это не тема для клоунады.

Ви настільки цинічний що вже не взмозі відрізнити щирість від сарказму. Ви настільки цинічний що вже не взмозі відрізнити щирість від сарказму. airmax78 Повідомлень: 41694 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:18 stm написав: airmax78 написав: Ок. Скажите мне, за что отдают сейчас жизни наши соотечественники на фронте? Ради чего это все? Куда вернутся ветераны? В пустые города? Кто будет восстанавливать Украину? Кто будет в ней жить после войны? Ок. Скажите мне, за что отдают сейчас жизни наши соотечественники на фронте? Ради чего это все? Куда вернутся ветераны? В пустые города? Кто будет восстанавливать Украину? Кто будет в ней жить после войны?

Чем вам сидящему в Вене и мне сидящей в Праге поможет испуганный, обиженный на Киев Бигор? Как он усилит независимость нашего государства? Пускай будет счастлив и здоров в Кракове. Отстраивать Украину будет далеко не он. Теперь идём по нам с Вами - не нам сидящим вне Украины рассказывать как надо бороться в Украине, захотим поучаствовать вперёд даже для меня как женщины контракт с ЗСУ вполне реален. И да, даже если в меня будут бросать тапками по этому поводу "командировки" я буду подставлять вторую щёку ну или таки бить по коленной чашечке если уж совсем оборзеют, хотя правда в травле меня будет частично заслуженной, просто у каждого есть порог вседозволенности ))) Чем вам сидящему в Вене и мне сидящей в Праге поможет испуганный, обиженный на Киев Бигор? Как он усилит независимость нашего государства? Пускай будет счастлив и здоров в Кракове. Отстраивать Украину будет далеко не он. Теперь идём по нам с Вами - не нам сидящим вне Украины рассказывать как надо бороться в Украине, захотим поучаствовать вперёд даже для меня как женщины контракт с ЗСУ вполне реален. И да, даже если в меня будут бросать тапками по этому поводу "командировки" я буду подставлять вторую щёкуну или таки бить по коленной чашечке если уж совсем оборзеют, хотя правда в травле меня будет частично заслуженной, просто у каждого есть порог вседозволенности )))



+++ Ейру читати як навчав Прохожий. +++ Ейру читати як навчав Прохожий. drevlyanin Повідомлень: 1179 З нами з: 01.04.20 Подякував: 443 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 352353354355 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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