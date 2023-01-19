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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 04:50

  airmax78 написав:
  Denik написав:
  akurt написав:Пане Denik! Я обов‘язково йому передам вашу пораду.
Він через рік отримує ше і паспорт громадянина Бельгії (такі правила), буде мати громадянство Ірландії та Бельгії, погасить два кредита на житло (квартира в Ірландії та двоповерховий будинок на сході Бельгії), залишить роботу, до якої готувався декілька років, та обов‘язково попросится на роботу до вас.
P.S. Випереджаючи його питання: у вас є ровер чи ще не назбирали?

В пана Denik`а є кілька об'єктів нерухомості в Києві, акції, депозити, валюта, гібридний автомобіль, піджопний напівслужбовий широкий жип, науковий ступінь, знання в ІТ на рівні TechLead/Architect, знання іноземної мови на рівні B2 та звання офіцера ЗСУ та ще дещо)))

Якщо б пан Денік писав кацапською - сумнівів не було б, що за цим ніком ховається Арестович.

У арєстовіча є піджопний напівслужбовий Гранд Черокі та гібридний JAC aбо CHERY?
барабашов
 
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