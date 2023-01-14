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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 355356357358
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 16:37

Re: Еміграція, заробітчанство

Ой+ написав:
  rjkz написав:Кстати, да, насчет свинины.
Ее почему-то не едят американцы/канадцы.

В ЄС також в основному віддають перевагу яловичині - бояться холестерину.
  rjkz написав:"Вам шашечки или ехать" (с)

Поганий девіз. Як на мене наші проблеми в значній мірі через це, що йде гра не по правилам, а по "поняттям".
Але бекон шанують всюди :mrgreen:
Faceless
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  #<1 ... 355356357358
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