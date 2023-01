Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 359360361362> Додано: Нед 15 січ, 2023 23:52 Gastarbaiter написав: Вот читаю, что везде практически проблемы с медицинским персоналом. В Канаде, Германии, Великобритании, Польше. Где все врачи и медсестры? В США и Украине? Вот читаю, что везде практически проблемы с медицинским персоналом. В Канаде, Германии, Великобритании, Польше. Где все врачи и медсестры? В США и Украине?



В США очень много медсестер, но их все равно не хватает.

Скажем так, на остновании своего опыта и того, что происходило на моих глазах неоднократно.

При посещении медицинского офиса, человек тратит часть времени на регистрацию и ожидание, потом им занимается медсестра, врач подходит на 3-10 минут, в зависимости от ситуации. При этом у него в других кабинетах ждут аналогичные пациенты. Это конвеер.

При процедурах, проводимых врачем, похожая картина, все подготовили, врач защел, сделал вышел.

В США очень много медсестер, но их все равно не хватает.

Скажем так, на остновании своего опыта и того, что происходило на моих глазах неоднократно.

При посещении медицинского офиса, человек тратит часть времени на регистрацию и ожидание, потом им занимается медсестра, врач подходит на 3-10 минут, в зависимости от ситуации. При этом у него в других кабинетах ждут аналогичные пациенты. Это конвеер.

При процедурах, проводимых врачем, похожая картина, все подготовили, врач защел, сделал вышел.

В госпитале 90% времени все общение с медсестрой. Там есть нерс практишн (тоже одна из высщих степеней), которые выполняют часть функций врача. Врач контролирует их записи и на пару минут в день подходит к пациенту.

Gastarbaiter написав: antey1969 написав: Gastarbaiter написав: Вот читаю, что везде практически проблемы с медицинским персоналом. В Канаде, Германии, Великобритании, Польше. Где все врачи и медсестры? В США и Украине? Вот читаю, что везде практически проблемы с медицинским персоналом. В Канаде, Германии, Великобритании, Польше. Где все врачи и медсестры? В США и Украине?

В Украине проблем нет, как раз сейчас идет очередная волна сокращений.

В Канаде проблемы есть, но там все идет через профсоюз, который добился заградительных мер, чтобы Форинеры на места не претендовали.

В Украине проблем нет, как раз сейчас идет очередная волна сокращений.

В Канаде проблемы есть, но там все идет через профсоюз, который добился заградительных мер, чтобы Форинеры на места не претендовали. В Украине проблем нет, как раз сейчас идет очередная волна сокращений.В Канаде проблемы есть, но там все идет через профсоюз, который добился заградительных мер, чтобы Форинеры на места не претендовали.

Ну так я и говорю: единственные страны, из которых нет сигналов о нехватке мед. персонала - это США и Украина. Думал, это только в Польше такая проблема с врачами, потому что все выехали в Германию и Великобританию. Но нет, аналогично слышу и про эти страны. Так куда же все врачи выезжают? Ну так я и говорю: единственные страны, из которых нет сигналов о нехватке мед. персонала - это США и Украина. Думал, это только в Польше такая проблема с врачами, потому что все выехали в Германию и Великобританию. Но нет, аналогично слышу и про эти страны. Так куда же все врачи выезжают?



Еще раз, в НЙ конкретно есть.

Я знаю несколько медсестер. Они постоянно работают овертайм и берут по 2 смены подряд. Это, конечно, дополнительно оплачивается, но очень тяжело.

На заканчивающейся или прощлой неделе прошла масштабнейшая забастовка медсестер, одно из требований - увеличить штат, чтобы уменьшить нагрузку на персонал.

Есть знакомая медсестра, уже давно на пенсии, из неонатологии, рассказывала, что иногда она оставалась одна на этаж иногда ее подключали к другим этажам.

То есть, проблема не новая.

Во время ковида много медсестер уволилось из-за безумной нагрузки и/или страха заболеть.

На этом фоне город набрал в срочном порядке медсестер из других городов.

Учитывая ситуацию, им поставили зарплату 10 куе в неделю. Это информация, которой было наполнено все информпространство, поэтому не буду как-то подтверждать или подвергать сомнению. В том числе, слышал от знакомых медсестер, они возмущались, что им не платят такую зарплату за ту-же работу.

Еще раз, в НЙ конкретно есть.

Я знаю несколько медсестер. Они постоянно работают овертайм и берут по 2 смены подряд. Это, конечно, дополнительно оплачивается, но очень тяжело.

На заканчивающейся или прощлой неделе прошла масштабнейшая забастовка медсестер, одно из требований - увеличить штат, чтобы уменьшить нагрузку на персонал.

Есть знакомая медсестра, уже давно на пенсии, из неонатологии, рассказывала, что иногда она оставалась одна на этаж иногда ее подключали к другим этажам.

То есть, проблема не новая.

Во время ковида много медсестер уволилось из-за безумной нагрузки и/или страха заболеть.

На этом фоне город набрал в срочном порядке медсестер из других городов.

Учитывая ситуацию, им поставили зарплату 10 куе в неделю. Это информация, которой было наполнено все информпространство, поэтому не буду как-то подтверждать или подвергать сомнению. В том числе, слышал от знакомых медсестер, они возмущались, что им не платят такую зарплату за ту-же работу.

Но когда пандемию объявили побежденной, их уволили. Но та часть персонала, которая уволилась, осталась некомпенсированной.

Повідомлень: 14151 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7421 раз. Подякували: 4450 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 січ, 2023 14:43 Влада Ірландії замислюється про те, як залишити українців у країні після закінчення війни та полегшити їм отримання посвідки на проживання та громадянства. Також уряд готується до подвоєння числа біженців з України та до того, що багато хто захоче залишитися в Ірландії жити.



Про це пише uamedia з посиланням на The Irish Times.



Новий міністр з питань інтеграції Ірландії Джо О’Брайєн заявив, що для десятків тисяч українців має бути відкритий шлях до постійного перебування, щоб вони могли подати заяву на отримання громадянства чи посвідки на проживання.



Джо О'Брайєн заявив, що для десятків тисяч українців має бути відкритий шлях до постійного перебування, щоб вони могли подати заяву на отримання громадянства чи посвідки на проживання.

«Міністерство юстиції розглядає варіанти надання українцям статусу на строк до п'яти років, після чого вони можуть подати заяву на набуття громадянства. Я очікую, що нам потрібно відкрити шлях до цього, просто з метою інтеграції», — повідомив він.

Але виїхав в Бельгію.

Його цікаві нотатки про Ірландію:

1. Дійсно Ірландія майже автоматично надає громадянство через 5 років легального перебування.

2. Він це пояснив тиим, що Ірландія реально чекає на "свіжу кров": країна ізольована на острові, дуже дуже часто шлюб укладався між родичами, що призвело - за його повідомленнями та спостереженнями - до великої кількості народжених "даунів" або дітей з відхиленнями у здоров"ї на генетичному рівні.

3. Дуже дуже дорога медицина. Це був один з чинників того, чого він взяв жінку та дитину та виїхав у Бельгію.

4. Доволі низька зарплатня - ледве ледве виходив на рівень 2000-2500 євро на місяць.

5. Мова а Ірландії ЗОВСІМ не англійська - дуже специфічна.

6. Високий рівень орендної плати - свою квартиру в Ірландії - дуже далеко від Дубліна - майже село - він здає за 850 євро - саме в таку ціну йому обходиться виплата за кредитом за новий куплений в Бельгії будинок.

Не все так просто з Ірланідєю...

В Бельгії заробляє не менше 3 500 євро - і сказав дуже дешева медицина.

Весь час мандрує то в Німеччину, то в Іспанію...



P.S. Я майже рік його умовляв продати куплену за гроші, зароблені в Ірландії, 2-к квартиру в одному обласному центрі. Продав... Пішло як перший внесок за квартиру в Ірландії...

Ірландію трохи підвів - оженився на українській дівчині...

До того мешкав в будинку, де жило ще троє хлопців з України, може вони "підправили" ситуацію... akurt

Повідомлень: 7270 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2900 раз. Подякували: 971 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 січ, 2023 15:53 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: 5. Мова а Ірландії ЗОВСІМ не англійська - дуже специфічна. 5. Мова а Ірландії ЗОВСІМ не англійська - дуже специфічна.

Сама ірландська мова навіть не споріднена з англійською, а походить з родини кельтських мов. Але, як така оригінальна ірландська мова за століття потужної експансії англійської фактично зникла, кількість носіїв серед населення - долі відсотка. Ймовірно, зараз представляє з себе певний діалект англійської з великим вкрапленням лексем з ірландської Сама ірландська мова навіть не споріднена з англійською, а походить з родини кельтських мов. Але, як така оригінальна ірландська мова за століття потужної експансії англійської фактично зникла, кількість носіїв серед населення - долі відсотка. Ймовірно, зараз представляє з себе певний діалект англійської з великим вкрапленням лексем з ірландської Faceless

Модератор Повідомлень: 32604 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1362 раз. Подякували: 7677 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 січ, 2023 17:37 Казав той легінь, що ніби то знав англійську - але те, що там почув - аж звилини мозку перекручувался...

Я перевірив.

Фраза вище англійською виглядає так: The guy said that he seemed to know English - but what he heard there - the twists and turns of his brain were twisted...

Ірландською:

Dúirt an fear go raibh an chuma air go raibh Béarla aige - ach an rud a chuala sé ann - bhí casadh agus casadh a inchinn casta ...



Там ще є одна мова: Гіберно-англійська мова (англ. Hiberno-English) — варіант англійської мови, якою розмовляють і пишуть в Ірландії. Він включає низку говірок, такі як середньоольстерський, дублінський і коркський. akurt

Повідомлень: 7270 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2900 раз. Подякували: 971 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 січ, 2023 13:20 Открытие счета в Польше Уважаемые форумчане прибыла в Польшу первый раз пыталась открыть счёт в банках Польши везде получаю отказ была сегодня в миллениуме и рекао ! Очень недружелюбно настроены увидели паспорт и сразу с Украиной мы не работаем ! Завтра попытаюсь зайти в другие отделения ! Информация на ютубе у блогеров о легкости открытия счета в польше недостоверна ! Извините если не по теме ветки ! Требуют декларацию Кеша но я по рекомендации мистера Акурта ее прошла в аэропорту Шопена и таки да красный коридор совсем не кровавый tzeery608

tzeery608 написав: Уважаемые форумчане прибыла в Польшу первый раз пыталась открыть счёт в банках Польши везде получаю отказ была сегодня в миллениуме и рекао ! Очень недружелюбно настроены увидели паспорт и сразу с Украиной мы не работаем ! Завтра попытаюсь зайти в другие отделения ! Информация на ютубе у блогеров о легкости открытия счета в польше недостоверна ! Извините если не по теме ветки ! Требуют декларацию Кеша но я по рекомендации мистера Акурта ее прошла в аэропорту Шопена и таки да красный коридор совсем не кровавый

https://www.najlepszekonto.pl/konto-oso ... la-ukrainy

Есть предложения для беженцев, но с ограничениями по суммам.

https://www.najlepszekonto.pl/konto-oso ... la-ukrainy

Есть предложения для беженцев, но с ограничениями по суммам. Есть предложения для беженцев, но с ограничениями по суммам. Gastarbaiter Повідомлень: 2337 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 січ, 2023 14:22 Re: Еміграція, заробітчанство Я не беженец я имею легальный контракт не в Польше я хочу открыть валютный счёт в Варшаве и положить кеш ! Мне дали сейчас брошюрку девочки из unicef наши говорят надо получить реsel типа нашего ID и сим карту польскую получить . Я просто не понимаю зачем это все нужно если я в Польше больше не буду ну может после войны закрою счёт tzeery608

tzeery608 написав: Уважаемые форумчане прибыла в Польшу первый раз пыталась открыть счёт в банках Польши везде получаю отказ была сегодня в миллениуме и рекао ! Очень недружелюбно настроены увидели паспорт и сразу с Украиной мы не работаем ! Завтра попытаюсь зайти в другие отделения ! Информация на ютубе у блогеров о легкости открытия счета в польше недостоверна ! Извините если не по теме ветки ! Требуют декларацию Кеша но я по рекомендации мистера Акурта ее прошла в аэропорту Шопена и таки да красный коридор совсем не кровавый

Відкривав в рко і парібас - всі дружелюбні, за 15 хв все зробили без проблем, картка присилається потім поштою за 7 днів. Все просто і легко, додатки мобільні теж норм, десь як у нас.

Відкривав в рко і парібас - всі дружелюбні, за 15 хв все зробили без проблем, картка присилається потім поштою за 7 днів. Все просто і легко, додатки мобільні теж норм, десь як у нас. Відкривав в рко і парібас - всі дружелюбні, за 15 хв все зробили без проблем, картка присилається потім поштою за 7 днів. Все просто і легко, додатки мобільні теж норм, десь як у нас. BIGor

