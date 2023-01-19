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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 січ, 2023 10:26
У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися.
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Bolt
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Додано: Чет 19 січ, 2023 12:31
Bolt написав:
У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися.
Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных
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slonomag
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:40
slonomag написав: Bolt написав:
У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися.
Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных
Я последнюю сверку данных аккурат перед Ковидом прошёл (перепрописка), у мну это вырвало 3 дня из жизни. И это войной даже и не пахло. Теперь сверка, может плавно превратиться в мобилизационное предписание.
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Bolt
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Додано: Чет 19 січ, 2023 15:15
Bolt написав: slonomag написав: Bolt написав:
У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися.
Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных
Я последнюю сверку данных аккурат перед Ковидом прошёл (перепрописка), у мну это вырвало 3 дня из жизни. И это войной даже и не пахло. Теперь сверка, может плавно превратиться в мобилизационное предписание.
Есть такой риск. Вы же вроде выезжали уже из страны, со Львова Вам до Польши не далеко.
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slonomag
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Додано: Чет 19 січ, 2023 15:23
slonomag написав: Bolt написав: slonomag написав:
Да они просто хотят спросить где Вы сейчас живете. Вы что, новости не смотрите, там 5 раз говорили, это просто сверка данных
Я последнюю сверку данных аккурат перед Ковидом прошёл (перепрописка), у мну это вырвало 3 дня из жизни. И это войной даже и не пахло. Теперь сверка, может плавно превратиться в мобилизационное предписание.
Есть такой риск. Вы же вроде выезжали уже из страны, со Львова Вам до Польши не далеко.
Да, в Польшу(Жешов) зганял на шопинг на прошлой неделе . Краковец-Корчова до часа времени-просто фантастика. 😳(Мну до границы час ехать от дома, хотя однажды ночью, когда с Польши возвращался за 50 мин доскакал(не было трафика))
Да я могу в Польшу выехать, но во Львове, пока баланс сидеть дома (риск для жизни (загреметь в армию)) выигрывает перед стоимостью и комфортом (в смысле не слоняться по чужим углам) жизни в Польше
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Bolt
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Додано: Чет 19 січ, 2023 15:54
Bolt написав:
Да я могу в Польшу выехать, но во Львове, пока баланс сидеть дома (риск для жизни (загреметь в армию)) выигрывает перед стоимостью и комфортом (в смысле не слоняться по чужим углам) жизни в Польше
Ну тогда вообще, чего переживать, если получите повестку, у вас будет еще 24 часа чтобы добраться до Польши. А пока можно расслабиться и сидеть во Львове.
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slonomag
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:34
slonomag написав: Bolt написав:
Да я могу в Польшу выехать, но во Львове, пока баланс сидеть дома (риск для жизни (загреметь в армию)) выигрывает перед стоимостью и комфортом (в смысле не слоняться по чужим углам) жизни в Польше
Ну тогда вообще, чего переживать, если получите повестку, у вас будет еще 24 часа чтобы добраться до Польши. А пока можно расслабиться и сидеть во Львове.
А, что будет через 24 часа? В базу внесут, что фиг выедёшь?
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Bolt
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:49
Bolt написав: slonomag написав: Bolt написав:
Да я могу в Польшу выехать, но во Львове, пока баланс сидеть дома (риск для жизни (загреметь в армию)) выигрывает перед стоимостью и комфортом (в смысле не слоняться по чужим углам) жизни в Польше
Ну тогда вообще, чего переживать, если получите повестку, у вас будет еще 24 часа чтобы добраться до Польши. А пока можно расслабиться и сидеть во Львове.
А, что будет через 24 часа? В базу внесут, что фиг выедёшь?
Не ну обычно ведь повестка выдается на завтра. Никто же вас в бобик запихивать не будет и везти в военкомат сразу
Ну или даже если так (что врядли), то все равно еще домой отпустят после коммисии вещи собрать, тоесть будет время доехать до Польши. Ну это конечно крайний случай, вроде до такого ведь еще не дошло.
Я к тому, что имея свободный выход из страны в любой момент в течении пары часов можно повесток особо не боятся.
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slonomag
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Додано: Чет 19 січ, 2023 17:00
slonomag написав: Bolt написав: slonomag написав:
Ну тогда вообще, чего переживать, если получите повестку, у вас будет еще 24 часа чтобы добраться до Польши. А пока можно расслабиться и сидеть во Львове.
А, что будет через 24 часа? В базу внесут, что фиг выедёшь?
Не ну обычно ведь повестка выдается на завтра. Никто же вас в бобик запихивать не будет и везти в военкомат сразу
Ну или даже если так (что врядли), то все равно еще домой отпустят после коммисии вещи собрать, тоесть будет время доехать до Польши. Ну это конечно крайний случай, вроде до такого ведь еще не дошло.
Я к тому, что имея свободный выход из страны в любой момент в течении пары часов можно повесток особо не боятся.
Я склонен, в случае чего, штраф заплатить.Да и то штраф будет, если когда-нибудь в военкомат приду. У них ведь и так все на бумажках, планшетов, как у полицаев нет, чтобы по базе сразу пробить. Недавно менты остановили, по базе пробивали права(ламинат), прописка в базе ещё старая, так, что... Пока на пластик менять не буду.
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Bolt
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Додано: Чет 19 січ, 2023 17:08
Bolt написав:
Я склонен, в случае чего, штраф заплатить.Да и то штраф будет, если когда-нибудь в военкомат приду. У них ведь и так все на бумажках, планшетов, как у полицаев нет, чтобы по базе сразу пробить. Недавно менты остановили, по базе пробивали права(ламинат), прописка в базе ещё старая, так, что... Пока на пластик менять не буду.
Ну если просто повестку дали, а Вы не пришли, то да. Я за крайний случай - даже если вдруг запихают в бобик, отвезут в военкомат, и там скажут завтра в окопы, то даже в таком случае вы можете прийти домой, собрать вещички и через 3 часа вы в Польше. Просто у я из Запорожья, у меня такого варианта не было - мне сутки до западной ехать. А вам без проблем. Ну а просто повестки вообще пофиг, их можно пачками "терять", то такое.
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slonomag
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