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Bolt написав:Я склонен, в случае чего, штраф заплатить.Да и то штраф будет, если когда-нибудь в военкомат приду. У них ведь и так все на бумажках, планшетов, как у полицаев нет, чтобы по базе сразу пробить. Недавно менты остановили, по базе пробивали права(ламинат), прописка в базе ещё старая, так, что... Пока на пластик менять не буду.
Ну если просто повестку дали, а Вы не пришли, то да. Я за крайний случай - даже если вдруг запихают в бобик, отвезут в военкомат, и там скажут завтра в окопы, то даже в таком случае вы можете прийти домой, собрать вещички и через 3 часа вы в Польше. Просто у я из Запорожья, у меня такого варианта не было - мне сутки до западной ехать. А вам без проблем. Ну а просто повестки вообще пофиг, их можно пачками "терять", то такое.
щось поради на рівні... якщо ви пропадете після повістки військкомату, що вам у армію, - це вже карна відповідальність.
з іншого боку - що навіть протягом доби заважає доїхати до кордону, якщо є таке бажання??? з поверненням вже будуть проблеми, но то таке...
Bolt написав:Я склонен, в случае чего, штраф заплатить.Да и то штраф будет, если когда-нибудь в военкомат приду. У них ведь и так все на бумажках, планшетов, как у полицаев нет, чтобы по базе сразу пробить. Недавно менты остановили, по базе пробивали права(ламинат), прописка в базе ещё старая, так, что... Пока на пластик менять не буду.
Ну если просто повестку дали, а Вы не пришли, то да. Я за крайний случай - даже если вдруг запихают в бобик, отвезут в военкомат, и там скажут завтра в окопы, то даже в таком случае вы можете прийти домой, собрать вещички и через 3 часа вы в Польше. Просто у я из Запорожья, у меня такого варианта не было - мне сутки до западной ехать. А вам без проблем. Ну а просто повестки вообще пофиг, их можно пачками "терять", то такое.
щось поради на рівні... якщо ви пропадете після повістки військкомату, що вам у армію, - це вже карна відповідальність.
з іншого боку - що навіть протягом доби заважає доїхати до кордону, якщо є таке бажання??? з поверненням вже будуть проблеми, но то таке...
Мова йшла про повістку, яку видають для звірки даних. А ось повістку про мобілізацію дадуть після того, як побуваете в військоматі, пройдёте медкомісію. Прецедент вже був: за неявку по мобілізаційній повістці суд призначив аж рік умовно😀🤏Тепер людину, як засудженого до війська не можуть забрати, навіть після випробувального терміну.
kievlyanka написав:beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.
Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС...
Лично никаких претензий к польским гражданам не имею, но даже подчеркнуто политкорректные немцы отзываются о некоторых из них мягко говоря не очень. Могут, говорят, приехав на бусике за выброшенной мебелью, заодно и новенький велосипед с соседнего двора утащить.
kievlyanka написав:beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.
Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС...
Лично никаких претензий к польским гражданам не имею, но даже подчеркнуто политкорректные немцы отзываются о некоторых из них мягко говоря не очень. Могут, говорят, приехав на бусике за выброшенной мебелью, заодно и новенький велосипед с соседнего двора утащить.
Тут веліки стоять у дворі, цікаво чого не крадуть? Та і посилки поки під дверами не крали.