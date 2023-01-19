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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 січ, 2023 10:26
У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися.
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Bolt
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Додано: Чет 19 січ, 2023 12:31
Bolt написав:
У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися.
Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных
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slonomag
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:40
slonomag написав: Bolt написав:
У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися.
Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных
Я последнюю сверку данных аккурат перед Ковидом прошёл (перепрописка), у мну это вырвало 3 дня из жизни. И это войной даже и не пахло. Теперь сверка, может плавно превратиться в мобилизационное предписание.
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Bolt
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