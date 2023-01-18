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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 січ, 2023 18:11
akurt написав:
через рік ... погасить два кредита на житло (квартира в Ірландії та двоповерховий будинок на сході Бельгії)
Це той хто
akurt написав:
ледве ледве виходив на рівень 2000-2500 євро на місяць.
В Бельгії заробляє не менше 3 500 євро
???
Перекажіть, хай майстер-клас організує. Залюбки послухаю, як з такого доходу можна 2 іпотеки швиденько закрити.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 18:56
Дві іпотеки прийдеться закрити достроково через "не можу!": пан Denik наполягає.
Можливо продасть свій Kia Sportage (кінець 2021 року) щоби купити - як порадили - велосипед.
Купив за 25 000 євро - шкода продавати - але ж треба...
А взагалі іпотека на 25 здається років.
А взагалі діють:
- Другий закон споріднених судин (850 євро - плата за оренду будинка в Ірландії плавно перетікають в якості плати за іпотеку в Бельгіі 850 євро=850 євро).
- Третій закон Карла Менгера-Альфреда Маршалла-Вильфредо Парето (якщо купив 5 років тому будинок в Ірландії за 75 000 євро в кредит, а зараз він оцінюється в 240 000, то не цурайся чекати тиждень на рішення банку в Бельгії та бери двоповерховий будинок в кредит за 245 000 євро).
- Четвертий закон Ойген фон Бьом-Баверка-Фрэнка Тауссига-Ірвінга Фішера (якщо за перший будинок залишилося виплатити станом на січень 2023 року 32 000 євро, то не купуй велосипед).
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akurt
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Додано: Сер 18 січ, 2023 19:11
Спасибо за толковый ответ на финансовом форуме мистеру bee все четко и без лишний
Эмоций была уже сегодня в блу сити волонтёры наши девочки подсказали завтра пытаюсь получить песель на леона 2 ! Ида мое образование далеко от финансового но я писала имею контракт официальный рабочую визу справки с банков о зарплате и уплаченных налогах переведённые на трёх языках заверенные нотариусом и декларация с аэропорта Шопена
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tzeery608
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Додано: Сер 18 січ, 2023 20:19
tzeery608 написав:
Спасибо за толковый ответ на финансовом форуме мистеру bee все четко и без лишний
Эмоций была уже сегодня в блу сити волонтёры наши девочки подсказали завтра пытаюсь получить песель на леона 2 ! Ида мое образование далеко от финансового но я писала имею контракт официальный рабочую визу справки с банков о зарплате и уплаченных налогах переведённые на трёх языках заверенные нотариусом и декларация с аэропорта Шопена
Не за что.
Аккуратно с банком. Никогда не принимайте п2п платежи от поляков (от физ лиц).
У них в крови - писать заявы, а на украинца- в первую очередь. После этого счета блокируют на пол года
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:49
akurt написав:
Пане Denik! Я обов‘язково йому передам вашу пораду.
Він через рік отримує ше і паспорт громадянина Бельгії (такі правила), буде мати громадянство Ірландії та Бельгії, погасить два кредита на житло (квартира в Ірландії та двоповерховий будинок на сході Бельгії), залишить роботу, до якої готувався декілька років, та обов‘язково попросится на роботу до вас.
P.S. Випереджаючи його питання: у вас є ровер чи ще не назбирали?
В пана Denik`а є кілька об'єктів нерухомості в Києві, акції, депозити, валюта, гібридний автомобіль, піджопний напівслужбовий широкий жип, науковий ступінь, знання в ІТ на рівні TechLead/Architect, знання іноземної мови на рівні B2 та звання офіцера ЗСУ та ще дещо)))
Востаннє редагувалось Denik
в Сер 18 січ, 2023 21:55, всього редагувалось 2 разів.
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Denik
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:52
akurt написав:
- Другий закон споріднених судин (850 євро - плата за оренду будинка в Ірландії плавно перетікають в якості плати за іпотеку в Бельгіі 850 євро=850 євро).
- Третій закон Карла Менгера-Альфреда Маршалла-Вильфредо Парето (якщо купив 5 років тому будинок в Ірландії за 75 000 євро в кредит, а зараз він оцінюється в 240 000, то не цурайся чекати тиждень на рішення банку в Бельгії та бери двоповерховий будинок в кредит за 245 000 євро).
- Четвертий закон Ойген фон Бьом-Баверка-Фрэнка Тауссига-Ірвінга Фішера (якщо за перший будинок залишилося виплатити станом на січень 2023 року 32 000 євро, то не купуй велосипед).
Бідність не порок, ніщета - порок....))))
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Додано: Чет 19 січ, 2023 00:14
Denik написав: akurt написав:
Пане Denik! Я обов‘язково йому передам вашу пораду.
Він через рік отримує ше і паспорт громадянина Бельгії (такі правила), буде мати громадянство Ірландії та Бельгії, погасить два кредита на житло (квартира в Ірландії та двоповерховий будинок на сході Бельгії), залишить роботу, до якої готувався декілька років, та обов‘язково попросится на роботу до вас.
P.S. Випереджаючи його питання: у вас є ровер чи ще не назбирали?
В пана Denik`а є кілька об'єктів нерухомості в Києві, акції, депозити, валюта, гібридний автомобіль, піджопний напівслужбовий широкий жип, науковий ступінь, знання в ІТ на рівні TechLead/Architect, знання іноземної мови на рівні B2 та звання офіцера ЗСУ та ще дещо)))
А через год-два еще будет и аттестат о среднем образовании.
Для полноты картины.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 00:32
ЭйрМакс, наверное, по средам ходит венский вальс танцевать.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 03:02
Grand Touring написав:
ЭйрМакс, наверное, по средам ходит венский вальс танцевать.
Уверен, он - отличный танцор.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 03:04
Denik написав: akurt написав:
Пане Denik! Я обов‘язково йому передам вашу пораду.
Він через рік отримує ше і паспорт громадянина Бельгії (такі правила), буде мати громадянство Ірландії та Бельгії, погасить два кредита на житло (квартира в Ірландії та двоповерховий будинок на сході Бельгії), залишить роботу, до якої готувався декілька років, та обов‘язково попросится на роботу до вас.
P.S. Випереджаючи його питання: у вас є ровер чи ще не назбирали?
В пана Denik`а є кілька об'єктів нерухомості в Києві, акції, депозити, валюта, гібридний автомобіль, піджопний напівслужбовий широкий жип, науковий ступінь, знання в ІТ на рівні TechLead/Architect, знання іноземної мови на рівні B2 та звання офіцера ЗСУ та ще дещо)))
Якщо б пан Денік писав кацапською - сумнівів не було б, що за цим ніком ховається Арестович.
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