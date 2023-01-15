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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Нед 15 січ, 2023 00:00
rjkz написав: tatmech написав:
Wisznia2021,це я розповідала,що мою доньку-біженку взяли в стоматологічну клініку в баварському місті спочатку ацубі(асистентом стоматолога),потім через місяць вже працювала гігієністом,тобто робила професійне чищення зубів дорослим і дітям перед термІном(прийомом у лікаря),маючи диплом нашого мед.університету.Мову вчила ще в Украіні і знала непогано(сертифікату нема),взяли після співбесіди,по-людськи і зі співчуттям. Документацію треба вести,читати попередні записи про пацієнтів,розмовляти тільки німецькою зі співвітчизниками,яких зараз багато, щоб інформація від неі контролювалась,але донька справилась.Зараз поміняла клініку,працює так само асистентом і гігієністом,але з більшою зарплатою і кращими умовами праці.В лютому здаватиме екзамен з мови,а за рік-два і з фаху.У іі попередній клініці була лікар(а як вона працювала лікарем без екзамену,цікаво),яка не здала екзамен(кількість спроб платна і обмежена,готуються до екзамену часто з репетитором по фаху),тому і переведена на посаду гігієніста,все ж таки без роботи не залишилась. Німці кажуть,якщо не заробив до 40років грошей,то вже й не заробиш.Лікування співробітників у клініці,куди перейшла донька, безкоштовне.До речі,обов"язково у працівника клініки має бути щеплення від кіру,що мене здивувало.Нема в них і медичних книжок у нашому розумінні,але треба регулярно здавати аналіз крові.Влаштуватися,знаючи мову і з дипломом цілком можливо і лікувальнику(розсилається резюме по різним клінікам).Заморочка з документами є(кількість годин по дисціплінам в мед. універі має відповідати німецьким),але вона вирішується.Навпаки,лікарі з державних клінік,звідки починають наші лікувальники(я не про стоматологію),як тільки здають фахшпрах,намагаються перейти в приватні,бо умови праці в державній лікарні дуже виснажливі через брак персоналу,тому що оплата низька,і лікар часто виконує роботу медсестри і санітарки,крім своіх обов"язків. Державноі стоматологіі в Німеччині нема,тому на старті легші умови праці,але в підсумку лікувальники,які здали екзамен,в майбутньому отримують більшу зарплатню в порівнянні зі стоматологами.Також знаю медсестру,яка зараз працює в Берліні в приватній лабораторіі.Іі дуже цінують за професіоналізм.
О, видите, оказывается не меня одного Вишня наградила недоверием.
Нечто похожее с дочкой моего друга случилось.
Насчет того, что если до 40 не заработал, то и не заработаешь - это почему?
Или имеется ввиду "если не стал мультимиллионером до 40, то и не станешь"?
То есть что назвается " заработал"?
Вы читать совсем не хотите. Прочтите, что пишет человек и сравните с тем, что рассказали вы. Когда вы пишете про сша, я с вами не спорю, т.к. понимаю, что вы владеете вопросом. Но когда вы с таким же умным видом пишете про Германию а я вас поправляю, то вы берете на себя смелость со мной спорить. Мой ребенок закончил университет и живёт уже давненько в Германии. И будучи в Украине языки учила и IELTS сдавала успешно и на Гете- сертификаты в Украине сдавала. И я в этом всем активно участвовала и организационная сторона вопроса (как и спонсорская) тоже была на мне. И в Университет Германии тоже поступали без фирм- посредников. Я делала студ визу, рассылали письма с документами и ездили вместе на экзамены, т.к. она ещё совсем малая была- я боялась ее саму отпускать. Поэтому я и указываю на откровенные " ляпы" в ваших рассказах, т.к. моего опыта в этих вопросах хватит на парочку людей, так точно. И женщина пишет вещи, о которых я и сама могу рассказать. Но это совсем не то, о чем писали вы.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 00:06
Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Вы какой язык выучили ходя как на работу 8 месяцев на курсы? Ходить на курсы не= учиться. И всё таки не В1, а А2, правда?
"Вам шашечки или ехать" (с)
у меня одна лишняя текущая четверка по биологии перетекла в четверку в аттестат и это лишило меня серебрянной медали за школу.
Как мне это мешает жить?
Формально, я закончил в Киеве В1+ (хотя "училка" из Канады меня оценивала как В2), но при поступлении на курсы при Columbia University был зачислен на последний, 6-й, уровень как эдвэнсд.
Ничего не поняла. Скорее всего мы с Вами отстаиваем одинаковую позицию, но Вы со мной, по- моему, спорите. Вы умный, я єто знаю и в Ваших знаниях не сомневаюсь. Мне важен результат. Значит,- "ехать":))???
Вам Ваш опонент написала, что одного бала не хватило для В1.
Вы сделали упор, что все-же А2.
Так если 1 бала не хватило, то для оценки знаний это не принципиально.
В случае поступления в ВУз "не хватило 1 бала" - принципиально. Результата нет, цель не достигнута.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 00:52
Wisznia2021 написав: rjkz написав:
Мадам, не забываете Вы чувака.
Дополнение к инфе.
С универом таки не срослось.
Что не получилось - не в курсе.
Но то, что присутствовала на операциях - да.
Charite.
Обновлений инфы больше нет, так как она не от мамы, а от папы.
А папа сейчас на фронте, редко выходит на связь.
Как будет что дополнить, учитывая Ваш неугасающий интерес, я обязательно и всенепременно тут-же сию минуту Вас извещу.
Интереса УЖЕ нет, т.к. я уже давно ВСЁ поняла: и про девочку и про мальчика с 2000 евро. Я глубоко в теме, примерно, как вы с сша, поэтому- не интересно. Раньше Вам истории мама этих детей рассказывала... Форум часто напоминает рассказы рыбаков, кто какую рыбу поймал.
Ещё и Шарите... наповал( рука/лицо). Вы же умный мужчина.
Но это мелочи, на войне- треш, за это больно.[/quote]
Тут как-бы несложно
я им верю, в Вы нет.
Я их знаю 25 лет, а Вы не знаете.
Мальчик чуть-ли не родился на моих глазах, рос и его немецкая история для меня развивалась пощагово во времени. Поэтому я не сомневаюсь.
Вам я донес конечный результат и Вы не поверили.
С девочкой многое я знал в Киеве, но уже несколько лет я не в Украине и наше общение стало намного меньще.
Несколько раз говорил с мамой этих детей, когда они уже были в Германии и иногда переписываюсь и разговариваю с их папой. Сами понимаете, сейчас ему есть чем более важным заняться нежели отвлекаться на меня.
Сведения сейчас отрывочные. Все что он/она мне сообщили - я выложил.
Почему мне им не верить? У меня нет причин. И сомневаюсь, что у них есть причины мне врать.
Теперь насчет Шарите-неШарите и прочей медицинской условности.
Моя близкая знакомая - медсестра, закончивщая один из хороших частных каледжей при одном из университетов НЙ. Она мне рассказала как когда идет дикая нехватка медсестер, то кого принимают и откуда. Например, когда-то срочно надо было закрыть несколько десятков тысяч медсестер и привезли из Индонезии (в середине 00-х). Без американского образования, без сложных эмиграционных процедур.
Сейчас, кстати, в данный момент, в НЙ забастовка профсоюза медсестер.
В ней принимают участие более 8000 медсестер и медработников.
Из-за большой нагрузки на одну медсестру в госпиталях.
Может опять наберут кого попало.
Почему не предположить, что на позицию какого-то там младшего персонала могут не взять студентку 2 курса Богомольца?
Я Вам больше скажу - на санитаров в нЙ госпиталях берут любого, кто прошел драгтест и краткое обучение идет перед началом работы, оплачивается.
И даже санитар может стать на начальную ступень медсестры без каледжного образования. У меня знакомая работает, правда много лет, в Кони-Айленд хоспитал. У нее в бекграунде курсы. Нет каледжа.
Это не значит, что в Германии ТАК, но и не значит, что НЕ так.
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rjkz
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Додано: Нед 15 січ, 2023 01:45
Акурт как-то писал про запрет в Канаде покупать дома иностранцам
Есть интересный взгляд на это:
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rjkz
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Додано: Нед 15 січ, 2023 07:42
rjkz написав: Wisznia2021 написав: rjkz написав:
Мадам, не забываете Вы чувака.
Дополнение к инфе.
С универом таки не срослось.
Что не получилось - не в курсе.
Но то, что присутствовала на операциях - да.
Charite.
Обновлений инфы больше нет, так как она не от мамы, а от папы.
А папа сейчас на фронте, редко выходит на связь.
Как будет что дополнить, учитывая Ваш неугасающий интерес, я обязательно и всенепременно тут-же сию минуту Вас извещу.
Интереса УЖЕ нет, т.к. я уже давно ВСЁ поняла: и про девочку и про мальчика с 2000 евро. Я глубоко в теме, примерно, как вы с сша, поэтому- не интересно. Раньше Вам истории мама этих детей рассказывала... Форум часто напоминает рассказы рыбаков, кто какую рыбу поймал.
Ещё и Шарите... наповал( рука/лицо). Вы же умный мужчина.
Но это мелочи, на войне- треш, за это больно.
Тут как-бы несложно
я им верю, в Вы нет.
Я их знаю 25 лет, а Вы не знаете.
Мальчик чуть-ли не родился на моих глазах, рос и его немецкая история для меня развивалась пощагово во времени. Поэтому я не сомневаюсь.
Вам я донес конечный результат и Вы не поверили.
С девочкой многое я знал в Киеве, но уже несколько лет я не в Украине и наше общение стало намного меньще.
Несколько раз говорил с мамой этих детей, когда они уже были в Германии и иногда переписываюсь и разговариваю с их папой. Сами понимаете, сейчас ему есть чем более важным заняться нежели отвлекаться на меня.
Сведения сейчас отрывочные. Все что он/она мне сообщили - я выложил.
Почему мне им не верить? У меня нет причин. И сомневаюсь, что у них есть причины мне врать.
Теперь насчет Шарите-неШарите и прочей медицинской условности.
Моя близкая знакомая - медсестра, закончивщая один из хороших частных каледжей при одном из университетов НЙ. Она мне рассказала как когда идет дикая нехватка медсестер, то кого принимают и откуда. Например, когда-то срочно надо было закрыть несколько десятков тысяч медсестер и привезли из Индонезии (в середине 00-х). Без американского образования, без сложных эмиграционных процедур.
Сейчас, кстати, в данный момент, в НЙ забастовка профсоюза медсестер.
В ней принимают участие более 8000 медсестер и медработников.
Из-за большой нагрузки на одну медсестру в госпиталях.
Может опять наберут кого попало.
Почему не предположить, что на позицию какого-то там младшего персонала могут не взять студентку 2 курса Богомольца?
Я Вам больше скажу - на санитаров в нЙ госпиталях берут любого, кто прошел драгтест и краткое обучение идет перед началом работы, оплачивается.
И даже санитар может стать на начальную ступень медсестры без каледжного образования. У меня знакомая работает, правда много лет, в Кони-Айленд хоспитал. У нее в бекграунде курсы. Нет каледжа.
Это не значит, что в Германии ТАК, но и не значит, что НЕ так.[/quote]
Дочь училась на курсах Гете(перед Ковидом), у них училась ад две медсестры, дык одна из них после завершения уровня А1, оказалась на работе в Германии, там паралельно работе направили на курсы изучения немецкого. Поскольку это большой госпитальнвй комплекс, там к тому же обеспечили жильём. Вторая медсестра выехала после здачи А2.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 09:40
Посмотрел с интересом.
Там очень интересные моменты, и я обратил внимание на рассказ примерно на минутах 17... 20.
Есть интерес частного инвестора и есть интерес государства."Госуда́рство — политическая форма устройства общества на определённой территории, суверенная форма публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения
, которому подчиняется всё население страны" (Википедия) - вот государство и воспользовалось своим правом в интересах большинства граждан государства.
Да, частный инвестор может и пострадать - планировал выручить бабло у азатов, которые заполонили Канаду как инвесторы...Се ля ви...
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Додано: Нед 15 січ, 2023 11:38
rjkz написав:
Насчет того, что если до 40 не заработал, то и не заработаешь - это почему?
Или имеется ввиду "если не стал мультимиллионером до 40, то и не станешь"?
То есть что назвается " заработал"?
Это со слов дочери после общения в ее теперешнем кругу среднего мед.персонала.Понятно,если рядом с одинокими, бездетными женщинами ровесник-шеф,у которого есть вертолет,он же еще и лендлорд).
Про Шарите,кстати, нелестно отзывалась медсестра,которая сейчас лаборантка в Берлине.Может,берутся за безнадежных пациентов,экспериментируют во имя науки,а родственники потом пишут отрицательные отзывы.
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