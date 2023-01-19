airmax78 написав:Denik написав:akurt написав:Пане Denik! Я обов‘язково йому передам вашу пораду.
Він через рік отримує ше і паспорт громадянина Бельгії (такі правила), буде мати громадянство Ірландії та Бельгії, погасить два кредита на житло (квартира в Ірландії та двоповерховий будинок на сході Бельгії), залишить роботу, до якої готувався декілька років, та обов‘язково попросится на роботу до вас.
P.S. Випереджаючи його питання: у вас є ровер чи ще не назбирали?
В пана Denik`а є кілька об'єктів нерухомості в Києві, акції, депозити, валюта, гібридний автомобіль, піджопний напівслужбовий широкий жип, науковий ступінь, знання в ІТ на рівні TechLead/Architect, знання іноземної мови на рівні B2 та звання офіцера ЗСУ та ще дещо)))
Якщо б пан Денік писав кацапською - сумнівів не було б, що за цим ніком ховається Арестович.
У арєстовіча є піджопний напівслужбовий Гранд Черокі та гібридний JAC aбо CHERY?