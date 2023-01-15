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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 358359360361
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:52

  Gastarbaiter написав:Вот читаю, что везде практически проблемы с медицинским персоналом. В Канаде, Германии, Великобритании, Польше. Где все врачи и медсестры? В США и Украине?


В США очень много медсестер, но их все равно не хватает.
Скажем так, на остновании своего опыта и того, что происходило на моих глазах неоднократно.
При посещении медицинского офиса, человек тратит часть времени на регистрацию и ожидание, потом им занимается медсестра, врач подходит на 3-10 минут, в зависимости от ситуации. При этом у него в других кабинетах ждут аналогичные пациенты. Это конвеер.
При процедурах, проводимых врачем, похожая картина, все подготовили, врач защел, сделал вышел.
В госпитале 90% времени все общение с медсестрой. Там есть нерс практишн (тоже одна из высщих степеней), которые выполняют часть функций врача. Врач контролирует их записи и на пару минут в день подходит к пациенту.
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 00:06

  Gastarbaiter написав:
  antey1969 написав:
  Gastarbaiter написав:Вот читаю, что везде практически проблемы с медицинским персоналом. В Канаде, Германии, Великобритании, Польше. Где все врачи и медсестры? В США и Украине?

В Украине проблем нет, как раз сейчас идет очередная волна сокращений.
В Канаде проблемы есть, но там все идет через профсоюз, который добился заградительных мер, чтобы Форинеры на места не претендовали.

Ну так я и говорю: единственные страны, из которых нет сигналов о нехватке мед. персонала - это США и Украина. Думал, это только в Польше такая проблема с врачами, потому что все выехали в Германию и Великобританию. Но нет, аналогично слышу и про эти страны. Так куда же все врачи выезжают?


Еще раз, в НЙ конкретно есть.
Я знаю несколько медсестер. Они постоянно работают овертайм и берут по 2 смены подряд. Это, конечно, дополнительно оплачивается, но очень тяжело.
На заканчивающейся или прощлой неделе прошла масштабнейшая забастовка медсестер, одно из требований - увеличить штат, чтобы уменьшить нагрузку на персонал.
Есть знакомая медсестра, уже давно на пенсии, из неонатологии, рассказывала, что иногда она оставалась одна на этаж иногда ее подключали к другим этажам.
То есть, проблема не новая.
Во время ковида много медсестер уволилось из-за безумной нагрузки и/или страха заболеть.
На этом фоне город набрал в срочном порядке медсестер из других городов.
Учитывая ситуацию, им поставили зарплату 10 куе в неделю. Это информация, которой было наполнено все информпространство, поэтому не буду как-то подтверждать или подвергать сомнению. В том числе, слышал от знакомых медсестер, они возмущались, что им не платят такую зарплату за ту-же работу.
Но когда пандемию объявили побежденной, их уволили. Но та часть персонала, которая уволилась, осталась некомпенсированной.
rjkz
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  #<1 ... 358359360361
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