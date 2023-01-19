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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 363364365366>
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:21

beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.
kievlyanka
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:57

  kievlyanka написав:beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

Прям моих земляков описали😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:06

  slonomag написав:
  Bolt написав:Я склонен, в случае чего, штраф заплатить.Да и то штраф будет, если когда-нибудь в военкомат приду. У них ведь и так все на бумажках, планшетов, как у полицаев нет, чтобы по базе сразу пробить. Недавно менты остановили, по базе пробивали права(ламинат), прописка в базе ещё старая, так, что... Пока на пластик менять не буду.

Ну если просто повестку дали, а Вы не пришли, то да. Я за крайний случай - даже если вдруг запихают в бобик, отвезут в военкомат, и там скажут завтра в окопы, то даже в таком случае вы можете прийти домой, собрать вещички и через 3 часа вы в Польше. Просто у я из Запорожья, у меня такого варианта не было - мне сутки до западной ехать. А вам без проблем. Ну а просто повестки вообще пофиг, их можно пачками "терять", то такое.

щось поради на рівні...
якщо ви пропадете після повістки військкомату, що вам у армію, - це вже карна відповідальність.

з іншого боку - що навіть протягом доби заважає доїхати до кордону, якщо є таке бажання??? з поверненням вже будуть проблеми, но то таке...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:52

  Shaman написав:
  slonomag написав:
  Bolt написав:Я склонен, в случае чего, штраф заплатить.Да и то штраф будет, если когда-нибудь в военкомат приду. У них ведь и так все на бумажках, планшетов, как у полицаев нет, чтобы по базе сразу пробить. Недавно менты остановили, по базе пробивали права(ламинат), прописка в базе ещё старая, так, что... Пока на пластик менять не буду.

Ну если просто повестку дали, а Вы не пришли, то да. Я за крайний случай - даже если вдруг запихают в бобик, отвезут в военкомат, и там скажут завтра в окопы, то даже в таком случае вы можете прийти домой, собрать вещички и через 3 часа вы в Польше. Просто у я из Запорожья, у меня такого варианта не было - мне сутки до западной ехать. А вам без проблем. Ну а просто повестки вообще пофиг, их можно пачками "терять", то такое.

щось поради на рівні...
якщо ви пропадете після повістки військкомату, що вам у армію, - це вже карна відповідальність.

з іншого боку - що навіть протягом доби заважає доїхати до кордону, якщо є таке бажання??? з поверненням вже будуть проблеми, но то таке...

Мова йшла про повістку, яку видають для звірки даних. А ось повістку про мобілізацію дадуть після того, як побуваете в військоматі, пройдёте медкомісію. Прецедент вже був: за неявку по мобілізаційній повістці суд призначив аж рік умовно😀🤏Тепер людину, як засудженого до війська не можуть забрати, навіть після випробувального терміну.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 22:02

  kievlyanka написав:beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 22:07

  BIGor написав:
  kievlyanka написав:beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС...

Лично никаких претензий к польским гражданам не имею, но даже подчеркнуто политкорректные немцы отзываются о некоторых из них мягко говоря не очень.
Могут, говорят, приехав на бусике за выброшенной мебелью, заодно и новенький велосипед с соседнего двора утащить.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:17

  kievlyanka написав:beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,360 ... 2-L.1.duzy
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:24

  antey1969 написав:
  BIGor написав:
  kievlyanka написав:beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

Жесть, и єти люди претендуют еще на вход в ЕС...

Лично никаких претензий к польским гражданам не имею, но даже подчеркнуто политкорректные немцы отзываются о некоторых из них мягко говоря не очень.
Могут, говорят, приехав на бусике за выброшенной мебелью, заодно и новенький велосипед с соседнего двора утащить.

Тут веліки стоять у дворі, цікаво чого не крадуть? Та і посилки поки під дверами не крали.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:49

  Bolt написав:У Львові почалися масові облави з видачею поаісток. До Львова пощастило проскочить, тепер фіг знає, як назад вибратися.

Дуже патріотично, можу порадити почекати на горищі до весни - а там на Чернівці та вплав через річку)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:00

  BIGor написав:Тут веліки стоять у дворі, цікаво чого не крадуть? Та і посилки поки під дверами не крали.

Та крадуть ті лісапєди ще й як.
Gastarbaiter
 
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