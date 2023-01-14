rjkz написав:tatmech написав:Wisznia2021,це я розповідала,що мою доньку-біженку взяли в стоматологічну клініку в баварському місті спочатку ацубі(асистентом стоматолога),потім через місяць вже працювала гігієністом,тобто робила професійне чищення зубів дорослим і дітям перед термІном(прийомом у лікаря),маючи диплом нашого мед.університету.Мову вчила ще в Украіні і знала непогано(сертифікату нема),взяли після співбесіди,по-людськи і зі співчуттям. Документацію треба вести,читати попередні записи про пацієнтів,розмовляти тільки німецькою зі співвітчизниками,яких зараз багато, щоб інформація від неі контролювалась,але донька справилась.Зараз поміняла клініку,працює так само асистентом і гігієністом,але з більшою зарплатою і кращими умовами праці.В лютому здаватиме екзамен з мови,а за рік-два і з фаху.У іі попередній клініці була лікар(а як вона працювала лікарем без екзамену,цікаво),яка не здала екзамен(кількість спроб платна і обмежена,готуються до екзамену часто з репетитором по фаху),тому і переведена на посаду гігієніста,все ж таки без роботи не залишилась. Німці кажуть,якщо не заробив до 40років грошей,то вже й не заробиш.Лікування співробітників у клініці,куди перейшла донька, безкоштовне.До речі,обов"язково у працівника клініки має бути щеплення від кіру,що мене здивувало.Нема в них і медичних книжок у нашому розумінні,але треба регулярно здавати аналіз крові.Влаштуватися,знаючи мову і з дипломом цілком можливо і лікувальнику(розсилається резюме по різним клінікам).Заморочка з документами є(кількість годин по дисціплінам в мед. універі має відповідати німецьким),але вона вирішується.Навпаки,лікарі з державних клінік,звідки починають наші лікувальники(я не про стоматологію),як тільки здають фахшпрах,намагаються перейти в приватні,бо умови праці в державній лікарні дуже виснажливі через брак персоналу,тому що оплата низька,і лікар часто виконує роботу медсестри і санітарки,крім своіх обов"язків. Державноі стоматологіі в Німеччині нема,тому на старті легші умови праці,але в підсумку лікувальники,які здали екзамен,в майбутньому отримують більшу зарплатню в порівнянні зі стоматологами.Також знаю медсестру,яка зараз працює в Берліні в приватній лабораторіі.Іі дуже цінують за професіоналізм.
О, видите, оказывается не меня одного Вишня наградила недоверием.
Нечто похожее с дочкой моего друга случилось.
Насчет того, что если до 40 не заработал, то и не заработаешь - это почему?
Или имеется ввиду "если не стал мультимиллионером до 40, то и не станешь"?
То есть что назвается " заработал"?
Вы читать совсем не хотите. Прочтите, что пишет человек и сравните с тем, что рассказали вы. Когда вы пишете про сша, я с вами не спорю, т.к. понимаю, что вы владеете вопросом. Но когда вы с таким же умным видом пишете про Германию а я вас поправляю, то вы берете на себя смелость со мной спорить. Мой ребенок закончил университет и живёт уже давненько в Германии. И будучи в Украине языки учила и IELTS сдавала успешно и на Гете- сертификаты в Украине сдавала. И я в этом всем активно участвовала и организационная сторона вопроса (как и спонсорская) тоже была на мне. И в Университет Германии тоже поступали без фирм- посредников. Я делала студ визу, рассылали письма с документами и ездили вместе на экзамены, т.к. она ещё совсем малая была- я боялась ее саму отпускать. Поэтому я и указываю на откровенные " ляпы" в ваших рассказах, т.к. моего опыта в этих вопросах хватит на парочку людей, так точно. И женщина пишет вещи, о которых я и сама могу рассказать. Но это совсем не то, о чем писали вы.