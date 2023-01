Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 353354355356 Додано: Суб 14 січ, 2023 00:25 adeges написав:

Бувають немотивовані студенти? То таких спокійніше буде працювати, ніж навчатись Бувають немотивовані студенти? То таких спокійніше буде працювати, ніж навчатись

Залежить від університету та спеціальні. В моїй практиці таких десь 60% Залежить від університету та спеціальні. В моїй практиці таких десь 60% Дюрі-бачі

Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon. Особливо першої (Over one hundred years ago, on August 16, 1912, Glenn L. Martin established the Glenn L. Martin Company in Los Angeles, California.) та другої (Defining Possible in South Bay, i.e. Redondo Beach, Manhattan Beach and El Segundo, California - From systems engineering, advanced aircraft design, research and technology, advanced weapons design, spacecraft manufacturing, military satellite communications systems development, precision sensors, space instrument design, ground stations development, directed energy and orbiting space platforms)

А так нема )



І хто з них розробляє власні двигуни для літаків? І робить це саме у ЛА? У наші часи? І хто з них розробляє власні двигуни для літаків? І робить це саме у ЛА? У наші часи? Gastarbaiter Повідомлень: 2333 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 00:43 San написав: у меня есть две одноклашки, приближенные через любимых своих к кормушкам. Обе сейчас постят в инсте\фб брендованные одежды\сумки\часы\рестораны\шампанское. Кстати, очень патриотичные посты бывают, напоминают те танцы с флагами и кристалом в Куршавеле. Обе состоят в батальоне Видень. Намазано там таким? Насколько я знаю, русские кормушечники тоже любят Видень у меня есть две одноклашки, приближенные через любимых своих к кормушкам. Обе сейчас постят в инсте\фб брендованные одежды\сумки\часы\рестораны\шампанское. Кстати, очень патриотичные посты бывают, напоминают те танцы с флагами и кристалом в Куршавеле. Обе состоят в батальоне Видень. Намазано там таким? Насколько я знаю, русские кормушечники тоже любят Видень

Так дамы ж уже немолоды, в отличии от Мадам Жосан-Шиншилленко, что ж в инсте то попойками в постбальзаковском возрасте хвастаться, инсульт то с инфарктом рядом уже ходят, если себя не в чём не ограничивать?

Так дамы ж уже немолоды, в отличии от Мадам Жосан-Шиншилленко, что ж в инсте то попойками в постбальзаковском возрасте хвастаться, инсульт то с инфарктом рядом уже ходят, если себя не в чём не ограничивать?

Мужья в папки годятся или чьи то детки, как Сколковское Чудо Ростик Шаурма? Тоже рыги, переобувшиеся вовремя и повторившие успешный успех Саши и Вити Я. ???

І не забуваємо про звичайні закони економіки: зменшення витрат на виробництво , в тому числі на зарплатню працівників та на податках державі - сильний чинник.

Ви ж хочете - ну правда ж, хочете - купити смартфон або авто дешевше - ну ось вам і виробляють дешевше... І в Китаї...

Не даремно ж, наприклад, США наводнені продуктами харчування з Мексики - тільки там погоджуються працювати в полі за 3 долари на годину.

А в США хочуть не менше 19... Ну це - звісно - правда, і так і є... Погоджуюся з двома вашими дописами...І не забуваємо про звичайні закони економіки:, в тому числі на зарплатню працівників та на податках державі - сильний чинник.Ви ж хочете - ну правда ж, хочете - купити смартфон або авто дешевше - ну ось вам і виробляють дешевше... І в Китаї...Не даремно ж, наприклад, США наводнені продуктами харчування з Мексики - тільки там погоджуються працювати в полі за 3 долари на годину.А в США хочуть не менше 19...

Исходя из последнего абзаца овощи в США никакие не выращиваются, кроме тех, посадка, уход и уборка которых полностью автоматизированы, а пошлин на мексовские нет вообще? А с мясом не куриным гормональным бройлерным с птицефабрик как там тогда? Всегда хороший стейк был со свободного выпаса бизончика. А за хрюшками на бекон и окорока уход тоже тщательный нужен чтоб они в помоях своих от инфекций не передохли Исходя из последнего абзаца овощи в США никакие не выращиваются, кроме тех, посадка, уход и уборка которых полностью автоматизированы, а пошлин на мексовские нет вообще? А с мясом не куриным гормональным бройлерным с птицефабрик как там тогда? Всегда хороший стейк был со свободного выпаса бизончика. А за хрюшками на бекон и окорока уход тоже тщательный нужен чтоб они в помоях своих от инфекций не передохли



1. В США с 50-х годов закон на федеральном уровне запрещает кормить птицу (курица, индющатина) гормонами. Антибиотиками не запрещает.

2. Ездили летом на ферму в северную часть НДЖ собирать клубнику. Есть фермы с голубикой (не совсем голубика, немного отличается. Блуберри). Есть с яблоками, грушами и тд. Есть амиши, которые все что угодно выращивают и делают.

Американцев много и они очень много едят. И у них есть за что.

За посиланням 20к. І мабуть на woek.ua не шукають ІТшників з з/п 100-200к

https://www.work.ua/career-guide/engineer/

Для порівняння інженер в Львові - 17,5к

За посиланням 20к. І мабуть на woek.ua не шукають ІТшників з з/п 100-200к За посиланням 20к. І мабуть на woek.ua не шукають ІТшників з з/п 100-200к

Вже з пів року шукаю роботу інженера у Львові. Ну, шо сказати, все як завжди, щось нормальне по блату, а на work. ua місяцями висять вакансії якихось фріків

https://www.work.ua/jobs/4981320/

або в якихось іпенях, що туди - назад на бензин гривень 150 тре потратит.

Часом просто якісь неадеквати сидять, які навіть не розуміють в чому робота інженера полягає.

Післав їх на буй, і так в основному в приватників, хочуть за три копійки, щоб на них хтось ішачив. Тому стараюсь найти державну роботу, де не тре сильно напрягатись.

Так посчитали бы этим борзым тупицам просто по рёбрам конструкции плюс небольшое усиление, пускай бы вместо модного домика палатку для Шувара склепали.

Так посчитали бы этим борзым тупицам просто по рёбрам конструкции плюс небольшое усиление, пускай бы вместо модного домика палатку для Шувара склепали.

Или там штрафами хотели обложить, если б шо не получилось как в Скандинавии и Канаде?

Николай, харчи от мракобесов из-за ручного труда стоят немного дороже чем даже в ГудВайне думаю, даже если они ездят на бричках и не пользуются ЭЭ от General Electric.

Гормоны даже нынешние качки перед набором веса жрут, на легендах 80-90х это не закончилось, просто надо хороший врач и рядом, или вы думаете что набор веса птицей за 90 дней в 14-25 раз это просто селекция высокопродуктивных домашних кусочек? Почему тогда индюшки так вес быстро не набирают? И стоят кстати не пару баксов за фунт грудки или даже ножки.

Сканы чеков и фото полочек в ваших магазинах гораздо полезнее и весомее многих абзацов текста

Сканы чеков и фото полочек в ваших магазинах гораздо полезнее и весомее многих абзацев текста

Например я сейчас в шоке, что в Мюнхене нормальное непастеризованное пиво сделанное без экстракта хмеля стоит на уровне нашего с этим экстрактом. Остальное естественно дороже

Вы какой язык выучили ходя как на работу 8 месяцев на курсы? Ходить на курсы не= учиться. И всё таки не В1, а А2, правда?

Звичайно, інженери потрібні лише для виробництва власних двигунів. І лише для літаків. Інакше - будуть розносити піцу ). Бо нема більше чим в ЛА займатись



