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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 357358359360
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:32

  antey1969 написав:Медсестра не может работать медсестрой в Германии, пока не сдаст немецкий на В2.
Санитаркой или на уход за стариками в Пфлегехайм ее загребут с руками и ногами, даже без языка. Или как вариант, в клинику на стажировку на время изучения языка, но там всего несколько сотен карманных евро+обеды+проживание в общежитии клиники.
Кстати, наши больничные медсестры в Дойчланде весьма ценятся. Здесь медсестра - это что-то между нашей медсестрой и санитаркой. Часть наших медсестринских процедур здесь выполняет врач.
И да, в Германии, как и у нас, медсестер в больницах хронически не хватает.

Скорее всего на стажировку. Во Львове была операционной медсестрой, в больнице Скорой помощи, так, что навряд ли санитаркой.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:35

Вот читаю, что везде практически проблемы с медицинским персоналом. В Канаде, Германии, Великобритании, Польше. Где все врачи и медсестры? В США и Украине?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:36

  Bolt написав:
  antey1969 написав:Медсестра не может работать медсестрой в Германии, пока не сдаст немецкий на В2.
Санитаркой или на уход за стариками в Пфлегехайм ее загребут с руками и ногами, даже без языка. Или как вариант, в клинику на стажировку на время изучения языка, но там всего несколько сотен карманных евро+обеды+проживание в общежитии клиники.
Кстати, наши больничные медсестры в Дойчланде весьма ценятся. Здесь медсестра - это что-то между нашей медсестрой и санитаркой. Часть наших медсестринских процедур здесь выполняет врач.
И да, в Германии, как и у нас, медсестер в больницах хронически не хватает.

Скорее всего на стажировку. Во Львове была операционной медсестрой, в больнице Скорой помощи, так, что навряд ли санитаркой.

Сдаст язык (скорее всего клиника еще и поможет), и больше горя знать не будет. Зарплата от 2000 евро будет со старта, дальше со стажем постепенно дойдет до 3000.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:42

  antey1969 написав:
  Bolt написав:
  antey1969 написав:Медсестра не может работать медсестрой в Германии, пока не сдаст немецкий на В2.
Санитаркой или на уход за стариками в Пфлегехайм ее загребут с руками и ногами, даже без языка. Или как вариант, в клинику на стажировку на время изучения языка, но там всего несколько сотен карманных евро+обеды+проживание в общежитии клиники.
Кстати, наши больничные медсестры в Дойчланде весьма ценятся. Здесь медсестра - это что-то между нашей медсестрой и санитаркой. Часть наших медсестринских процедур здесь выполняет врач.
И да, в Германии, как и у нас, медсестер в больницах хронически не хватает.

Скорее всего на стажировку. Во Львове была операционной медсестрой, в больнице Скорой помощи, так, что навряд ли санитаркой.

Сдаст язык (скорее всего клиника еще и поможет), и больше горя знать не будет. Зарплата от 2000 евро будет со старта, дальше со стажем постепенно дойдет до 3000.


был в поликлинике. моя кардиолог, лет ей 65 где-то, за полгода все поподтверджала и работает кардиологом в Словакии. я в печали
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:54

  Gastarbaiter написав:Вот читаю, что везде практически проблемы с медицинским персоналом. В Канаде, Германии, Великобритании, Польше. Где все врачи и медсестры? В США и Украине?

В Украине проблем нет, как раз сейчас идет очередная волна сокращений.
В Канаде проблемы есть, но там все идет через профсоюз, который добился заградительных мер, чтобы Форинеры на места не претендовали.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 20:32

  antey1969 написав:
  Gastarbaiter написав:Вот читаю, что везде практически проблемы с медицинским персоналом. В Канаде, Германии, Великобритании, Польше. Где все врачи и медсестры? В США и Украине?

В Украине проблем нет, как раз сейчас идет очередная волна сокращений.
В Канаде проблемы есть, но там все идет через профсоюз, который добился заградительных мер, чтобы Форинеры на места не претендовали.

Ну так я и говорю: единственные страны, из которых нет сигналов о нехватке мед. персонала - это США и Украина. Думал, это только в Польше такая проблема с врачами, потому что все выехали в Германию и Великобританию. Но нет, аналогично слышу и про эти страны. Так куда же все врачи выезжают?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 20:39

Gastarbaiter нормальна медична система - це дуже дорого, тому вcі країни в світ оптимізують, скорочують і молодь не особливо йде в медицину. Особливо ВЦ там, де чиста страхова медицина.
Хоча і в Україні вирішили добити мед. систему за межами великих міст.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 21:36

  Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter нормальна медична система - це дуже дорого, тому вcі країни в світ оптимізують, скорочують і молодь не особливо йде в медицину. Особливо ВЦ там, де чиста страхова медицина.
Хоча і в Україні вирішили добити мед. систему за межами великих міст.

Да ладно.
Во всем мире в медуниверы огромные конкурсы. Несмотря на жёсткую учебу.
В Германии к примеру чтобы поступить в уни на мед нужно иметь максимальное количество баллов за Абитур, считайте сдать все ЗНО на 200.
antey1969
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