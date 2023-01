Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 354355356357 Додано: Суб 14 січ, 2023 05:21 Wisznia2021 написав: Дюрі-бачі написав: stm написав: Кем они были в Украине? Кем они были в Украине?

Та по різному, але 2/3 знайшли працю близьку до фаху: тут проєктувала дахи - там бані, тут на заводі крутив джгути - там машини збирає, тут вікна робила - там акваріуми...

От медикам значно важче - треба процедури підтвердження диплому, якісь ліцензії, до роботи навіть санітаром не підпускають з вулиці...

Та по різному, але 2/3 знайшли працю близьку до фаху: тут проєктувала дахи - там бані, тут на заводі крутив джгути - там машини збирає, тут вікна робила - там акваріуми...

От медикам значно важче - треба процедури підтвердження диплому, якісь ліцензії, до роботи навіть санітаром не підпускають з вулиці...

Колегам по університету теж не особливо сподобалось: там треба менше працювати, але значно якісніше, тільки одна залишилась.

Тут писали, что в Німеччині дівчинку- біженку- українську студентку мед університету взяли в клініку якимось помощником і навіть до нескладних операцій допустили. Я розумію, що людина розказує те, що йому розповіла мама дівчинки, а мама- говорить і не стидається.



Мадам, не забываете Вы чувака.

Дополнение к инфе.

С универом таки не срослось.

Что не получилось - не в курсе.

Но то, что присутствовала на операциях - да.

Charite.

Обновлений инфы больше нет, так как она не от мамы, а от папы.

А папа сейчас на фронте, редко выходит на связь.

Мадам, не забываете Вы чувака.

Дополнение к инфе.

С универом таки не срослось.

Что не получилось - не в курсе.

Но то, что присутствовала на операциях - да.

Charite.

Обновлений инфы больше нет, так как она не от мамы, а от папы.

А папа сейчас на фронте, редко выходит на связь.

Как будет что дополнить, учитывая Ваш неугасающий интерес, я обязательно и всенепременно тут-же сию минуту Вас извещу.

Додано: Суб 14 січ, 2023 05:42 akurt написав: барабашов написав: Исходя из последнего абзаца овощи в США никакие не выращиваются, кроме тех, посадка, уход и уборка которых полностью автоматизированы, а пошлин на мексовские нет вообще? А с мясом не куриным гормональным бройлерным с птицефабрик как там тогда? Всегда хороший стейк был со свободного выпаса бизончика. А за хрюшками на бекон и окорока уход тоже тщательный нужен чтоб они в помоях своих от инфекций не передохли Исходя из последнего абзаца овощи в США никакие не выращиваются, кроме тех, посадка, уход и уборка которых полностью автоматизированы, а пошлин на мексовские нет вообще? А с мясом не куриным гормональным бройлерным с птицефабрик как там тогда? Всегда хороший стейк был со свободного выпаса бизончика. А за хрюшками на бекон и окорока уход тоже тщательный нужен чтоб они в помоях своих от инфекций не передохли



Вы немного ошибаетесь.

1. Овощи/фрукты в США выращивают - это можно легко увидеть, сев за руль авто и проехать от Сан Франциско на юг - в сторону Лос Анджелеса - вы увидите огромные поля - в основном клубники.

Вы же понимаете, что выращивание клубники в этом случае есть выгодным - ибо товар скоропортящийся.

Но в продаже и много других СОПУТСТВУЮЩИХ овощей и фруктов.



2. Вы были выдели "колхозные" - там "фермерские" - рынки в в Калифорнии - ну реальное убожество... Но торгуют, и есть покупатели - типа фермерское, типо настоящее... Реально смеются рынки и вашего Днепра, и моего Львова.

А турецкие просто хохочут и катаются от смеха...



3. Мясо есть в продаже очень разное. Самое дешевое - там такое НЕ ПОКУПАЮТ вообще - свинина.

Я сейчас даже цену не могу вспомнить - кажется 2 доллара фунт - отличная свинина - но все понимают что это несъедобное и я ни разу не видел чтобы кто-то покупал.

Курятины полно в продаже тоже цену не помню - я тоже такое не покупал.

Кажется 1/2 и 1 доллар фунт.

Говядина - лосось - морепродукты - это основое для покупки/продажи.

Цена от 9,99$ за фунт (примерно 1/2 кг).

По цене почти билета на автобус.

Для сравнения: минимальная оплата за труд со шваброй в Макдональдс/In-n-Out - 15 долларов в час.

Прокормиться можно.

По поводу налогов/акцизов: вот что меня удивило, так это то, что гигантский ассортимент вин Франции, Чили, Южной Африки - и все они гораздо дешевле (!!!) Калифорнийских.

Цены на вина от 3 долларов до 35 долларов (конечно, есть и по 100 долларов).

Я покупал к ужину примерно по 10-16 долларов и только Калифорнийские.



Отличная говядина для стейка - от 9,99$ to 28$ за фунт (самая дорогая - это "состаренная").

Цены приведены для октября 2022. Вообще удивился, что за год цены на продукты практически не поменялись никак.

Вы немного ошибаетесь.

1. Овощи/фрукты в США выращивают - это можно легко увидеть, сев за руль авто и проехать от Сан Франциско на юг - в сторону Лос Анджелеса - вы увидите огромные поля - в основном клубники.

Вы же понимаете, что выращивание клубники в этом случае есть выгодным - ибо товар скоропортящийся.

Но в продаже и много других СОПУТСТВУЮЩИХ овощей и фруктов.

2. Вы были выдели "колхозные" - там "фермерские" - рынки в в Калифорнии - ну реальное убожество... Но торгуют, и есть покупатели - типа фермерское, типо настоящее... Реально смеются рынки и вашего Днепра, и моего Львова.

А турецкие просто хохочут и катаются от смеха...

3. Мясо есть в продаже очень разное. Самое дешевое - там такое НЕ ПОКУПАЮТ вообще - свинина.

Я сейчас даже цену не могу вспомнить - кажется 2 доллара фунт - отличная свинина - но все понимают что это несъедобное и я ни разу не видел чтобы кто-то покупал.

Курятины полно в продаже тоже цену не помню - я тоже такое не покупал.

Кажется 1/2 и 1 доллар фунт.

Говядина - лосось - морепродукты - это основое для покупки/продажи.

Цена от 9,99$ за фунт (примерно 1/2 кг).

По цене почти билета на автобус.

Для сравнения: минимальная оплата за труд со шваброй в Макдональдс/In-n-Out - 15 долларов в час.

Прокормиться можно.

По поводу налогов/акцизов: вот что меня удивило, так это то, что гигантский ассортимент вин Франции, Чили, Южной Африки - и все они гораздо дешевле (!!!) Калифорнийских.

Цены на вина от 3 долларов до 35 долларов (конечно, есть и по 100 долларов).

Я покупал к ужину примерно по 10-16 долларов и только Калифорнийские.

Отличная говядина для стейка - от 9,99$ to 28$ за фунт (самая дорогая - это "состаренная").

Цены приведены для октября 2022. Вообще удивился, что за год цены на продукты практически не поменялись никак.

Следующий раз лечу в США 20 мая.



+1

Кстати, да, насчет свинины.

Ее почему-то не едят американцы/канадцы.

Еще в Киеве подофигел, когда моя учитель Инглища из Канады сказала, что свинину не едят.

В американском супермаркете возле меня свинину в основном покупают китайцы и часть "наших".

Не знаю почему, но мы после приезда тоже стали питаться говядиной и курицей.

Свинину пару раз наверное купила жена.

Стоял, разговаривал с соседом-американцем, он несколько импульсивен, проходит сосед русскоязычный с сумкой, сверху лежит упаковка свинины.

Американец как начал орать ему (они лет 25 живут в одном доме) "Что ты купил? Это нельзя есть! Ты убьешь себя!"

Тот уже прощел в подъезд,американец мне:

"He`s gone mad"

+1

Кстати, да, насчет свинины.

Ее почему-то не едят американцы/канадцы.

Еще в Киеве подофигел, когда моя учитель Инглища из Канады сказала, что свинину не едят.

В американском супермаркете возле меня свинину в основном покупают китайцы и часть "наших".

Не знаю почему, но мы после приезда тоже стали питаться говядиной и курицей.

Свинину пару раз наверное купила жена.

Стоял, разговаривал с соседом-американцем, он несколько импульсивен, проходит сосед русскоязычный с сумкой, сверху лежит упаковка свинины.

Американец как начал орать ему (они лет 25 живут в одном доме) "Что ты купил? Это нельзя есть! Ты убьешь себя!"

Тот уже прощел в подъезд,американец мне:

"He`s gone mad"

Это уже немного за пределами приличия.

Повідомлень: 14141 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7418 раз. Подякували: 4447 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 05:56 Wisznia2021 написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу, в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу,

І стиль викладання як в США хороший тільки для вмотивованих студентів. І стиль викладання як в США хороший тільки для вмотивованих студентів.

Очень хорошая правильная фраза. Что- то подобное сейчас наблюдаю на курсах: на каждый уровень 2 толстенькие книжки+ видео+ аудио+ фонетика+ вортлист на каждую тему- т.е. делать-непеределать, сутками можно сидеть- есть, что делать. = наш народ ждёт, что училка задаст задания и скажет, какие слова выучить. Причем, даже есть ответы, т.е. можно и проверить себя. Нет- им должны задать домашнее задание Очень хорошая правильная фраза. Что- то подобное сейчас наблюдаю на курсах: на каждый уровень 2 толстенькие книжки+ видео+ аудио+ фонетика+ вортлист на каждую тему- т.е. делать-непеределать, сутками можно сидеть- есть, что делать. = наш народ ждёт, что училка задаст задания и скажет, какие слова выучить. Причем, даже есть ответы, т.е. можно и проверить себя. Нет- им должны задать домашнее задание



А зачем?

Училке надо выучить или студенту?

Если не надо, но нет мотивации, а если надо, то училка будет помогать выучить, а мотивированный студент выучит сам. А зачем?Училке надо выучить или студенту?Если не надо, но нет мотивации, а если надо, то училка будет помогать выучить, а мотивированный студент выучит сам. rjkz

Повідомлень: 14141 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7418 раз. Подякували: 4447 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 06:10 барабашов написав: rjkz

Николай, харчи от мракобесов из-за ручного труда стоят немного дороже чем даже в ГудВайне думаю, даже если они ездят на бричках и не пользуются ЭЭ от General Electric.

Гормоны даже нынешние качки перед набором веса жрут, на легендах 80-90х это не закончилось, просто надо хороший врач и рядом, или вы думаете что набор веса птицей за 90 дней в 14-25 раз это просто селекция высокопродуктивных домашних кусочек? Почему тогда индюшки так вес быстро не набирают? И стоят кстати не пару баксов за фунт грудки или даже ножки.

Сканы чеков и фото полочек в ваших магазинах гораздо полезнее и весомее многих абзацов текста

Например я сейчас в шоке, что в Мюнхене нормальное непастеризованное пиво сделанное без экстракта хмеля стоит на уровне нашего с этим экстрактом. Остальное естественно дороже Николай, харчи от мракобесов из-за ручного труда стоят немного дороже чем даже в ГудВайне думаю, даже если они ездят на бричках и не пользуются ЭЭ от General Electric.Гормоны даже нынешние качки перед набором веса жрут, на легендах 80-90х это не закончилось, просто надо хороший врач и рядом, или вы думаете что набор веса птицей за 90 дней в 14-25 раз это просто селекция высокопродуктивных домашних кусочек? Почему тогда индюшки так вес быстро не набирают? И стоят кстати не пару баксов за фунт грудки или даже ножки.Сканы чеков и фото полочек в ваших магазинах гораздо полезнее и весомее многих абзацов текстаНапример я сейчас в шоке, что в Мюнхене нормальное непастеризованное пиво сделанное без экстракта хмеля стоит на уровне нашего с этим экстрактом. Остальное естественно дороже



Еще раз.

Законодательно на федеральном уровне, то есть ВО ВСЕХ штатах, ЗАПРЕЩЕНО кормить птицу гормонами. Закон принят еще в 50-х годах прошлого века.

Остальное - селекция, ГМО или курицы-бодибилдеры - меня не интересует.

В Украине мы птицу не ели. От слова совсем. Именно из-за гормонального вскармливания.

Мы скупаемся в нескольких магазах, вот чисто американский сетевой:

https://stopandshop.com/



Поройтесь.

Он считается не очень дешевым.

Мы в нем покупаем часть нащего рациона.

Еще раз.

Законодательно на федеральном уровне, то есть ВО ВСЕХ штатах, ЗАПРЕЩЕНО кормить птицу гормонами. Закон принят еще в 50-х годах прошлого века.

Остальное - селекция, ГМО или курицы-бодибилдеры - меня не интересует.

В Украине мы птицу не ели. От слова совсем. Именно из-за гормонального вскармливания.

Мы скупаемся в нескольких магазах, вот чисто американский сетевой:

https://stopandshop.com/

Поройтесь.

Он считается не очень дешевым.

Мы в нем покупаем часть нащего рациона.

Остальное в других.

Повідомлень: 14141 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7418 раз. Подякували: 4447 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 06:20 Wisznia2021 написав: stm написав: Wisznia2021

Спокойно. Мои любимки сдали тест на А2, до B1 не хватило 1 балла. Из приколов, теперь звучит фраза что работать она может только с уровня В1. Чёрт, Вы бы как не выучили язык ходя как на работу каждый день 8 (матюк) месяцев? Конечно и А2 и B1 и более мотивированные B2 уже освоили ))) Спокойно. Мои любимки сдали тест на А2, до B1 не хватило 1 балла. Из приколов, теперь звучит фраза что работать она может только с уровня В1. Чёрт, Вы бы как не выучили язык ходя как на работу каждый день 8 (матюк) месяцев? Конечно и А2 и B1 и более мотивированные B2 уже освоили )))

Вы какой язык выучили ходя как на работу 8 месяцев на курсы? Ходить на курсы не= учиться. И всё таки не В1, а А2, правда? Вы какой язык выучили ходя как на работу 8 месяцев на курсы? Ходить на курсы не= учиться. И всё таки не В1, а А2, правда?



"Вам шашечки или ехать" (с)

у меня одна лишняя текущая четверка по биологии перетекла в четверку в аттестат и это лишило меня серебрянной медали за школу.

Как мне это мешает жить?

Формально, я закончил в Киеве В1+ (хотя "училка" из Канады меня оценивала как В2), но при поступлении на курсы при Columbia University был зачислен на последний, 6-й, уровень как эдвэнсд. "Вам шашечки или ехать" (с)у меня одна лишняя текущая четверка по биологии перетекла в четверку в аттестат и это лишило меня серебрянной медали за школу.Как мне это мешает жить?Формально, я закончил в Киеве В1+ (хотя "училка" из Канады меня оценивала как В2), но при поступлении на курсы при Columbia University был зачислен на последний, 6-й, уровень как эдвэнсд. rjkz

Повідомлень: 14141 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7418 раз. Подякували: 4447 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 07:37 rjkz написав: flyman написав: akurt написав: Дійсно, я точно пам’ятаю, що на екзамені з геометрії в 7-му класі мені попався білет з доведенням теореми Піфагора. Доводив.

Ту ж теорему доводили і Юра, і Сергій, які померли через пару років після закінчення школи від наркотиків, і Майя, яка все життя потім працювала в підвалі Історичного музею. Золота медалістка.



Але зараз знання в освіті не повинні бути застарілі та неактуальні:

- в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу, і ніякі студенти взагалі не вчаться. Апофеоз абсурду: захист магістерських робіт в он-лайн режимі за допомогою ZOOM. Це виглядає так: на столі в аудиторії встановлено ноутбук. На екрані - майбутній фахівець щось розказує, поки керівник дипломного проєкта сидить поруч з тим старим ноутбуком - читає новини на своєму смартфоні - а інші "члени ДЕК - а їм від 65 до 80 - дрімають.

- про звичайну школу помовчу.

- навчання в престижних ліцеях Києва вартує більше, ніж навчання в університетах Європи та НІЧОГО не гарантує, тим більше освітнього рівня.



У радянської школи були суттєві переваги: інтенсивне навчання із широким освітнім рівнем.

Але головним недоліком було те, що навчали однаково і тугодумів і розумних: всі однакові.



Давно вже освітня програма за кордоном має іншу направленість: всім дати "середній" достатній для звичайного прожиття рівень освіти.

А ось потім - коли почнуть розкриватися таланти (часто приховані та такі, які ще не розквітли) - "ми тебе навчимо "через не хочу"".

Знаєте, як проходить лекція в університеті USA?

В аудиторію приходить відразу до 450 студентів.

Ніякої переклички, коли старі доценти/професори ставлять "птички" в зошиті/журналі.

Виходить професор та читає лекцію.

Практично ніхто не пише ніяких конспектів.

Професор розказує ідею та напрямок.



Потім говорить: "Все це написано докладно в главах 1-5 ось цієї книжки. В мене вистачило розуму її написати - у вас повинно вистачити прочитати та зрозуміти. Через тиждень зустрічаємося - пишете контрольну роботу".



І тому я - відвідуючи і Стенфорд юніверситі, і інші університети в США - в різних штатах - НЕ дивувався, що серед білого дня або ввечері на газонах кампусів сидять або лежать студенти з книжками у руках.

І тому не дивувався, що у звичайній "сільській школі" в передмісті Сан Францисько у жовтні дивився на 5 чи 6 ШКІЛЬНИХ стадіонів, де школьники - всі в красивих фірмових формах, якими тільки видами спорту не займалися до самого вечора, а не займалися Піфагором.

Тут "2-в-1" - як пояснили мені місцеві мешканці :

- здоров’я, здоровий дух та здорові відносини. Здоров’я – це те, чого не купиш за 100 теорем Піфагора.

- спорт може дати ключ для вступу в найпрестижніші університети...

А знаєте ви, чи не знаєте теорему Піфагора - покаже ваш екзамен для вступу в університет - наприклад, екзамен SAT - здаш на 2 400 балів з 2 400 можливих - як здав син приятеля - українець - будеш навчатися безкоштовно в Гарварді (зараз в докторантурі Стенфорда).

А здаш на 240 балів з 2 400 можливих - підеш працювати в Макдональдс на 19 доларів за годину.



А знаєте, що абітурієнти - вже прийняті на навчання в універиситети штата Орегон - самі доброваільно та чесно - вже після зарахування - не зважаючи на результати екзаменів - вирішують, в яку саме групу за рівнем знань з математики вони підуть навчатися: знання з математики "нижче середнього", чи для "вундеркіндів". І це дуже дуже мудро: навіщо вундеркінду десятий раз доводити теорему Піфагора...

Все просто... Все дуже просто... І мудро...

Соціально-економічно-розумовий відбір і в навчанні, і в житті, і в роботі... Дійсно, я точно пам’ятаю, що на екзамені з геометрії в 7-му класі мені попався білет з доведенням теореми Піфагора. Доводив.Ту ж теорему доводили і Юра, і Сергій, які померли через пару років після закінчення школи від наркотиків, і Майя, яка все життя потім працювала в підвалі Історичного музею. Золота медалістка.Але зараз знання в освіті не повинні бути застарілі та неактуальні:- в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу, і ніякі студенти взагалі не вчаться. Апофеоз абсурду: захист магістерських робіт в он-лайн режимі за допомогою ZOOM. Це виглядає так: на столі в аудиторії встановлено ноутбук. На екрані - майбутній фахівець щось розказує, поки керівник дипломного проєкта сидить поруч з тим старим ноутбуком - читає новини на своєму смартфоні - а інші "члени ДЕК - а їм від 65 до 80 - дрімають.- про звичайну школу помовчу.- навчання в престижних ліцеях Києва вартує більше, ніж навчання в університетах Європи та НІЧОГО не гарантує, тим більше освітнього рівня.У радянської школи були суттєві переваги: інтенсивне навчання із широким освітнім рівнем.АлеДавно вже освітня програма за кордоном має іншу направленість: всім дати "середній" достатній для звичайного прожиття рівень освіти.А ось потім -) - "ми тебе навчимо "через не хочу"".Знаєте, як проходить лекція в університеті USA?В аудиторію приходить відразу до 450 студентів.Ніякої переклички, коли старі доценти/професори ставлять "птички" в зошиті/журналі.Виходить професор та читає лекцію.Практично ніхто не пише ніяких конспектів.Професор розказуєПотім говорить: "Все це написано докладно в главах 1-5 ось цієї книжки. В мене вистачило розуму її написати - у вас повинно вистачити прочитати та зрозуміти. Через тиждень зустрічаємося - пишете контрольну роботу".І тому я - відвідуючи і Стенфорд юніверситі, і інші університети в США - в різних штатах - НЕ дивувався, що серед білого дня або ввечері на газонах кампусів сидять або лежать студенти з книжками у руках.І тому не дивувався, що у звичайній "сільській школі" в передмісті Сан Францисько у жовтні дивився на 5 чи 6 ШКІЛЬНИХ стадіонів, де школьники - всі в красивих фірмових формах, якими тільки видами спорту не займалися до самого вечора, а не займалися Піфагором.Тут "2-в-1" -- здоров’я, здоровий дух та здорові відносини. Здоров’я – це те, чого не купиш за 100 теорем Піфагора.- спорт може дати ключ для вступу в найпрестижніші університети...А знаєте ви, чи не знаєте теорему Піфагора - покаже ваш екзамен для вступу в університет - наприклад, екзамен SAT - здаш на 2 400 балів з 2 400 можливих - як здав син приятеля - українець - будеш навчатися безкоштовно в Гарварді (зараз в докторантурі Стенфорда).А здаш на 240 балів з 2 400 можливих - підеш працювати в Макдональдс на 19 доларів за годину.А знаєте, що абітурієнти - вже прийняті на навчання в універиситети штата Орегон - самі доброваільно та чесно - вже після зарахування - не зважаючи на результати екзаменів - вирішують, в яку саме групу за рівнем знань з математики вони підуть навчатися: знання з математики "нижче середнього", чи для "вундеркіндів". І це дуже дуже мудро: навіщо вундеркінду десятий раз доводити теорему Піфагора...Все просто... Все дуже просто... І мудро...і в навчанні, і в житті, і в роботі...

Тому що, система налаштована так, що в топ групі будеш аутсайдером та відрахують. А в слабкій групі будеш в топі, але самим розумним серед тупих, і користі теж мало.

Я проходив таку "м'ясорубку" в магістратурі на американський кшталт.

Там дають на контрольній завдання, і хто зробив найкраще , тому А+ ( навіть якщо 2 завдання 10 зроблено). А решту оцінюють відносно того з А+. Може бути що зроблено 90%, але в тебе найгірший результат, тобто D-, бо в решти між 91%..100%



З.І.

Зворотня сторона медалі освіти в США:

Дуже дорого і студентські борги вже непід'ємні для економіки в цілому.

Кілька топ вузів, навіть не так, топ кафедр із своєю спеціалізацією, а решта дуже посередні.

Загалом триває так звана інфляція знань. Як писали тут, що колись 7класник СРСР знав те, що в США не в кожному університеті вчать на другому курсі Тому що, система налаштована так, що в топ групі будеш аутсайдером та відрахують. А в слабкій групі будеш в топі, але самим розумним серед тупих, і користі теж мало.Я проходив таку "м'ясорубку" в магістратурі на американський кшталт.Там дають на контрольній завдання, і хто зробив найкраще , тому А+ ( навіть якщо 2 завдання 10 зроблено). А решту оцінюють відносно того з А+. Може бути що зроблено 90%, але в тебе найгірший результат, тобто D-, бо в решти між 91%..100%З.І.Зворотня сторона медалі освіти в США:Дуже дорого і студентські борги вже непід'ємні для економіки в цілому.Кілька топ вузів, навіть не так, топ кафедр із своєю спеціалізацією, а решта дуже посередні.Загалом триває так звана інфляція знань. Як писали тут, що колись 7класник СРСР знав те, що в США не в кожному університеті вчать на другому курсі



Я тоже так думал, пока мои дети не пошли в американскую школу.

На самом деле, все оказалось по-другому.

Есть задания теста или экзамена. Они оцениваются в %. Количество правильных ответов от общего.

Немного о математике. я немного подофигел, когда оказалось, что во втором уже классе начинают строить графики и диаграммы.

А таблицу Менделеева начинают в 6-м, причем тоже с удивлением обнаружил, что сходу (это было начало учебного года), то есть с самого начала, на моменте, когда ребенок только увидел таблицу (кстати, она тут немного другая) разжевывается валентность. Я в 7 классе это учил при сссре.

Вообще, на математику самый основной упор.

Насчет того, что писал акурт, что нет домашки.

Это очень зависит от штата и местности.

У моих детей дофига. Но меньше, чем у меня в щколе было.

Практически нет придирок к почерку, а в 5 классе меня заставили переписывать начисто почти законченную тетрадь по русскому языку за мой почерк.

У моих детей с почерком ужас, но это не мешает старшему приносить отличные результаты.

В ссср были оценки у меня например 5 за математику и 1 за ведение тетради.

Писал грамотно, потому что читал с 4 лет и очень много, но по русскому ставили 3 и 2 за почерк. Я тоже так думал, пока мои дети не пошли в американскую школу.На самом деле, все оказалось по-другому.Есть задания теста или экзамена. Они оцениваются в %. Количество правильных ответов от общего.Немного о математике. я немного подофигел, когда оказалось, что во втором уже классе начинают строить графики и диаграммы.А таблицу Менделеева начинают в 6-м, причем тоже с удивлением обнаружил, что сходу (это было начало учебного года), то есть с самого начала, на моменте, когда ребенок только увидел таблицу (кстати, она тут немного другая) разжевывается валентность. Я в 7 классе это учил при сссре.Вообще, на математику самый основной упор.Насчет того, что писал акурт, что нет домашки.Это очень зависит от штата и местности.У моих детей дофига. Но меньше, чем у меня в щколе было.Практически нет придирок к почерку, а в 5 классе меня заставили переписывать начисто почти законченную тетрадь по русскому языку за мой почерк.У моих детей с почерком ужас, но это не мешает старшему приносить отличные результаты.В ссср были оценки у меня например 5 за математику и 1 за ведение тетради.Писал грамотно, потому что читал с 4 лет и очень много, но по русскому ставили 3 и 2 за почерк.

Насколько наслышан уровень школы зависит от того, где она находится (хороший, плохой район) и от размера налога на недвижимость в этом районе. Дети могут ходить в школу только там, где зарегистрированы. (Часные школы не берём во внимание) Неужели в этих школах так сильно отличается программа, что на выходе получается большой отрыв по знаниям? Насколько наслышан уровень школы зависит от того, где она находится (хороший, плохой район) и от размера налога на недвижимость в этом районе. Дети могут ходить в школу только там, где зарегистрированы. (Часные школы не берём во внимание) Неужели в этих школах так сильно отличается программа, что на выходе получается большой отрыв по знаниям? Bolt Повідомлень: 1506 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 08:12 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021,це я розповідала,що мою доньку-біженку взяли в стоматологічну клініку в баварському місті спочатку ацубі(асистентом стоматолога),потім через місяць вже працювала гігієністом,маючи диплом нашого мед.університету.Мову вчила ще в Украіні,тому і взяли,бо документацію треба вести,читати попередні записи про пацієнтів,розмовляти тільки німецькою зі співвітчизниками,яких зараз багато, щоб інформація від неі контролювалась.Зараз поміняла клініку,працює так само асистентом і гігієністом,але з більшою зарплатою і кращими умовами праці.На сайті клініки на наступному тижні має з"явитися іі фото.Лікування співробітників у них безкоштовне.До речі,обов"язково у працівника клініки має бути щеплення від кіру,що мене здивувало.Нема в них і медичних книжок у нашому розумінні,але треба регулярно здавати аналіз крові.Влаштуватися,знаючи мову і з дипломом цілком можливо і лікувальнику(розсилається резюме по різним клінікам).Навпаки,лікарі з державних клінік,звідки починають наші лікувальники(я не про стоматологію),як тільки здають фахшпрах,намагаються перейти в приватні,бо умови праці дуже виснажливі через брак персоналу,тому що оплата низька.Стоматологіі державноі в Німеччині нема,тому на старті легші умови праці,але в підсумку лікувальники,які здали екзамен,в майбутньому отримують більшу зарплатню в порівнянні зі стоматологами.Також знаю медсестру,яка зараз працює в Берліні в приватній лабораторіі.Іі дуже цінують за професіоналізм. tatmech

Повідомлень: 75 З нами з: 30.04.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 08:59 Bolt написав: Насколько наслышан уровень школы зависит от того, где она находится (хороший, плохой район) и от размера налога на недвижимость в этом районе. Дети могут ходить в школу только там, где зарегистрированы. (Часные школы не берём во внимание) Неужели в этих школах так сильно отличается программа, что на выходе получается большой отрыв по знаниям? Насколько наслышан уровень школы зависит от того, где она находится (хороший, плохой район) и от размера налога на недвижимость в этом районе. Дети могут ходить в школу только там, где зарегистрированы. (Часные школы не берём во внимание) Неужели в этих школах так сильно отличается программа, что на выходе получается большой отрыв по знаниям?

Не знаю такої статистики: гарний/поганий.

Знаю інше: якщо ти знаєш мову та математику, і якщо є клепка в голові - то себе знайдеш.

За моїм досвідом реально талант людини розкраивається не раніше як 20 років.

До цього віку - якісь страждання, то хірургом хоче стати, то на арфі грати.

А реально потім засновує фірму, яка торгує брикетами для опалення.



P.S. Зранку приємне повідомлення прийшло для однієї з тих родин, про які я писав вище, та з якими товаришую: молодшому сину після 5,5 місяців очікування канадці узгодили візу CUAET.

В понеділок відправлять паспорт на вклейку візи і десь через 3 тижня будуть летіти вже всією родиною у Вінніпег, де вже "кинув якір" старший з родини син.

Оскільки я 20 травня відлітаю з Анталії в Сан Францисько, а потім десь через пару тижнів - в Канаду - то сам помацаю канадські школи, де - за думкою декого - "не тоді і не так " вичають теорему Піфагора. Не знаю такої статистики: гарний/поганий.Знаю інше: якщо ти знаєш мову та математику, і- то себе знайдеш.За моїм досвідом реально талант людини розкраивається не раніше як 20 років.До цього віку - якісь страждання, то хірургом хоче стати, то на арфі грати.А реально потім засновує фірму, яка торгує брикетами для опалення.Зранку приємне повідомлення прийшло для однієї з тих родин, про які я писав вище, та з якими товаришую: молодшому сину після 5,5 місяців очікування канадці узгодили візу CUAET.В понеділок відправлять паспорт на вклейку візи і десь через 3 тижня будуть летіти вже всією родиною у Вінніпег, де вже "кинув якір" старший з родини син.Оскільки я 20 травня відлітаю з Анталії в Сан Францисько, а потім десь через пару тижнів - в Канаду - то сам помацаю канадські школи, де - за думкою декого - "не тоді і не так " вичають теорему Піфагора. akurt

