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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:10
Максим, все больше народа на форуме понимает, что вы банально стебетесь.
Патриотизм - это не тема для клоунады.
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antey1969
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:10
adeges написав: airmax78 написав:
Та при чому тут як воювати та ні кроку назад? Яке я право на це маю? Я пишу як не треба себе поводити за кордоном. Тому що ці відосікі про "щасливих нас, нарешті потрапивших закордон та ще й отримавших різні плюшки на шару" - це зашквар. Не такий пекельний як святкування дня народження в Куршавелі з українськими прапорами і надутими губами, але недалеко. І всі ці розповіді про те як гарно за кордоном і погано в Україні - це зашквар.
А відсутність емпатії тут в тому, що ті хто залишився в Україні дивляться на це й відчувають себе лохами.
Це звісно правильно, проте ви впадаєте в інше крайність і постійно перебільшуєте "негаразди" закордону, зокрема Відня. Це гіперкомпенсація відчуття провини за відрядження та світло 24х7?
В мене в Києві було все краще ніж у Відні.
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airmax78
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:11
airmax78 написав: drevlyanin написав:
А до чого тут емпатія? Ті, хто накивав п'ятами з України, наче ж не закликають, на відміну від "зайвохромосомних", поневолювати чи нищити українців. Втекли то й грець з ними. Може хоч будуть грошима допомагати родичам, що залишилися тут. А от заклики "ні кроку назад", "все для перемоги", "бий москалів" і т.п. лунають від наших співвітчизників з-за кордону доволі часто. Що це як не повчання "правильно любити Україну"?
Та при чому тут як воювати та ні кроку назад? Яке я право на це маю? Я пишу як не треба себе поводити за кордоном. Тому що ці відосікі про "щасливих нас, нарешті потрапивших закордон та ще й отримавших різні плюшки на шару" - це зашквар. Не такий пекельний як святкування дня народження в Куршавелі з українськими прапорами і надутими губами, але недалеко. І всі ці розповіді про те як гарно за кордоном і погано в Україні - це зашквар.
А відсутність емпатії тут в тому, що [b]ті хто залишився в Україні дивляться на це й відчувають себе лохами
[/b].
І хто вам таке сказав-Флай?
Ні я ні мої знайомі в Україні лохами себе не вважаємо-це в більшості свідомий вибір на сьогодні. Так що не нагнітайте. А дурних відосиків в Ютубі було й буде досхочу. Не подобаються вони вам- то не дивіться або пишіть скарги, коли справа стосується осіб "при посаді".
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drevlyanin
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:12
antey1969 написав:
Максим, все больше народа на форуме понимает, что вы банально стебетесь.
Патриотизм - это не тема для клоунады.
Ви настільки цинічний що вже не взмозі відрізнити щирість від сарказму.
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airmax78
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:18
stm написав: airmax78 написав:
Ок. Скажите мне, за что отдают сейчас жизни наши соотечественники на фронте? Ради чего это все? Куда вернутся ветераны? В пустые города? Кто будет восстанавливать Украину? Кто будет в ней жить после войны?
Чем вам сидящему в Вене и мне сидящей в Праге поможет испуганный, обиженный на Киев Бигор? Как он усилит независимость нашего государства? Пускай будет счастлив и здоров в Кракове. Отстраивать Украину будет далеко не он. Теперь идём по нам с Вами - не нам сидящим вне Украины рассказывать как надо бороться в Украине, захотим поучаствовать вперёд даже для меня как женщины контракт с ЗСУ вполне реален. И да, даже если в меня будут бросать тапками по этому поводу "командировки" я буду подставлять вторую щёку
ну или таки бить по коленной чашечке если уж совсем оборзеют, хотя правда в травле меня будет частично заслуженной, просто у каждого есть порог вседозволенности )))
+++ Ейру читати як навчав Прохожий.
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