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Та по різному, але 2/3 знайшли працю близьку до фаху: тут проєктувала дахи - там бані, тут на заводі крутив джгути - там машини збирає, тут вікна робила - там акваріуми... От медикам значно важче - треба процедури підтвердження диплому, якісь ліцензії, до роботи навіть санітаром не підпускають з вулиці... Колегам по університету теж не особливо сподобалось: там треба менше працювати, але значно якісніше, тільки одна залишилась.
Тут писали, что в Німеччині дівчинку- біженку- українську студентку мед університету взяли в клініку якимось помощником і навіть до нескладних операцій допустили. Я розумію, що людина розказує те, що йому розповіла мама дівчинки, а мама- говорить і не стидається.
Мадам, не забываете Вы чувака. Дополнение к инфе. С универом таки не срослось. Что не получилось - не в курсе. Но то, что присутствовала на операциях - да. Charite. Обновлений инфы больше нет, так как она не от мамы, а от папы. А папа сейчас на фронте, редко выходит на связь. Как будет что дополнить, учитывая Ваш неугасающий интерес, я обязательно и всенепременно тут-же сию минуту Вас извещу.
барабашов написав:Исходя из последнего абзаца овощи в США никакие не выращиваются, кроме тех, посадка, уход и уборка которых полностью автоматизированы, а пошлин на мексовские нет вообще? А с мясом не куриным гормональным бройлерным с птицефабрик как там тогда? Всегда хороший стейк был со свободного выпаса бизончика. А за хрюшками на бекон и окорока уход тоже тщательный нужен чтоб они в помоях своих от инфекций не передохли
Вы немного ошибаетесь. 1. Овощи/фрукты в США выращивают - это можно легко увидеть, сев за руль авто и проехать от Сан Франциско на юг - в сторону Лос Анджелеса - вы увидите огромные поля - в основном клубники. Вы же понимаете, что выращивание клубники в этом случае есть выгодным - ибо товар скоропортящийся. Но в продаже и много других СОПУТСТВУЮЩИХ овощей и фруктов.
2. Вы были выдели "колхозные" - там "фермерские" - рынки в в Калифорнии - ну реальное убожество... Но торгуют, и есть покупатели - типа фермерское, типо настоящее... Реально смеются рынки и вашего Днепра, и моего Львова. А турецкие просто хохочут и катаются от смеха...
3. Мясо есть в продаже очень разное. Самое дешевое - там такое НЕ ПОКУПАЮТ вообще - свинина. Я сейчас даже цену не могу вспомнить - кажется 2 доллара фунт - отличная свинина - но все понимают что это несъедобное и я ни разу не видел чтобы кто-то покупал. Курятины полно в продаже тоже цену не помню - я тоже такое не покупал. Кажется 1/2 и 1 доллар фунт. Говядина - лосось - морепродукты - это основое для покупки/продажи. Цена от 9,99$ за фунт (примерно 1/2 кг). По цене почти билета на автобус. Для сравнения: минимальная оплата за труд со шваброй в Макдональдс/In-n-Out - 15 долларов в час. Прокормиться можно. По поводу налогов/акцизов: вот что меня удивило, так это то, что гигантский ассортимент вин Франции, Чили, Южной Африки - и все они гораздо дешевле (!!!) Калифорнийских. Цены на вина от 3 долларов до 35 долларов (конечно, есть и по 100 долларов). Я покупал к ужину примерно по 10-16 долларов и только Калифорнийские.
Отличная говядина для стейка - от 9,99$ to 28$ за фунт (самая дорогая - это "состаренная"). Цены приведены для октября 2022. Вообще удивился, что за год цены на продукты практически не поменялись никак. Следующий раз лечу в США 20 мая.
+1 Кстати, да, насчет свинины. Ее почему-то не едят американцы/канадцы. Еще в Киеве подофигел, когда моя учитель Инглища из Канады сказала, что свинину не едят. В американском супермаркете возле меня свинину в основном покупают китайцы и часть "наших". Не знаю почему, но мы после приезда тоже стали питаться говядиной и курицей. Свинину пару раз наверное купила жена. Стоял, разговаривал с соседом-американцем, он несколько импульсивен, проходит сосед русскоязычный с сумкой, сверху лежит упаковка свинины. Американец как начал орать ему (они лет 25 живут в одном доме) "Что ты купил? Это нельзя есть! Ты убьешь себя!" Тот уже прощел в подъезд,американец мне: "He`s gone mad" Это уже немного за пределами приличия.
akurt написав:в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу,
І стиль викладання як в США хороший тільки для вмотивованих студентів.
Очень хорошая правильная фраза. Что- то подобное сейчас наблюдаю на курсах: на каждый уровень 2 толстенькие книжки+ видео+ аудио+ фонетика+ вортлист на каждую тему- т.е. делать-непеределать, сутками можно сидеть- есть, что делать. = наш народ ждёт, что училка задаст задания и скажет, какие слова выучить. Причем, даже есть ответы, т.е. можно и проверить себя. Нет- им должны задать домашнее задание
А зачем? Училке надо выучить или студенту? Если не надо, но нет мотивации, а если надо, то училка будет помогать выучить, а мотивированный студент выучит сам.
барабашов написав:rjkz Николай, харчи от мракобесов из-за ручного труда стоят немного дороже чем даже в ГудВайне думаю, даже если они ездят на бричках и не пользуются ЭЭ от General Electric. Гормоны даже нынешние качки перед набором веса жрут, на легендах 80-90х это не закончилось, просто надо хороший врач и рядом, или вы думаете что набор веса птицей за 90 дней в 14-25 раз это просто селекция высокопродуктивных домашних кусочек? Почему тогда индюшки так вес быстро не набирают? И стоят кстати не пару баксов за фунт грудки или даже ножки. Сканы чеков и фото полочек в ваших магазинах гораздо полезнее и весомее многих абзацов текста Например я сейчас в шоке, что в Мюнхене нормальное непастеризованное пиво сделанное без экстракта хмеля стоит на уровне нашего с этим экстрактом. Остальное естественно дороже
Еще раз. Законодательно на федеральном уровне, то есть ВО ВСЕХ штатах, ЗАПРЕЩЕНО кормить птицу гормонами. Закон принят еще в 50-х годах прошлого века. Остальное - селекция, ГМО или курицы-бодибилдеры - меня не интересует. В Украине мы птицу не ели. От слова совсем. Именно из-за гормонального вскармливания. Мы скупаемся в нескольких магазах, вот чисто американский сетевой: https://stopandshop.com/
Поройтесь. Он считается не очень дешевым. Мы в нем покупаем часть нащего рациона. Остальное в других.
stm написав:Wisznia2021 Спокойно. Мои любимки сдали тест на А2, до B1 не хватило 1 балла. Из приколов, теперь звучит фраза что работать она может только с уровня В1. Чёрт, Вы бы как не выучили язык ходя как на работу каждый день 8 (матюк) месяцев? Конечно и А2 и B1 и более мотивированные B2 уже освоили )))
Вы какой язык выучили ходя как на работу 8 месяцев на курсы? Ходить на курсы не= учиться. И всё таки не В1, а А2, правда?
"Вам шашечки или ехать" (с) у меня одна лишняя текущая четверка по биологии перетекла в четверку в аттестат и это лишило меня серебрянной медали за школу. Как мне это мешает жить? Формально, я закончил в Киеве В1+ (хотя "училка" из Канады меня оценивала как В2), но при поступлении на курсы при Columbia University был зачислен на последний, 6-й, уровень как эдвэнсд.