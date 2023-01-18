Це той хто
???
Перекажіть, хай майстер-клас організує. Залюбки послухаю, як з такого доходу можна 2 іпотеки швиденько закрити.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 18:11
Це той хто
???
Перекажіть, хай майстер-клас організує. Залюбки послухаю, як з такого доходу можна 2 іпотеки швиденько закрити.
Додано: Сер 18 січ, 2023 18:56
Дві іпотеки прийдеться закрити достроково через "не можу!": пан Denik наполягає.
Можливо продасть свій Kia Sportage (кінець 2021 року) щоби купити - як порадили - велосипед.
Купив за 25 000 євро - шкода продавати - але ж треба...
А взагалі іпотека на 25 здається років.
А взагалі діють:
- Другий закон споріднених судин (850 євро - плата за оренду будинка в Ірландії плавно перетікають в якості плати за іпотеку в Бельгіі 850 євро=850 євро).
- Третій закон Карла Менгера-Альфреда Маршалла-Вильфредо Парето (якщо купив 5 років тому будинок в Ірландії за 75 000 євро в кредит, а зараз він оцінюється в 240 000, то не цурайся чекати тиждень на рішення банку в Бельгії та бери двоповерховий будинок в кредит за 245 000 євро).
- Четвертий закон Ойген фон Бьом-Баверка-Фрэнка Тауссига-Ірвінга Фішера (якщо за перший будинок залишилося виплатити станом на січень 2023 року 32 000 євро, то не купуй велосипед).
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