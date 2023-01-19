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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 січ, 2023 19:21
beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.
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kievlyanka
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Додано: Чет 19 січ, 2023 19:57
kievlyanka написав:beee
и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.
Прям моих земляков описали😏
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Bolt
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Додано: Чет 19 січ, 2023 20:06
slonomag написав: Bolt написав:
Я склонен, в случае чего, штраф заплатить.Да и то штраф будет, если когда-нибудь в военкомат приду. У них ведь и так все на бумажках, планшетов, как у полицаев нет, чтобы по базе сразу пробить. Недавно менты остановили, по базе пробивали права(ламинат), прописка в базе ещё старая, так, что... Пока на пластик менять не буду.
Ну если просто повестку дали, а Вы не пришли, то да. Я за крайний случай - даже если вдруг запихают в бобик, отвезут в военкомат, и там скажут завтра в окопы, то даже в таком случае вы можете прийти домой, собрать вещички и через 3 часа вы в Польше. Просто у я из Запорожья, у меня такого варианта не было - мне сутки до западной ехать. А вам без проблем. Ну а просто повестки вообще пофиг, их можно пачками "терять", то такое.
щось поради на рівні...
якщо ви пропадете після повістки військкомату, що вам у армію, - це вже карна відповідальність.
з іншого боку - що навіть протягом доби заважає доїхати до кордону, якщо є таке бажання??? з поверненням вже будуть проблеми, но то таке...
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Shaman
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