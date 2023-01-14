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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 січ, 2023 16:37
Ой+ написав: rjkz написав:
Кстати, да, насчет свинины.
Ее почему-то не едят американцы/канадцы.
В ЄС також в основному віддають перевагу яловичині - бояться холестерину.
rjkz написав:
"Вам шашечки или ехать" (с)
Поганий девіз. Як на мене наші проблеми в значній мірі через це, що йде гра не по правилам, а по "поняттям".
Але бекон шанують всюди
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