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#<1 ... 361362363364 Додано: Чет 19 січ, 2023 10:26 У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися. Bolt Повідомлень: 1527 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 99 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 січ, 2023 12:31 Bolt написав: У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися. У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися.

Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных slonomag Повідомлень: 195 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 січ, 2023 13:40 slonomag написав: Bolt написав: У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися. У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися.

Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных

Я последнюю сверку данных аккурат перед Ковидом прошёл (перепрописка), у мну это вырвало 3 дня из жизни. И это войной даже и не пахло. Теперь сверка, может плавно превратиться в мобилизационное предписание. Я последнюю сверку данных аккурат перед Ковидом прошёл (перепрописка), у мну это вырвало 3 дня из жизни. И это войной даже и не пахло. Теперь сверка, может плавно превратиться в мобилизационное предписание. Bolt Повідомлень: 1527 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 січ, 2023 15:15 Bolt написав: slonomag написав: Bolt написав: У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися. У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися.

Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных

Я последнюю сверку данных аккурат перед Ковидом прошёл (перепрописка), у мну это вырвало 3 дня из жизни. И это войной даже и не пахло. Теперь сверка, может плавно превратиться в мобилизационное предписание. Я последнюю сверку данных аккурат перед Ковидом прошёл (перепрописка), у мну это вырвало 3 дня из жизни. И это войной даже и не пахло. Теперь сверка, может плавно превратиться в мобилизационное предписание.

Есть такой риск. Вы же вроде выезжали уже из страны, со Львова Вам до Польши не далеко. Есть такой риск. Вы же вроде выезжали уже из страны, со Львова Вам до Польши не далеко. slonomag Повідомлень: 195 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 січ, 2023 15:23 slonomag написав: Bolt написав: slonomag написав: Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных

Я последнюю сверку данных аккурат перед Ковидом прошёл (перепрописка), у мну это вырвало 3 дня из жизни. И это войной даже и не пахло. Теперь сверка, может плавно превратиться в мобилизационное предписание. Я последнюю сверку данных аккурат перед Ковидом прошёл (перепрописка), у мну это вырвало 3 дня из жизни. И это войной даже и не пахло. Теперь сверка, может плавно превратиться в мобилизационное предписание.

Есть такой риск. Вы же вроде выезжали уже из страны, со Львова Вам до Польши не далеко. Есть такой риск. Вы же вроде выезжали уже из страны, со Львова Вам до Польши не далеко.

Да, в Польшу(Жешов) зганял на шопинг на прошлой неделе . Краковец-Корчова до часа времени-просто фантастика. 😳(Мну до границы час ехать от дома, хотя однажды ночью, когда с Польши возвращался за 50 мин доскакал(не было трафика))

Да я могу в Польшу выехать, но во Львове, пока баланс сидеть дома (риск для жизни (загреметь в армию)) выигрывает перед стоимостью и комфортом (в смысле не слоняться по чужим углам) жизни в Польше Да, в Польшу(Жешов) зганял на шопинг на прошлой неделе . Краковец-Корчова до часа времени-просто фантастика. 😳(Мну до границы час ехать от дома, хотя однажды ночью, когда с Польши возвращался за 50 мин доскакал(не было трафика))Да я могу в Польшу выехать, но во Львове, пока баланс сидеть дома (риск для жизни (загреметь в армию)) выигрывает перед стоимостью и комфортом (в смысле не слоняться по чужим углам) жизни в Польше Bolt Повідомлень: 1527 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 99 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 361362363364 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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