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Та по різному, але 2/3 знайшли працю близьку до фаху: тут проєктувала дахи - там бані, тут на заводі крутив джгути - там машини збирає, тут вікна робила - там акваріуми... От медикам значно важче - треба процедури підтвердження диплому, якісь ліцензії, до роботи навіть санітаром не підпускають з вулиці... Колегам по університету теж не особливо сподобалось: там треба менше працювати, але значно якісніше, тільки одна залишилась.
Тут писали, что в Німеччині дівчинку- біженку- українську студентку мед університету взяли в клініку якимось помощником і навіть до нескладних операцій допустили. Я розумію, що людина розказує те, що йому розповіла мама дівчинки, а мама- говорить і не стидається.
Мадам, не забываете Вы чувака. Дополнение к инфе. С универом таки не срослось. Что не получилось - не в курсе. Но то, что присутствовала на операциях - да. Charite. Обновлений инфы больше нет, так как она не от мамы, а от папы. А папа сейчас на фронте, редко выходит на связь. Как будет что дополнить, учитывая Ваш неугасающий интерес, я обязательно и всенепременно тут-же сию минуту Вас извещу.
барабашов написав:Исходя из последнего абзаца овощи в США никакие не выращиваются, кроме тех, посадка, уход и уборка которых полностью автоматизированы, а пошлин на мексовские нет вообще? А с мясом не куриным гормональным бройлерным с птицефабрик как там тогда? Всегда хороший стейк был со свободного выпаса бизончика. А за хрюшками на бекон и окорока уход тоже тщательный нужен чтоб они в помоях своих от инфекций не передохли
Вы немного ошибаетесь. 1. Овощи/фрукты в США выращивают - это можно легко увидеть, сев за руль авто и проехать от Сан Франциско на юг - в сторону Лос Анджелеса - вы увидите огромные поля - в основном клубники. Вы же понимаете, что выращивание клубники в этом случае есть выгодным - ибо товар скоропортящийся. Но в продаже и много других СОПУТСТВУЮЩИХ овощей и фруктов.
2. Вы были выдели "колхозные" - там "фермерские" - рынки в в Калифорнии - ну реальное убожество... Но торгуют, и есть покупатели - типа фермерское, типо настоящее... Реально смеются рынки и вашего Днепра, и моего Львова. А турецкие просто хохочут и катаются от смеха...
3. Мясо есть в продаже очень разное. Самое дешевое - там такое НЕ ПОКУПАЮТ вообще - свинина. Я сейчас даже цену не могу вспомнить - кажется 2 доллара фунт - отличная свинина - но все понимают что это несъедобное и я ни разу не видел чтобы кто-то покупал. Курятины полно в продаже тоже цену не помню - я тоже такое не покупал. Кажется 1/2 и 1 доллар фунт. Говядина - лосось - морепродукты - это основое для покупки/продажи. Цена от 9,99$ за фунт (примерно 1/2 кг). По цене почти билета на автобус. Для сравнения: минимальная оплата за труд со шваброй в Макдональдс/In-n-Out - 15 долларов в час. Прокормиться можно. По поводу налогов/акцизов: вот что меня удивило, так это то, что гигантский ассортимент вин Франции, Чили, Южной Африки - и все они гораздо дешевле (!!!) Калифорнийских. Цены на вина от 3 долларов до 35 долларов (конечно, есть и по 100 долларов). Я покупал к ужину примерно по 10-16 долларов и только Калифорнийские.
Отличная говядина для стейка - от 9,99$ to 28$ за фунт (самая дорогая - это "состаренная"). Цены приведены для октября 2022. Вообще удивился, что за год цены на продукты практически не поменялись никак. Следующий раз лечу в США 20 мая.
+1 Кстати, да, насчет свинины. Ее почему-то не едят американцы/канадцы. Еще в Киеве подофигел, когда моя учитель Инглища из Канады сказала, что свинину не едят. В американском супермаркете возле меня свинину в основном покупают китайцы и часть "наших". Не знаю почему, но мы после приезда тоже стали питаться говядиной и курицей. Свинину пару раз наверное купила жена. Стоял, разговаривал с соседом-американцем, он несколько импульсивен, проходит сосед русскоязычный с сумкой, сверху лежит упаковка свинины. Американец как начал орать ему (они лет 25 живут в одном доме) "Что ты купил? Это нельзя есть! Ты убьешь себя!" Тот уже прощел в подъезд,американец мне: "He`s gone mad" Это уже немного за пределами приличия.
akurt написав:в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу,
І стиль викладання як в США хороший тільки для вмотивованих студентів.
Очень хорошая правильная фраза. Что- то подобное сейчас наблюдаю на курсах: на каждый уровень 2 толстенькие книжки+ видео+ аудио+ фонетика+ вортлист на каждую тему- т.е. делать-непеределать, сутками можно сидеть- есть, что делать. = наш народ ждёт, что училка задаст задания и скажет, какие слова выучить. Причем, даже есть ответы, т.е. можно и проверить себя. Нет- им должны задать домашнее задание
А зачем? Училке надо выучить или студенту? Если не надо, но нет мотивации, а если надо, то училка будет помогать выучить, а мотивированный студент выучит сам.
барабашов написав:rjkz Николай, харчи от мракобесов из-за ручного труда стоят немного дороже чем даже в ГудВайне думаю, даже если они ездят на бричках и не пользуются ЭЭ от General Electric. Гормоны даже нынешние качки перед набором веса жрут, на легендах 80-90х это не закончилось, просто надо хороший врач и рядом, или вы думаете что набор веса птицей за 90 дней в 14-25 раз это просто селекция высокопродуктивных домашних кусочек? Почему тогда индюшки так вес быстро не набирают? И стоят кстати не пару баксов за фунт грудки или даже ножки. Сканы чеков и фото полочек в ваших магазинах гораздо полезнее и весомее многих абзацов текста Например я сейчас в шоке, что в Мюнхене нормальное непастеризованное пиво сделанное без экстракта хмеля стоит на уровне нашего с этим экстрактом. Остальное естественно дороже
Еще раз. Законодательно на федеральном уровне, то есть ВО ВСЕХ штатах, ЗАПРЕЩЕНО кормить птицу гормонами. Закон принят еще в 50-х годах прошлого века. Остальное - селекция, ГМО или курицы-бодибилдеры - меня не интересует. В Украине мы птицу не ели. От слова совсем. Именно из-за гормонального вскармливания. Мы скупаемся в нескольких магазах, вот чисто американский сетевой: https://stopandshop.com/
Поройтесь. Он считается не очень дешевым. Мы в нем покупаем часть нащего рациона. Остальное в других.
stm написав:Wisznia2021 Спокойно. Мои любимки сдали тест на А2, до B1 не хватило 1 балла. Из приколов, теперь звучит фраза что работать она может только с уровня В1. Чёрт, Вы бы как не выучили язык ходя как на работу каждый день 8 (матюк) месяцев? Конечно и А2 и B1 и более мотивированные B2 уже освоили )))
Вы какой язык выучили ходя как на работу 8 месяцев на курсы? Ходить на курсы не= учиться. И всё таки не В1, а А2, правда?
"Вам шашечки или ехать" (с) у меня одна лишняя текущая четверка по биологии перетекла в четверку в аттестат и это лишило меня серебрянной медали за школу. Как мне это мешает жить? Формально, я закончил в Киеве В1+ (хотя "училка" из Канады меня оценивала как В2), но при поступлении на курсы при Columbia University был зачислен на последний, 6-й, уровень как эдвэнсд.
akurt написав:Дійсно, я точно пам’ятаю, що на екзамені з геометрії в 7-му класі мені попався білет з доведенням теореми Піфагора. Доводив. Ту ж теорему доводили і Юра, і Сергій, які померли через пару років після закінчення школи від наркотиків, і Майя, яка все життя потім працювала в підвалі Історичного музею. Золота медалістка.
Але зараз знання в освіті не повинні бути застарілі та неактуальні: - в університетах України вже мінімум три роки як зовсім не проводяться ніякі заняття, ніяке доценти не ходять на роботу, і ніякі студенти взагалі не вчаться. Апофеоз абсурду: захист магістерських робіт в он-лайн режимі за допомогою ZOOM. Це виглядає так: на столі в аудиторії встановлено ноутбук. На екрані - майбутній фахівець щось розказує, поки керівник дипломного проєкта сидить поруч з тим старим ноутбуком - читає новини на своєму смартфоні - а інші "члени ДЕК - а їм від 65 до 80 - дрімають. - про звичайну школу помовчу. - навчання в престижних ліцеях Києва вартує більше, ніж навчання в університетах Європи та НІЧОГО не гарантує, тим більше освітнього рівня.
У радянської школи були суттєві переваги: інтенсивне навчання із широким освітнім рівнем. Але головним недоліком було те, що навчали однаково і тугодумів і розумних: всі однакові.
Давно вже освітня програма за кордоном має іншу направленість: всім дати "середній" достатній для звичайного прожиття рівень освіти. А ось потім - коли почнуть розкриватися таланти (часто приховані та такі, які ще не розквітли) - "ми тебе навчимо "через не хочу"". Знаєте, як проходить лекція в університеті USA? В аудиторію приходить відразу до 450 студентів. Ніякої переклички, коли старі доценти/професори ставлять "птички" в зошиті/журналі. Виходить професор та читає лекцію. Практично ніхто не пише ніяких конспектів. Професор розказує ідею та напрямок.
Потім говорить: "Все це написано докладно в главах 1-5 ось цієї книжки. В мене вистачило розуму її написати - у вас повинно вистачити прочитати та зрозуміти. Через тиждень зустрічаємося - пишете контрольну роботу".
І тому я - відвідуючи і Стенфорд юніверситі, і інші університети в США - в різних штатах - НЕ дивувався, що серед білого дня або ввечері на газонах кампусів сидять або лежать студенти з книжками у руках. І тому не дивувався, що у звичайній "сільській школі" в передмісті Сан Францисько у жовтні дивився на 5 чи 6 ШКІЛЬНИХ стадіонів, де школьники - всі в красивих фірмових формах, якими тільки видами спорту не займалися до самого вечора, а не займалися Піфагором. Тут "2-в-1" - як пояснили мені місцеві мешканці: - здоров’я, здоровий дух та здорові відносини. Здоров’я – це те, чого не купиш за 100 теорем Піфагора. - спорт може дати ключ для вступу в найпрестижніші університети... А знаєте ви, чи не знаєте теорему Піфагора - покаже ваш екзамен для вступу в університет - наприклад, екзамен SAT - здаш на 2 400 балів з 2 400 можливих - як здав син приятеля - українець - будеш навчатися безкоштовно в Гарварді (зараз в докторантурі Стенфорда). А здаш на 240 балів з 2 400 можливих - підеш працювати в Макдональдс на 19 доларів за годину.
А знаєте, що абітурієнти - вже прийняті на навчання в універиситети штата Орегон - самі доброваільно та чесно - вже після зарахування - не зважаючи на результати екзаменів - вирішують, в яку саме групу за рівнем знань з математики вони підуть навчатися: знання з математики "нижче середнього", чи для "вундеркіндів". І це дуже дуже мудро: навіщо вундеркінду десятий раз доводити теорему Піфагора... Все просто... Все дуже просто... І мудро... Соціально-економічно-розумовий відбір і в навчанні, і в житті, і в роботі...
Тому що, система налаштована так, що в топ групі будеш аутсайдером та відрахують. А в слабкій групі будеш в топі, але самим розумним серед тупих, і користі теж мало. Я проходив таку "м'ясорубку" в магістратурі на американський кшталт. Там дають на контрольній завдання, і хто зробив найкраще , тому А+ ( навіть якщо 2 завдання 10 зроблено). А решту оцінюють відносно того з А+. Може бути що зроблено 90%, але в тебе найгірший результат, тобто D-, бо в решти між 91%..100%
З.І. Зворотня сторона медалі освіти в США: Дуже дорого і студентські борги вже непід'ємні для економіки в цілому. Кілька топ вузів, навіть не так, топ кафедр із своєю спеціалізацією, а решта дуже посередні. Загалом триває так звана інфляція знань. Як писали тут, що колись 7класник СРСР знав те, що в США не в кожному університеті вчать на другому курсі
Я тоже так думал, пока мои дети не пошли в американскую школу. На самом деле, все оказалось по-другому. Есть задания теста или экзамена. Они оцениваются в %. Количество правильных ответов от общего. Немного о математике. я немного подофигел, когда оказалось, что во втором уже классе начинают строить графики и диаграммы. А таблицу Менделеева начинают в 6-м, причем тоже с удивлением обнаружил, что сходу (это было начало учебного года), то есть с самого начала, на моменте, когда ребенок только увидел таблицу (кстати, она тут немного другая) разжевывается валентность. Я в 7 классе это учил при сссре. Вообще, на математику самый основной упор. Насчет того, что писал акурт, что нет домашки. Это очень зависит от штата и местности. У моих детей дофига. Но меньше, чем у меня в щколе было. Практически нет придирок к почерку, а в 5 классе меня заставили переписывать начисто почти законченную тетрадь по русскому языку за мой почерк. У моих детей с почерком ужас, но это не мешает старшему приносить отличные результаты. В ссср были оценки у меня например 5 за математику и 1 за ведение тетради. Писал грамотно, потому что читал с 4 лет и очень много, но по русскому ставили 3 и 2 за почерк.
Насколько наслышан уровень школы зависит от того, где она находится (хороший, плохой район) и от размера налога на недвижимость в этом районе. Дети могут ходить в школу только там, где зарегистрированы. (Часные школы не берём во внимание) Неужели в этих школах так сильно отличается программа, что на выходе получается большой отрыв по знаниям?
Wisznia2021,це я розповідала,що мою доньку-біженку взяли в стоматологічну клініку в баварському місті спочатку ацубі(асистентом стоматолога),потім через місяць вже працювала гігієністом,маючи диплом нашого мед.університету.Мову вчила ще в Украіні,тому і взяли,бо документацію треба вести,читати попередні записи про пацієнтів,розмовляти тільки німецькою зі співвітчизниками,яких зараз багато, щоб інформація від неі контролювалась.Зараз поміняла клініку,працює так само асистентом і гігієністом,але з більшою зарплатою і кращими умовами праці.На сайті клініки на наступному тижні має з"явитися іі фото.Лікування співробітників у них безкоштовне.До речі,обов"язково у працівника клініки має бути щеплення від кіру,що мене здивувало.Нема в них і медичних книжок у нашому розумінні,але треба регулярно здавати аналіз крові.Влаштуватися,знаючи мову і з дипломом цілком можливо і лікувальнику(розсилається резюме по різним клінікам).Навпаки,лікарі з державних клінік,звідки починають наші лікувальники(я не про стоматологію),як тільки здають фахшпрах,намагаються перейти в приватні,бо умови праці дуже виснажливі через брак персоналу,тому що оплата низька.Стоматологіі державноі в Німеччині нема,тому на старті легші умови праці,але в підсумку лікувальники,які здали екзамен,в майбутньому отримують більшу зарплатню в порівнянні зі стоматологами.Також знаю медсестру,яка зараз працює в Берліні в приватній лабораторіі.Іі дуже цінують за професіоналізм.
Bolt написав:Насколько наслышан уровень школы зависит от того, где она находится (хороший, плохой район) и от размера налога на недвижимость в этом районе. Дети могут ходить в школу только там, где зарегистрированы. (Часные школы не берём во внимание) Неужели в этих школах так сильно отличается программа, что на выходе получается большой отрыв по знаниям?
Не знаю такої статистики: гарний/поганий. Знаю інше: якщо ти знаєш мову та математику, і якщо є клепка в голові - то себе знайдеш. За моїм досвідом реально талант людини розкраивається не раніше як 20 років. До цього віку - якісь страждання, то хірургом хоче стати, то на арфі грати. А реально потім засновує фірму, яка торгує брикетами для опалення.
P.S. Зранку приємне повідомлення прийшло для однієї з тих родин, про які я писав вище, та з якими товаришую: молодшому сину після 5,5 місяців очікування канадці узгодили візу CUAET. В понеділок відправлять паспорт на вклейку візи і десь через 3 тижня будуть летіти вже всією родиною у Вінніпег, де вже "кинув якір" старший з родини син. Оскільки я 20 травня відлітаю з Анталії в Сан Францисько, а потім десь через пару тижнів - в Канаду - то сам помацаю канадські школи, де - за думкою декого - "не тоді і не так " вичають теорему Піфагора.