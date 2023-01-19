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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 363364365366
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:17

  kievlyanka написав:beee и правильно, поляков десятой стороной нужно обходить. Они наглые и жадные, а главное зависливые.

Ось наші хлопці - не чєта полякам - сором’язливі, альтруїстичні і нікому не заздрять)
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