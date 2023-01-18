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tzeery608 написав:Я не беженец я имею легальный контракт не в Польше я хочу открыть валютный счёт в Варшаве и положить кеш ! Мне дали сейчас брошюрку девочки из unicef наши говорят надо получить реsel типа нашего ID и сим карту польскую получить . Я просто не понимаю зачем это все нужно если я в Польше больше не буду ну может после войны закрою счёт
Пиздець логіка))) Всі вам повинні. Читайте місцеві закони і ЄС щодо неризедентів.
Я считаю что банки Польши должны быть более лояльны к украинцам приносящим крупные суммы легализированной валюты в их банки теперь мне прийдется тратить десять дней из моего отпуска на открытие счета если бы эта инфа была у меня раньше я бы выбрала другую страну например Турцию там можносчет за один день оформить
tzeery608 написав:Я считаю что банки Польши должны быть более лояльны к украинцам приносящим крупные суммы легализированной валюты в их банки теперь мне прийдется тратить десять дней из моего отпуска на открытие счета если бы эта инфа была у меня раньше я бы выбрала другую страну например Турцию там можносчет за один день оформить
Из Польши очень хорошее авиасобщение с Анталией, Акурт подтвердит. И валюту там любят. Сохранность правда под вопросом, но вы ж не заморачивались с тонкостями, главное быстро )))
tzeery608 написав:Я считаю что банки Польши должны быть более лояльны к украинцам приносящим крупные суммы легализированной валюты в их банки теперь мне прийдется тратить десять дней из моего отпуска на открытие счета если бы эта инфа была у меня раньше я бы выбрала другую страну например Турцию там можносчет за один день оформить
З якого дива вони щось повинні? Там і так загалом простіше за інші країни Європи, а таку інформацією взагалі то треба цікавитися наперед. Таке уявлення, ніби з московії приїхали, що вам ще щось винні. Ви в чужій країні, ви там гість, то поважайте місцеві правила. У Туреччині вам теж доведеться брати місцевий ІД, як у Польщі песель.
Загальне правило: В Туреччині іноземець без ВНП не може відкрити рахунок просто за своїм бажанням. Теоретично може, але з різними умовами, наприклад, відкрити депозит на 5000$. І «комісією» за відкриття в сумі 100$. Але при більших сумах навпаки блокують відкритття: приятель хотів відкрити рахунок і відразу покласти 20000$, це викликало підозру і питання звідки гроші. З ВНП теж не всі банки відкривають. Останнім часом часто викликають клієнтів дають заповнювати анкету з різного роду питаннями що та звідки. Без анкети блокують рахунки та картки.
akurt написав:Загальне правило: В Туреччині іноземець без ВНП не може відкрити рахунок просто за своїм бажанням. Теоретично може, але з різними умовами, наприклад, відкрити депозит на 5000$. І «комісією» за відкриття в сумі 100$. Але при більших сумах навпаки блокують відкритття: приятель хотів відкрити рахунок і відразу покласти 20000$, це викликало підозру і питання звідки гроші. З ВНП теж не всі банки відкривають. Останнім часом часто викликають клієнтів дають заповнювати анкету з різного роду питаннями що та звідки. Без анкети блокують рахунки та картки.
Не перекрашивайтесь, Вы знаете прекрасного адвоката через черных риелтеров. )))
tzeery608 написав:Я не беженец я имею легальный контракт не в Польше я хочу открыть валютный счёт в Варшаве и положить кеш ! Мне дали сейчас брошюрку девочки из unicef наши говорят надо получить реsel типа нашего ID и сим карту польскую получить . Я просто не понимаю зачем это все нужно если я в Польше больше не буду ну может после войны закрою счёт
akurt написав:Мій колишній підлеглий зараз мешкає в Бельгії, але дійсно через 5 років офіційного прожиття та роботи отримав майже автоматично громадянство Ірландії. Але виїхав в Бельгію.
akurt написав:6. Високий рівень орендної плати - свою квартиру в Ірландії - дуже далеко від Дубліна - майже село - він здає за 850 євро - саме в таку ціну йому обходиться виплата за кредитом за новий куплений в Бельгії будинок.
Вся Бельгія - це по суті одна суцільна агломерація, бо 11,5 млн. населення живе на площі співставній з Київською областю зі щільністю населення в 1,5 більшою за німецьку. При цьому це населення збиралося у 2025 році закрити всі 7 блоків АЕС, але через енергетичну кризу перенесло останні закриття на 2035 рік - але це все одне дуже скоро в термінах енергетики. При цьому 11,5 млн. бельгійців споживають нафти і нафтопродуктів в 2,5 рази більше ніж споживали до війни українці, маючи сільське господарство, яке генерує більше 100 млн. т. вантажів. https://www.eia.gov/international/overview/country/BEL Раджу Вашому другу купляти велосипед і вчитися їздити на ньому бо під старість буде зовсім важко))))
Пане Denik! Я обов‘язково йому передам вашу пораду. Він через рік отримує ше і паспорт громадянина Бельгії (такі правила), буде мати громадянство Ірландії та Бельгії, погасить два кредита на житло (квартира в Ірландії та двоповерховий будинок на сході Бельгії), залишить роботу, до якої готувався декілька років, та обов‘язково попросится на роботу до вас. P.S. Випереджаючи його питання: у вас є ровер чи ще не назбирали?