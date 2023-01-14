|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 січ, 2023 16:37
Ой+ написав: rjkz написав:
Кстати, да, насчет свинины.
Ее почему-то не едят американцы/канадцы.
В ЄС також в основному віддають перевагу яловичині - бояться холестерину.
rjkz написав:
"Вам шашечки или ехать" (с)
Поганий девіз. Як на мене наші проблеми в значній мірі через це, що йде гра не по правилам, а по "поняттям".
Але бекон шанують всюди
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32580
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1361 раз.
- Подякували: 7677 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Суб 14 січ, 2023 20:11
Bolt написав: rjkz написав: flyman написав:
Тому що, система налаштована так, що в топ групі будеш аутсайдером та відрахують. А в слабкій групі будеш в топі, але самим розумним серед тупих, і користі теж мало.
Я проходив таку "м'ясорубку" в магістратурі на американський кшталт.
Там дають на контрольній завдання, і хто зробив найкраще , тому А+ ( навіть якщо 2 завдання 10 зроблено). А решту оцінюють відносно того з А+. Може бути що зроблено 90%, але в тебе найгірший результат, тобто D-, бо в решти між 91%..100%
З.І.
Зворотня сторона медалі освіти в США:
Дуже дорого і студентські борги вже непід'ємні для економіки в цілому.
Кілька топ вузів, навіть не так, топ кафедр із своєю спеціалізацією, а решта дуже посередні.
Загалом триває так звана інфляція знань. Як писали тут, що колись 7класник СРСР знав те, що в США не в кожному університеті вчать на другому курсі
Я тоже так думал, пока мои дети не пошли в американскую школу.
На самом деле, все оказалось по-другому.
Есть задания теста или экзамена. Они оцениваются в %. Количество правильных ответов от общего.
Немного о математике. я немного подофигел, когда оказалось, что во втором уже классе начинают строить графики и диаграммы.
А таблицу Менделеева начинают в 6-м, причем тоже с удивлением обнаружил, что сходу (это было начало учебного года), то есть с самого начала, на моменте, когда ребенок только увидел таблицу (кстати, она тут немного другая) разжевывается валентность. Я в 7 классе это учил при сссре.
Вообще, на математику самый основной упор.
Насчет того, что писал акурт, что нет домашки.
Это очень зависит от штата и местности.
У моих детей дофига. Но меньше, чем у меня в щколе было.
Практически нет придирок к почерку, а в 5 классе меня заставили переписывать начисто почти законченную тетрадь по русскому языку за мой почерк.
У моих детей с почерком ужас, но это не мешает старшему приносить отличные результаты.
В ссср были оценки у меня например 5 за математику и 1 за ведение тетради.
Писал грамотно, потому что читал с 4 лет и очень много, но по русскому ставили 3 и 2 за почерк.
Насколько наслышан уровень школы зависит от того, где она находится (хороший, плохой район) и от размера налога на недвижимость в этом районе. Дети могут ходить в школу только там, где зарегистрированы. (Часные школы не берём во внимание) Неужели в этих школах так сильно отличается программа, что на выходе получается большой отрыв по знаниям?
Вы правильно наслышаны.
Я не знаю или программа зависит от штата, но уверен, внутри одной административной единицы программа одинакова.
Мои дети сначала пошли в элементари скул в 8/10 с Блу Риббон, потом старший закончил ее и началась проблема - мидл препоганая, находится далековастенько и район там не очень. В общем, уже думали переезжать, но подсказали компромиссный вариант с частной школой. Пока пошел туда, ему нравится, нам тоже, может младшего туда-же отдадим. С хай=скул пока нет понимания, зато хоть есть варианты с каледжем. Но до этого еще очень далеко и все может поменяться десять раз.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14146
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7420 раз.
- Подякували: 4448 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Суб 14 січ, 2023 20:21
tatmech написав:
Wisznia2021,це я розповідала,що мою доньку-біженку взяли в стоматологічну клініку в баварському місті спочатку ацубі(асистентом стоматолога),потім через місяць вже працювала гігієністом,тобто робила професійне чищення зубів дорослим і дітям перед термІном(прийомом у лікаря),маючи диплом нашого мед.університету.Мову вчила ще в Украіні і знала непогано(сертифікату нема),взяли після співбесіди,по-людськи і зі співчуттям. Документацію треба вести,читати попередні записи про пацієнтів,розмовляти тільки німецькою зі співвітчизниками,яких зараз багато, щоб інформація від неі контролювалась,але донька справилась.Зараз поміняла клініку,працює так само асистентом і гігієністом,але з більшою зарплатою і кращими умовами праці.В лютому здаватиме екзамен з мови,а за рік-два і з фаху.У іі попередній клініці була лікар(а як вона працювала лікарем без екзамену,цікаво),яка не здала екзамен(кількість спроб платна і обмежена,готуються до екзамену часто з репетитором по фаху),тому і переведена на посаду гігієніста,все ж таки без роботи не залишилась. Німці кажуть,якщо не заробив до 40років грошей,то вже й не заробиш.Лікування співробітників у клініці,куди перейшла донька, безкоштовне.До речі,обов"язково у працівника клініки має бути щеплення від кіру,що мене здивувало.Нема в них і медичних книжок у нашому розумінні,але треба регулярно здавати аналіз крові.Влаштуватися,знаючи мову і з дипломом цілком можливо і лікувальнику(розсилається резюме по різним клінікам).Заморочка з документами є(кількість годин по дисціплінам в мед. універі має відповідати німецьким),але вона вирішується.Навпаки,лікарі з державних клінік,звідки починають наші лікувальники(я не про стоматологію),як тільки здають фахшпрах,намагаються перейти в приватні,бо умови праці в державній лікарні дуже виснажливі через брак персоналу,тому що оплата низька,і лікар часто виконує роботу медсестри і санітарки,крім своіх обов"язків. Державноі стоматологіі в Німеччині нема,тому на старті легші умови праці,але в підсумку лікувальники,які здали екзамен,в майбутньому отримують більшу зарплатню в порівнянні зі стоматологами.Також знаю медсестру,яка зараз працює в Берліні в приватній лабораторіі.Іі дуже цінують за професіоналізм.
О, видите, оказывается не меня одного Вишня наградила недоверием.
Нечто похожее с дочкой моего друга случилось.
Насчет того, что если до 40 не заработал, то и не заработаешь - это почему?
Или имеется ввиду "если не стал мультимиллионером до 40, то и не станешь"?
То есть что назвается " заработал"?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14146
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7420 раз.
- Подякували: 4448 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Суб 14 січ, 2023 20:44
Ой+ написав: rjkz написав:
Кстати, да, насчет свинины.
Ее почему-то не едят американцы/канадцы.
В ЄС також в основному віддають перевагу яловичині - бояться холестерину.
rjkz написав:
"Вам шашечки или ехать" (с)
Поганий девіз. Як на мене наші проблеми в значній мірі через це, що йде гра не по правилам, а по "поняттям".
1. Я не нутрициолог и не диетолог, но насколько слышал, именно говяжий жир самый трудноперевариваемый и ведет к высокому холестеролу.
Но, опять-же, тут такая давняя неприязнь к свинине, что может ее и не рассматривают как еду и с ней не сравнивают.
2. Вы знаете, в чем-то Вы правы, а в чем-то нет.
Наша изворотливость, обусловленная вечной борьбой за выживание, если ее "использовать в мирных целях" и в условиях, когда все вокруг действуют и мыслят шаблонами, может приводить к удивительным результатам.
С одной стороны, я не хотел-бы чтобы мои дети прощли такую "школу жизни", а с другой, понимаю, что если-бы имели мой "бэкграунд" и хороший и плохой, то достигли бы очень многого с американским образованием и уже свободным Инглишем и став "своими" в этой среде (это немаловажно. Некоторые виды бизнеса невозможны для человека, который, скажем не может поддержать на уровне беседу о бейсболе). При этом я полностью отдаю себе отчет, что жить в Украине они уже не смогут. Слишком большая разница в "школах жизни".
Поэтому тут палка с тремя концами.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14146
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7420 раз.
- Подякували: 4448 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Суб 14 січ, 2023 20:57
Странно. У американцев - выдающиеся диетологи имеются, а народ - недалёкий.
Я понимаю, если бы чел так кричал про сахар, например
-
beee
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 січ, 2023 21:09
beee написав:
Странно. У американцев - выдающиеся диетологи имеются, а народ - недалёкий.
Я понимаю, если бы чел так кричал про сахар, например
Ничего не понял.
"Кто на ком стоял? потрудитесь пояснить" (с)
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14146
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7420 раз.
- Подякували: 4448 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Суб 14 січ, 2023 22:31
rjkz написав: Wisznia2021 написав: Дюрі-бачі написав:
Кем они были в Украине?
Та по різному, але 2/3 знайшли працю близьку до фаху: тут проєктувала дахи - там бані, тут на заводі крутив джгути - там машини збирає, тут вікна робила - там акваріуми...
От медикам значно важче - треба процедури підтвердження диплому, якісь ліцензії, до роботи навіть санітаром не підпускають з вулиці...
Колегам по університету теж не особливо сподобалось: там треба менше працювати, але значно якісніше, тільки одна залишилась.
Тут писали, что в Німеччині дівчинку- біженку- українську студентку мед університету взяли в клініку якимось помощником і навіть до нескладних операцій допустили. Я розумію, що людина розказує те, що йому розповіла мама дівчинки, а мама- говорить і не стидається.
Мадам, не забываете Вы чувака.
Дополнение к инфе.
С универом таки не срослось.
Что не получилось - не в курсе.
Но то, что присутствовала на операциях - да.
Charite.
Обновлений инфы больше нет, так как она не от мамы, а от папы.
А папа сейчас на фронте, редко выходит на связь.
Как будет что дополнить, учитывая Ваш неугасающий интерес, я обязательно и всенепременно тут-же сию минуту Вас извещу.
Интереса УЖЕ нет, т.к. я уже давно ВСЁ поняла: и про девочку и про мальчика с 2000 евро. Я глубоко в теме, примерно, как вы с сша, поэтому- не интересно. Раньше Вам истории мама этих детей рассказывала... Форум часто напоминает рассказы рыбаков, кто какую рыбу поймал.
Ещё и Шарите... наповал( рука/лицо). Вы же умный мужчина.
Но это мелочи, на войне- треш, за это больно.
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 248
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 січ, 2023 22:39
rjkz написав: Wisznia2021 написав: Дюрі-бачі написав:
І стиль викладання як в США хороший тільки для вмотивованих студентів.
Очень хорошая правильная фраза. Что- то подобное сейчас наблюдаю на курсах: на каждый уровень 2 толстенькие книжки+ видео+ аудио+ фонетика+ вортлист на каждую тему- т.е. делать-непеределать, сутками можно сидеть- есть, что делать. = наш народ ждёт, что училка задаст задания и скажет, какие слова выучить. Причем, даже есть ответы, т.е. можно и проверить себя. Нет- им должны задать домашнее задание
А зачем?
Училке надо выучить или студенту?
Если не надо, но нет мотивации, а если надо, то училка будет помогать выучить, а мотивированный студент выучит сам.
Представляете теперь, какие "совки" ходят на курсы. Совершенно не приспособлены к самостоятельному обучению.
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 248
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 січ, 2023 22:44
rjkz написав: Wisznia2021 написав: stm написав:Wisznia2021
Спокойно. Мои любимки сдали тест на А2, до B1 не хватило 1 балла. Из приколов, теперь звучит фраза что работать она может только с уровня В1. Чёрт, Вы бы как не выучили язык ходя как на работу каждый день 8 (матюк) месяцев? Конечно и А2 и B1 и более мотивированные B2 уже освоили )))
Вы какой язык выучили ходя как на работу 8 месяцев на курсы? Ходить на курсы не= учиться. И всё таки не В1, а А2, правда?
"Вам шашечки или ехать" (с)
у меня одна лишняя текущая четверка по биологии перетекла в четверку в аттестат и это лишило меня серебрянной медали за школу.
Как мне это мешает жить?
Формально, я закончил в Киеве В1+ (хотя "училка" из Канады меня оценивала как В2), но при поступлении на курсы при Columbia University был зачислен на последний, 6-й, уровень как эдвэнсд.
Ничего не поняла. Скорее всего мы с Вами отстаиваем одинаковую позицию, но Вы со мной, по- моему, спорите. Вы умный, я єто знаю и в Ваших знаниях не сомневаюсь. Мне важен результат. Значит,- "ехать":))???
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 248
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 січ, 2023 22:48
tatmech написав:
Wisznia2021,це я розповідала,що мою доньку-біженку взяли в стоматологічну клініку в баварському місті спочатку ацубі(асистентом стоматолога),потім через місяць вже працювала гігієністом,тобто робила професійне чищення зубів дорослим і дітям перед термІном(прийомом у лікаря),маючи диплом нашого мед.університету.Мову вчила ще в Украіні і знала непогано(сертифікату нема),взяли після співбесіди,по-людськи і зі співчуттям. Документацію треба вести,читати попередні записи про пацієнтів,розмовляти тільки німецькою зі співвітчизниками,яких зараз багато, щоб інформація від неі контролювалась,але донька справилась.Зараз поміняла клініку,працює так само асистентом і гігієністом,але з більшою зарплатою і кращими умовами праці.В лютому здаватиме екзамен з мови,а за рік-два і з фаху.У іі попередній клініці була лікар(а як вона працювала лікарем без екзамену,цікаво),яка не здала екзамен(кількість спроб платна і обмежена,готуються до екзамену часто з репетитором по фаху),тому і переведена на посаду гігієніста,все ж таки без роботи не залишилась. Німці кажуть,якщо не заробив до 40років грошей,то вже й не заробиш.Лікування співробітників у клініці,куди перейшла донька, безкоштовне.До речі,обов"язково у працівника клініки має бути щеплення від кіру,що мене здивувало.Нема в них і медичних книжок у нашому розумінні,але треба регулярно здавати аналіз крові.Влаштуватися,знаючи мову і з дипломом цілком можливо і лікувальнику(розсилається резюме по різним клінікам).Заморочка з документами є(кількість годин по дисціплінам в мед. універі має відповідати німецьким),але вона вирішується.Навпаки,лікарі з державних клінік,звідки починають наші лікувальники(я не про стоматологію),як тільки здають фахшпрах,намагаються перейти в приватні,бо умови праці в державній лікарні дуже виснажливі через брак персоналу,тому що оплата низька,і лікар часто виконує роботу медсестри і санітарки,крім своіх обов"язків. Державноі стоматологіі в Німеччині нема,тому на старті легші умови праці,але в підсумку лікувальники,які здали екзамен,в майбутньому отримують більшу зарплатню в порівнянні зі стоматологами.Також знаю медсестру,яка зараз працює в Берліні в приватній лабораторіі.Іі дуже цінують за професіоналізм.
Вашої історії або тут не було, або я її не читала. Я навіть вашого Ніка не знаю. Мова не про вашу дитину. Там Була студентка 2- го курсу.
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 248
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|