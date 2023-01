Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 354355356357 Додано: Суб 14 січ, 2023 05:21 Wisznia2021 написав: Дюрі-бачі написав: stm написав: Кем они были в Украине? Кем они были в Украине?

Та по різному, але 2/3 знайшли працю близьку до фаху: тут проєктувала дахи - там бані, тут на заводі крутив джгути - там машини збирає, тут вікна робила - там акваріуми...

От медикам значно важче - треба процедури підтвердження диплому, якісь ліцензії, до роботи навіть санітаром не підпускають з вулиці...

Та по різному, але 2/3 знайшли працю близьку до фаху: тут проєктувала дахи - там бані, тут на заводі крутив джгути - там машини збирає, тут вікна робила - там акваріуми...

От медикам значно важче - треба процедури підтвердження диплому, якісь ліцензії, до роботи навіть санітаром не підпускають з вулиці...

Колегам по університету теж не особливо сподобалось: там треба менше працювати, але значно якісніше, тільки одна залишилась.

Тут писали, что в Німеччині дівчинку- біженку- українську студентку мед університету взяли в клініку якимось помощником і навіть до нескладних операцій допустили. Я розумію, що людина розказує те, що йому розповіла мама дівчинки, а мама- говорить і не стидається.



Мадам, не забываете Вы чувака.

Дополнение к инфе.

С универом таки не срослось.

Что не получилось - не в курсе.

Но то, что присутствовала на операциях - да.

Charite.

Обновлений инфы больше нет, так как она не от мамы, а от папы.

А папа сейчас на фронте, редко выходит на связь.

Мадам, не забываете Вы чувака.

Дополнение к инфе.

С универом таки не срослось.

Что не получилось - не в курсе.

Но то, что присутствовала на операциях - да.

Charite.

Обновлений инфы больше нет, так как она не от мамы, а от папы.

А папа сейчас на фронте, редко выходит на связь.

Как будет что дополнить, учитывая Ваш неугасающий интерес, я обязательно и всенепременно тут-же сию минуту Вас извещу.

rjkz

Повідомлень: 14139 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7418 раз. Подякували: 4443 раз.

Додано: Суб 14 січ, 2023 05:42 akurt написав: барабашов написав: Исходя из последнего абзаца овощи в США никакие не выращиваются, кроме тех, посадка, уход и уборка которых полностью автоматизированы, а пошлин на мексовские нет вообще? А с мясом не куриным гормональным бройлерным с птицефабрик как там тогда? Всегда хороший стейк был со свободного выпаса бизончика. А за хрюшками на бекон и окорока уход тоже тщательный нужен чтоб они в помоях своих от инфекций не передохли Исходя из последнего абзаца овощи в США никакие не выращиваются, кроме тех, посадка, уход и уборка которых полностью автоматизированы, а пошлин на мексовские нет вообще? А с мясом не куриным гормональным бройлерным с птицефабрик как там тогда? Всегда хороший стейк был со свободного выпаса бизончика. А за хрюшками на бекон и окорока уход тоже тщательный нужен чтоб они в помоях своих от инфекций не передохли



Вы немного ошибаетесь.

1. Овощи/фрукты в США выращивают - это можно легко увидеть, сев за руль авто и проехать от Сан Франциско на юг - в сторону Лос Анджелеса - вы увидите огромные поля - в основном клубники.

Вы же понимаете, что выращивание клубники в этом случае есть выгодным - ибо товар скоропортящийся.

Но в продаже и много других СОПУТСТВУЮЩИХ овощей и фруктов.



2. Вы были выдели "колхозные" - там "фермерские" - рынки в в Калифорнии - ну реальное убожество... Но торгуют, и есть покупатели - типа фермерское, типо настоящее... Реально смеются рынки и вашего Днепра, и моего Львова.

А турецкие просто хохочут и катаются от смеха...



3. Мясо есть в продаже очень разное. Самое дешевое - там такое НЕ ПОКУПАЮТ вообще - свинина.

Я сейчас даже цену не могу вспомнить - кажется 2 доллара фунт - отличная свинина - но все понимают что это несъедобное и я ни разу не видел чтобы кто-то покупал.

Курятины полно в продаже тоже цену не помню - я тоже такое не покупал.

Кажется 1/2 и 1 доллар фунт.

Говядина - лосось - морепродукты - это основое для покупки/продажи.

Цена от 9,99$ за фунт (примерно 1/2 кг).

По цене почти билета на автобус.

Для сравнения: минимальная оплата за труд со шваброй в Макдональдс/In-n-Out - 15 долларов в час.

Прокормиться можно.

По поводу налогов/акцизов: вот что меня удивило, так это то, что гигантский ассортимент вин Франции, Чили, Южной Африки - и все они гораздо дешевле (!!!) Калифорнийских.

Цены на вина от 3 долларов до 35 долларов (конечно, есть и по 100 долларов).

Я покупал к ужину примерно по 10-16 долларов и только Калифорнийские.



Отличная говядина для стейка - от 9,99$ to 28$ за фунт (самая дорогая - это "состаренная").

Цены приведены для октября 2022. Вообще удивился, что за год цены на продукты практически не поменялись никак.

Вы немного ошибаетесь.

1. Овощи/фрукты в США выращивают - это можно легко увидеть, сев за руль авто и проехать от Сан Франциско на юг - в сторону Лос Анджелеса - вы увидите огромные поля - в основном клубники.

Вы же понимаете, что выращивание клубники в этом случае есть выгодным - ибо товар скоропортящийся.

Но в продаже и много других СОПУТСТВУЮЩИХ овощей и фруктов.

2. Вы были выдели "колхозные" - там "фермерские" - рынки в в Калифорнии - ну реальное убожество... Но торгуют, и есть покупатели - типа фермерское, типо настоящее... Реально смеются рынки и вашего Днепра, и моего Львова.

А турецкие просто хохочут и катаются от смеха...

3. Мясо есть в продаже очень разное. Самое дешевое - там такое НЕ ПОКУПАЮТ вообще - свинина.

Я сейчас даже цену не могу вспомнить - кажется 2 доллара фунт - отличная свинина - но все понимают что это несъедобное и я ни разу не видел чтобы кто-то покупал.

Курятины полно в продаже тоже цену не помню - я тоже такое не покупал.

Кажется 1/2 и 1 доллар фунт.

Говядина - лосось - морепродукты - это основое для покупки/продажи.

Цена от 9,99$ за фунт (примерно 1/2 кг).

По цене почти билета на автобус.

Для сравнения: минимальная оплата за труд со шваброй в Макдональдс/In-n-Out - 15 долларов в час.

Прокормиться можно.

По поводу налогов/акцизов: вот что меня удивило, так это то, что гигантский ассортимент вин Франции, Чили, Южной Африки - и все они гораздо дешевле (!!!) Калифорнийских.

Цены на вина от 3 долларов до 35 долларов (конечно, есть и по 100 долларов).

Я покупал к ужину примерно по 10-16 долларов и только Калифорнийские.

Отличная говядина для стейка - от 9,99$ to 28$ за фунт (самая дорогая - это "состаренная").

Цены приведены для октября 2022. Вообще удивился, что за год цены на продукты практически не поменялись никак.

Следующий раз лечу в США 20 мая.



+1

Кстати, да, насчет свинины.

Ее почему-то не едят американцы/канадцы.

Еще в Киеве подофигел, когда моя учитель Инглища из Канады сказала, что свинину не едят.

В американском супермаркете возле меня свинину в основном покупают китайцы и часть "наших".

Не знаю почему, но мы после приезда тоже стали питаться говядиной и курицей.

Свинину пару раз наверное купила жена.

Стоял, разговаривал с соседом-американцем, он несколько импульсивен, проходит сосед русскоязычный с сумкой, сверху лежит упаковка свинины.

Американец как начал орать ему (они лет 25 живут в одном доме) "Что ты купил? Это нельзя есть! Ты убьешь себя!"

Тот уже прощел в подъезд,американец мне:

"He`s gone mad"

+1

Кстати, да, насчет свинины.

Ее почему-то не едят американцы/канадцы.

Еще в Киеве подофигел, когда моя учитель Инглища из Канады сказала, что свинину не едят.

В американском супермаркете возле меня свинину в основном покупают китайцы и часть "наших".

Не знаю почему, но мы после приезда тоже стали питаться говядиной и курицей.

Свинину пару раз наверное купила жена.

Стоял, разговаривал с соседом-американцем, он несколько импульсивен, проходит сосед русскоязычный с сумкой, сверху лежит упаковка свинины.

Американец как начал орать ему (они лет 25 живут в одном доме) "Что ты купил? Это нельзя есть! Ты убьешь себя!"

Тот уже прощел в подъезд,американец мне:

"He`s gone mad"

Это уже немного за пределами приличия.

rjkz

Повідомлень: 14139 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7418 раз. Подякували: 4443 раз.

Додано: Суб 14 січ, 2023 05:56 Wisznia2021 написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу, в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу,

І стиль викладання як в США хороший тільки для вмотивованих студентів. І стиль викладання як в США хороший тільки для вмотивованих студентів.

Очень хорошая правильная фраза. Что- то подобное сейчас наблюдаю на курсах: на каждый уровень 2 толстенькие книжки+ видео+ аудио+ фонетика+ вортлист на каждую тему- т.е. делать-непеределать, сутками можно сидеть- есть, что делать. = наш народ ждёт, что училка задаст задания и скажет, какие слова выучить. Причем, даже есть ответы, т.е. можно и проверить себя. Нет- им должны задать домашнее задание



А зачем?

Училке надо выучить или студенту?

А зачем?

Училке надо выучить или студенту?

Если не надо, но нет мотивации, а если надо, то училка будет помогать выучить, а мотивированный студент выучит сам.

rjkz

Повідомлень: 14139 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7418 раз. Подякували: 4443 раз.

