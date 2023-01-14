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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 січ, 2023 05:21
Wisznia2021 написав: Дюрі-бачі написав: stm написав:
Кем они были в Украине?
Та по різному, але 2/3 знайшли працю близьку до фаху: тут проєктувала дахи - там бані, тут на заводі крутив джгути - там машини збирає, тут вікна робила - там акваріуми...
От медикам значно важче - треба процедури підтвердження диплому, якісь ліцензії, до роботи навіть санітаром не підпускають з вулиці...
Колегам по університету теж не особливо сподобалось: там треба менше працювати, але значно якісніше, тільки одна залишилась.
Тут писали, что в Німеччині дівчинку- біженку- українську студентку мед університету взяли в клініку якимось помощником і навіть до нескладних операцій допустили. Я розумію, що людина розказує те, що йому розповіла мама дівчинки, а мама- говорить і не стидається.
Мадам, не забываете Вы чувака.
Дополнение к инфе.
С универом таки не срослось.
Что не получилось - не в курсе.
Но то, что присутствовала на операциях - да.
Charite.
Обновлений инфы больше нет, так как она не от мамы, а от папы.
А папа сейчас на фронте, редко выходит на связь.
Как будет что дополнить, учитывая Ваш неугасающий интерес, я обязательно и всенепременно тут-же сию минуту Вас извещу.
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Додано: Суб 14 січ, 2023 05:42
akurt написав: барабашов написав:
Исходя из последнего абзаца овощи в США никакие не выращиваются, кроме тех, посадка, уход и уборка которых полностью автоматизированы, а пошлин на мексовские нет вообще? А с мясом не куриным гормональным бройлерным с птицефабрик как там тогда? Всегда хороший стейк был со свободного выпаса бизончика. А за хрюшками на бекон и окорока уход тоже тщательный нужен чтоб они в помоях своих от инфекций не передохли
Вы немного ошибаетесь.
1. Овощи/фрукты в США выращивают - это можно легко увидеть, сев за руль авто и проехать от Сан Франциско на юг - в сторону Лос Анджелеса - вы увидите огромные поля - в основном клубники.
Вы же понимаете, что выращивание клубники в этом случае есть выгодным - ибо товар скоропортящийся.
Но в продаже и много других СОПУТСТВУЮЩИХ овощей и фруктов.
2. Вы были выдели "колхозные" - там "фермерские" - рынки в в Калифорнии - ну реальное убожество... Но торгуют, и есть покупатели - типа фермерское, типо настоящее... Реально смеются рынки и вашего Днепра, и моего Львова.
А турецкие просто хохочут и катаются от смеха...
3. Мясо есть в продаже очень разное. Самое дешевое - там такое НЕ ПОКУПАЮТ вообще - свинина.
Я сейчас даже цену не могу вспомнить - кажется 2 доллара фунт - отличная свинина - но все понимают что это несъедобное
и я ни разу не видел чтобы кто-то покупал.
Курятины полно в продаже тоже цену не помню - я тоже такое не покупал.
Кажется 1/2 и 1 доллар фунт.
Говядина - лосось - морепродукты - это основое для покупки/продажи.
Цена от 9,99$ за фунт (примерно 1/2 кг).
По цене почти билета на автобус.
Для сравнения: минимальная оплата за труд со шваброй в Макдональдс/In-n-Out
- 15 долларов в час.
Прокормиться можно.
По поводу налогов/акцизов: вот что меня удивило, так это то, что гигантский ассортимент вин Франции, Чили, Южной Африки - и все они гораздо дешевле (!!!) Калифорнийских.
Цены на вина от 3 долларов до 35 долларов (конечно, есть и по 100 долларов).
Я покупал к ужину примерно по 10-16 долларов и только Калифорнийские.
Отличная говядина для стейка - от 9,99$ to 28$ за фунт (самая дорогая - это "состаренная").
Цены приведены для октября 2022. Вообще удивился, что за год цены на продукты практически не поменялись никак.
Следующий раз лечу в США 20 мая.
+1
Кстати, да, насчет свинины.
Ее почему-то не едят американцы/канадцы.
Еще в Киеве подофигел, когда моя учитель Инглища из Канады сказала, что свинину не едят.
В американском супермаркете возле меня свинину в основном покупают китайцы и часть "наших".
Не знаю почему, но мы после приезда тоже стали питаться говядиной и курицей.
Свинину пару раз наверное купила жена.
Стоял, разговаривал с соседом-американцем, он несколько импульсивен, проходит сосед русскоязычный с сумкой, сверху лежит упаковка свинины.
Американец как начал орать ему (они лет 25 живут в одном доме) "Что ты купил? Это нельзя есть! Ты убьешь себя!"
Тот уже прощел в подъезд,американец мне:
"He`s gone mad"
Это уже немного за пределами приличия.
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Додано: Суб 14 січ, 2023 05:56
Wisznia2021 написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав:
в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу,
І стиль викладання як в США хороший тільки для вмотивованих студентів.
Очень хорошая правильная фраза. Что- то подобное сейчас наблюдаю на курсах: на каждый уровень 2 толстенькие книжки+ видео+ аудио+ фонетика+ вортлист на каждую тему- т.е. делать-непеределать, сутками можно сидеть- есть, что делать. = наш народ ждёт, что училка задаст задания и скажет, какие слова выучить. Причем, даже есть ответы, т.е. можно и проверить себя. Нет- им должны задать домашнее задание
А зачем?
Училке надо выучить или студенту?
Если не надо, но нет мотивации, а если надо, то училка будет помогать выучить, а мотивированный студент выучит сам.
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