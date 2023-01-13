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#<1 ... 352353354355 Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:10 adeges написав: airmax78 написав: Та при чому тут як воювати та ні кроку назад? Яке я право на це маю? Я пишу як не треба себе поводити за кордоном. Тому що ці відосікі про "щасливих нас, нарешті потрапивших закордон та ще й отримавших різні плюшки на шару" - це зашквар. Не такий пекельний як святкування дня народження в Куршавелі з українськими прапорами і надутими губами, але недалеко. І всі ці розповіді про те як гарно за кордоном і погано в Україні - це зашквар.

А відсутність емпатії тут в тому, що ті хто залишився в Україні дивляться на це й відчувають себе лохами. Та при чому тут як воювати та ні кроку назад? Яке я право на це маю? Я пишу як не треба себе поводити за кордоном. Тому що ці відосікі про "щасливих нас, нарешті потрапивших закордон та ще й отримавших різні плюшки на шару" - це зашквар. Не такий пекельний як святкування дня народження в Куршавелі з українськими прапорами і надутими губами, але недалеко. І всі ці розповіді про те як гарно за кордоном і погано в Україні - це зашквар.А відсутність емпатії тут в тому, що ті хто залишився в Україні дивляться на це й відчувають себе лохами.



Це звісно правильно, проте ви впадаєте в інше крайність і постійно перебільшуєте "негаразди" закордону, зокрема Відня. Це гіперкомпенсація відчуття провини за відрядження та світло 24х7? Це звісно правильно, проте ви впадаєте в інше крайність і постійно перебільшуєте "негаразди" закордону, зокрема Відня. Це гіперкомпенсація відчуття провини за відрядження та світло 24х7?

В мене в Києві було все краще ніж у Відні. В мене в Києві було все краще ніж у Відні. airmax78 Повідомлень: 41694 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:11 airmax78 написав: drevlyanin написав:

А до чого тут емпатія? Ті, хто накивав п'ятами з України, наче ж не закликають, на відміну від "зайвохромосомних", поневолювати чи нищити українців. Втекли то й грець з ними. Може хоч будуть грошима допомагати родичам, що залишилися тут. А от заклики "ні кроку назад", "все для перемоги", "бий москалів" і т.п. лунають від наших співвітчизників з-за кордону доволі часто. Що це як не повчання "правильно любити Україну"? А до чого тут емпатія? Ті, хто накивав п'ятами з України, наче ж не закликають, на відміну від "зайвохромосомних", поневолювати чи нищити українців. Втекли то й грець з ними. Може хоч будуть грошима допомагати родичам, що залишилися тут. А от заклики "ні кроку назад", "все для перемоги", "бий москалів" і т.п. лунають від наших співвітчизників з-за кордону доволі часто. Що це як не повчання "правильно любити Україну"?

Та при чому тут як воювати та ні кроку назад? Яке я право на це маю? Я пишу як не треба себе поводити за кордоном. Тому що ці відосікі про "щасливих нас, нарешті потрапивших закордон та ще й отримавших різні плюшки на шару" - це зашквар. Не такий пекельний як святкування дня народження в Куршавелі з українськими прапорами і надутими губами, але недалеко. І всі ці розповіді про те як гарно за кордоном і погано в Україні - це зашквар.

А відсутність емпатії тут в тому, що [b]ті хто залишився в Україні дивляться на це й відчувають себе лохами[/b]. Та при чому тут як воювати та ні кроку назад? Яке я право на це маю? Я пишу як не треба себе поводити за кордоном. Тому що ці відосікі про "щасливих нас, нарешті потрапивших закордон та ще й отримавших різні плюшки на шару" - це зашквар. Не такий пекельний як святкування дня народження в Куршавелі з українськими прапорами і надутими губами, але недалеко. І всі ці розповіді про те як гарно за кордоном і погано в Україні - це зашквар.А відсутність емпатії тут в тому, що[/b].



І хто вам таке сказав-Флай? Ні я ні мої знайомі в Україні лохами себе не вважаємо-це в більшості свідомий вибір на сьогодні. Так що не нагнітайте. А дурних відосиків в Ютубі було й буде досхочу. Не подобаються вони вам- то не дивіться або пишіть скарги, коли справа стосується осіб "при посаді". І хто вам таке сказав-Флай?Ні я ні мої знайомі в Україні лохами себе не вважаємо-це в більшості свідомий вибір на сьогодні. Так що не нагнітайте. А дурних відосиків в Ютубі було й буде досхочу. Не подобаються вони вам- то не дивіться або пишіть скарги, коли справа стосується осіб "при посаді". drevlyanin Повідомлень: 1179 З нами з: 01.04.20 Подякував: 443 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:18 stm написав: airmax78 написав: Ок. Скажите мне, за что отдают сейчас жизни наши соотечественники на фронте? Ради чего это все? Куда вернутся ветераны? В пустые города? Кто будет восстанавливать Украину? Кто будет в ней жить после войны? Ок. Скажите мне, за что отдают сейчас жизни наши соотечественники на фронте? Ради чего это все? Куда вернутся ветераны? В пустые города? Кто будет восстанавливать Украину? Кто будет в ней жить после войны?

Чем вам сидящему в Вене и мне сидящей в Праге поможет испуганный, обиженный на Киев Бигор? Как он усилит независимость нашего государства? Пускай будет счастлив и здоров в Кракове. Отстраивать Украину будет далеко не он. Теперь идём по нам с Вами - не нам сидящим вне Украины рассказывать как надо бороться в Украине, захотим поучаствовать вперёд даже для меня как женщины контракт с ЗСУ вполне реален. И да, даже если в меня будут бросать тапками по этому поводу "командировки" я буду подставлять вторую щёку ну или таки бить по коленной чашечке если уж совсем оборзеют, хотя правда в травле меня будет частично заслуженной, просто у каждого есть порог вседозволенности ))) Чем вам сидящему в Вене и мне сидящей в Праге поможет испуганный, обиженный на Киев Бигор? Как он усилит независимость нашего государства? Пускай будет счастлив и здоров в Кракове. Отстраивать Украину будет далеко не он. Теперь идём по нам с Вами - не нам сидящим вне Украины рассказывать как надо бороться в Украине, захотим поучаствовать вперёд даже для меня как женщины контракт с ЗСУ вполне реален. И да, даже если в меня будут бросать тапками по этому поводу "командировки" я буду подставлять вторую щёкуну или таки бить по коленной чашечке если уж совсем оборзеют, хотя правда в травле меня будет частично заслуженной, просто у каждого есть порог вседозволенности )))



+++ Ейру читати як навчав Прохожий. +++ Ейру читати як навчав Прохожий. drevlyanin Повідомлень: 1179 З нами з: 01.04.20 Подякував: 443 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:29 барабашов написав: Исходя из последнего абзаца овощи в США никакие не выращиваются, кроме тех, посадка, уход и уборка которых полностью автоматизированы, а пошлин на мексовские нет вообще? А с мясом не куриным гормональным бройлерным с птицефабрик как там тогда? Всегда хороший стейк был со свободного выпаса бизончика. А за хрюшками на бекон и окорока уход тоже тщательный нужен чтоб они в помоях своих от инфекций не передохли Исходя из последнего абзаца овощи в США никакие не выращиваются, кроме тех, посадка, уход и уборка которых полностью автоматизированы, а пошлин на мексовские нет вообще? А с мясом не куриным гормональным бройлерным с птицефабрик как там тогда? Всегда хороший стейк был со свободного выпаса бизончика. А за хрюшками на бекон и окорока уход тоже тщательный нужен чтоб они в помоях своих от инфекций не передохли



Вы немного ошибаетесь.

1. Овощи/фрукты в США выращивают - это можно легко увидеть, сев за руль авто и проехать от Сан Франциско на юг - в сторону Лос Анджелеса - вы увидите огромные поля - в основном клубники.

Вы же понимаете, что выращивание клубники в этом случае есть выгодным - ибо товар скоропортящийся.

Но в продаже и много других СОПУТСТВУЮЩИХ овощей и фруктов.



2. Вы были выдели "колхозные" - там "фермерские" - рынки в в Калифорнии - ну реальное убожество... Но торгуют, и есть покупатели - типа фермерское, типо настоящее... Реально смеются рынки и вашего Днепра, и моего Львова.

А турецкие просто хохочут и катаются от смеха...



3. Мясо есть в продаже очень разное. Самое дешевое - там такое НЕ ПОКУПАЮТ вообще - свинина.

Я сейчас даже цену не могу вспомнить - кажется 2 доллара фунт - отличная свинина - но все понимают что это несъедобное и я ни разу не видел чтобы кто-то покупал.

Курятины полно в продаже тоже цену не помню - я тоже такое не покупал.

Кажется 1/2 и 1 доллар фунт.

Говядина - лосось - морепродукты - это основое для покупки/продажи.

Цена от 9,99$ за фунт (примерно 1/2 кг).

По цене почти билета на автобус.

Для сравнения: минимальная оплата за труд со шваброй в Макдональдс/In-n-Out - 15 долларов в час.

Прокормиться можно.

По поводу налогов/акцизов: вот что меня удивило, так это то, что гигантский ассортимент вин Франции, Чили, Южной Африки - и все они гораздо дешевле (!!!) Калифорнийских.

Цены на вина от 3 долларов до 35 долларов (конечно, есть и по 100 долларов).

Я покупал к ужину примерно по 10-16 долларов и только Калифорнийские.



Отличная говядина для стейка - от 9,99$ to 28$ за фунт (самая дорогая - это "состаренная").

Цены приведены для октября 2022. Вообще удивился, что за год цены на продукты практически не поменялись никак.

Следующий раз лечу в США 20 мая. Вы немного ошибаетесь.1. Овощи/фрукты в США выращивают - это можно легко увидеть, сев за руль авто и проехать от Сан Франциско на юг - в сторону Лос Анджелеса - вы увидите огромные поля -Вы же понимаете, что выращивание клубники в этом случае есть выгодным - ибо товар скоропортящийся.Но в продаже и много других СОПУТСТВУЮЩИХ овощей и фруктов.2. Вы были выдели "колхозные" - там "фермерские" - рынки в в Калифорнии - ну реальное убожество... Но торгуют, и есть покупатели - типа фермерское, типо настоящее... Реально смеются рынки и вашего Днепра, и моего Львова.А турецкие просто хохочут и катаются от смеха...3. Мясо есть в продаже очень разное. Самое дешевое - там такое НЕ ПОКУПАЮТ вообще - свинина.Я сейчас даже цену не могу вспомнить - кажется 2 доллара фунт - отличная свинина - но все понимаюти я ни разу не видел чтобы кто-то покупал.Курятины полно в продаже тоже цену не помню - я тоже такое не покупал.Кажется 1/2 и 1 доллар фунт.Говядина - лосось - морепродукты - это основое для покупки/продажи.Цена от 9,99$ за фунт (примерно 1/2 кг).По цене почти билета на автобус.Для сравнения: минимальная оплата за труд со шваброй в Макдональдс/In-n-Out - 15 долларов в час.Прокормиться можно.По поводу налогов/акцизов: вот что меня удивило, так это то, что гигантский ассортимент вин Франции, Чили, Южной Африки - и все они гораздо дешевле (!!!) Калифорнийских.Цены на вина от 3 долларов до 35 долларов (конечно, есть и по 100 долларов).Я покупал к ужину примерно по 10-16 долларов и только Калифорнийские.Отличная говядина для стейка - от 9,99$ to 28$ за фунт (самая дорогая - это "состаренная").Цены приведены для октября 2022. Вообще удивился, что за год цены на продукты практически не поменялись никак.Следующий раз лечу в США 20 мая. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 січ, 2023 22:41, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 7254 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2893 раз. Подякували: 965 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:36 antey1969 написав: airmax78 написав: antey1969 написав: Максим, все больше народа на форуме понимает, что вы банально стебетесь.

Патриотизм - это не тема для клоунады. Максим, все больше народа на форуме понимает, что вы банально стебетесь.Патриотизм - это не тема для клоунады.

Ви настільки цинічний що вже не взмозі відрізнити щирість від сарказму. Ви настільки цинічний що вже не взмозі відрізнити щирість від сарказму.

Отлично ощущаю.

Чудесно помню ваше уныние, когда вам не удалось пробиться через границу вместе с женой и вдруг ярким светом полыхнувший показной патриотизм уже в Вене.

Отлично ощущаю.Чудесно помню ваше уныние, когда вам не удалось пробиться через границу вместе с женой и вдруг ярким светом полыхнувший показной патриотизм уже в Вене.

Вот это?

Или это?

Или это?

Или это?



Старый п..... Вот это? viewtopic.php?p=5406015#p5406015 Или это? viewtopic.php?p=5406104#p5406104 Или это? viewtopic.php?p=5407600#p5407600 Или это? viewtopic.php?p=5408554#p5408554 Старый п..... airmax78 Повідомлень: 41694 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:12 akurt написав: Ну ось: мама повертається і цілком логічно:

Ну ось: мама повертається і цілком логічно:

Мама повертається, бо треба кормити дитину і бабусю в Канаді, бо допомоги від держави не вистачить, а старший син теж не повинен брати на себе такий тягар. А в Канаді ні мама, ні батько дитини ще довго(або взагалі) не будуть мати тих грошей, що вони вже заробляють. Це така робоча схема:бабусю з дитиною закордон, влаштувати їх там, а сама в Україні працюю. А бабуся буде малому замість мами пока.

...така неприкрита реклама стоматології, шоаж!!! Мама повертається, бо треба кормити дитину і бабусю в Канаді, бо допомоги від держави не вистачить, а старший син теж не повинен брати на себе такий тягар. А в Канаді ні мама, ні батько дитини ще довго(або взагалі) не будуть мати тих грошей, що вони вже заробляють. Це така робоча схема:бабусю з дитиною закордон, влаштувати їх там, а сама в Україні працюю. А бабуся буде малому замість мами пока....така неприкрита реклама стоматології, шоаж!!! Wisznia2021 Повідомлень: 241 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:33 Дюрі-бачі написав: akurt написав: в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу, в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу,

І стиль викладання як в США хороший тільки для вмотивованих студентів. І стиль викладання як в США хороший тільки для вмотивованих студентів.

Очень хорошая правильная фраза. Что- то подобное сейчас наблюдаю на курсах: на каждый уровень 2 толстенькие книжки+ видео+ аудио+ фонетика+ вортлист на каждую тему- т.е. делать-непеределать, сутками можно сидеть- есть, что делать. = наш народ ждёт, что училка задаст задания и скажет, какие слова выучить. Причем, даже есть ответы, т.е. можно и проверить себя. Нет- им должны задать домашнее задание Очень хорошая правильная фраза. Что- то подобное сейчас наблюдаю на курсах: на каждый уровень 2 толстенькие книжки+ видео+ аудио+ фонетика+ вортлист на каждую тему- т.е. делать-непеределать, сутками можно сидеть- есть, что делать. = наш народ ждёт, что училка задаст задания и скажет, какие слова выучить. Причем, даже есть ответы, т.е. можно и проверить себя. Нет- им должны задать домашнее задание Wisznia2021 Повідомлень: 241 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:49 Wisznia2021 написав: antey1969 написав: В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).

Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.

Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.

Это к вопросу об интеграции. В небольшом уютном немецком городке(райцентр) первая группа наших беженцев получила результаты официального языкового экзамена после пятимесячного интенсива (90% группы до курсов немецкий язык в глаза не видели, возраст от 20 до 55, в среднем 35+).Персонал курсов, когда их получил, обалдел. Из 20 человек на В1 сдали 16, остальные на А2. Немцы в восторге устроили праздник для группы со сладким столом, на который тут же прилетела местная пресса с фотокамерами.Теперь их ставят в пример, мотивируя остальные группы, в которых учится навскидку еще около трёх сотен наших.Это к вопросу об интеграции.

1. Звідки у вас ця інфа?

2. Для того, щоб репортер( хоча б одного медіа) приїхав на зьомку, треба з ним завчасно про це домовитися. Він приїде, якщо репортаж зацікавить також медія, де він працює. Тут ще інтереси третїх осіб теж враховуються. Так, щоб набіжали - прям казка якась

3. Ну і про " "накрили стіл для випускників курсу- може інсценіровка для публіки?

4. Открою вам секрет: сдают єкзамени не группой, не 20 человек.

Но єто все мелочи. Может, умные люди на этом форуме, которые знают немецкий на уровне В2( подтверждено международным экзаменом Гёте института или тест Даф, например) расскажут, сколько месяцев они учили язык ( в группе или с учителем) до уровня В1. А может у Антея специально группу гениев подобрали? Тож бывает. 1. Звідки у вас ця інфа?2. Для того, щоб репортер( хоча б одного медіа) приїхав на зьомку, треба з ним завчасно про це домовитися. Він приїде, якщо репортаж зацікавить також медія, де він працює. Тут ще інтереси третїх осіб теж враховуються. Так, щоб набіжали - прям казка якась3. Ну і про " "накрили стіл для випускників курсу- може інсценіровка для публіки?4. Открою вам секрет: сдают єкзамени не группой, не 20 человек.Но єто все мелочи. Может, умные люди на этом форуме, которые знают немецкий на уровне В2( подтверждено международным экзаменом Гёте института или тест Даф, например) расскажут, сколько месяцев они учили язык ( в группе или с учителем) до уровня В1. А может у Антея специально группу гениев подобрали? Тож бывает.

В HVS в Германии сдают экзамены именно группами по окончании курса. Причина: как обучение, так и сдачу экзаменов беженцами, не имеющими работу, оплачивает Социаламт или Джобцентр. На прием экзамена планово приезжают соответствующие экзаменаторы из других городов. Гугл соврать не даст)))

Интенсив-курс в Германии длится 5 месяцев, занятия каждый будний день по 4 часа и много дополнительной работы дома, далее следует плавающий экзамен на А2-В1 уровни.

Местная пресса приезжает в течение считанных часов, но без разрешения участников съемки ни одного кадра сделать не имеет права.

Группа не гениев, но пилотная, все с высшим образованием и мотивацией.

Можете не верить, без проблем. В HVS в Германии сдают экзамены именно группами по окончании курса. Причина: как обучение, так и сдачу экзаменов беженцами, не имеющими работу, оплачивает Социаламт или Джобцентр. На прием экзамена планово приезжают соответствующие экзаменаторы из других городов. Гугл соврать не даст)))Интенсив-курс в Германии длится 5 месяцев, занятия каждый будний день по 4 часа и много дополнительной работы дома, далее следует плавающий экзамен на А2-В1 уровни.Местная пресса приезжает в течение считанных часов, но без разрешения участников съемки ни одного кадра сделать не имеет права.Группа не гениев, но пилотная, все с высшим образованием и мотивацией.Можете не верить, без проблем. antey1969 1

Повідомлень: 11660 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1600 раз. Подякували: 3486 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:50 Wisznia2021 написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу, в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу,

І стиль викладання як в США хороший тільки для вмотивованих студентів. І стиль викладання як в США хороший тільки для вмотивованих студентів.

Очень хорошая правильная фраза. Что- то подобное сейчас наблюдаю на курсах: на каждый уровень 2 толстенькие книжки+ видео+ аудио+ фонетика+ вортлист на каждую тему- т.е. делать-непеределать, сутками можно сидеть- есть, что делать. = наш народ ждёт, что училка задаст задания и скажет, какие слова выучить. Причем, даже есть ответы, т.е. можно и проверить себя. Нет- им должны задать домашнее задание Очень хорошая правильная фраза. Что- то подобное сейчас наблюдаю на курсах: на каждый уровень 2 толстенькие книжки+ видео+ аудио+ фонетика+ вортлист на каждую тему- т.е. делать-непеределать, сутками можно сидеть- есть, что делать. = наш народ ждёт, что училка задаст задания и скажет, какие слова выучить. Причем, даже есть ответы, т.е. можно и проверить себя. Нет- им должны задать домашнее задание



Бувають немотивовані студенти? То таких спокійніше буде працювати, ніж навчатись Бувають немотивовані студенти? То таких спокійніше буде працювати, ніж навчатись adeges Повідомлень: 4101 З нами з: 14.03.06 Подякував: 334 раз. Подякували: 851 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 352353354355 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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