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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 360361362363 Додано: Сер 18 січ, 2023 18:11 akurt написав: через рік ... погасить два кредита на житло (квартира в Ірландії та двоповерховий будинок на сході Бельгії) через рік ... погасить два кредита на житло (квартира в Ірландії та двоповерховий будинок на сході Бельгії)

Це той хто

akurt написав: ледве ледве виходив на рівень 2000-2500 євро на місяць.

В Бельгії заробляє не менше 3 500 євро ледве ледве виходив на рівень 2000-2500 євро на місяць.В Бельгії заробляє не менше 3 500 євро ???

Перекажіть, хай майстер-клас організує. Залюбки послухаю, як з такого доходу можна 2 іпотеки швиденько закрити. Це той хто???Перекажіть, хай майстер-клас організує. Залюбки послухаю, як з такого доходу можна 2 іпотеки швиденько закрити. Gastarbaiter Повідомлень: 2339 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 січ, 2023 18:56 Дві іпотеки прийдеться закрити достроково через "не можу!": пан Denik наполягає.



Можливо продасть свій Kia Sportage (кінець 2021 року) щоби купити - як порадили - велосипед.

Купив за 25 000 євро - шкода продавати - але ж треба...

А взагалі іпотека на 25 здається років.

А взагалі діють:

- Другий закон споріднених судин (850 євро - плата за оренду будинка в Ірландії плавно перетікають в якості плати за іпотеку в Бельгіі 850 євро=850 євро).

- Третій закон Карла Менгера-Альфреда Маршалла-Вильфредо Парето (якщо купив 5 років тому будинок в Ірландії за 75 000 євро в кредит, а зараз він оцінюється в 240 000, то не цурайся чекати тиждень на рішення банку в Бельгії та бери двоповерховий будинок в кредит за 245 000 євро).

- Четвертий закон Ойген фон Бьом-Баверка-Фрэнка Тауссига-Ірвінга Фішера (якщо за перший будинок залишилося виплатити станом на січень 2023 року 32 000 євро, то не купуй велосипед). akurt

Повідомлень: 7273 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2901 раз. Подякували: 971 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 360361362363 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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