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#<1 ... 357358359360 Додано: Нед 15 січ, 2023 19:32 antey1969 написав: Медсестра не может работать медсестрой в Германии, пока не сдаст немецкий на В2.

Санитаркой или на уход за стариками в Пфлегехайм ее загребут с руками и ногами, даже без языка. Или как вариант, в клинику на стажировку на время изучения языка, но там всего несколько сотен карманных евро+обеды+проживание в общежитии клиники.

Кстати, наши больничные медсестры в Дойчланде весьма ценятся. Здесь медсестра - это что-то между нашей медсестрой и санитаркой. Часть наших медсестринских процедур здесь выполняет врач.

И да, в Германии, как и у нас, медсестер в больницах хронически не хватает. Медсестра не может работать медсестрой в Германии, пока не сдаст немецкий на В2.Санитаркой или на уход за стариками в Пфлегехайм ее загребут с руками и ногами, даже без языка. Или как вариант, в клинику на стажировку на время изучения языка, но там всего несколько сотен карманных евро+обеды+проживание в общежитии клиники.Кстати, наши больничные медсестры в Дойчланде весьма ценятся. Здесь медсестра - это что-то между нашей медсестрой и санитаркой. Часть наших медсестринских процедур здесь выполняет врач.И да, в Германии, как и у нас, медсестер в больницах хронически не хватает.

Скорее всего на стажировку. Во Львове была операционной медсестрой, в больнице Скорой помощи, так, что навряд ли санитаркой. Скорее всего на стажировку. Во Львове была операционной медсестрой, в больнице Скорой помощи, так, что навряд ли санитаркой. Bolt Повідомлень: 1509 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 січ, 2023 19:35 Вот читаю, что везде практически проблемы с медицинским персоналом. В Канаде, Германии, Великобритании, Польше. Где все врачи и медсестры? В США и Украине? Gastarbaiter Повідомлень: 2334 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 січ, 2023 19:36 Bolt написав: antey1969 написав: Медсестра не может работать медсестрой в Германии, пока не сдаст немецкий на В2.

Санитаркой или на уход за стариками в Пфлегехайм ее загребут с руками и ногами, даже без языка. Или как вариант, в клинику на стажировку на время изучения языка, но там всего несколько сотен карманных евро+обеды+проживание в общежитии клиники.

Кстати, наши больничные медсестры в Дойчланде весьма ценятся. Здесь медсестра - это что-то между нашей медсестрой и санитаркой. Часть наших медсестринских процедур здесь выполняет врач.

И да, в Германии, как и у нас, медсестер в больницах хронически не хватает. Медсестра не может работать медсестрой в Германии, пока не сдаст немецкий на В2.Санитаркой или на уход за стариками в Пфлегехайм ее загребут с руками и ногами, даже без языка. Или как вариант, в клинику на стажировку на время изучения языка, но там всего несколько сотен карманных евро+обеды+проживание в общежитии клиники.Кстати, наши больничные медсестры в Дойчланде весьма ценятся. Здесь медсестра - это что-то между нашей медсестрой и санитаркой. Часть наших медсестринских процедур здесь выполняет врач.И да, в Германии, как и у нас, медсестер в больницах хронически не хватает.

Скорее всего на стажировку. Во Львове была операционной медсестрой, в больнице Скорой помощи, так, что навряд ли санитаркой. Скорее всего на стажировку. Во Львове была операционной медсестрой, в больнице Скорой помощи, так, что навряд ли санитаркой.

Сдаст язык (скорее всего клиника еще и поможет), и больше горя знать не будет. Зарплата от 2000 евро будет со старта, дальше со стажем постепенно дойдет до 3000. Сдаст язык (скорее всего клиника еще и поможет), и больше горя знать не будет. Зарплата от 2000 евро будет со старта, дальше со стажем постепенно дойдет до 3000. antey1969 1

Повідомлень: 11668 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1603 раз. Подякували: 3487 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 січ, 2023 19:42 antey1969 написав: Bolt написав: antey1969 написав: Медсестра не может работать медсестрой в Германии, пока не сдаст немецкий на В2.

Санитаркой или на уход за стариками в Пфлегехайм ее загребут с руками и ногами, даже без языка. Или как вариант, в клинику на стажировку на время изучения языка, но там всего несколько сотен карманных евро+обеды+проживание в общежитии клиники.

Кстати, наши больничные медсестры в Дойчланде весьма ценятся. Здесь медсестра - это что-то между нашей медсестрой и санитаркой. Часть наших медсестринских процедур здесь выполняет врач.

И да, в Германии, как и у нас, медсестер в больницах хронически не хватает. Медсестра не может работать медсестрой в Германии, пока не сдаст немецкий на В2.Санитаркой или на уход за стариками в Пфлегехайм ее загребут с руками и ногами, даже без языка. Или как вариант, в клинику на стажировку на время изучения языка, но там всего несколько сотен карманных евро+обеды+проживание в общежитии клиники.Кстати, наши больничные медсестры в Дойчланде весьма ценятся. Здесь медсестра - это что-то между нашей медсестрой и санитаркой. Часть наших медсестринских процедур здесь выполняет врач.И да, в Германии, как и у нас, медсестер в больницах хронически не хватает.

Скорее всего на стажировку. Во Львове была операционной медсестрой, в больнице Скорой помощи, так, что навряд ли санитаркой. Скорее всего на стажировку. Во Львове была операционной медсестрой, в больнице Скорой помощи, так, что навряд ли санитаркой.

Сдаст язык (скорее всего клиника еще и поможет), и больше горя знать не будет. Зарплата от 2000 евро будет со старта, дальше со стажем постепенно дойдет до 3000. Сдаст язык (скорее всего клиника еще и поможет), и больше горя знать не будет. Зарплата от 2000 евро будет со старта, дальше со стажем постепенно дойдет до 3000.



был в поликлинике. моя кардиолог, лет ей 65 где-то, за полгода все поподтверджала и работает кардиологом в Словакии. я в печали был в поликлинике. моя кардиолог, лет ей 65 где-то, за полгода все поподтверджала и работает кардиологом в Словакии. я в печали adeges Повідомлень: 4103 З нами з: 14.03.06 Подякував: 334 раз. Подякували: 854 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 січ, 2023 19:54 Gastarbaiter написав: Вот читаю, что везде практически проблемы с медицинским персоналом. В Канаде, Германии, Великобритании, Польше. Где все врачи и медсестры? В США и Украине? Вот читаю, что везде практически проблемы с медицинским персоналом. В Канаде, Германии, Великобритании, Польше. Где все врачи и медсестры? В США и Украине?

В Украине проблем нет, как раз сейчас идет очередная волна сокращений.

В Канаде проблемы есть, но там все идет через профсоюз, который добился заградительных мер, чтобы Форинеры на места не претендовали. В Украине проблем нет, как раз сейчас идет очередная волна сокращений.В Канаде проблемы есть, но там все идет через профсоюз, который добился заградительных мер, чтобы Форинеры на места не претендовали. antey1969 1

Повідомлень: 11668 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1603 раз. Подякували: 3487 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 357358359360 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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