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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:26

У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:31

  Bolt написав:У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися.

Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных :)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:40

  slonomag написав:
  Bolt написав:У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися.

Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных :)

Я последнюю сверку данных аккурат перед Ковидом прошёл (перепрописка), у мну это вырвало 3 дня из жизни. И это войной даже и не пахло. Теперь сверка, может плавно превратиться в мобилизационное предписание.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 15:15

  Bolt написав:
  slonomag написав:
  Bolt написав:У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися.

Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных :)

Я последнюю сверку данных аккурат перед Ковидом прошёл (перепрописка), у мну это вырвало 3 дня из жизни. И это войной даже и не пахло. Теперь сверка, может плавно превратиться в мобилизационное предписание.

Есть такой риск. Вы же вроде выезжали уже из страны, со Львова Вам до Польши не далеко.
slonomag
 
Повідомлень: 195
З нами з: 23.11.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 15:23

  slonomag написав:
  Bolt написав:
  slonomag написав:Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных :)

Я последнюю сверку данных аккурат перед Ковидом прошёл (перепрописка), у мну это вырвало 3 дня из жизни. И это войной даже и не пахло. Теперь сверка, может плавно превратиться в мобилизационное предписание.

Есть такой риск. Вы же вроде выезжали уже из страны, со Львова Вам до Польши не далеко.

Да, в Польшу(Жешов) зганял на шопинг на прошлой неделе . Краковец-Корчова до часа времени-просто фантастика. 😳(Мну до границы час ехать от дома, хотя однажды ночью, когда с Польши возвращался за 50 мин доскакал(не было трафика))
Да я могу в Польшу выехать, но во Львове, пока баланс сидеть дома (риск для жизни (загреметь в армию)) выигрывает перед стоимостью и комфортом (в смысле не слоняться по чужим углам) жизни в Польше
Bolt
 
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  #<1 ... 361362363364
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