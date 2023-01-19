Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 362363364365 Додано: Чет 19 січ, 2023 19:21 beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые. kievlyanka

Повідомлень: 21277 З нами з: 25.01.11 Подякував: 675 раз. Подякували: 823 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 січ, 2023 19:57 kievlyanka написав: beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые. и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

Прям моих земляков описали😏 Прям моих земляков описали😏 Bolt Повідомлень: 1531 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 січ, 2023 20:06 slonomag написав: Bolt написав: Я склонен, в случае чего, штраф заплатить.Да и то штраф будет, если когда-нибудь в военкомат приду. У них ведь и так все на бумажках, планшетов, как у полицаев нет, чтобы по базе сразу пробить. Недавно менты остановили, по базе пробивали права(ламинат), прописка в базе ещё старая, так, что... Пока на пластик менять не буду. Я склонен, в случае чего, штраф заплатить.Да и то штраф будет, если когда-нибудь в военкомат приду. У них ведь и так все на бумажках, планшетов, как у полицаев нет, чтобы по базе сразу пробить. Недавно менты остановили, по базе пробивали права(ламинат), прописка в базе ещё старая, так, что... Пока на пластик менять не буду.

Ну если просто повестку дали, а Вы не пришли, то да. Я за крайний случай - даже если вдруг запихают в бобик, отвезут в военкомат, и там скажут завтра в окопы, то даже в таком случае вы можете прийти домой, собрать вещички и через 3 часа вы в Польше. Просто у я из Запорожья, у меня такого варианта не было - мне сутки до западной ехать. А вам без проблем. Ну а просто повестки вообще пофиг, их можно пачками "терять", то такое. Ну если просто повестку дали, а Вы не пришли, то да. Я за крайний случай - даже если вдруг запихают в бобик, отвезут в военкомат, и там скажут завтра в окопы, то даже в таком случае вы можете прийти домой, собрать вещички и через 3 часа вы в Польше. Просто у я из Запорожья, у меня такого варианта не было - мне сутки до западной ехать. А вам без проблем. Ну а просто повестки вообще пофиг, их можно пачками "терять", то такое.

щось поради на рівні...

якщо ви пропадете після повістки військкомату, що вам у армію, - це вже карна відповідальність.



з іншого боку - що навіть протягом доби заважає доїхати до кордону, якщо є таке бажання??? з поверненням вже будуть проблеми, но то таке... щось поради на рівні...якщо ви пропадете після повістки військкомату, що вам у армію, - це вже карна відповідальність.з іншого боку - що навіть протягом доби заважає доїхати до кордону, якщо є таке бажання??? з поверненням вже будуть проблеми, но то таке... Shaman

Повідомлень: 2746 З нами з: 29.09.19 Подякував: 391 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 січ, 2023 20:52 Shaman написав: slonomag написав: Bolt написав: Я склонен, в случае чего, штраф заплатить.Да и то штраф будет, если когда-нибудь в военкомат приду. У них ведь и так все на бумажках, планшетов, как у полицаев нет, чтобы по базе сразу пробить. Недавно менты остановили, по базе пробивали права(ламинат), прописка в базе ещё старая, так, что... Пока на пластик менять не буду. Я склонен, в случае чего, штраф заплатить.Да и то штраф будет, если когда-нибудь в военкомат приду. У них ведь и так все на бумажках, планшетов, как у полицаев нет, чтобы по базе сразу пробить. Недавно менты остановили, по базе пробивали права(ламинат), прописка в базе ещё старая, так, что... Пока на пластик менять не буду.

Ну если просто повестку дали, а Вы не пришли, то да. Я за крайний случай - даже если вдруг запихают в бобик, отвезут в военкомат, и там скажут завтра в окопы, то даже в таком случае вы можете прийти домой, собрать вещички и через 3 часа вы в Польше. Просто у я из Запорожья, у меня такого варианта не было - мне сутки до западной ехать. А вам без проблем. Ну а просто повестки вообще пофиг, их можно пачками "терять", то такое. Ну если просто повестку дали, а Вы не пришли, то да. Я за крайний случай - даже если вдруг запихают в бобик, отвезут в военкомат, и там скажут завтра в окопы, то даже в таком случае вы можете прийти домой, собрать вещички и через 3 часа вы в Польше. Просто у я из Запорожья, у меня такого варианта не было - мне сутки до западной ехать. А вам без проблем. Ну а просто повестки вообще пофиг, их можно пачками "терять", то такое.

щось поради на рівні...

якщо ви пропадете після повістки військкомату, що вам у армію, - це вже карна відповідальність.



з іншого боку - що навіть протягом доби заважає доїхати до кордону, якщо є таке бажання??? з поверненням вже будуть проблеми, но то таке... щось поради на рівні...якщо ви пропадете після повістки військкомату, що вам у армію, - це вже карна відповідальність.з іншого боку - що навіть протягом доби заважає доїхати до кордону, якщо є таке бажання??? з поверненням вже будуть проблеми, но то таке...

Мова йшла про повістку, яку видають для звірки даних. А ось повістку про мобілізацію дадуть після того, як побуваете в військоматі, пройдёте медкомісію. Прецедент вже був: за неявку по мобілізаційній повістці суд призначив аж рік умовно😀🤏Тепер людину, як засудженого до війська не можуть забрати, навіть після випробувального терміну. Мова йшла про повістку, яку видають для звірки даних. А ось повістку про мобілізацію дадуть після того, як побуваете в військоматі, пройдёте медкомісію. Прецедент вже був: за неявку по мобілізаційній повістці суд призначив аж рік умовно😀🤏Тепер людину, як засудженого до війська не можуть забрати, навіть після випробувального терміну. Bolt Повідомлень: 1531 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 січ, 2023 22:02 kievlyanka написав: beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые. и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС... Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС... BIGor

Повідомлень: 7225 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1096 раз. Подякували: 1524 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 січ, 2023 22:07 BIGor написав: kievlyanka написав: beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые. и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС... Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС...

Лично никаких претензий к польским гражданам не имею, но даже подчеркнуто политкорректные немцы отзываются о некоторых из них мягко говоря не очень.

Могут, говорят, приехав на бусике за выброшенной мебелью, заодно и новенький велосипед с соседнего двора утащить. Лично никаких претензий к польским гражданам не имею, но даже подчеркнуто политкорректные немцы отзываются о некоторых из них мягко говоря не очень.Могут, говорят, приехав на бусике за выброшенной мебелью, заодно и новенький велосипед с соседнего двора утащить. antey1969 1

Повідомлень: 11680 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1605 раз. Подякували: 3489 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 січ, 2023 23:17 kievlyanka написав: beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые. и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,360 ... 2-L.1.duzy Bolt Повідомлень: 1531 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 січ, 2023 23:24 antey1969 написав: BIGor написав: kievlyanka написав: beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые. и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС... Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС...

Лично никаких претензий к польским гражданам не имею, но даже подчеркнуто политкорректные немцы отзываются о некоторых из них мягко говоря не очень.

Могут, говорят, приехав на бусике за выброшенной мебелью, заодно и новенький велосипед с соседнего двора утащить. Лично никаких претензий к польским гражданам не имею, но даже подчеркнуто политкорректные немцы отзываются о некоторых из них мягко говоря не очень.Могут, говорят, приехав на бусике за выброшенной мебелью, заодно и новенький велосипед с соседнего двора утащить.

Тут веліки стоять у дворі, цікаво чого не крадуть? Та і посилки поки під дверами не крали. Тут веліки стоять у дворі, цікаво чого не крадуть? Та і посилки поки під дверами не крали. BIGor

Повідомлень: 7225 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1096 раз. Подякували: 1524 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 362363364365 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless