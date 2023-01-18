Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 359360361362 Додано: Сер 18 січ, 2023 14:52 tzeery608 написав: Я не беженец я имею легальный контракт не в Польше я хочу открыть валютный счёт в Варшаве и положить кеш ! Мне дали сейчас брошюрку девочки из unicef наши говорят надо получить реsel типа нашего ID и сим карту польскую получить . Я просто не понимаю зачем это все нужно если я в Польше больше не буду ну может после войны закрою счёт Я не беженец я имею легальный контракт не в Польше я хочу открыть валютный счёт в Варшаве и положить кеш ! Мне дали сейчас брошюрку девочки из unicef наши говорят надо получить реsel типа нашего ID и сим карту польскую получить . Я просто не понимаю зачем это все нужно если я в Польше больше не буду ну может после войны закрою счёт

Пиздець логіка))) Всі вам повинні. Читайте місцеві закони і ЄС щодо неризедентів. Пиздець логіка))) Всі вам повинні. Читайте місцеві закони і ЄС щодо неризедентів. BIGor

Повідомлень: 7222 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1095 раз. Подякували: 1523 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 січ, 2023 15:21 Я считаю что банки Польши должны быть более лояльны к украинцам приносящим крупные суммы легализированной валюты в их банки теперь мне прийдется тратить десять дней из моего отпуска на открытие счета если бы эта инфа была у меня раньше я бы выбрала другую страну например Турцию там можносчет за один день оформить tzeery608

Повідомлень: 3 З нами з: 18.01.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 січ, 2023 15:34 tzeery608 написав: Я считаю что банки Польши должны быть более лояльны к украинцам приносящим крупные суммы легализированной валюты в их банки теперь мне прийдется тратить десять дней из моего отпуска на открытие счета если бы эта инфа была у меня раньше я бы выбрала другую страну например Турцию там можносчет за один день оформить Я считаю что банки Польши должны быть более лояльны к украинцам приносящим крупные суммы легализированной валюты в их банки теперь мне прийдется тратить десять дней из моего отпуска на открытие счета если бы эта инфа была у меня раньше я бы выбрала другую страну например Турцию там можносчет за один день оформить

Из Польши очень хорошее авиасобщение с Анталией, Акурт подтвердит. И валюту там любят. Сохранность правда под вопросом, но вы ж не заморачивались с тонкостями, главное быстро ))) Из Польши очень хорошее авиасобщение с Анталией, Акурт подтвердит. И валюту там любят. Сохранность правда под вопросом, но вы ж не заморачивались с тонкостями, главное быстро ))) stm

Повідомлень: 3627 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 січ, 2023 15:41 Re: Еміграція, заробітчанство tzeery608 написав: Я считаю что банки Польши должны быть более лояльны к украинцам приносящим крупные суммы легализированной валюты в их банки теперь мне прийдется тратить десять дней из моего отпуска на открытие счета если бы эта инфа была у меня раньше я бы выбрала другую страну например Турцию там можносчет за один день оформить

З якого дива вони щось повинні? Там і так загалом простіше за інші країни Європи, а таку інформацією взагалі то треба цікавитися наперед.

Таке уявлення, ніби з московії приїхали, що вам ще щось винні. Ви в чужій країні, ви там гість, то поважайте місцеві правила.

У Туреччині вам теж доведеться брати місцевий ІД, як у Польщі песель. З якого дива вони щось повинні? Там і так загалом простіше за інші країни Європи, а таку інформацією взагалі то треба цікавитися наперед.Таке уявлення, ніби з московії приїхали, що вам ще щось винні. Ви в чужій країні, ви там гість, то поважайте місцеві правила.У Туреччині вам теж доведеться брати місцевий ІД, як у Польщі песель. Faceless

Модератор Повідомлень: 32606 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1362 раз. Подякували: 7677 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 січ, 2023 15:50 Загальне правило: В Туреччині іноземець без ВНП не може відкрити рахунок просто за своїм бажанням.

Теоретично може, але з різними умовами, наприклад, відкрити депозит на 5000$. І «комісією» за відкриття в сумі 100$.

Але при більших сумах навпаки блокують відкритття: приятель хотів відкрити рахунок і відразу покласти 20000$, це викликало підозру і питання звідки гроші.

З ВНП теж не всі банки відкривають.

Останнім часом часто викликають клієнтів дають заповнювати анкету з різного роду питаннями що та звідки.

Без анкети блокують рахунки та картки. akurt

Повідомлень: 7272 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2900 раз. Подякували: 971 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 січ, 2023 16:40 akurt написав: Загальне правило: В Туреччині іноземець без ВНП не може відкрити рахунок просто за своїм бажанням.

Теоретично може, але з різними умовами, наприклад, відкрити депозит на 5000$. І «комісією» за відкриття в сумі 100$.

Але при більших сумах навпаки блокують відкритття: приятель хотів відкрити рахунок і відразу покласти 20000$, це викликало підозру і питання звідки гроші.

З ВНП теж не всі банки відкривають.

Останнім часом часто викликають клієнтів дають заповнювати анкету з різного роду питаннями що та звідки.

Без анкети блокують рахунки та картки. Загальне правило: В Туреччині іноземець без ВНП не може відкрити рахунок просто за своїм бажанням.Теоретично може, але з різними умовами, наприклад, відкрити депозит на 5000$. І «комісією» за відкриття в сумі 100$.Але при більших сумах навпаки блокують відкритття: приятель хотів відкрити рахунок і відразу покласти 20000$, це викликало підозру і питання звідки гроші.З ВНП теж не всі банки відкривають.Останнім часом часто викликають клієнтів дають заповнювати анкету з різного роду питаннями що та звідки.Без анкети блокують рахунки та картки.

Не перекрашивайтесь, Вы знаете прекрасного адвоката через черных риелтеров. ))) Не перекрашивайтесь, Вы знаете прекрасного адвоката через черных риелтеров. ))) stm

Повідомлень: 3627 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 січ, 2023 16:40 tzeery608 написав: Я не беженец я имею легальный контракт не в Польше я хочу открыть валютный счёт в Варшаве и положить кеш ! Мне дали сейчас брошюрку девочки из unicef наши говорят надо получить реsel типа нашего ID и сим карту польскую получить . Я просто не понимаю зачем это все нужно если я в Польше больше не буду ну может после войны закрою счёт Я не беженец я имею легальный контракт не в Польше я хочу открыть валютный счёт в Варшаве и положить кеш ! Мне дали сейчас брошюрку девочки из unicef наши говорят надо получить реsel типа нашего ID и сим карту польскую получить . Я просто не понимаю зачем это все нужно если я в Польше больше не буду ну может после войны закрою счёт

Панама, Белиз, Антигуа и Барбуда ждут вас. Панама, Белиз, Антигуа и Барбуда ждут вас. Gastarbaiter Повідомлень: 2338 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 січ, 2023 16:45 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Мій колишній підлеглий зараз мешкає в Бельгії, але дійсно через 5 років офіційного прожиття та роботи отримав майже автоматично громадянство Ірландії.

Але виїхав в Бельгію. Мій колишній підлеглий зараз мешкає в Бельгії, але дійсно через 5 років офіційного прожиття та роботи отримав майже автоматично громадянство Ірландії.Але виїхав в Бельгію. akurt написав: 6. Високий рівень орендної плати - свою квартиру в Ірландії - дуже далеко від Дубліна - майже село - він здає за 850 євро - саме в таку ціну йому обходиться виплата за кредитом за новий куплений в Бельгії будинок. 6. Високий рівень орендної плати - свою квартиру в Ірландії - дуже далеко від Дубліна - майже село - він здає за 850 євро - саме в таку ціну йому обходиться виплата за кредитом за новий куплений в Бельгії будинок.

Вся Бельгія - це по суті одна суцільна агломерація, бо 11,5 млн. населення живе на площі співставній з Київською областю зі щільністю населення в 1,5 більшою за німецьку. При цьому це населення збиралося у 2025 році закрити всі 7 блоків АЕС, але через енергетичну кризу перенесло останні закриття на 2035 рік - але це все одне дуже скоро в термінах енергетики.

При цьому 11,5 млн. бельгійців споживають нафти і нафтопродуктів в 2,5 рази більше ніж споживали до війни українці, маючи сільське господарство, яке генерує більше 100 млн. т. вантажів.

https://www.eia.gov/international/overview/country/BEL

Раджу Вашому другу купляти велосипед і вчитися їздити на ньому бо під старість буде зовсім важко)))) Вся Бельгія - це по суті одна суцільна агломерація, бо 11,5 млн. населення живе на площі співставній з Київською областю зі щільністю населення в 1,5 більшою за німецьку. При цьому це населення збиралося у 2025 році закрити всі 7 блоків АЕС, але через енергетичну кризу перенесло останні закриття на 2035 рік - але це все одне дуже скоро в термінах енергетики.При цьому 11,5 млн. бельгійців споживають нафти і нафтопродуктів в 2,5 рази більше ніж споживали до війни українці, маючи сільське господарство, яке генерує більше 100 млн. т. вантажів.Раджу Вашому другу купляти велосипед і вчитися їздити на ньому бо під старість буде зовсім важко)))) Denik Повідомлень: 1834 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 січ, 2023 17:51 Пане Denik! Я обов‘язково йому передам вашу пораду.

Він через рік отримує ше і паспорт громадянина Бельгії (такі правила), буде мати громадянство Ірландії та Бельгії, погасить два кредита на житло (квартира в Ірландії та двоповерховий будинок на сході Бельгії), залишить роботу, до якої готувався декілька років, та обов‘язково попросится на роботу до вас.

P.S. Випереджаючи його питання: у вас є ровер чи ще не назбирали? akurt

Повідомлень: 7272 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2900 раз. Подякували: 971 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 359360361362 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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