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#<1 ... 355356357358 Додано: Суб 14 січ, 2023 16:37 Re: Еміграція, заробітчанство Ой+ написав: rjkz написав: Кстати, да, насчет свинины.

Ее почему-то не едят американцы/канадцы. Кстати, да, насчет свинины.Ее почему-то не едят американцы/канадцы.

В ЄС також в основному віддають перевагу яловичині - бояться холестерину.

rjkz написав: "Вам шашечки или ехать" (с) "Вам шашечки или ехать" (с)

Поганий девіз. Як на мене наші проблеми в значній мірі через це, що йде гра не по правилам, а по "поняттям". В ЄС також в основному віддають перевагу яловичині - бояться холестерину.Поганий девіз. Як на мене наші проблеми в значній мірі через це, що йде гра не по правилам, а по "поняттям". Але бекон шанують всюди Але бекон шанують всюди Faceless

Модератор Повідомлень: 32580 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1361 раз. Подякували: 7677 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 20:11 Bolt написав: rjkz написав: flyman написав: Тому що, система налаштована так, що в топ групі будеш аутсайдером та відрахують. А в слабкій групі будеш в топі, але самим розумним серед тупих, і користі теж мало.

Я проходив таку "м'ясорубку" в магістратурі на американський кшталт.

Там дають на контрольній завдання, і хто зробив найкраще , тому А+ ( навіть якщо 2 завдання 10 зроблено). А решту оцінюють відносно того з А+. Може бути що зроблено 90%, але в тебе найгірший результат, тобто D-, бо в решти між 91%..100%



З.І.

Зворотня сторона медалі освіти в США:

Дуже дорого і студентські борги вже непід'ємні для економіки в цілому.

Кілька топ вузів, навіть не так, топ кафедр із своєю спеціалізацією, а решта дуже посередні.

Загалом триває так звана інфляція знань. Як писали тут, що колись 7класник СРСР знав те, що в США не в кожному університеті вчать на другому курсі Тому що, система налаштована так, що в топ групі будеш аутсайдером та відрахують. А в слабкій групі будеш в топі, але самим розумним серед тупих, і користі теж мало.Я проходив таку "м'ясорубку" в магістратурі на американський кшталт.Там дають на контрольній завдання, і хто зробив найкраще , тому А+ ( навіть якщо 2 завдання 10 зроблено). А решту оцінюють відносно того з А+. Може бути що зроблено 90%, але в тебе найгірший результат, тобто D-, бо в решти між 91%..100%З.І.Зворотня сторона медалі освіти в США:Дуже дорого і студентські борги вже непід'ємні для економіки в цілому.Кілька топ вузів, навіть не так, топ кафедр із своєю спеціалізацією, а решта дуже посередні.Загалом триває так звана інфляція знань. Як писали тут, що колись 7класник СРСР знав те, що в США не в кожному університеті вчать на другому курсі



Я тоже так думал, пока мои дети не пошли в американскую школу.

На самом деле, все оказалось по-другому.

Есть задания теста или экзамена. Они оцениваются в %. Количество правильных ответов от общего.

Немного о математике. я немного подофигел, когда оказалось, что во втором уже классе начинают строить графики и диаграммы.

А таблицу Менделеева начинают в 6-м, причем тоже с удивлением обнаружил, что сходу (это было начало учебного года), то есть с самого начала, на моменте, когда ребенок только увидел таблицу (кстати, она тут немного другая) разжевывается валентность. Я в 7 классе это учил при сссре.

Вообще, на математику самый основной упор.

Насчет того, что писал акурт, что нет домашки.

Это очень зависит от штата и местности.

У моих детей дофига. Но меньше, чем у меня в щколе было.

Практически нет придирок к почерку, а в 5 классе меня заставили переписывать начисто почти законченную тетрадь по русскому языку за мой почерк.

У моих детей с почерком ужас, но это не мешает старшему приносить отличные результаты.

В ссср были оценки у меня например 5 за математику и 1 за ведение тетради.

Писал грамотно, потому что читал с 4 лет и очень много, но по русскому ставили 3 и 2 за почерк. Я тоже так думал, пока мои дети не пошли в американскую школу.На самом деле, все оказалось по-другому.Есть задания теста или экзамена. Они оцениваются в %. Количество правильных ответов от общего.Немного о математике. я немного подофигел, когда оказалось, что во втором уже классе начинают строить графики и диаграммы.А таблицу Менделеева начинают в 6-м, причем тоже с удивлением обнаружил, что сходу (это было начало учебного года), то есть с самого начала, на моменте, когда ребенок только увидел таблицу (кстати, она тут немного другая) разжевывается валентность. Я в 7 классе это учил при сссре.Вообще, на математику самый основной упор.Насчет того, что писал акурт, что нет домашки.Это очень зависит от штата и местности.У моих детей дофига. Но меньше, чем у меня в щколе было.Практически нет придирок к почерку, а в 5 классе меня заставили переписывать начисто почти законченную тетрадь по русскому языку за мой почерк.У моих детей с почерком ужас, но это не мешает старшему приносить отличные результаты.В ссср были оценки у меня например 5 за математику и 1 за ведение тетради.Писал грамотно, потому что читал с 4 лет и очень много, но по русскому ставили 3 и 2 за почерк.

Насколько наслышан уровень школы зависит от того, где она находится (хороший, плохой район) и от размера налога на недвижимость в этом районе. Дети могут ходить в школу только там, где зарегистрированы. (Часные школы не берём во внимание) Неужели в этих школах так сильно отличается программа, что на выходе получается большой отрыв по знаниям? Насколько наслышан уровень школы зависит от того, где она находится (хороший, плохой район) и от размера налога на недвижимость в этом районе. Дети могут ходить в школу только там, где зарегистрированы. (Часные школы не берём во внимание) Неужели в этих школах так сильно отличается программа, что на выходе получается большой отрыв по знаниям?



Вы правильно наслышаны.

Я не знаю или программа зависит от штата, но уверен, внутри одной административной единицы программа одинакова.

Мои дети сначала пошли в элементари скул в 8/10 с Блу Риббон, потом старший закончил ее и началась проблема - мидл препоганая, находится далековастенько и район там не очень. В общем, уже думали переезжать, но подсказали компромиссный вариант с частной школой. Пока пошел туда, ему нравится, нам тоже, может младшего туда-же отдадим. С хай=скул пока нет понимания, зато хоть есть варианты с каледжем. Но до этого еще очень далеко и все может поменяться десять раз. Вы правильно наслышаны.Я не знаю или программа зависит от штата, но уверен, внутри одной административной единицы программа одинакова.Мои дети сначала пошли в элементари скул в 8/10 с Блу Риббон, потом старший закончил ее и началась проблема - мидл препоганая, находится далековастенько и район там не очень. В общем, уже думали переезжать, но подсказали компромиссный вариант с частной школой. Пока пошел туда, ему нравится, нам тоже, может младшего туда-же отдадим. С хай=скул пока нет понимания, зато хоть есть варианты с каледжем. Но до этого еще очень далеко и все может поменяться десять раз. rjkz

Повідомлень: 14145 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7420 раз. Подякували: 4448 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 20:21 tatmech написав: Wisznia2021,це я розповідала,що мою доньку-біженку взяли в стоматологічну клініку в баварському місті спочатку ацубі(асистентом стоматолога),потім через місяць вже працювала гігієністом,тобто робила професійне чищення зубів дорослим і дітям перед термІном(прийомом у лікаря),маючи диплом нашого мед.університету.Мову вчила ще в Украіні і знала непогано(сертифікату нема),взяли після співбесіди,по-людськи і зі співчуттям. Документацію треба вести,читати попередні записи про пацієнтів,розмовляти тільки німецькою зі співвітчизниками,яких зараз багато, щоб інформація від неі контролювалась,але донька справилась.Зараз поміняла клініку,працює так само асистентом і гігієністом,але з більшою зарплатою і кращими умовами праці.В лютому здаватиме екзамен з мови,а за рік-два і з фаху.У іі попередній клініці була лікар(а як вона працювала лікарем без екзамену,цікаво),яка не здала екзамен(кількість спроб платна і обмежена,готуються до екзамену часто з репетитором по фаху),тому і переведена на посаду гігієніста,все ж таки без роботи не залишилась. Німці кажуть,якщо не заробив до 40років грошей,то вже й не заробиш.Лікування співробітників у клініці,куди перейшла донька, безкоштовне.До речі,обов"язково у працівника клініки має бути щеплення від кіру,що мене здивувало.Нема в них і медичних книжок у нашому розумінні,але треба регулярно здавати аналіз крові.Влаштуватися,знаючи мову і з дипломом цілком можливо і лікувальнику(розсилається резюме по різним клінікам).Заморочка з документами є(кількість годин по дисціплінам в мед. універі має відповідати німецьким),але вона вирішується.Навпаки,лікарі з державних клінік,звідки починають наші лікувальники(я не про стоматологію),як тільки здають фахшпрах,намагаються перейти в приватні,бо умови праці в державній лікарні дуже виснажливі через брак персоналу,тому що оплата низька,і лікар часто виконує роботу медсестри і санітарки,крім своіх обов"язків. Державноі стоматологіі в Німеччині нема,тому на старті легші умови праці,але в підсумку лікувальники,які здали екзамен,в майбутньому отримують більшу зарплатню в порівнянні зі стоматологами.Також знаю медсестру,яка зараз працює в Берліні в приватній лабораторіі.Іі дуже цінують за професіоналізм. Wisznia2021,це я розповідала,що мою доньку-біженку взяли в стоматологічну клініку в баварському місті спочатку ацубі(асистентом стоматолога),потім через місяць вже працювала гігієністом,тобто робила професійне чищення зубів дорослим і дітям перед термІном(прийомом у лікаря),маючи диплом нашого мед.університету.Мову вчила ще в Украіні і знала непогано(сертифікату нема),взяли після співбесіди,по-людськи і зі співчуттям. Документацію треба вести,читати попередні записи про пацієнтів,розмовляти тільки німецькою зі співвітчизниками,яких зараз багато, щоб інформація від неі контролювалась,але донька справилась.Зараз поміняла клініку,працює так само асистентом і гігієністом,але з більшою зарплатою і кращими умовами праці.В лютому здаватиме екзамен з мови,а за рік-два і з фаху.У іі попередній клініці була лікар(а як вона працювала лікарем без екзамену,цікаво),яка не здала екзамен(кількість спроб платна і обмежена,готуються до екзамену часто з репетитором по фаху),тому і переведена на посаду гігієніста,все ж таки без роботи не залишилась. Німці кажуть,якщо не заробив до 40років грошей,то вже й не заробиш.Лікування співробітників у клініці,куди перейшла донька, безкоштовне.До речі,обов"язково у працівника клініки має бути щеплення від кіру,що мене здивувало.Нема в них і медичних книжок у нашому розумінні,але треба регулярно здавати аналіз крові.Влаштуватися,знаючи мову і з дипломом цілком можливо і лікувальнику(розсилається резюме по різним клінікам).Заморочка з документами є(кількість годин по дисціплінам в мед. універі має відповідати німецьким),але вона вирішується.Навпаки,лікарі з державних клінік,звідки починають наші лікувальники(я не про стоматологію),як тільки здають фахшпрах,намагаються перейти в приватні,бо умови праці в державній лікарні дуже виснажливі через брак персоналу,тому що оплата низька,і лікар часто виконує роботу медсестри і санітарки,крім своіх обов"язків. Державноі стоматологіі в Німеччині нема,тому на старті легші умови праці,але в підсумку лікувальники,які здали екзамен,в майбутньому отримують більшу зарплатню в порівнянні зі стоматологами.Також знаю медсестру,яка зараз працює в Берліні в приватній лабораторіі.Іі дуже цінують за професіоналізм.



О, видите, оказывается не меня одного Вишня наградила недоверием.

Нечто похожее с дочкой моего друга случилось.

Насчет того, что если до 40 не заработал, то и не заработаешь - это почему?

Или имеется ввиду "если не стал мультимиллионером до 40, то и не станешь"?

То есть что назвается " заработал"? О, видите, оказывается не меня одного Вишня наградила недоверием.Нечто похожее с дочкой моего друга случилось.Насчет того, что если до 40 не заработал, то и не заработаешь - это почему?Или имеется ввиду "если не стал мультимиллионером до 40, то и не станешь"?То есть что назвается " заработал"? rjkz

Повідомлень: 14145 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7420 раз. Подякували: 4448 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 20:44 Ой+ написав: rjkz написав: Кстати, да, насчет свинины.

Ее почему-то не едят американцы/канадцы. Кстати, да, насчет свинины.Ее почему-то не едят американцы/канадцы.

В ЄС також в основному віддають перевагу яловичині - бояться холестерину.

rjkz написав: "Вам шашечки или ехать" (с) "Вам шашечки или ехать" (с)

Поганий девіз. Як на мене наші проблеми в значній мірі через це, що йде гра не по правилам, а по "поняттям". В ЄС також в основному віддають перевагу яловичині - бояться холестерину.Поганий девіз. Як на мене наші проблеми в значній мірі через це, що йде гра не по правилам, а по "поняттям".



1. Я не нутрициолог и не диетолог, но насколько слышал, именно говяжий жир самый трудноперевариваемый и ведет к высокому холестеролу.

Но, опять-же, тут такая давняя неприязнь к свинине, что может ее и не рассматривают как еду и с ней не сравнивают.

2. Вы знаете, в чем-то Вы правы, а в чем-то нет.

Наша изворотливость, обусловленная вечной борьбой за выживание, если ее "использовать в мирных целях" и в условиях, когда все вокруг действуют и мыслят шаблонами, может приводить к удивительным результатам.

С одной стороны, я не хотел-бы чтобы мои дети прощли такую "школу жизни", а с другой, понимаю, что если-бы имели мой "бэкграунд" и хороший и плохой, то достигли бы очень многого с американским образованием и уже свободным Инглишем и став "своими" в этой среде (это немаловажно. Некоторые виды бизнеса невозможны для человека, который, скажем не может поддержать на уровне беседу о бейсболе). При этом я полностью отдаю себе отчет, что жить в Украине они уже не смогут. Слишком большая разница в "школах жизни".

Поэтому тут палка с тремя концами. 1. Я не нутрициолог и не диетолог, но насколько слышал, именно говяжий жир самый трудноперевариваемый и ведет к высокому холестеролу.Но, опять-же, тут такая давняя неприязнь к свинине, что может ее и не рассматривают как еду и с ней не сравнивают.2. Вы знаете, в чем-то Вы правы, а в чем-то нет.Наша изворотливость, обусловленная вечной борьбой за выживание, если ее "использовать в мирных целях" и в условиях, когда все вокруг действуют и мыслят шаблонами, может приводить к удивительным результатам.С одной стороны, я не хотел-бы чтобы мои дети прощли такую "школу жизни", а с другой, понимаю, что если-бы имели мой "бэкграунд" и хороший и плохой, то достигли бы очень многого с американским образованием и уже свободным Инглишем и став "своими" в этой среде (это немаловажно. Некоторые виды бизнеса невозможны для человека, который, скажем не может поддержать на уровне беседу о бейсболе). При этом я полностью отдаю себе отчет, что жить в Украине они уже не смогут. Слишком большая разница в "школах жизни".Поэтому тут палка с тремя концами. rjkz

Повідомлень: 14145 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7420 раз. Подякували: 4448 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 20:57 Re: Еміграція, заробітчанство Странно. У американцев - выдающиеся диетологи имеются, а народ - недалёкий.

Я понимаю, если бы чел так кричал про сахар, например beee Повідомлень: 32 З нами з: 17.12.22 Подякував: 3 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 21:09 beee написав: Странно. У американцев - выдающиеся диетологи имеются, а народ - недалёкий.

Я понимаю, если бы чел так кричал про сахар, например Странно. У американцев - выдающиеся диетологи имеются, а народ - недалёкий.Я понимаю, если бы чел так кричал про сахар, например



Ничего не понял.

"Кто на ком стоял? потрудитесь пояснить" (с) Ничего не понял."Кто на ком стоял? потрудитесь пояснить" (с) rjkz

Повідомлень: 14145 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7420 раз. Подякували: 4448 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 355356357358 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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