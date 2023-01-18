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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 360361362363
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:11

  akurt написав:через рік ... погасить два кредита на житло (квартира в Ірландії та двоповерховий будинок на сході Бельгії)

Це той хто
  akurt написав:ледве ледве виходив на рівень 2000-2500 євро на місяць.
В Бельгії заробляє не менше 3 500 євро
???
Перекажіть, хай майстер-клас організує. Залюбки послухаю, як з такого доходу можна 2 іпотеки швиденько закрити. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:56

Дві іпотеки прийдеться закрити достроково через "не можу!": пан Denik наполягає.

Можливо продасть свій Kia Sportage (кінець 2021 року) щоби купити - як порадили - велосипед.
Купив за 25 000 євро - шкода продавати - але ж треба...
А взагалі іпотека на 25 здається років.
А взагалі діють:
- Другий закон споріднених судин (850 євро - плата за оренду будинка в Ірландії плавно перетікають в якості плати за іпотеку в Бельгіі 850 євро=850 євро).
- Третій закон Карла Менгера-Альфреда Маршалла-Вильфредо Парето (якщо купив 5 років тому будинок в Ірландії за 75 000 євро в кредит, а зараз він оцінюється в 240 000, то не цурайся чекати тиждень на рішення банку в Бельгії та бери двоповерховий будинок в кредит за 245 000 євро).
- Четвертий закон Ойген фон Бьом-Баверка-Фрэнка Тауссига-Ірвінга Фішера (якщо за перший будинок залишилося виплатити станом на січень 2023 року 32 000 євро, то не купуй велосипед).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 19:11

Спасибо за толковый ответ на финансовом форуме мистеру bee все четко и без лишний
Эмоций была уже сегодня в блу сити волонтёры наши девочки подсказали завтра пытаюсь получить песель на леона 2 ! Ида мое образование далеко от финансового но я писала имею контракт официальный рабочую визу справки с банков о зарплате и уплаченных налогах переведённые на трёх языках заверенные нотариусом и декларация с аэропорта Шопена
tzeery608
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:19

  tzeery608 написав:Спасибо за толковый ответ на финансовом форуме мистеру bee все четко и без лишний
Эмоций была уже сегодня в блу сити волонтёры наши девочки подсказали завтра пытаюсь получить песель на леона 2 ! Ида мое образование далеко от финансового но я писала имею контракт официальный рабочую визу справки с банков о зарплате и уплаченных налогах переведённые на трёх языках заверенные нотариусом и декларация с аэропорта Шопена

Не за что.
Аккуратно с банком. Никогда не принимайте п2п платежи от поляков (от физ лиц).
У них в крови - писать заявы, а на украинца- в первую очередь. После этого счета блокируют на пол года
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 21:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Пане Denik! Я обов‘язково йому передам вашу пораду.
Він через рік отримує ше і паспорт громадянина Бельгії (такі правила), буде мати громадянство Ірландії та Бельгії, погасить два кредита на житло (квартира в Ірландії та двоповерховий будинок на сході Бельгії), залишить роботу, до якої готувався декілька років, та обов‘язково попросится на роботу до вас.
P.S. Випереджаючи його питання: у вас є ровер чи ще не назбирали?

В пана Denik`а є кілька об'єктів нерухомості в Києві, акції, депозити, валюта, гібридний автомобіль, піджопний напівслужбовий широкий жип, науковий ступінь, знання в ІТ на рівні TechLead/Architect, знання іноземної мови на рівні B2 та звання офіцера ЗСУ та ще дещо)))
Востаннє редагувалось Denik в Сер 18 січ, 2023 21:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 21:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:- Другий закон споріднених судин (850 євро - плата за оренду будинка в Ірландії плавно перетікають в якості плати за іпотеку в Бельгіі 850 євро=850 євро).
- Третій закон Карла Менгера-Альфреда Маршалла-Вильфредо Парето (якщо купив 5 років тому будинок в Ірландії за 75 000 євро в кредит, а зараз він оцінюється в 240 000, то не цурайся чекати тиждень на рішення банку в Бельгії та бери двоповерховий будинок в кредит за 245 000 євро).
- Четвертий закон Ойген фон Бьом-Баверка-Фрэнка Тауссига-Ірвінга Фішера (якщо за перший будинок залишилося виплатити станом на січень 2023 року 32 000 євро, то не купуй велосипед).

Бідність не порок, ніщета - порок....))))
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 00:14

  Denik написав:
  akurt написав:Пане Denik! Я обов‘язково йому передам вашу пораду.
Він через рік отримує ше і паспорт громадянина Бельгії (такі правила), буде мати громадянство Ірландії та Бельгії, погасить два кредита на житло (квартира в Ірландії та двоповерховий будинок на сході Бельгії), залишить роботу, до якої готувався декілька років, та обов‘язково попросится на роботу до вас.
P.S. Випереджаючи його питання: у вас є ровер чи ще не назбирали?

В пана Denik`а є кілька об'єктів нерухомості в Києві, акції, депозити, валюта, гібридний автомобіль, піджопний напівслужбовий широкий жип, науковий ступінь, знання в ІТ на рівні TechLead/Architect, знання іноземної мови на рівні B2 та звання офіцера ЗСУ та ще дещо)))


А через год-два еще будет и аттестат о среднем образовании.
Для полноты картины. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 00:32

ЭйрМакс, наверное, по средам ходит венский вальс танцевать.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 03:02

  Grand Touring написав:ЭйрМакс, наверное, по средам ходит венский вальс танцевать.


Уверен, он - отличный танцор.
:lol:
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 03:04

  Denik написав:
  akurt написав:Пане Denik! Я обов‘язково йому передам вашу пораду.
Він через рік отримує ше і паспорт громадянина Бельгії (такі правила), буде мати громадянство Ірландії та Бельгії, погасить два кредита на житло (квартира в Ірландії та двоповерховий будинок на сході Бельгії), залишить роботу, до якої готувався декілька років, та обов‘язково попросится на роботу до вас.
P.S. Випереджаючи його питання: у вас є ровер чи ще не назбирали?

В пана Denik`а є кілька об'єктів нерухомості в Києві, акції, депозити, валюта, гібридний автомобіль, піджопний напівслужбовий широкий жип, науковий ступінь, знання в ІТ на рівні TechLead/Architect, знання іноземної мови на рівні B2 та звання офіцера ЗСУ та ще дещо)))

Якщо б пан Денік писав кацапською - сумнівів не було б, що за цим ніком ховається Арестович.
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